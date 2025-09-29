Новини
Свят »
Италия »
Посещение на италианския президент в Казахстан засилва двустранното сътрудничество

Посещение на италианския президент в Казахстан засилва двустранното сътрудничество

29 Септември, 2025 12:38, обновена 29 Септември, 2025 12:40 361 3

  • посещение-
  • италия-
  • казахстан-
  • сътрудничество

Касъм-Жомарт Токаев и Серджо Матарела подчертаха значението на икономическите, културните и университетските връзки между двете страни.

Посещение на италианския президент в Казахстан засилва двустранното сътрудничество - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев заяви, че посещението на италианския му колега Серджо Матарела в Астана ще даде силен импулс за по-нататъшното укрепване на двустранното сътрудничество. Според него визитата потвърждава особени връзки на приятелство и партньорство между Италия и Казахстан, съобщи казахстанската новинарска агенция Казинформ, предава БТА.

„Господин президент, много се радвам да ви посрещна като наш гост. Това е вашето първо официално посещение в Казахстан и е изключително важно, защото без съмнение ще отвори нова глава в нашите отношения. Казахстан и Италия си сътрудничат тясно, изпитваме топли чувства към вашата страна. Двустранната търговия се развива, свързват ни устойчиви икономически контакти. В различни области постигаме високи резултати. Като президент съм готов да внеса личен принос в укрепването на отношенията ни“, заяви президентът Токаев.

Своят изказ Матарела последва с благодарност за гостоприемството и подчерта значението на по-нататъшното развитие на двустранните връзки:

„Радвам се да бъда тук и да се срещна с вас след посещението ви в Рим през януари миналата година. Както отбелязахте, между нас се изградиха превъзходни отношения, които се засилват постоянно и стават все по-интензивни и плодотворни. С всяка година нашето икономическо, търговско и културно сътрудничество напредва. Наблюдаваме укрепване на взаимодействието между университетите ни. Благодаря ви за дружбата.“

Двамата лидери обмениха мнения по актуалните въпроси от двустранните отношения, както и по регионални и международни теми. Президентът Токаев използва случая, за да предаде поздрави и най-добри пожелания на италианския премиер Джорджа Мелони.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 5 Отговор
    Пътешествието на италиянският президент до Астана е с такава тежест, колкото например на Зафиров до Пекин.

    12:48 29.09.2025

  • 2 604

    0 0 Отговор
    Ко дирити в прорускити държави б.я...ко шъ трудничити?

    12:54 29.09.2025

  • 3 604

    0 0 Отговор
    Тоъ питъ ли урсулътъ, ко дири там?

    12:58 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания