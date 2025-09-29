Новини
Свят »
Полша »
Наръчници, раници, оръжия: в Полша се готвят за най-лошото
  Тема: Украйна

Наръчници, раници, оръжия: в Полша се готвят за най-лошото

29 Септември, 2025 14:03 1 085 48

  • полша-
  • наръчници-
  • русия-
  • нато-
  • война-
  • украйна

В Полша се учат как да реагират в извънредна ситуация

Наръчници, раници, оръжия: в Полша се готвят за най-лошото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Инцидентът с дроновете в нощта срещу 10 септември показа, че хората в Полша не знаят какво трябва да правят в заплашителна ситуация. Противовъздушната отбрана също показа недостатъци. Затова сега правителството във Варшава иска да организира по-добра подготовка в случай на криза и дава съвети на населението в специален наръчник. Същевременно хиляди поляци проявяват самоинициатива и упражняват реакциите си, за да са готови за евентуална кризисна ситуация, разказва германската обществена телевизия АРД.

Кшищоф Лис е известен препър в Полша. Той предлага обучения, публикува видеа в Ютюб, написал е и книга. Интересът към него е нараснал неимоверно от инцидента с дроновете насам. Лис организира демонстрации и в един от варшавските паркове - показва например какво трябва да включва раницата с най-необходимото.

Още новини от Украйна

"Съдържанието трябва да съответства на нашите потребности и на собствената ни стратегия в случай на криза", обяснява препърът, цитиран от АРД. "Но има и неща, които винаги трябва да са вътре - например трайни храни, сушени плодове, енергийни напитки на прах и филтри за вода."

Голямо търсене на раници с най-необходимото

Препърът обяснява, че раницата с най-необходимото трябва да съдържа необходимото за първите 24 часа - за бягството от дома до убежището. Той препоръчва също така да се вземат фенерче с генератор, компас и пончо, което може да бъде опънато между две дървета, разказва германската обществена медия.

Търсенето на такива раници в Полша в момента е толкова голяма, че дори и супермаркетите са ги включили временно в асортимента си. На специализираните сайтове пък се предлагат и специални раници на цени между 128 и 700 евро в зависимост от размерите.

По 100 обаждания на ден от загрижени поляци

От 18 септември насам Полша си има и предаване, което подготвя хората за извънредна ситуация. "Сигурна Полша" върви всяка сутрин от 9 до 12 часа по обществената медия TVP. И всеки ден там по телефона звънят хора, които се безпокоят за сигурността си, пише АРД. Те получават разяснения от експерти от военното и от вътрешното министерство. Става дума за съвместна инициатива на TVP и на правителството.

Идеята за предаването възникнала, след като руски дронове прелетяха над полското въздушно пространство и опасността стана осезаема, казва шефът на новините в TVP Гжегож Сайор. Поканеният в този ден в студото младши командир Лукаш Левандовски обяснява: "Трябва да разясним положението на хората, трябва да ги обучим. Историческата и политическата база е такава, каквато е. Не трябва да се страхуваме, а да бъдем подготвени".

Колко дълго ще се излъчва това предаване зависи от развитието на ситуацията със заплахите. За момента се обаждат средно по 100 души на ден.

Всички домакинства получават наръчник със съвети в случай на криза

Наред със силната армия и силните съюзници трябва да има и силно, добре информирано гражданско общество, подчерта миналата седмица вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Затова правителството изпраща по пощата наръчник със съвети до всички 13 милиона домакинства. Наръчникът съществува и в дигитална форма. Брошурата от 50 страници трябва да обясни на гражданите как да се държат в различни кризисни ситуации.

"Не става дума само за най-тежката катастрофа, т.е. за случай на война, а и за природни катастрофи като наводнения, в които трябва да се предприеме евакуация. Правим това, за да бъдат подготвени всички", посочва Кошиняк-Камиш, цитиран от АРД.

Министърът на отбраната препоръчва с началото на новата учебна година към подготовката да бъдат включени и децата. Всяко семейство трябва да има свой кризисен план, част от който да е списък с най-важните телефонни номера, адреси и медикаменти. Те трябва да са запаметени и на флашка.

От днешната перспектива всичко това изглежда безумно далечно, казва Кошиняк-Камиш, но той напомня за нападението на Русия срещу Украйна през февруари 2022 година. "Когато от днес за утре на милиони хора в Украйна им се наложи да напуснат домовете си, повечето бяха абсолютно изненадани. Наръчникът е направен заради това - да бъдем подготвени за всяка кризисна ситуация."

Сплашване чрез въоръжаване

Едната стратегия е населението да бъде подготвено чрез разяснения. Другата: масово въоръжаване и повече подкрепа от НАТО. Наскоро, по време на учението "Железен защитник-25" полските военни и съюзниците от НАТО показаха всичките си възможности.

