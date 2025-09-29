Новини
Германия: Русия се превръща във все по-голяма заплаха
  Тема: Украйна

Германия: Русия се превръща във все по-голяма заплаха

29 Септември, 2025 16:16 941 29

Москва тества съюзниците от НАТО все по-често и все по-интензивно, каза германският министър на отбраната

Германия: Русия се превръща във все по-голяма заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия се превръща „във все по-голяма заплаха за НАТО“, заяви днес германският министър на отбраната Борис Писториус, който е на посещение в Полша и Литва на фона на продължаващото от седмици напрежение по източния фланг на алианса, предаде ДПА, съобщи БТА.

В реч на конференция за сигурността във Варшава Писториус каза, че Москва „тества съюзниците от НАТО все по-често и все по-интензивно“.

Още новини от Украйна

Руският президент Владимир Путин „умишлено се опитва да подкопае европейската сигурност и териториалната цялост на европейските страни“, заяви германският министър на отбраната. „Той иска да провокира страни членки на НАТО. Той иска да разкрие уязвимостите в нашия съюз“, добави Писториус.

НАТО обаче е отговорила „на руските провокации с яснота, единство, решителност и благоразумие“, каза още той. „Няма да бъдем примамени в капана на Путин за постоянна ескалация. Запазваме хладнокръвие и оставаме непоколебими и решителни“, добави той.

В конференцията се очаква да участват и нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс, естонският министър на отбраната Хано Певкур, както и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс. Очаква се Писториус да участва и в разговори на високо равнище във Варшава, по време на които ще бъдат обсъдени бъдещите отношения на Украйна с Европа.

Полският премиер Доналд Туск, който също участва в конференцията, заяви, че войната на Русия в Украйна е част от политически проект за подчиняване на други народи. „Тази война е и наша“, каза Туск. „Ако загубим тази война, последиците ще засегнат не само нашето поколение, но и следващото поколение в Полша, Европа, САЩ и навсякъде по света“, добави той.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул също е полската столица за разговори с колегите си от Франция, Полша и Украйна.

„Ние сме единни, запазваме хладнокръвие и не си позволяваме да бъдем въвлечени в ескалация“, заяви Вадефул преди да замине за Варшава. „В същото време не оставяме съмнение, че сме решени и готови да отблъснем заедно всяка заплаха“, добави той.

Нарушенията на въздушното пространство на НАТО от страна на Москва „не са грешки, а умишлени атаки в сивата зона“, предупреди той. По думите му те са част от хибридната агресия на Путин и „подобни провокации са изключително опасни и имат само една цел – да проверят нашата решимост“.

НАТО ще „защити всеки сантиметър от територията на нашия съюз – нито една страна членка няма да бъде оставена сама да се справя с тези заплахи“, заяви Вадефул на съвместна пресконференция във Варшава с колегите си от Полша и Франция, предаде Ройтерс.

След Полша Питориус ще посети и Литва, където Германия е разположила бригада, която да помогне в отбраната на източния фланг на НАТО. Подразделението официално бе активирано през май и се очаква да се състои от около 4800 военнослужещи и 200 цивилни служители. Очаква се то да достигне пълните си оперативни способности през 2027 година. Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене официално ще предаде на Писториус управлението на център за логистика в град Рукла. Утре в столицата Вилнюс пък официално ще бъде открито германско училище.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 24 гласа.
  • 1 УдоМача

    16 0 Отговор
    Подгрявате ли гуното, подгрявате и?? Само да не кипне! ;)

    16:17 29.09.2025

  • 2 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Тръмп обеща да наложи 100% мито върху всички филми, направени извън Съединените щати.

    Според американския лидер, други страни просто са „откраднали“ идеята за правене на филми от Съединените щати.

    Коментиран от #17

    16:18 29.09.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 0 Отговор
    Зеленски с провокации е си тества Ес.Трябват му натовски воиници ,че укрите свършват

    16:18 29.09.2025

  • 4 Зевс

    21 2 Отговор
    Ами нападайте ги, грубо на 100 години колективния запад го прави това и наторява руския чернозем.

    16:18 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОЛШЕВИК

    16 2 Отговор
    Русия ако се наложи ще смачка прогнилия Запад, където само се зъбат и ръчкат Мечока!

    16:19 29.09.2025

  • 7 Pyccкий Карлик 😄

    3 21 Отговор
    Паянтовата руска мечка е заплаха единствено за собствените си граждани. Мильони гладни, окъсани руснаци чакат Крайцера Аврора да даде сигнал и да налазят Кремъл. Пахнет на революция 😄👍

    Коментиран от #13

    16:20 29.09.2025

  • 8 Прави са

    1 22 Отговор
    Прави се германците. Цяла Европа трябва да се стяга и въоръжава до зъби. Готви се за война, за да няма война, както се казва. Всички мъже трябва да бъдат обучени, цялото население трябва да се подготви за реагиране при извънредни ситуации. Трябва да се превъоръжат старите системи и трябва да се закупи ново оръжие. Трябва да сме ток и жица. Само така ще гарантираме нашата сигурност.

