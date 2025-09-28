Новини
Военен сценарий! Какво ще се случи, ако Русия атакува НАТО след Украйна

28 Септември, 2025 16:57

Проблемът на Запада не е толкова липса на осъзнатост, колкото липса на воля

Военен сценарий! Какво ще се случи, ако Русия атакува НАТО след Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

''На 27 март 2028 г. естонският град Нарва се събужда от експлозии. При изгрев слънце руският трикольор се развява над кметството. Тези изображения заливат социалните мрежи под хаштага #DayofReturn. Реакцията на НАТО е колеблива. Набързо свиканата среща на върха в Брюксел не успя да се позове на член 5. Американският президент повтаря аргументите на Кремъл и предупреждава, че няма да рискува "Трета световна война заради ограничен акт на агресия“. Посланието му към Европа е директно: "Ако искате да направите нещо военно, това е ваша работа. Но ние няма да го подкрепим.“ Този сценарий на събитията е описан в материала на The New York Times (NYT), по книгата ''Ако Русия спечели'' на професорът по международна политика в университета на Бундесвера Карло Масала.

Изданието отбелязва, че този кошмар не изненадва стратезите на НАТО. Повече от десетилетие те се опасяват, че Русия може да удари Нарва под претекст, че защитава рускоезичното население. Този сценарий е и разигран във военни учения и мозъчни тръстове, винаги с един и същ неотговорен въпрос: ще се бори ли НАТО за Нарва?

През 2022 година руският президент Владимир Путин обяви Нарва за историческа част от Русия. Това е третият по големина град в Естония и близо 96% от населението (към 56 хил. души) говорят руски език. Към една трета имат руски паспорти. Опасенията в страната са, че войната в Украйна може да се повтори и в Източна Естония и това ще бъде началото на Третата световна война, ако НАТО отговори. Ако отговор не последва, това ще е краят на военния съюз.

Изданието разсъждава колко реалистичен е подобен сценарий?

Журналистите предполагат, че събитията от изминалата седмица не вещаят нищо добро. Припомняме, че само преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп смая европейските столици, като заяви, че Киев може да си върне всичките територии с помощта на ЕС. Той също така обяви, че ще продължи да снабдява НАТО с оръжия, с които може "да прави каквото си поиска“.

За историка Найъл Фъргюсън това е ясен знак, че САЩ се оттеглят от войната в Украйна. "Тълкувам го като: "Довиждане, нещастници, опитах се с всичко, но Путин ме разочарова“, казва той.

Масала е съгласен. Той смята, че Тръмп се е дистанцирал от Украйна, като е "прехвърлил вината“ и ако Киев се провали във войната или му свършат парите, отговорността ще падне върху европейските лидери, а не върху него. Може ли Европа да поеме тази тежест обаче?

"Проблемът е, че докато Вилнюс и Варшава знаят, че са следващите, е много по-трудно да се убеди населението на Запад в уязвимостта на НАТО, защото американците вече са се предали“, смята Фъргюсън

Масала цитира цитат от Ленин, за да опише подхода на Путин: "Проучете територията с щикове. Ако попаднете на каша, продължете напред; ако попаднете на стомана, отстъпете.“

Досега, добавя той, Путин "се е сблъсквал само с каша. Европейците са твърде слаби, за да се изправят срещу този руски империализъм.“

От години Москва проучва отбраната на НАТО със саботаж, кибератаки и дезинформация. Откакто дойде на власт през 2000 г., Путин държи нащрек осем британски премиера и петима американски президента, докато агентите му са убивали дисиденти в Лондон и Берлин, намесвали са се в избори и са извършвали кибератаки почти безнаказано.

Саботажът става все по-нагъл, отбелязва вестникът. Установено е, че агенти на Кремъл са извършили серия от палежи на британски и германски складове, съхраняващи хуманитарна помощ, предназначена за Украйна. Железопътни линии, превозващи военни товари, са се запалили мистериозно. Подводни кабели, свързващи северноевропейските страни, са били прерязани. А през януари експлозии разтърсиха газопровод в Балтийско море, което официални лица нарекоха "явен акт на саботаж“.

"Путин усъвършенства изкуството на хибридната война: "малките зелени човечета“, които превзеха Крим през 2014 г., носейки маски и без отличителни знаци, използваха съветски методи в Унгария през 1956 г. и в Прага през 1968 г., когато опозицията подготви почвата за нахлуването на танкове“, пише изданието.

Проблемът на Запада не е толкова липса на осъзнатост, колкото липса на воля. "Демокрацията трябва да бъде защитена, но не мисля, че нашите граждани са готови да платят такава цена. Колкото по-на запад отивате от Украйна и Русия, толкова по-малко устойчиви стават хората“, отбелязва Масала.

Изданието допълва, че той не е сам в своите опасения.

"Безразсъдно и глупаво е Европа да е в тази позиция с Русия“, смята генерал Ричард Баронс, бивш командир на Съвместното командване на силите на Обединеното кралство. Той посочва, че след нахлуването в Крим през 2014 г. Европа и Съединените щати "не са направили достатъчно, за да възпрат Русия от повторна атака“ срещу Украйна.

Той допуска бъдеща руска атака и срещу Естония:

"Целта на Русия е да разруши Член 5 на парчета. Нарва е малко градче, за което никой не е чувал, ненужна пъпка. Може би някои съюзници ще кажат: "Няма да умрем за него.“ В този момент Член 5 ще се изпари.“

Какво може да се направи, за да се предотврати това? Германия е изпълнила целта на НАТО да изразходва поне 2% от БВП за отбрана, подкрепена от специален фонд от 100 млрд. евро. Тя планира да увеличи тези разходи до 3,5% и да похарчи около 649 млрд. евро за военните си нужди до 2029 г.

Неотдавнашна намеса обаче предполага, че германският канцлер Фридрих Мерц може би е чел книгата на Масала: "Европа сега е подложена на изпитание повече от всякога през живота ни“, казва той.

"Трябва систематично и масово да повишим цената на руската агресия“, добавя той, предлагайки на Киев безлихвен заем от 140 милиарда евро, който ще бъде изплатен едва след като Русия компенсира Украйна за щетите, причинени по време на войната. Дотогава руските активи в Европа на стойност около 210 млрд. евро ще останат замразени.

Как Русия провокира НАТО

Светът наскоро беше шокиран от новината, че Русия атакува Полша с 19 дрона, от които военните успяха да свалят само 4.

След това руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония. В отговор на това страната заяви, че е готова да разположи британски ядрени оръжия след инцидента с Русия.

Още новини от Украйна


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това ще е безславния край

    15 68 Отговор
    на руската кочина!

    Коментиран от #18, #34, #113

    16:59 28.09.2025

  • 2 вижда се

    58 7 Отговор
    Натовците са абсолютни мазохисти !!

    16:59 28.09.2025

  • 4 Православен

    53 4 Отговор
    Първо беше ковид сега войната и малко по малко ни отнемат свободата.

    Коментиран от #11, #116

    17:00 28.09.2025

  • 5 Нато

    35 5 Отговор
    Само почакайте перво да си избелим анусите

    17:01 28.09.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    45 7 Отговор
    Чакам братушките на Дунава с хляб и сол.

    Коментиран от #23, #64, #126

    17:01 28.09.2025

  • 7 ако Русия атакува НАТО

    7 4 Отговор
    по книгата Ако Русия спечели.....

    17:01 28.09.2025

  • 10 Православен българин

    43 6 Отговор
    Жидо-масоните които управляват света са едни мръсни прасета и нищо повече

    17:03 28.09.2025

  • 11 Верно

    До коментар #4 от "Православен":

    Как само Путин за един ден спря пандемията😀

    Коментиран от #26

    17:03 28.09.2025

  • 12 БАНко

    37 7 Отговор
    НАТООВЦЕ ЖАЛКИ , ТОВА НЯМА ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ , КОЛКОТО И ДА ПРЕДИЗВИКВАТЕ РУСИЯ !!! ДА , АКО ПОСМЕЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАРЕ ТАУРУСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ - ПУТИН ВИ ПРЕДСТАВИ КАРТАТА НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ЕВРОПА И ВРЕМЕТО НА ОРЕШНИК ДО ЦЕЛТА СЛЕД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТГОВОРА !!!

    17:03 28.09.2025

  • 13 Какво ще се случи ли?

    38 6 Отговор
    17:03 28.09.2025

  • 14 Руснака

    32 5 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    Полека само да не си скъсаш чорапогащника.

    17:03 28.09.2025

  • 15 Септември

    20 3 Отговор
    ще бъде МАИ

    17:04 28.09.2025

  • 16 ха-ха

    25 6 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    И накрая се събуди облян в студена пот .....

    17:04 28.09.2025

  • 17 Мара отварачката

    36 5 Отговор
    Уж Русия била слаба, пък щяла да го атакува. Абе, шизофреници.

    17:04 28.09.2025

  • 18 Въпрос на гледна точка

    33 7 Отговор

    До коментар #1 от "Това ще е безславния край":

    Русия не атакува, а навлиза в съседни, бивши руски територии, отбранявайки се.
    Дай Боже по-скоро край на войната!

    Коментиран от #29

    17:04 28.09.2025

  • 19 Пацифист

    6 2 Отговор
    Единствените бомби които трябва да падат нека да бъдат огромните гърди на някоя русалка.

    17:05 28.09.2025

  • 20 Абе

    17 4 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    Момче недей така, ще те за боли ченето от тръби!

    17:05 28.09.2025

  • 21 Ако русия удари нато

    31 4 Отговор
    Ние от нато ще помагаме на русия

    17:05 28.09.2025

  • 22 Вярно е

    21 4 Отговор
    както пише и тук, че трябва да наливат повече пари на крайна, за всички е ясно, че тя е маша в ръцете на Запада и им върши черната работа по изтощаването на Русия.

