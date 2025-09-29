Новини
Свят »
Унгария »
Коща търси начин да заобиколи унгарското вето за членство на Украйна в ЕС
  Тема: Украйна

Коща търси начин да заобиколи унгарското вето за членство на Украйна в ЕС

29 Септември, 2025 13:29 723 14

  • антонио коща-
  • членство-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • вето-
  • унгария

Европейският съвет обсъжда реформи в процедурата за разширяване преди срещата на върха в Копенхаген

Коща търси начин да заобиколи унгарското вето за членство на Украйна в ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ръководи дипломатическите усилия за постигане на напредък по кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз, въпреки съпротивата на Унгария, съобщи Политико, предава News.bg.

Лидерите на ЕС се събират тази седмица на ключова среща на върха в Копенхаген.

Още новини от Украйна

Според петима дипломати и служители, пожелали анонимност, Коща търси подкрепа за рационализиране на процеса по разширяване и преодоляване на безизходицата около членството на Украйна и Молдова. Унгарският премиер Виктор Орбан използва правото си на вето, за да блокира процеса, тъй като настоящите правила изискват единодушие за всеки етап от преговорите.

С предложението на Коща ключовите преговорни „клъстери“ биха могли да бъдат откривани с одобрение от квалифицирано мнозинство, вместо с единодушие. Затварянето на клъстер обаче ще продължи да изисква пълната подкрепа на всички страни членки. Този подход би позволил на Украйна и Молдова да започнат реформи и да демонстрират напредък, дори при съпротива от една или две държави.

Дипломати посочват, че Коща е обсъждал темата директно с европейски лидери по време на обиколка на столиците и в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Разширяването е важен приоритет за председателя на Европейския съвет. Той го смята за най-значимата геополитическа инвестиция, която ЕС може да направи“, заяви европейски служител.

Марта Кос, комисар по разширяването на ЕС, ще посети Украйна в понеделник, докато страната приключва процеса на проверка на своето законодателство.

„Всички клъстери бяха проверени за рекордно кратко време. Украйна е готова за следващата стъпка. Сега е ред на държавите членки да дадат зелена светлина“, заяви Кос. По думите ѝ, забавяне на реформите би било недопустимо: „Това е моментът за ускоряване.“


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укра

    23 1 Отговор
    Тоя Коща циганин ли е?

    13:31 29.09.2025

  • 2 Демокритики

    27 0 Отговор
    Демократично да заобиколим правата, които сами сме създали.:))

    Коментиран от #3

    13:33 29.09.2025

  • 3 Демокритики

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Демокритики":

    Пардон да се чете "правилата" вместо "правата"

    13:34 29.09.2025

  • 4 Украйна е Европа

    0 27 Отговор
    Велик Зеленски! Отново постъпва адекватно и своевременно, отчитайки всички проблеми и опасности, пред които се изправя общата европейска сигурност.

    Врагът е тъмен и зловещ- Путинова Русия, която разпали най-кървавата война в Европа след втората световна. Това е една терористична организация с флаг, водена от корумпирана и крадлива шайка бандити, начело с маниак, страдащ от психически разстройства и мания за величие. Подлец, който, за да запази властта си е готов да погуби милиони хора. Подлец, който има фикс идеята да възражда
    месомелачката за човешки животи- съветския съюз.

    Днес Украйна е нашият щит и стена пред тази злокобна за европейските народи перспектива. Днес Зеленски е гордият страж на Европа и всички трябва да го подкрепяме всячески, за да устои държавата му на набезите на злото и мрака.

    Зеленски и Украйна са нашето спасение, нашето героично настояще и изпълнено с любов и съзидание бъдеще!

    Коментиран от #14

    13:35 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    ЕЙ ДРЪТИ ПЕН......ДЕЛИ, ЩЕ ДОКАРАТЕ ВОЙНАТА ТУК!

    13:36 29.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    Това означава, че и македоните ще започнат преговори.

    13:37 29.09.2025

  • 8 Трол

    4 0 Отговор
    Ако в ЕС се обяви всеобщо военно положение, няма да има проблем Украйна да влезе в съюза. Г-жа Фод дер Лайен ще стане върховен главнокомандващ и ще издаде указ за присъединяването.

    13:37 29.09.2025

  • 9 ГЮЛКА

    14 0 Отговор
    ТОЯ БИЛ БРАЧЕД НА БАТ САЛИ ОТ САМОКОВСКОТО ЕНЕРГО ДАЖЕ СИ ПРИЛИЧАТ

    13:42 29.09.2025

  • 10 Български управляващи,

    19 0 Отговор
    мислете за нашето ВЕТО. Ако се заобиколи унгарското с наша помощ, по късно и нашето ще заобиколят.

    13:45 29.09.2025

  • 11 Алоууу,

    19 0 Отговор
    Как така ще го заобикаля, бе? Заобикалянето на закона се нарича ПРЕСТЪПЛЕНЕ! Това ли ви е демокрацията - както и когато ви изнася?

    13:47 29.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Ако това стане, македонците започват преговори и жална ни майка. Освен това от мнението на малките държави за каквото и да било друго никой няма да се интересува. Ставаме колония.

    13:50 29.09.2025

  • 13 8869

    13 0 Отговор
    Демокрация, ама както ни отърва. СССР пасти да яде сравнение с ЕССР на мъpcyла.

    13:50 29.09.2025

  • 14 Дио

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна е Европа":

    Нито Украйна нито Европа ще съществуват скоро.Повярвай

    14:00 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания