ISW: Русия и Беларус може да подготвят саботажи в Полша
  Тема: Украйна

1 Октомври, 2025 10:23

Междувременно ЕС засилва помощта за украинската отбранителна индустрия, Урсула фон дер Лайен обяви, че Брюксел ще осигури 2 милиарда евро за производство на дронове в Украйна

ISW: Русия и Беларус може да подготвят саботажи в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия и Беларус може да подготвят саботажни операции срещу критична инфраструктура в Полша и да ги приписват на Украйна, предупредиха западни анализатори. На 30 септември руската Служба за външно разузнаване (СВР) заяви без доказателства, че Киев готви атаки под "фалшив флаг" в Полша с цел да обвини Москва и Минск, пише в ежедневния доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Според версията на СВР, украинското военно разузнаване и полските служби щели да внедрят група от руски и беларуски граждани, свързани с прокиевските формирования "Легион Свобода России" и "Полк Кастуся Калиновского", които да се представят за спецназ и след залавянето им да обвинят Русия и Беларус. Кремъл вероятно използва тези твърдения, за да подготви почва за бъдещи провокации срещу Полша или други държави от НАТО.

Още новини от Украйна

Подобни информационни кампании не са новост - Москва вече обвиняваше Украйна за скорошните нарушения с дронове в полското и румънското въздушно пространство, въпреки че Варшава и Букурещ посочиха Русия като отговорна за тях.

На този фон Кремъл продължава да подкрепя обвиненията на проруските сили в Молдова за измами на парламентарните избори от 28 септември. "Патриотичният блок" заяви, че ще оспори резултатите чрез протести и в съда. Руският външен министър Сергей Лавров определи вота като "фалшифициран", а председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко заяви, че победата на проевропейската партия на президента Мая Санду е постигната "на щикове".

Централната избирателна комисия в Кишинев трябва до 4 октомври да предаде резултатите на Конституционния съд, който има срок до 14 октомври да ги потвърди или отхвърли. Експерти смятат, че Кремъл може да провокира насилствени протести дори при валидиране на резултатите, в опит да повтори сценарий, подобен на украинския Евромайдан.

Междувременно ЕС засилва помощта за украинската отбранителна индустрия. Урсула фон дер Лайен обяви, че Брюксел ще осигури 2 милиарда евро за производство на дронове в Украйна. Президентът Володимир Зеленски уточни, че Киев очаква нови американски пакети за въоръжение по линия на инициативата PURL, която цели по един милиард долара месечно.

Паралелно европейски държави съобщават за зачестили инциденти с дронове. В Норвегия властите разследват необозначен безпилотен апарат, засечен край нефтена платформа в Северно море. В отговор украински военни специалисти вече провеждат учения в Дания за противодействие на дронови атаки.

Руски сили продължиха настъпателни действия в Сумска и Курска област, включително североизточно от Суми при Юнаковка, но без значими успехи. Украинските войски проведоха контраатаки при Константиновка, Кондратиевка и Олесиевка. По данни на руски военни блогъри боевете в района са преминали към позиционна война заради липсата на растителност, която преди е осигурявала прикритие от дронове. В района действат подразделения от 76-а въздушнодесантна дивизия и 810-а бригада морска пехота.

В Харковска област руските части атакуват край Волчанск и Великий Бурлук, но няма потвърдени придвижвания. Украинците задържат фронтовата линия и провеждат контраатаки за стабилизиране на положението.

Тежки боеве се водят в района на Купянск. Руски източници твърдят за ограничени придвижвания в града, но без потвърждения. Украинските сили успяха да си върнат Дружелюбовка в посока Борова, докато руснаците напреднаха частично при Хрековка и в западните покрайнини на Заричне в лиманското направление. Там двете страни си разменят позиции около Карповка и Шандриголовое, а боевете са особено ожесточени.

В Донецка област Русия напредна край Дроновка северно от Сиверск, но украинските сили запазиха позиции около Звановка. В посока Константиновка-Дружковка руските части достигнаха района на Софиевка и атакуват по цялата дъга към Часов Яр. В районите на Доброполие и Покровск се водят ожесточени щурмове, но с ограничен напредък за руската армия.

На юг, в Запорожие, Русия атакува край Орехов, Мала Токмачка и Новоданиловка, но украинските системи за радиоелектронна борба сериозно ограничават използването на руски дронове. В Херсонско направление не се наблюдава промяна на фронтовата линия, но украинските специални части нанесоха удар по руска радиолокационна станция от системата С-400 в Крим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рибките папкат

    4 20 Отговор
    Украйна почерни и дефлотира черноморския флот на Русия

    10:27 01.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    21 3 Отговор
    Русия и Беларус не знам ама наркомана ги мисли ,после ще каже че е Русия да вкара Европа в война!

