Тайфунът Буалой взе 2 жертви и остави 17 в неизвестност във Виетнам

Двама души загинаха, а 17 други са в неизвестност след преминаването на тайфун Буалой във Виетнам, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Къщи са повредени, а електропреносните мрежи бяха прекъснати. Бурята доведе до наводнения и огромни вълни, преди да загуби част от силата си, докато се насочваше към Лаос.

Според националната метеорологична агенция Буалой е причинил вълни с височина до осем метра.

Един човек загина при наводнение в град Хуе, а друг беше убит от падащо дърво в провинция Тхан Хоа.

17 рибари са в неизвестност след удар на огромни вълни по два рибарски кораба край провинция Куанг Три, а друг кораб е изгубил връзка по време на бурята.

"Бил съм свидетел на много бури и тази е една от най-силните", сподели 45-годишният Нгуен Туан Винх от провинция Нге Ан.

Към 11:00 ч. местно време тайфунът се насочи от провинция Нге Ан към Лаос, като максималната скорост на вятъра спадна до 74 км/ч от 117 км/ч при достигането до сушата.

Буалой е повредил 245 къщи, наводнил близо 1 400 хектара оризища и други култури, и е отрязал достъпа до няколко района.

Преди бурята правителството евакуира над 28 500 души, а стотици полети бяха отменени или забавени заради затварянето на четири летища в централните провинции.

Циклонът предизвика проливни дъждове в голяма част от Виетнам от събота насам, а властите предупредиха за риск от тежки наводнения и свлачища.

Метеорологичната агенция прогнозира валежите в някои части на страната да достигнат 500 милиметра между вчера вечерта и утре.

С дълга брегова линия към Южнокитайско море, Виетнам е често подложен на тайфуни, образуващи се източно от Филипините, където миналата седмица Буалой причини смъртта на най-малко десет души.