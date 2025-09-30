Полша ще похарчи 47 милиарда евро за отбрана през следващата година

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша ще похарчи 200 милиарда злоти (46,8 милиарда евро) за отбрана през следващата година на фона на нарастващата заплаха от Русия, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
Кошиняк-Камиш взе участие във Варшавския форум за сигурност - двудневна международна конференция, посветена на европейската и световната сигурност, в която участваха политици, военни и експерти по сигурността от 80 държави.
В обръщение относно събитието той се позова на случаите в нощта на 9 срещу 10 септември и следващите дни, когато руски дронове нахлуха в полското въздушно пространство, а след това руски изтребители за кратко нарушиха въздушното пространство на Естония, като заяви, че ефективната защита срещу дронове е от решаващо значение пред лицето на нарастващата заплаха от Русия.
Той говори за необходимостта от увеличаване на възможностите за противовъздушна отбрана на Полша и източния фланг на НАТО, включително т. нар. стена срещу дронове по източната граница на ЕС и НАТО, съфинансирана от ЕС.
„Последните нарушения на полското, румънското и естонското въздушно пространство са ясно доказателство, че Русия тества нашите граници“, каза Кошиняк-Камиш.
„Агресивната политика на Кремъл представлява реална и пряка заплаха за европейската сигурност и знаем, че целите на Русия не се ограничават само до Украйна“, добави той.
Отговорът на Полша е продължаващото увеличаване на разходите за отбрана, каза Кошиняк-Камиш, цитирайки проектобюджет за следващата година, който отпуска 200 милиарда злоти за тази цел, което представлява 4,8% от БВП, най-големият военен бюджет в НАТО по този показател.
Той добави, че около 187 милиарда злоти (43,8 милиарда евро) или 4,7% от БВП са били планирани за отбрана през 2025 г., въпреки че остава неясно дали тази цел ще бъде постигната до края на годината, поясни полският министър на отбраната.
