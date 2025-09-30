Новини
Свят »
Полша »
Полша ще похарчи 47 милиарда евро за отбрана през следващата година
  Тема: Украйна

Полша ще похарчи 47 милиарда евро за отбрана през следващата година

30 Септември, 2025 12:53 495 17

  • нато-
  • полша-
  • отбрана-
  • владислав кошиняк-камиш-
  • русия

Агресивната политика на Кремъл представлява пряка заплаха за европейската сигурност, обяви Варшава

Полша ще похарчи 47 милиарда евро за отбрана през следващата година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша ще похарчи 200 милиарда злоти (46,8 милиарда евро) за отбрана през следващата година на фона на нарастващата заплаха от Русия, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Кошиняк-Камиш взе участие във Варшавския форум за сигурност - двудневна международна конференция, посветена на европейската и световната сигурност, в която участваха политици, военни и експерти по сигурността от 80 държави.

Още новини от Украйна

В обръщение относно събитието той се позова на случаите в нощта на 9 срещу 10 септември и следващите дни, когато руски дронове нахлуха в полското въздушно пространство, а след това руски изтребители за кратко нарушиха въздушното пространство на Естония, като заяви, че ефективната защита срещу дронове е от решаващо значение пред лицето на нарастващата заплаха от Русия.

Той говори за необходимостта от увеличаване на възможностите за противовъздушна отбрана на Полша и източния фланг на НАТО, включително т. нар. стена срещу дронове по източната граница на ЕС и НАТО, съфинансирана от ЕС.

„Последните нарушения на полското, румънското и естонското въздушно пространство са ясно доказателство, че Русия тества нашите граници“, каза Кошиняк-Камиш.

„Агресивната политика на Кремъл представлява реална и пряка заплаха за европейската сигурност и знаем, че целите на Русия не се ограничават само до Украйна“, добави той.

Отговорът на Полша е продължаващото увеличаване на разходите за отбрана, каза Кошиняк-Камиш, цитирайки проектобюджет за следващата година, който отпуска 200 милиарда злоти за тази цел, което представлява 4,8% от БВП, най-големият военен бюджет в НАТО по този показател.

Той добави, че около 187 милиарда злоти (43,8 милиарда евро) или 4,7% от БВП са били планирани за отбрана през 2025 г., въпреки че остава неясно дали тази цел ще бъде постигната до края на годината, поясни полският министър на отбраната.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    11 1 Отговор
    България си има стена от водопади срещу руските дронове.

    12:54 30.09.2025

  • 2 оня с коня

    7 1 Отговор
    нас какво ни вълнува това?

    тук е важно че пенсионерите ни в бг-то живеят много ухолно и трябва да се намали пансията им

    парите от пенсия трябва да стигат за един хляб и за едно кисело мляко

    Коментиран от #6, #9

    12:55 30.09.2025

  • 3 зеленоеугленски

    7 1 Отговор
    поне милиард на месец искам само за оръжие, за храна и заплати още поне толкова

    12:55 30.09.2025

  • 4 Хмм

    11 2 Отговор
    ако ставаше само с пари, те умират от страх вече, украинска ракета уби мирни граждани на полска територия, не гъкнаха

    12:56 30.09.2025

  • 5 пешо

    7 1 Отговор
    на полския народ му е е........ м.........

    12:57 30.09.2025

  • 6 пешо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    поне и за някакво аспиринче да има

    12:58 30.09.2025

  • 7 И през ВСВ имаха оръжие и?

    7 2 Отговор
    Горките поляци и те както украинците не разбраха че с оръжие не става, по добре е да имат мозък!

    Коментиран от #10

    12:58 30.09.2025

  • 8 Боко

    4 0 Отговор
    и агент Иван попиляха 1/3 милиарди от това за един почупен самолет и половина ! Даже им го поднесе американски пилот декизиран като бай Ганьо с вити мустаци ! Разбира се , машината не е летяла от Америка !

    12:59 30.09.2025

  • 9 Горкото девойче!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ако си се осигурявал за толкова и това тие много!

    13:00 30.09.2025

  • 10 три автобуса

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "И през ВСВ имаха оръжие и?":

    В Русия да не би да имат? Вятъра го издухва докато клечат в външната тоалетна.

    13:02 30.09.2025

  • 11 Някой

    5 0 Отговор
    Интересно от къде ще ги вземе. Пак ли заеми? С това колко процента от БВП е? Дали поляците ще са доволни да се трошат пари за незнайно какво?

    13:03 30.09.2025

  • 12 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Не харчете бе, дайте ги на Украйна, тя ще ги похарчи.

    13:04 30.09.2025

  • 13 Внимание!

    1 4 Отговор
    🤡Полша трябва да се подготви — росия вероятно планира да пусне свои собствени групировки и беларуски специални части в страната.
    🤬Основната цел може да са обекти от критична инфраструктура.
    ❗️🤬Руското външно разузнаване вече започна да обвинява Украйна в подготовката на подобен саботаж.
    Щом го правят, значи самите те планират да го направят.

    13:05 30.09.2025

  • 14 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Полша може да харчи колкото си иска ,стига да ги има тия пари.Преди последният гърч на Укрия ,Полша ще бъде хвърлена в месомелачката,но Путин няма да ги жали ,а ще ги остъкли дорде пръднат

    13:07 30.09.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Украйна подготвя нова провокация с участието на руски и белоруски националисти,които ще бъдат преолечени като руска Диверсионо -Разузнавателна група и изпратени на полска територия,за организация на диверсии.
    Укрите много им трябват натовски войници

    13:07 30.09.2025

  • 16 българина

    1 0 Отговор
    Покрива на оная къща го тествахте с натовска ракета..... Колкото повече американско оръжие купувате, по добре ще ставате, от опит ви го казваме, вече сме под 6 млн души.....

    13:08 30.09.2025

  • 17 500 години Турска телевизия

    1 0 Отговор
    Когато Полша е имала държава,робите в БГ са ги водили с три синджира на работа в Анадола.

    13:09 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания