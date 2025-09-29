Посещение на италианския президент в Казахстан засилва двустранното сътрудничество

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев заяви, че посещението на италианския му колега Серджо Матарела в Астана ще даде силен импулс за по-нататъшното укрепване на двустранното сътрудничество. Според него визитата потвърждава особени връзки на приятелство и партньорство между Италия и Казахстан, съобщи казахстанската новинарска агенция Казинформ, предава БТА.

„Господин президент, много се радвам да ви посрещна като наш гост. Това е вашето първо официално посещение в Казахстан и е изключително важно, защото без съмнение ще отвори нова глава в нашите отношения. Казахстан и Италия си сътрудничат тясно, изпитваме топли чувства към вашата страна. Двустранната търговия се развива, свързват ни устойчиви икономически контакти. В различни области постигаме високи резултати. Като президент съм готов да внеса личен принос в укрепването на отношенията ни“, заяви президентът Токаев.

Своят изказ Матарела последва с благодарност за гостоприемството и подчерта значението на по-нататъшното развитие на двустранните връзки:

„Радвам се да бъда тук и да се срещна с вас след посещението ви в Рим през януари миналата година. Както отбелязахте, между нас се изградиха превъзходни отношения, които се засилват постоянно и стават все по-интензивни и плодотворни. С всяка година нашето икономическо, търговско и културно сътрудничество напредва. Наблюдаваме укрепване на взаимодействието между университетите ни. Благодаря ви за дружбата.“

Двамата лидери обмениха мнения по актуалните въпроси от двустранните отношения, както и по регионални и международни теми. Президентът Токаев използва случая, за да предаде поздрави и най-добри пожелания на италианския премиер Джорджа Мелони.