Със своите над 200 000 войници Полша иска не само да е третата по големина армия в НАТО, но и да е сред трите най-добри натовски армии по отношение на боеспособността, заяви Кошиняк-Камиш. Затова Полша е купила стотици нови танкове, гаубици и ракетни системи. С отделянето на 4,7 процента от БВП за отбрана страната е на първо място в Европа, а през 2026 процентите трябва да станат 4,8. В момента полската армия се концентрира най-вече над подобряването на противовъздушната отбрана и защитата от дронове.

Автор: Лукаш Томашевски (ARD)


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    12 3 Отговор
    България е защитена със стена от водопади срещу руските дронове.Слава Украине!

    14:04 29.09.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    12 3 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    14:05 29.09.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    7 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #12, #20, #44, #46

    14:05 29.09.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    4 11 Отговор
    Маскалия няма да прости на Европа, че Европа живее по добре от Маскалия.

    14:05 29.09.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    11 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #14

    14:05 29.09.2025

  • 6 си дзън

    2 10 Отговор
    Поляците имат горчиви спомени от руснаците от ВСВ. Може този път да им го върнат.

    Коментиран от #13

    14:06 29.09.2025

  • 7 Зевс

    12 0 Отговор
    Раздайте и тук оръжие на запасняците и да видим какво ще стане ;)

    14:06 29.09.2025

  • 8 Дарт Вейдър

    12 1 Отговор
    Извънземен кораб атакува Земята.Капитане кого да бомбардираме първо? Полша! Защо пък Полша?Не знам!Ама тука такава е традицията.

    14:06 29.09.2025

  • 9 Пешо с калибрата

    9 1 Отговор
    - Извънземният нападателен отряд е готов за атака. Ще започнем война със Земята като атакуваме Полша!
    - Генерале, защо точно Полша?
    - Никаква идея полковник. Било някаква традиция на тази планета.

    14:06 29.09.2025

  • 10 Дио

    9 1 Отговор
    .Последната война ще е ядрена.Нито пехота нито танкове нито самолети.Ядрото ще приключи всичко

    14:07 29.09.2025

  • 11 Лазо

    12 0 Отговор
    Най-голямата заплаха за сигурността в България е крадливата и корупмпирана власт на Тиквата и Свинята.

    14:07 29.09.2025

  • 12 Руски хакери публикуваха данни, че

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    2.5 милиона руснаци вече ги няма.

    Коментиран от #18

    14:07 29.09.2025

  • 13 Ще им го върнат

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    поляците коги цъфнат налъмите.
    И коги ти поумнееш.

    14:08 29.09.2025

  • 14 Дрът русофил

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    В нашите празни кратуни има само една опорка- някакъв измислен "фашизъм".

    14:09 29.09.2025

  • 15 Pyccкий Карлик 😄

    2 10 Отговор
    1991г С.А.Щ изпуснаха уникален шанс да смажат ру3ката безграмотна мечка. Но днес няма да допуснат същата грешка. Руснаците вече се бунтуват измъчени от безкрайните опашки, корупция, инфлация, липсата на бензин, хляб и обувки. Аврора ще гръмне още веднъж 👍

    Коментиран от #23

    14:10 29.09.2025

  • 16 Възраждане

    7 3 Отговор
    Няма да им помогнат. Стигне ли се до СВО с Полша, то обединените войски на Русия и Беларус ще са във Варшава за 3 дни и всичко ще приключи.

    Коментиран от #24, #27

    14:10 29.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    На времето му казваха "бойна готовност", която задължително трябва да имаш. Мешка, с малка торба вътре в която има бръснарски принадлежности, четка и паста за зъби, два чифта партенки, сапун, и още някакви неща, които съм забравил. Освен това всеки слагаше в мешката и шише вино и шише ракия.
    Бойната готовност постоянно ми бе под леглото.
    Когато дойде викача, обикновено в 2 часа през ноща, обличах се за секунди, грабвах мешката и на 5тата минута бях на сборния пункт.

    14:11 29.09.2025

  • 18 Бензъл

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руски хакери публикуваха данни, че":

    То за укрите ставало въпрос.Тия ходи ги дрънкай на твоята челяд.Между другото знаеш ли колко безизвестни има.Бедна ти е фантазията.

    14:11 29.09.2025

  • 19 Рублевка

    7 2 Отговор
    Поляците имат опит от ВСВ. За една седмица са се разбягали от германците и са оставили СССР да се сражава вместо тях с Германия. Умни хора.

    14:12 29.09.2025

  • 20 Ивайло Табаков

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Списъците не отговарят на истината. Много повече укронацисти са денацифицирани и са при Бандера

    Коментиран от #26

    14:12 29.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Поляците ще си спомнят за соца. Тогава спяхме с "бойната готовност" под леглото.

    14:13 29.09.2025

  • 22 хихи

    0 0 Отговор
    Наръчници, НаЧурНици Гел...

    14:13 29.09.2025

  • 23 Забрави картофите

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик 😄":

    и яйцата да споменещ.

    14:14 29.09.2025

  • 24 Pyccкий Карлик 😄

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    "...обединените войски на Русия и Беларус ще са във Варшава за 3 дни и всичко ще приключи.."

    Прав си !!!
    Ще са във Варшава с молби за Полско, Естонско и Литовско гражданство 😁👍

    Коментиран от #33

    14:14 29.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ивайло Табаков":

    Това са дани от преди месец и нещо, не съм анализирал още новите данни със сигурност са станали повече

    14:17 29.09.2025

  • 27 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    Това което си написал, сигурно му се смееш.

    14:17 29.09.2025

  • 28 Рублевка

    2 1 Отговор
    Ако започне война, поляците веднага ще избягат. Прекалено са умни, за да се бият за някой с водопад в хотела.

    14:17 29.09.2025

  • 29 В В.П.

    3 0 Отговор
    Комунистическа тоталитарна държава.Ще спят с мешките..Ахаха ..

    14:17 29.09.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Жалко, че не си пазя "бойната готовност" от времето на соца. Щях да я подаря на някой млад евроатлантик, че това ще дойде и при нас.

    14:18 29.09.2025

  • 31 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Памперси размер XXXXL

    14:19 29.09.2025

  • 32 Умирам от смях

    4 0 Отговор
    Нема кво да се хабят за глупости. След ядрената бомба нема да им трябват ни раници, ни докумети хахахахахаха

    14:20 29.09.2025

  • 33 Украинско би джудже (карлик)

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Зеленски с 4 сантиметра по-нисък от Путин и прилича на ученичка! Хахаха😜🤣😀🤣

    14:20 29.09.2025

  • 34 В В.П.

    0 0 Отговор
    Само стряскат полските пацани..

    14:20 29.09.2025

  • 35 В В.П.

    3 0 Отговор
    Тия негодници избягаха при НАТО да ги пази..Обаче ще ги метнат в огъня .. АХАХАХА..

    Коментиран от #37

    14:22 29.09.2025

  • 36 Тома

    3 0 Отговор
    Стига с тези дронове бе.И най п.ростите разбраха че укронацистите направиха постановката.

    14:24 29.09.2025

  • 37 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "В В.П.":

    Отново ще избягат от фронта, както през ВСВ и ще оставят руснаците да се сражават с НАТО.

    14:25 29.09.2025

  • 38 Явно поляците

    3 0 Отговор
    Забравиха ВСВ, ужасиите и смъртта и сега се хващат на въдицата на ястребите от ЕС, които тикат народите към война с Русия, под някакви измислени предлози и изфабрикувани или направо зле измислени и скалъпени факти(като лъжливата новина за заглушен GPS сигнал на Урсулището при посещението у нас)!!!!

    Коментиран от #42

    14:26 29.09.2025

  • 39 провинциалист

    0 0 Отговор
    "Кшищоф Лис е известен препър в Полша." Той е голям почитател на Ред Ход Чили пРепърс.

    14:27 29.09.2025

  • 40 Копейка

    0 1 Отговор
    Само се маля Полша да те ни запука, че както имат да ни връщат,мале,мале

    14:27 29.09.2025

  • 41 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ПРАВЯТ СЪЩОТО КАТО АТОМ ОТГРЕ!!!

    14:28 29.09.2025

  • 42 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Явно поляците":

    Какво да забравят, като през ВСВ са се разбягали, като зайци от германците и са оставили СССР да се сражава с Германия.

    14:28 29.09.2025

  • 43 Хи хи

    1 0 Отговор
    Абе нали натото трябваше да ги пази !? Сега излиза, че сами трябва да се пазят !! Абе дойдат ли руснаците, както казват от нато, спукана им е работата !!! На наште тагаренковци също !

    14:28 29.09.2025

  • 44 Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Вярваш ли им? На нас никой и то с основание НЕ вярва

    14:29 29.09.2025

  • 45 коко

    1 0 Отговор
    а наще лапат чувтета

    14:30 29.09.2025

  • 46 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Че, тя украинската армия няма толкова хора бре,хахаха. Охохох, млади хора,не сте свикнали и не знаете руските номера

    14:31 29.09.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    По времето на соца, при инвазия, България беше в състояние за часове да мобилизира, облече и въоръжи 700 000 армия. И търчахме по нощите като изоглавени за тренировка, че военните си нямаха друга работа. Тези "хубави" времена се завръщат в Полша с пълна сила.

    14:31 29.09.2025

  • 48 Читател

    1 0 Отговор
    Препър що туй бря пропагандни мишоци

    14:33 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания