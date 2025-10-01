ISW: Русия и Беларус може да подготвят саботажи в Полша

Русия и Беларус може да подготвят саботажни операции срещу критична инфраструктура в Полша и да ги приписват на Украйна, предупредиха западни анализатори. На 30 септември руската Служба за външно разузнаване (СВР) заяви без доказателства, че Киев готви атаки под "фалшив флаг" в Полша с цел да обвини Москва и Минск, пише в ежедневния доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Според версията на СВР, украинското военно разузнаване и полските служби щели да внедрят група от руски и беларуски граждани, свързани с прокиевските формирования "Легион Свобода России" и "Полк Кастуся Калиновского", които да се представят за спецназ и след залавянето им да обвинят Русия и Беларус. Кремъл вероятно използва тези твърдения, за да подготви почва за бъдещи провокации срещу Полша или други държави от НАТО.

Подобни информационни кампании не са новост - Москва вече обвиняваше Украйна за скорошните нарушения с дронове в полското и румънското въздушно пространство, въпреки че Варшава и Букурещ посочиха Русия като отговорна за тях.

На този фон Кремъл продължава да подкрепя обвиненията на проруските сили в Молдова за измами на парламентарните избори от 28 септември. "Патриотичният блок" заяви, че ще оспори резултатите чрез протести и в съда. Руският външен министър Сергей Лавров определи вота като "фалшифициран", а председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко заяви, че победата на проевропейската партия на президента Мая Санду е постигната "на щикове".

Централната избирателна комисия в Кишинев трябва до 4 октомври да предаде резултатите на Конституционния съд, който има срок до 14 октомври да ги потвърди или отхвърли. Експерти смятат, че Кремъл може да провокира насилствени протести дори при валидиране на резултатите, в опит да повтори сценарий, подобен на украинския Евромайдан.

Междувременно ЕС засилва помощта за украинската отбранителна индустрия. Урсула фон дер Лайен обяви, че Брюксел ще осигури 2 милиарда евро за производство на дронове в Украйна. Президентът Володимир Зеленски уточни, че Киев очаква нови американски пакети за въоръжение по линия на инициативата PURL, която цели по един милиард долара месечно.

Паралелно европейски държави съобщават за зачестили инциденти с дронове. В Норвегия властите разследват необозначен безпилотен апарат, засечен край нефтена платформа в Северно море. В отговор украински военни специалисти вече провеждат учения в Дания за противодействие на дронови атаки.

Руски сили продължиха настъпателни действия в Сумска и Курска област, включително североизточно от Суми при Юнаковка, но без значими успехи. Украинските войски проведоха контраатаки при Константиновка, Кондратиевка и Олесиевка. По данни на руски военни блогъри боевете в района са преминали към позиционна война заради липсата на растителност, която преди е осигурявала прикритие от дронове. В района действат подразделения от 76-а въздушнодесантна дивизия и 810-а бригада морска пехота.

В Харковска област руските части атакуват край Волчанск и Великий Бурлук, но няма потвърдени придвижвания. Украинците задържат фронтовата линия и провеждат контраатаки за стабилизиране на положението.

Тежки боеве се водят в района на Купянск. Руски източници твърдят за ограничени придвижвания в града, но без потвърждения. Украинските сили успяха да си върнат Дружелюбовка в посока Борова, докато руснаците напреднаха частично при Хрековка и в западните покрайнини на Заричне в лиманското направление. Там двете страни си разменят позиции около Карповка и Шандриголовое, а боевете са особено ожесточени.

В Донецка област Русия напредна край Дроновка северно от Сиверск, но украинските сили запазиха позиции около Звановка. В посока Константиновка-Дружковка руските части достигнаха района на Софиевка и атакуват по цялата дъга към Часов Яр. В районите на Доброполие и Покровск се водят ожесточени щурмове, но с ограничен напредък за руската армия.

На юг, в Запорожие, Русия атакува край Орехов, Мала Токмачка и Новоданиловка, но украинските системи за радиоелектронна борба сериозно ограничават използването на руски дронове. В Херсонско направление не се наблюдава промяна на фронтовата линия, но украинските специални части нанесоха удар по руска радиолокационна станция от системата С-400 в Крим.