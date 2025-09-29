Наръчници, раници, оръжия: в Полша се готвят за най-лошото

Инцидентът с дроновете в нощта срещу 10 септември показа, че хората в Полша не знаят какво трябва да правят в заплашителна ситуация. Противовъздушната отбрана също показа недостатъци. Затова сега правителството във Варшава иска да организира по-добра подготовка в случай на криза и дава съвети на населението в специален наръчник. Същевременно хиляди поляци проявяват самоинициатива и упражняват реакциите си, за да са готови за евентуална кризисна ситуация, разказва германската обществена телевизия АРД.

Кшищоф Лис е известен препър в Полша. Той предлага обучения, публикува видеа в Ютюб, написал е и книга. Интересът към него е нараснал неимоверно от инцидента с дроновете насам. Лис организира демонстрации и в един от варшавските паркове - показва например какво трябва да включва раницата с най-необходимото.

"Съдържанието трябва да съответства на нашите потребности и на собствената ни стратегия в случай на криза", обяснява препърът, цитиран от АРД. "Но има и неща, които винаги трябва да са вътре - например трайни храни, сушени плодове, енергийни напитки на прах и филтри за вода."

Голямо търсене на раници с най-необходимото

Препърът обяснява, че раницата с най-необходимото трябва да съдържа необходимото за първите 24 часа - за бягството от дома до убежището. Той препоръчва също така да се вземат фенерче с генератор, компас и пончо, което може да бъде опънато между две дървета, разказва германската обществена медия.

Търсенето на такива раници в Полша в момента е толкова голяма, че дори и супермаркетите са ги включили временно в асортимента си. На специализираните сайтове пък се предлагат и специални раници на цени между 128 и 700 евро в зависимост от размерите.

По 100 обаждания на ден от загрижени поляци

От 18 септември насам Полша си има и предаване, което подготвя хората за извънредна ситуация. "Сигурна Полша" върви всяка сутрин от 9 до 12 часа по обществената медия TVP. И всеки ден там по телефона звънят хора, които се безпокоят за сигурността си, пише АРД. Те получават разяснения от експерти от военното и от вътрешното министерство. Става дума за съвместна инициатива на TVP и на правителството.

Идеята за предаването възникнала, след като руски дронове прелетяха над полското въздушно пространство и опасността стана осезаема, казва шефът на новините в TVP Гжегож Сайор. Поканеният в този ден в студото младши командир Лукаш Левандовски обяснява: "Трябва да разясним положението на хората, трябва да ги обучим. Историческата и политическата база е такава, каквато е. Не трябва да се страхуваме, а да бъдем подготвени".

Колко дълго ще се излъчва това предаване зависи от развитието на ситуацията със заплахите. За момента се обаждат средно по 100 души на ден.

Всички домакинства получават наръчник със съвети в случай на криза

Наред със силната армия и силните съюзници трябва да има и силно, добре информирано гражданско общество, подчерта миналата седмица вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Затова правителството изпраща по пощата наръчник със съвети до всички 13 милиона домакинства. Наръчникът съществува и в дигитална форма. Брошурата от 50 страници трябва да обясни на гражданите как да се държат в различни кризисни ситуации.

"Не става дума само за най-тежката катастрофа, т.е. за случай на война, а и за природни катастрофи като наводнения, в които трябва да се предприеме евакуация. Правим това, за да бъдат подготвени всички", посочва Кошиняк-Камиш, цитиран от АРД.

Министърът на отбраната препоръчва с началото на новата учебна година към подготовката да бъдат включени и децата. Всяко семейство трябва да има свой кризисен план, част от който да е списък с най-важните телефонни номера, адреси и медикаменти. Те трябва да са запаметени и на флашка.

От днешната перспектива всичко това изглежда безумно далечно, казва Кошиняк-Камиш, но той напомня за нападението на Русия срещу Украйна през февруари 2022 година. "Когато от днес за утре на милиони хора в Украйна им се наложи да напуснат домовете си, повечето бяха абсолютно изненадани. Наръчникът е направен заради това - да бъдем подготвени за всяка кризисна ситуация."

Сплашване чрез въоръжаване

Едната стратегия е населението да бъде подготвено чрез разяснения. Другата: масово въоръжаване и повече подкрепа от НАТО. Наскоро, по време на учението "Железен защитник-25" полските военни и съюзниците от НАТО показаха всичките си възможности.

Със своите над 200 000 войници Полша иска не само да е третата по големина армия в НАТО, но и да е сред трите най-добри натовски армии по отношение на боеспособността, заяви Кошиняк-Камиш. Затова Полша е купила стотици нови танкове, гаубици и ракетни системи. С отделянето на 4,7 процента от БВП за отбрана страната е на първо място в Европа, а през 2026 процентите трябва да станат 4,8. В момента полската армия се концентрира най-вече над подобряването на противовъздушната отбрана и защитата от дронове.

Автор: Лукаш Томашевски (ARD)