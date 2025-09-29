Новини
Руска ракета е ударила полското посолство в Киев
  Тема: Украйна

Руска ракета е ударила полското посолство в Киев

29 Септември, 2025 14:48 2 090 55

Никой не е пострадал и посолството продължава да работи нормално

Руска ракета е ударила полското посолство в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руска ракета повреди сградата на консулския отдел на полското посолство в Киев по време на атака срещу Киев, каза говорителят на Министерството на външните работи на Полша, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предаде БТА.

„Фрагмент от ракета повреди покрива, същия, който беше ремонтиран след предишната подобна атака“, каза Павел Вронски пред ПАП. Той посочи, че никой не е пострадал и посолството продължава да работи нормално.

„Щетите са незначителни, но оценката им все още продължава“, добави Вронски. Предишната руска атака, по време на която сградата на полското посолство пострада, беше в началото на юли тази година.

В нощта на 27 срещу 28 септември Русия предприе мащабна 12-часова атака срещу украинската столица. Руските сили атакуваха Украйна, използвайки дронове и ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че същата нощ Русия е използвала около 500 бойни дрона за нощната атака, убивайки четирима души и ранявайки най-малко 40.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    17 8 Отговор
    Защо това те изненадва?

    Коментиран от #8

    14:49 29.09.2025

  • 2 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    43 13 Отговор
    Браво !
    Все така да продължават
    днес полското, утре ингилизкото.....

    Коментиран от #14

    14:50 29.09.2025

  • 3 Някой

    42 4 Отговор
    Да не би посолството да е работещо? В Югославия американска ракета удари китайското посолство и то може би не случайно, а защото са поръчали частите от сваления тогава Стелт изтребител.

    Коментиран от #6

    14:50 29.09.2025

  • 4 Ясен

    8 37 Отговор
    Затова в Турция гръмнаха руския посланик като куче.

    Коментиран от #47

    14:50 29.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    31 2 Отговор
    Паднало е парче жилезо от ракета или дрон и е потрошило керемиди.

    14:51 29.09.2025

  • 6 Фронтовак

    3 14 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Стелт изтребител? Ама си куха лейка.

    Коментиран от #12

    14:51 29.09.2025

  • 7 1488

    13 1 Отговор
    ама пак ли ???

    14:51 29.09.2025

  • 8 Информиран

    6 44 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Не ме изненадва. Незаконният кремълски режим е фашизъм в чист вид.

    Коментиран от #44

    14:52 29.09.2025

  • 9 Атина Палада

    34 1 Отговор
    Натовска ракета удари китайското посолство в Югославия ( Белград , Сърбия)

    14:52 29.09.2025

  • 10 Някой

    39 1 Отговор
    Знаейки за украинския навик, ПВО-то им да стреля сватбарски, нямам съмнения, че ракетата е от тяхното ПВО. Поредна провокация - гледат от дефекта да направят ефект.

    14:52 29.09.2025

  • 11 Абе,

    35 1 Отговор
    да не е ударена пак от укристанското ПВО ?!

    14:53 29.09.2025

  • 12 Някой

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Фронтовак":

    F-117 беше сваления стект изтребител. F идва от Fighter. Преведи си го сам.

    Коментиран от #39

    14:54 29.09.2025

  • 13 Анализатор

    3 29 Отговор
    Не виждам какво пречи на поляците да сринат руско-фашисткото посолство във Варшава, просто на митинг, случайно.... Да надраскат стените с фашистки кръстове и Z.
    Това е обликът на фашистка пРоссия!

    Коментиран от #16, #32

    14:55 29.09.2025

  • 14 честен ционист

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    БГ посланикът избяга от Киев още 2022 год, да не стане някой сакатлък.

    14:56 29.09.2025

  • 15 Георги

    14 0 Отговор
    нищо не рабирате, те в Полша така свалят дронове, че иначе им пилят на главата колко било скъпо ако ползват специализирани ракети.

    14:58 29.09.2025

  • 16 честен ционист

    21 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анализатор":

    Ако искат пак да вдигат после Варшава от кота 0. За 4-и път ще им е за последните 100 год.

    14:58 29.09.2025

  • 17 Pyccкий Карлик 😄

    5 6 Отговор
    Руска му работа....
    Едно посолство не могат отнесат.
    Бездарници, пфууу...😄😄👎

    Коментиран от #31

    15:00 29.09.2025

  • 18 604

    7 0 Отговор
    Що нърочно ги думкът кът немъ никуй или!?

    15:01 29.09.2025

  • 19 Я пък тоя

    17 1 Отговор
    Това посолство всяка седмица ли го удрят, или повтарят една и съща новина!?

    15:02 29.09.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор
    Ако Факти имах възможност да го купувам на хартия ,само статиите на Мара щях да ползвам в 00

    15:02 29.09.2025

  • 21 Кую

    11 2 Отговор
    Жалко ,че панитата са се отървали.

    15:03 29.09.2025

  • 22 Баш Балък

    20 0 Отговор
    Провокации на укрофашяги. Ако Русия иска да нападне Полша, ще си я нападне.

    15:03 29.09.2025

  • 23 1917

    24 1 Отговор
    Защо има толкова елементарни коментари!!!
    Хора, не разбирате ли, че скапанният ффашистки режим в ККиев всячески се стреми да въвлече всички ни във война, а клакьрите се радват. Зеленото е вредно и трябва да се отстрани - като тумор от здраво тяло!!!

