Руска ракета е ударила полското посолство в Киев

Руска ракета повреди сградата на консулския отдел на полското посолство в Киев по време на атака срещу Киев, каза говорителят на Министерството на външните работи на Полша, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предаде БТА.
„Фрагмент от ракета повреди покрива, същия, който беше ремонтиран след предишната подобна атака“, каза Павел Вронски пред ПАП. Той посочи, че никой не е пострадал и посолството продължава да работи нормално.
„Щетите са незначителни, но оценката им все още продължава“, добави Вронски. Предишната руска атака, по време на която сградата на полското посолство пострада, беше в началото на юли тази година.
В нощта на 27 срещу 28 септември Русия предприе мащабна 12-часова атака срещу украинската столица. Руските сили атакуваха Украйна, използвайки дронове и ракети.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че същата нощ Русия е използвала около 500 бойни дрона за нощната атака, убивайки четирима души и ранявайки най-малко 40.
1 Гориил
Коментиран от #8
14:49 29.09.2025
2 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Все така да продължават
днес полското, утре ингилизкото.....
Коментиран от #14
14:50 29.09.2025
3 Някой
Коментиран от #6
14:50 29.09.2025
4 Ясен
Коментиран от #47
14:50 29.09.2025
5 Данко Харсъзина
14:51 29.09.2025
6 Фронтовак
До коментар #3 от "Някой":Стелт изтребител? Ама си куха лейка.
Коментиран от #12
14:51 29.09.2025
7 1488
14:51 29.09.2025
8 Информиран
До коментар #1 от "Гориил":Не ме изненадва. Незаконният кремълски режим е фашизъм в чист вид.
Коментиран от #44
14:52 29.09.2025
9 Атина Палада
14:52 29.09.2025
10 Някой
14:52 29.09.2025
11 Абе,
14:53 29.09.2025
12 Някой
До коментар #6 от "Фронтовак":F-117 беше сваления стект изтребител. F идва от Fighter. Преведи си го сам.
Коментиран от #39
14:54 29.09.2025
13 Анализатор
Това е обликът на фашистка пРоссия!
Коментиран от #16, #32
14:55 29.09.2025
14 честен ционист
До коментар #2 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":БГ посланикът избяга от Киев още 2022 год, да не стане някой сакатлък.
14:56 29.09.2025
15 Георги
14:58 29.09.2025
16 честен ционист
До коментар #13 от "Анализатор":Ако искат пак да вдигат после Варшава от кота 0. За 4-и път ще им е за последните 100 год.
14:58 29.09.2025
17 Pyccкий Карлик 😄
Едно посолство не могат отнесат.
Бездарници, пфууу...😄😄👎
Коментиран от #31
15:00 29.09.2025
18 604
15:01 29.09.2025
19 Я пък тоя
15:02 29.09.2025
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:02 29.09.2025
21 Кую
15:03 29.09.2025
22 Баш Балък
15:03 29.09.2025
23 1917
Хора, не разбирате ли, че скапанният ффашистки режим в ККиев всячески се стреми да въвлече всички ни във война, а клакьрите се радват. Зеленото е вредно и трябва да се отстрани - като тумор от здраво тяло!!!
Коментиран от #33
15:04 29.09.2025
24 12321
15:05 29.09.2025
25 Велика Полша
Коментиран от #34
15:08 29.09.2025
26 Маро
-2
15:09 29.09.2025
27 Само питам
15:10 29.09.2025
28 Mими Кучева🐕🦺
15:10 29.09.2025
29 Поредна провокация на Зелката!
15:11 29.09.2025
30 Жорко
15:11 29.09.2025
31 Украинский Карлик
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик 😄":Украинска му работа....
Един Кримски мост не могат да отнесат.
Бездарници, пфууу...😄😄👎
Коментиран от #37
15:13 29.09.2025
32 Не вярвам
До коментар #13 от "Анализатор":Това само лумпените от "Боец" го правят , и то след предварително заплащане !
15:14 29.09.2025
33 Я пък тоя
До коментар #23 от "1917":Ами то е ясно, че Европа ще гори и няма какво да направим, затова си пишем тук.
15:14 29.09.2025
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Велика Полша":Велика Польша е велика колкото Велика България.Полша четири !!!! пъти последните 250 г е Делена между Русия и Австро Унгария.Четете бе неграмотници
15:16 29.09.2025
35 Матрьошка
15:16 29.09.2025
36 Дудов
15:17 29.09.2025
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Украинский Карлик":А моста е по голяма цел от Сграда
15:20 29.09.2025
38 Кольо
15:22 29.09.2025
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Някой":Не е изтребител ,а штурмовак от типа на Су25
15:23 29.09.2025
40 Тази тъпотия
15:23 29.09.2025
41 Че кой искате
15:26 29.09.2025
42 Хайде спрете
15:26 29.09.2025
43 Защо
15:27 29.09.2025
44 Бандеровци
До коментар #8 от "Информиран":Да не се изказват, идва нов ЕОН.
15:33 29.09.2025
45 Анджей
във Варшава.Поляците не прощават.и както си "обичат"
руснаците... .
Коментиран от #51
15:33 29.09.2025
46 хихи
Първо, ако руска ракета удари полското посолство - ни покрив, ни посолство(това от заглавието)...
От текста се разбира, че е фрагмент от ракета. Повече не четох....
Демократичната преса едва ли споменава, че е фрагемнт, защото демократична ракета е свалила руската ракета...
т.е украиското ПВО е виновно...
15:36 29.09.2025
47 яска патенце
До коментар #4 от "Ясен":кога ще седнеш в скута ми -обещавам няма да съм груб с теб мило
15:37 29.09.2025
48 az СВО Победа80
15:47 29.09.2025
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:50 29.09.2025
50 Справедливост
Коментиран от #52
15:51 29.09.2025
51 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #45 от "Анджей":Така и трябва, пияните терористи от блатата разбират само от загрузка с 200, копейките им тоже!
15:51 29.09.2025
52 Атина Палада
До коментар #50 от "Справедливост":Вечно нещастната и прегладнела копейки понеже друго не и оставя, бленува само за смърг и разрушения! До къде сте се докарали!
15:54 29.09.2025
53 Ел Нино
16:00 29.09.2025
54 каунь
16:03 29.09.2025
55 Джудже 1 брой
16:09 29.09.2025