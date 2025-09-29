Новини
Бенямин Нетаняху: Иран крие 400 кг уран

29 Септември, 2025 09:50 497 11

Премиерът Нетаняху заяви, че Израел е споделил разузнавателна информация със САЩ, докато санкциите на ООН срещу Техеран бяха възстановени

Бенямин Нетаняху: Иран крие 400 кг уран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелското правителство твърди, че знае къде Иран съхранява приблизително 400 килограма уран, обогатен до нива, близки до оръжейните. „Със сигурност знаем къде се намира. Имаме доста добра представа къде се намира“, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, предава ДПА, цитирана от News.bg.

По думите му Израел е споделил тази разузнавателна информация със Съединените щати. Според доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Иран е притежавал над 400 килограма уран, обогатен до 60% чистота, в началото на лятото, преди началото на войната на Израел срещу страната.

За производството на ядрени оръжия е необходимо допълнително обогатяване до над 90%. Въпреки това остава спорно колко от този материал и капацитетът на Иран за обогатяване са останали непокътнати след атаките на САЩ и Израел през юни. Иран отрича да се стреми към разработването на ядрени оръжия.

„Трябва да поддържаме дипломатически и икономически натиск върху Иран, за да стане ясно, че няма да толерираме възобновяване на усилията му за изграждане на ядрени бомби, насочени към унищожаване на моята и вашата страна“, подчерта Нетаняху.

Почти 10 години след историческото ядрено споразумение с Иран, санкциите на ООН, първоначално наложени на страната, бяха възстановени на 28 септември. Крайният срок за споразумение между Техеран и неговите партньори в преговорите, Германия, Обединеното кралство и Франция, изтече. Трите европейски държави инициираха връщането на санкциите, обвинявайки Иран в нарушаване на Виенското ядрено споразумение от 2015 г., по-специално чрез обогатяване на уран далеч над нивата, необходими за граждански цели.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 1 Отговор
    И 500 литра недекларирана сливова ракия.

    09:51 29.09.2025

  • 2 Жико

    10 1 Отговор
    А евреите крият нашата история истерично,за да не се докаже че ние сме избраните а те презрените

    Коментиран от #3

    09:52 29.09.2025

  • 3 Незнам дали сме избраните

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жико":

    Но 100 процента те са презрените. И скоро пак ще се скитат по света.

    09:54 29.09.2025

  • 4 Перо

    12 1 Отговор
    Нали Тръмп официално заяви, че всички ядрени способности на Иран са унищожени! Тогава какво искат още еврейските държави?

    Коментиран от #7

    09:54 29.09.2025

  • 5 Наблюдаваме

    5 1 Отговор
    Наблюдаваме побесняло цио.истко куче.

    09:55 29.09.2025

  • 6 нннн

    4 1 Отговор
    Израел крие стотина ядрени бойни глави, готови за употреба.

    09:57 29.09.2025

  • 7 Симеон Иванов

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Ционистите, начело с Тръмп просто търсят предлог за поредното варварско нападение над независима държава, в случая Иран ...

    09:58 29.09.2025

  • 8 Помнещ

    5 1 Отговор
    Те и Ирак имаха биологично оръжие...

    09:59 29.09.2025

  • 9 Сатаняху

    2 0 Отговор
    Сатаната защо въобще говори някъде

    10:01 29.09.2025

  • 10 Кит

    2 0 Отговор
    Биби за пореден път пропуска покрай ушите си темата за незаконния ядрен проект на Израел.
    Божи народ, какво да го правиш...😂😂😂

    10:01 29.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