    Коментиран от #14

    16:20 29.09.2025

  • 9 Временното явление ЕС

    15 1 Отговор
    Обсесията Путин трябва да гони
    урсуланковците 24/7.

    16:20 29.09.2025

  • 10 Хотела с водопада е цел на Искандер

    12 0 Отговор
    Германките да му мислят, като отидат афроамериканците и руснаците да ги освобождават от неофашизма. Направо ще ги разцепят!

    16:24 29.09.2025

  • 11 бай Иван

    17 0 Отговор
    Нато са наредили военни бази навсякъде около Русия, тя ги заплашвала?

    16:27 29.09.2025

  • 12 Спорт

    15 1 Отговор
    Смятайте НАТО колко е слабо , руснаците с чипове от стари перални и външни тоалетни ги мачкат.

    16:30 29.09.2025

  • 13 Украинско би джудже (карлик)🤡

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Зеленски с 4 сантиметра по-нисък от Путин и прилича на ученичка! Хахаха😜🤣😀🤣

    16:30 29.09.2025

  • 14 В Курск съм

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Прави са":

    Натискат червеното копче и ти и децата ти ставате на прах , всичко написано е било напразно.
    Отсреща имат хиляди ядрени бомби , за какво въоръжаване и обучение говориш?
    Вие в кой век живеете?

    16:33 29.09.2025

  • 15 Рублевка

    16 0 Отговор
    Най-много Русия се страхува от българската войска, съставена от българи военни чиновници и цигани войници!😂🤣🥳🤣 Военна техника нямаме, но сме в НАТО!

    16:34 29.09.2025

  • 16 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Афтурката да чете ама се съмнявам дали ще поумнее , а в Германия да спрат наркотиците и и Русия веч няма да е заплаха

    16:35 29.09.2025

  • 17 Kaлпазанин

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Остана само и въздуха да обмити ,да каже че е американски

    16:36 29.09.2025

  • 18 Натовска скрап

    10 0 Отговор
    Смятайте какви замалелки са тия пудели натовците сега издирвали стари барикаси и варбурзи понеже били по здрави от жалките Леопарди ипрочеее скъпотии и безполезни!Пфу прокиша

    16:36 29.09.2025

  • 19 Така е -

    10 0 Отговор
    На страха очите са големи!

    16:41 29.09.2025

  • 20 А стага, лъгахте

    16 0 Отговор
    Че не се издържате вече. То бива, бива, но толкоз не бива. Хората не са идиоти и много добре виждат от къде идва заплахата, не ви вярват. Почти цяла европа се тресе от протести и то основно против лъжливите лидери дето повтарят тая мантра Путин е виновен от Майдана насам. Но не всички са с промити мозъци и мотат да мислят, четът и виждат.

    16:41 29.09.2025

  • 21 Георги

    9 0 Отговор
    в другата статия украинците се хвалят, че могат да хакнат обикновени дрони и да ги накрат да летят където си поискат и дори могат да извършат убийство/терористичен акт навсякъде в Европа, но незнайно защо всички са убедени, че това го правят руснаците въпреки очевидните плюсове за украинците.

    16:44 29.09.2025

  • 22 Тома

    12 1 Отговор
    Швестера ако си мисли че руснаците ще воюват с нато както в Украйна много се лъжат

    Коментиран от #27

    16:44 29.09.2025

  • 23 Мечо ПУХ

    6 0 Отговор
    Пригответе си три гърнета.

    16:46 29.09.2025

  • 24 Не разбрах, кой кого заплашва

    15 2 Отговор
    Нато обгражда Русия, иска Украйна, Грузия, Азърбайджан в Нато. И последно кой е опасен, тоя който се защитава е опасен.

    16:52 29.09.2025

  • 25 Мишел

    4 1 Отговор
    Засега Русия само парира всяка заплаха.

    17:09 29.09.2025

  • 26 дядото

    5 0 Отговор
    явно на всеки стотина години русия трябва да налага ред в пропадналата стара и престъпна европа

    17:14 29.09.2025

  • 27 Саша Грей

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тома":

    Много ясно, че няма как да воюват с всички сили като в Украйна, защото няма кой да им разреши.

    17:14 29.09.2025

  • 28 Моряка

    1 0 Отговор
    Ами като е така,защо дразните Русия,бе едераси.Сами си го търсите,че и ние заедно с онези смелчаци- Желязков,Тагаренко,Шаламана и онази дърта чанта мачкан лак(Ленчето) ще полетим нагоре,като красиви,радиоактивни облачета.

    17:29 29.09.2025

  • 29 Факт

    0 0 Отговор
    Ние, които помним Социализма сме свикнали с подобни лозинги. Все по-пълно, все повече и т.н. Въпроса, че това все по-нещо си, трябва все някога да постигне своята реализация или да признае своята несъстоятелност.

    17:42 29.09.2025

