Коща търси начин да заобиколи унгарското вето за членство на Украйна в ЕС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ръководи дипломатическите усилия за постигане на напредък по кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз, въпреки съпротивата на Унгария, съобщи Политико, предава News.bg.
Лидерите на ЕС се събират тази седмица на ключова среща на върха в Копенхаген.
Според петима дипломати и служители, пожелали анонимност, Коща търси подкрепа за рационализиране на процеса по разширяване и преодоляване на безизходицата около членството на Украйна и Молдова. Унгарският премиер Виктор Орбан използва правото си на вето, за да блокира процеса, тъй като настоящите правила изискват единодушие за всеки етап от преговорите.
С предложението на Коща ключовите преговорни „клъстери“ биха могли да бъдат откривани с одобрение от квалифицирано мнозинство, вместо с единодушие. Затварянето на клъстер обаче ще продължи да изисква пълната подкрепа на всички страни членки. Този подход би позволил на Украйна и Молдова да започнат реформи и да демонстрират напредък, дори при съпротива от една или две държави.
Дипломати посочват, че Коща е обсъждал темата директно с европейски лидери по време на обиколка на столиците и в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
„Разширяването е важен приоритет за председателя на Европейския съвет. Той го смята за най-значимата геополитическа инвестиция, която ЕС може да направи“, заяви европейски служител.
Марта Кос, комисар по разширяването на ЕС, ще посети Украйна в понеделник, докато страната приключва процеса на проверка на своето законодателство.
„Всички клъстери бяха проверени за рекордно кратко време. Украйна е готова за следващата стъпка. Сега е ред на държавите членки да дадат зелена светлина“, заяви Кос. По думите ѝ, забавяне на реформите би било недопустимо: „Това е моментът за ускоряване.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укра
13:31 29.09.2025
2 Демокритики
Коментиран от #3
13:33 29.09.2025
3 Демокритики
До коментар #2 от "Демокритики":Пардон да се чете "правилата" вместо "правата"
13:34 29.09.2025
4 Украйна е Европа
Врагът е тъмен и зловещ- Путинова Русия, която разпали най-кървавата война в Европа след втората световна. Това е една терористична организация с флаг, водена от корумпирана и крадлива шайка бандити, начело с маниак, страдащ от психически разстройства и мания за величие. Подлец, който, за да запази властта си е готов да погуби милиони хора. Подлец, който има фикс идеята да възражда
месомелачката за човешки животи- съветския съюз.
Днес Украйна е нашият щит и стена пред тази злокобна за европейските народи перспектива. Днес Зеленски е гордият страж на Европа и всички трябва да го подкрепяме всячески, за да устои държавата му на набезите на злото и мрака.
Зеленски и Украйна са нашето спасение, нашето героично настояще и изпълнено с любов и съзидание бъдеще!
Коментиран от #14
13:35 29.09.2025
6 Боруна Лом
13:36 29.09.2025
7 Данко Харсъзина
13:37 29.09.2025
8 Трол
13:37 29.09.2025
9 ГЮЛКА
13:42 29.09.2025
10 Български управляващи,
13:45 29.09.2025
11 Алоууу,
13:47 29.09.2025
12 Данко Харсъзина
13:50 29.09.2025
13 8869
13:50 29.09.2025
14 Дио
До коментар #4 от "Украйна е Европа":Нито Украйна нито Европа ще съществуват скоро.Повярвай
14:00 29.09.2025