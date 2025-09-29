Наръчници, раници, оръжия: в Полша се готвят за най-лошото

Инцидентът с дроновете в нощта срещу 10 септември показа, че хората в Полша не знаят какво трябва да правят в заплашителна ситуация. Противовъздушната отбрана също показа недостатъци. Затова сега правителството във Варшава иска да организира по-добра подготовка в случай на криза и дава съвети на населението в специален наръчник. Същевременно хиляди поляци проявяват самоинициатива и упражняват реакциите си, за да са готови за евентуална кризисна ситуация, разказва германската обществена телевизия АРД.
Кшищоф Лис е известен препър в Полша. Той предлага обучения, публикува видеа в Ютюб, написал е и книга. Интересът към него е нараснал неимоверно от инцидента с дроновете насам. Лис организира демонстрации и в един от варшавските паркове - показва например какво трябва да включва раницата с най-необходимото.
"Съдържанието трябва да съответства на нашите потребности и на собствената ни стратегия в случай на криза", обяснява препърът, цитиран от АРД. "Но има и неща, които винаги трябва да са вътре - например трайни храни, сушени плодове, енергийни напитки на прах и филтри за вода."
Голямо търсене на раници с най-необходимото
Препърът обяснява, че раницата с най-необходимото трябва да съдържа необходимото за първите 24 часа - за бягството от дома до убежището. Той препоръчва също така да се вземат фенерче с генератор, компас и пончо, което може да бъде опънато между две дървета, разказва германската обществена медия.
Търсенето на такива раници в Полша в момента е толкова голяма, че дори и супермаркетите са ги включили временно в асортимента си. На специализираните сайтове пък се предлагат и специални раници на цени между 128 и 700 евро в зависимост от размерите.
По 100 обаждания на ден от загрижени поляци
От 18 септември насам Полша си има и предаване, което подготвя хората за извънредна ситуация. "Сигурна Полша" върви всяка сутрин от 9 до 12 часа по обществената медия TVP. И всеки ден там по телефона звънят хора, които се безпокоят за сигурността си, пише АРД. Те получават разяснения от експерти от военното и от вътрешното министерство. Става дума за съвместна инициатива на TVP и на правителството.
Идеята за предаването възникнала, след като руски дронове прелетяха над полското въздушно пространство и опасността стана осезаема, казва шефът на новините в TVP Гжегож Сайор. Поканеният в този ден в студото младши командир Лукаш Левандовски обяснява: "Трябва да разясним положението на хората, трябва да ги обучим. Историческата и политическата база е такава, каквато е. Не трябва да се страхуваме, а да бъдем подготвени".
Колко дълго ще се излъчва това предаване зависи от развитието на ситуацията със заплахите. За момента се обаждат средно по 100 души на ден.
Всички домакинства получават наръчник със съвети в случай на криза
Наред със силната армия и силните съюзници трябва да има и силно, добре информирано гражданско общество, подчерта миналата седмица вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Затова правителството изпраща по пощата наръчник със съвети до всички 13 милиона домакинства. Наръчникът съществува и в дигитална форма. Брошурата от 50 страници трябва да обясни на гражданите как да се държат в различни кризисни ситуации.
"Не става дума само за най-тежката катастрофа, т.е. за случай на война, а и за природни катастрофи като наводнения, в които трябва да се предприеме евакуация. Правим това, за да бъдат подготвени всички", посочва Кошиняк-Камиш, цитиран от АРД.
Министърът на отбраната препоръчва с началото на новата учебна година към подготовката да бъдат включени и децата. Всяко семейство трябва да има свой кризисен план, част от който да е списък с най-важните телефонни номера, адреси и медикаменти. Те трябва да са запаметени и на флашка.
От днешната перспектива всичко това изглежда безумно далечно, казва Кошиняк-Камиш, но той напомня за нападението на Русия срещу Украйна през февруари 2022 година. "Когато от днес за утре на милиони хора в Украйна им се наложи да напуснат домовете си, повечето бяха абсолютно изненадани. Наръчникът е направен заради това - да бъдем подготвени за всяка кризисна ситуация."
Сплашване чрез въоръжаване
Едната стратегия е населението да бъде подготвено чрез разяснения. Другата: масово въоръжаване и повече подкрепа от НАТО. Наскоро, по време на учението "Железен защитник-25" полските военни и съюзниците от НАТО показаха всичките си възможности.
Със своите над 200 000 войници Полша иска не само да е третата по големина армия в НАТО, но и да е сред трите най-добри натовски армии по отношение на боеспособността, заяви Кошиняк-Камиш. Затова Полша е купила стотици нови танкове, гаубици и ракетни системи. С отделянето на 4,7 процента от БВП за отбрана страната е на първо място в Европа, а през 2026 процентите трябва да станат 4,8. В момента полската армия се концентрира най-вече над подобряването на противовъздушната отбрана и защитата от дронове.