    Коментиран от #33

    15:04 29.09.2025

  • 24 12321

    12 0 Отговор
    Този дим е наложен, както ЖелЕзков до восъчните фигури!!!!!!!

    15:05 29.09.2025

  • 25 Велика Полша

    1 12 Отговор
    Ще си върне всичко тройно. А Ганьо е доброволен евразийски роб

    Коментиран от #34

    15:08 29.09.2025

  • 26 Маро

    6 0 Отговор
    Това се случи вчера!
    -2

    15:09 29.09.2025

  • 27 Само питам

    8 0 Отговор
    Поляците разбраха ли намека ? Или ще продължават докато получат пердах ?

    15:10 29.09.2025

  • 28 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Добра новина,това да се чува!👍👍👍

    15:10 29.09.2025

  • 29 Поредна провокация на Зелката!

    9 0 Отговор
    ГолЕм му е Мерак,да хвърли света в Трета Световна...!

    15:11 29.09.2025

  • 30 Жорко

    10 1 Отговор
    Ами война е,незнам какво очакват да се случи.Затваряйте посолствата и да ви няма.

    15:11 29.09.2025

  • 31 Украинский Карлик

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Украинска му работа....
    Един Кримски мост не могат да отнесат.
    Бездарници, пфууу...😄😄👎

    Коментиран от #37

    15:13 29.09.2025

  • 32 Не вярвам

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анализатор":

    Това само лумпените от "Боец" го правят , и то след предварително заплащане !

    15:14 29.09.2025

  • 33 Я пък тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "1917":

    Ами то е ясно, че Европа ще гори и няма какво да направим, затова си пишем тук.

    15:14 29.09.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Велика Полша":

    Велика Польша е велика колкото Велика България.Полша четири !!!! пъти последните 250 г е Делена между Русия и Австро Унгария.Четете бе неграмотници

    15:16 29.09.2025

  • 35 Матрьошка

    5 1 Отговор
    Браво !

    15:16 29.09.2025

  • 36 Дудов

    7 2 Отговор
    Брааво!А американското докога ще се вижда

    15:17 29.09.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Украинский Карлик":

    А моста е по голяма цел от Сграда

    15:20 29.09.2025

  • 38 Кольо

    3 0 Отговор
    Чудесно! Най сетне...

    15:22 29.09.2025

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Не е изтребител ,а штурмовак от типа на Су25

    15:23 29.09.2025

  • 40 Тази тъпотия

    3 0 Отговор
    Вчера не я ли коментирахме под друга статия а? Да не сте нещо зле с кратуните? Доказан фейк е ?

    15:23 29.09.2025

  • 41 Че кой искате

    1 0 Отговор
    Да го удари това полското посолство в Киев ? Нацистки Израел ли? Той някое друго може да им удари и ще са много щастливи вероятно че са ги уважили

    15:26 29.09.2025

  • 42 Хайде спрете

    3 0 Отговор
    Се с Тея опашати лъжи!Само безмозъчен може да вярва на тези удари и попадения!Ама при една война ще страдат народите, а не управниците!

    15:26 29.09.2025

  • 43 Защо

    1 0 Отговор
    Триете?Това е истината!

    15:27 29.09.2025

  • 44 Бандеровци

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Информиран":

    Да не се изказват, идва нов ЕОН.

    15:33 29.09.2025

  • 45 Анджей

    1 1 Отговор
    Скоро очаквайте и нещо такова с руското посолство
    във Варшава.Поляците не прощават.и както си "обичат"
    руснаците... .

    Коментиран от #51

    15:33 29.09.2025

  • 46 хихи

    4 0 Отговор
    Демократична медия, какво да четеш!??
    Първо, ако руска ракета удари полското посолство - ни покрив, ни посолство(това от заглавието)...

    От текста се разбира, че е фрагмент от ракета. Повече не четох....
    Демократичната преса едва ли споменава, че е фрагемнт, защото демократична ракета е свалила руската ракета...
    т.е украиското ПВО е виновно...

    15:36 29.09.2025

  • 47 яска патенце

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ясен":

    кога ще седнеш в скута ми -обещавам няма да съм груб с теб мило

    15:37 29.09.2025

  • 48 az СВО Победа80

    2 1 Отговор
    Пак киевското криворъко ПВО се е проявило! 🤣🤣🤣🤣🤣👌

    15:47 29.09.2025

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор
    Но няма да спра да повтарям, до като не се унищожи блатния халифат и бункерното не бъде извлечено увито в килим и пратено в Хага няма да има мир по света!

    15:50 29.09.2025

  • 50 Справедливост

    2 1 Отговор
    Жалко, че не го е сринала до основи!

    Коментиран от #52

    15:51 29.09.2025

  • 51 az СВО ПОБЕДА80

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Анджей":

    Така и трябва, пияните терористи от блатата разбират само от загрузка с 200, копейките им тоже!

    15:51 29.09.2025

  • 52 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Справедливост":

    Вечно нещастната и прегладнела копейки понеже друго не и оставя, бленува само за смърг и разрушения! До къде сте се докарали!

    15:54 29.09.2025

  • 53 Ел Нино

    1 0 Отговор
    Хахахах пак пълните ви глупости как според вас ако ракета удари някаква сграда първо няма никои да пострада 2-ро ще продължи да си работи нормално сградата пълни глупости ама пълни

    16:00 29.09.2025

  • 54 каунь

    1 0 Отговор
    окраинец или пане то се едно еле по западните покрайнини

    16:03 29.09.2025

  • 55 Джудже 1 брой

    0 0 Отговор
    Медведев

    16:09 29.09.2025

