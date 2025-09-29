Коща търси начин да заобиколи унгарското вето за членство на Украйна в ЕС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ръководи дипломатическите усилия за постигане на напредък по кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз, въпреки съпротивата на Унгария, съобщи Политико, предава News.bg.

Лидерите на ЕС се събират тази седмица на ключова среща на върха в Копенхаген.

Според петима дипломати и служители, пожелали анонимност, Коща търси подкрепа за рационализиране на процеса по разширяване и преодоляване на безизходицата около членството на Украйна и Молдова. Унгарският премиер Виктор Орбан използва правото си на вето, за да блокира процеса, тъй като настоящите правила изискват единодушие за всеки етап от преговорите.

С предложението на Коща ключовите преговорни „клъстери“ биха могли да бъдат откривани с одобрение от квалифицирано мнозинство, вместо с единодушие. Затварянето на клъстер обаче ще продължи да изисква пълната подкрепа на всички страни членки. Този подход би позволил на Украйна и Молдова да започнат реформи и да демонстрират напредък, дори при съпротива от една или две държави.

Дипломати посочват, че Коща е обсъждал темата директно с европейски лидери по време на обиколка на столиците и в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Разширяването е важен приоритет за председателя на Европейския съвет. Той го смята за най-значимата геополитическа инвестиция, която ЕС може да направи“, заяви европейски служител.

Марта Кос, комисар по разширяването на ЕС, ще посети Украйна в понеделник, докато страната приключва процеса на проверка на своето законодателство.

„Всички клъстери бяха проверени за рекордно кратко време. Украйна е готова за следващата стъпка. Сега е ред на държавите членки да дадат зелена светлина“, заяви Кос. По думите ѝ, забавяне на реформите би било недопустимо: „Това е моментът за ускоряване.“