Автор: Лукаш Томашевски (ARD)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
14:04 29.09.2025
2 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
14:05 29.09.2025
3 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #12, #20, #44, #46
14:05 29.09.2025
4 Ганя Путинофила
14:05 29.09.2025
5 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #14
14:05 29.09.2025
6 си дзън
Коментиран от #13
14:06 29.09.2025
7 Зевс
14:06 29.09.2025
8 Дарт Вейдър
14:06 29.09.2025
9 Пешо с калибрата
- Генерале, защо точно Полша?
- Никаква идея полковник. Било някаква традиция на тази планета.
14:06 29.09.2025
10 Дио
14:07 29.09.2025
11 Лазо
14:07 29.09.2025
12 Руски хакери публикуваха данни, че
До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":2.5 милиона руснаци вече ги няма.
Коментиран от #18
14:07 29.09.2025
13 Ще им го върнат
До коментар #6 от "си дзън":поляците коги цъфнат налъмите.
И коги ти поумнееш.
14:08 29.09.2025
14 Дрът русофил
До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":В нашите празни кратуни има само една опорка- някакъв измислен "фашизъм".
14:09 29.09.2025
15 Pyccкий Карлик 😄
Коментиран от #23
14:10 29.09.2025
16 Възраждане
Коментиран от #24, #27
14:10 29.09.2025
17 Данко Харсъзина
Бойната готовност постоянно ми бе под леглото.
Когато дойде викача, обикновено в 2 часа през ноща, обличах се за секунди, грабвах мешката и на 5тата минута бях на сборния пункт.
14:11 29.09.2025
18 Бензъл
До коментар #12 от "Руски хакери публикуваха данни, че":То за укрите ставало въпрос.Тия ходи ги дрънкай на твоята челяд.Между другото знаеш ли колко безизвестни има.Бедна ти е фантазията.
14:11 29.09.2025
19 Рублевка
14:12 29.09.2025
20 Ивайло Табаков
До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Списъците не отговарят на истината. Много повече укронацисти са денацифицирани и са при Бандера
Коментиран от #26
14:12 29.09.2025
21 Данко Харсъзина
14:13 29.09.2025
22 хихи
14:13 29.09.2025
23 Забрави картофите
До коментар #15 от "Pyccкий Карлик 😄":и яйцата да споменещ.
14:14 29.09.2025
24 Pyccкий Карлик 😄
До коментар #16 от "Възраждане":"...обединените войски на Русия и Беларус ще са във Варшава за 3 дни и всичко ще приключи.."
Прав си !!!
Ще са във Варшава с молби за Полско, Естонско и Литовско гражданство 😁👍
Коментиран от #33
14:14 29.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Съветският пeHиc аkp00батTTT
До коментар #20 от "Ивайло Табаков":Това са дани от преди месец и нещо, не съм анализирал още новите данни със сигурност са станали повече
14:17 29.09.2025
27 Анджо
До коментар #16 от "Възраждане":Това което си написал, сигурно му се смееш.
14:17 29.09.2025
28 Рублевка
14:17 29.09.2025
29 В В.П.
14:17 29.09.2025
30 Данко Харсъзина
14:18 29.09.2025
31 ООрана държава
14:19 29.09.2025
32 Умирам от смях
14:20 29.09.2025
33 Украинско би джудже (карлик)
До коментар #24 от "Pyccкий Карлик 😄":Зеленски с 4 сантиметра по-нисък от Путин и прилича на ученичка! Хахаха😜🤣😀🤣
14:20 29.09.2025
34 В В.П.
14:20 29.09.2025
35 В В.П.
Коментиран от #37
14:22 29.09.2025
36 Тома
14:24 29.09.2025
37 Рублевка
До коментар #35 от "В В.П.":Отново ще избягат от фронта, както през ВСВ и ще оставят руснаците да се сражават с НАТО.
14:25 29.09.2025
38 Явно поляците
Коментиран от #42
14:26 29.09.2025
39 провинциалист
14:27 29.09.2025
40 Копейка
14:27 29.09.2025
41 СЛОНА
14:28 29.09.2025
42 Рублевка
До коментар #38 от "Явно поляците":Какво да забравят, като през ВСВ са се разбягали, като зайци от германците и са оставили СССР да се сражава с Германия.
14:28 29.09.2025
43 Хи хи
14:28 29.09.2025
44 Копейка
До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Вярваш ли им? На нас никой и то с основание НЕ вярва
14:29 29.09.2025
45 коко
14:30 29.09.2025
46 Хахаха
До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Че, тя украинската армия няма толкова хора бре,хахаха. Охохох, млади хора,не сте свикнали и не знаете руските номера
14:31 29.09.2025
47 Данко Харсъзина
14:31 29.09.2025
48 Читател
14:33 29.09.2025