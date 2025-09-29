Бенямин Нетаняху: Иран крие 400 кг уран

Израелското правителство твърди, че знае къде Иран съхранява приблизително 400 килограма уран, обогатен до нива, близки до оръжейните. „Със сигурност знаем къде се намира. Имаме доста добра представа къде се намира“, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, предава ДПА, цитирана от News.bg.

По думите му Израел е споделил тази разузнавателна информация със Съединените щати. Според доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Иран е притежавал над 400 килограма уран, обогатен до 60% чистота, в началото на лятото, преди началото на войната на Израел срещу страната.

За производството на ядрени оръжия е необходимо допълнително обогатяване до над 90%. Въпреки това остава спорно колко от този материал и капацитетът на Иран за обогатяване са останали непокътнати след атаките на САЩ и Израел през юни. Иран отрича да се стреми към разработването на ядрени оръжия.

„Трябва да поддържаме дипломатически и икономически натиск върху Иран, за да стане ясно, че няма да толерираме възобновяване на усилията му за изграждане на ядрени бомби, насочени към унищожаване на моята и вашата страна“, подчерта Нетаняху.

Почти 10 години след историческото ядрено споразумение с Иран, санкциите на ООН, първоначално наложени на страната, бяха възстановени на 28 септември. Крайният срок за споразумение между Техеран и неговите партньори в преговорите, Германия, Обединеното кралство и Франция, изтече. Трите европейски държави инициираха връщането на санкциите, обвинявайки Иран в нарушаване на Виенското ядрено споразумение от 2015 г., по-специално чрез обогатяване на уран далеч над нивата, необходими за граждански цели.