Руска ракета е ударила полското посолство в Киев

Руска ракета повреди сградата на консулския отдел на полското посолство в Киев по време на атака срещу Киев, каза говорителят на Министерството на външните работи на Полша, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предаде БТА.

„Фрагмент от ракета повреди покрива, същия, който беше ремонтиран след предишната подобна атака“, каза Павел Вронски пред ПАП. Той посочи, че никой не е пострадал и посолството продължава да работи нормално.

„Щетите са незначителни, но оценката им все още продължава“, добави Вронски. Предишната руска атака, по време на която сградата на полското посолство пострада, беше в началото на юли тази година.

В нощта на 27 срещу 28 септември Русия предприе мащабна 12-часова атака срещу украинската столица. Руските сили атакуваха Украйна, използвайки дронове и ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че същата нощ Русия е използвала около 500 бойни дрона за нощната атака, убивайки четирима души и ранявайки най-малко 40.