    10:29 01.10.2025

  • 4 Я пък тоя

    18 3 Отговор
    Уру Спи Я фон дер Лайен, раздава милиарди като ваксини за Ковид.
    И от къде ще ги вземе!

    10:29 01.10.2025

  • 5 Робин Хорсфол

    12 3 Отговор
    Мда, ама те украйнците не помагат да се вкара европа във война нали? Ония дронове странните имена на опашките?

    10:32 01.10.2025

  • 6 реално без полша и финландия

    7 2 Отговор
    ще им е по добре . военните не винаги действат правопропорционално . режимът си седи 3 години . в същото време армията на украйна преминава през плен . малко ранени и пленени ежедневно какво постигат . послушат сталин , боядисат и пометат . и ги връщат на зелиски . някои той ги връща пак в окопа . и това е всичко . а високопарните ораторски речи някои ги харесват .

    10:32 01.10.2025

  • 7 Хмм

    12 4 Отговор
    по-скоро обратното, ВСВ също избухна с полска провокация по границата, а половин милион поляци в хитлеристката армия срещу Русия, че то официалните съюзници са нямали толкова, май полша е била най-големият съюзник на Германия - първа сключила пакт за ненападения с Хитлер, поделила Чехословакия с хитлеристка Германия, най-големите хитлеристки концлагери са в Полша, всички полски евреи са убити

    Коментиран от #17

    10:34 01.10.2025

  • 8 мошЕто

    13 3 Отговор
    От укрите освен бандюхи , друго нищо не става !

    10:34 01.10.2025

  • 9 ООрана държава

    8 3 Отговор
    Да се очаква нападение и на нива с овес, както и на зеленчукова леха този път! Бъдете нащрек

    10:35 01.10.2025

  • 10 Асен

    13 2 Отговор
    Аман от простотии. Схемата е проста САЩ и Англия печелят време за да извадят Руснаците от играта с нефта. Спретнаха на покорните европейци най-голямото ограбване след 1944 с конфликта в Укна а сега следва и нов фронт във Венецуела . Само така могат да са конкурент и да осигурят развитие за новия диготален свят. В който няма да имате нищо и ще сте щастливи, защото всичко ще е тяхно.

    10:36 01.10.2025

  • 11 Рико

    2 9 Отговор
    Копейките сега няма ли да пратят бензин като хуманитарна помощ за русия? Да помогнат на настилката.

    10:38 01.10.2025

  • 12 Русия има военна стратегия, НАТО има

    10 3 Отговор
    Русия има военна стратегия, НАТО има пропагандна стратегия.🤣

    10:41 01.10.2025

  • 13 Всичко сочи стремеж

    3 2 Отговор
    на Евросъюза към война.
    Много старата история сочи, че Скитите винаги са войни. Дори сега две Скитски държави сочат това. Русия и Украйна воюват яко помеждуу си. Англосаксите могат да очакват обединение на СКитите - Русия, Украйна и Полша. Тогава походът на Хунорите ще им се им стори леко. На този свят всичко се променя.

    10:49 01.10.2025

  • 14 Весела

    6 3 Отговор
    "Урсула фон дер Лайен обяви, че Брюксел ще осигури 2 милиарда евро за производство на дронове в Украйна"...
    трябва да ни внушат ,че е правилно решението за подаръците към уКРАЙНА .саботажите ще бъдат от Украйна подтиквана от ЕС.Те не искат край на войната и не се интересуват ,че умират хора .И ние сме съучастници.

    10:58 01.10.2025

  • 15 Анонимен

    8 3 Отговор
    Западни анализатори -новите фалшиви пророци.

    10:59 01.10.2025

  • 16 Знае

    3 0 Отговор
    ISW e спонсорирана от ЦРУ частна медийка собственост на семейството на Витория Нюланд която публикува дезинформациите и манипулациите подавани и от същото това ЦРУ и след това разпространявани от грантаджийските соросоидни медии по света! И това е същата тази раздаваща курабийки през 2014 година на противокнституционният Майдан в Киев еврейка , Витория Нюланд която се хвалеше наляво и надясно пред журналистите , че САЩ са платили 5 милиарда долара за организирането и провеждането му .

    11:43 01.10.2025

  • 17 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Реално Втората Световна Война започна с нападението на Хитлерофашистка Германия , Полша и Унгария през 1938 година над Чехословакия. Територията на Чехословакия бе поделена между хиената на Европа Полша , Германия и Унгария . Всеки безпроблемно може да намери в Интернет, каква част от територията наЧехословакия е анексирана през 1938 година от Полша, каква от Германия и каква от Унгария.

    11:50 01.10.2025