    17:06 28.09.2025

  • 23 О всевишни творецо отзови се на помощ

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Те ще стрелят по всичко вервай ми. На война е така...да не дава господ.

    17:07 28.09.2025

  • 24 Обсесията Путин

    8 8 Отговор
    Трябва да преследва урсуланковците
    24/7 😁

    17:07 28.09.2025

  • 25 Пияни руснаци, сър!

    9 20 Отговор
    Руснаците са се опитали да прикрият инцидент с ракетен кораб, случил се в Азовско море в залива Темрютская на 7 август, пише Униан.

    Малкият ракетен кораб „Вишний Волочек“ от проект 21631 „ Буян-М “, принадлежащ към 41-ва бригада ракетни кораби и катери, се е разбил в танкер в началото на август, докато панически бяга от украински военноморски дронове.

    Коментиран от #28

    17:07 28.09.2025

  • 26 Путин е Жидо-масон антихрист

    9 14 Отговор

    До коментар #11 от "Верно":

    Путин започна това което беше планирано от жидо масоните като втори епизод,, първи епизод ковид, втори войната.

    Коментиран от #48, #51

    17:09 28.09.2025

  • 27 az СВО Победа80

    19 5 Отговор
    Пак изкривена реалност и то от страх, че Киев губи войната и ще му се наложи да капитулира, а с него на практика ще капитулират пред Москва и Брюксел и Лондон, настоящите господари на Киев...

    Коментиран от #54

    17:09 28.09.2025

  • 28 Ни думай Ва

    17 5 Отговор

    До коментар #25 от "Пияни руснаци, сър!":

    Азовско море, най-голямата му дълбочина е 12 метра. Отде намериха танкер да вкарат вътряаааааа?

    17:10 28.09.2025

  • 29 Руски или съветски

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Въпрос на гледна точка":

    Май умишлено бъркаш, жендърче?

    Коментиран от #111

    17:11 28.09.2025

  • 30 Много по вероятен

    18 6 Отговор
    Е Военен сценарий престъпното НАТО да атакува Русия.

    17:12 28.09.2025

  • 31 Бай Груди

    11 3 Отговор
    Гол ше го барате, ей тва ше стане

    17:13 28.09.2025

  • 32 АМИ ВИЖ УКРАЙНА

    18 4 Отговор
    СЪЩОТО ЩЕ БЪДЕ И С НАТО.

    17:14 28.09.2025

  • 33 Споко....

    18 4 Отговор
    ...просто руснаците като стигнат Полша си вдигат една височка бетоннан стена и запечатват Западът завинаги там. Тежко му на всичко прелетяло над стената в посока Изток. ПС: руснаците си имат всичко...така че Западът да му мисли, та ние и една горивна атомна клетка не можем да създадем за аеците си... про все че АЕЦ Козлодуй е с изтичащ лиценз и планов екплоатационен период от 1ви януари 2027-ма и реакторите стават опасни. Не ми е ясно какво ще става след това, ахахахахахах!

    17:15 28.09.2025

  • 35 гост

    6 18 Отговор
    Financial Times: Украйна печели войната, не слушайте какво казват в Кремъл...Дори на американския президент му става ясно кой печели от конфликта в Украйна и кой губи, има ясни признаци за това Противно на наратива на Кремъл, че руската армия неуморно напредва на фронта и ще превземе Киев и Лвов ден след ден, дори такива скептици като Доналд Тръмп осъзнаха през четвъртата година от войната, че Украйна сега е по-реалния претендент за победител. Това пише в коментар израелският историк и публицист Ювал Ноа Харари, публикуван на страниците на Financial Times .

    Той припомня, че очевидната цел на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. е била пълното подчинение на Украйна и премахването на нейния държавен суверенитет. Днес обаче Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г., и все още не е успяла да превземе нито един стратегически важен град, като Харков или Киев.

    Харари сравнява огромните загуби на Русия с минимални териториални придобивки с „успехите“ на армиите в Първата световна война и прави аналогия с американското нахлуване в Ирак през 2003 г.

    „Повече от три години след инвазията в Ирак през 2003 г. САЩ бяха успели да завземат само 20 процента от страната, претърпявайки огромни загуби - 1 милион жертви. Някой би ли сметнал това за американска победа?“, пита риторично авторът на статията.

    Коментиран от #37

    17:16 28.09.2025

  • 36 НАТО е една военно наказателна

    11 5 Отговор
    Групировка и обикновените хора нямат нищо против да бъде нападана и бита от който и да е без значение дали Русия или някой друг

    17:16 28.09.2025

  • 37 гост

    3 13 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    Харари заявява, че Русия не може да постигне решителен пробив не само на сушата, но и в морето, където украински дронове и ракети са изтласкали руски кораби в най-отдалечения достъпен залив, а в небето руските самолети се страхуват дори да летят близо до фронтовата линия.

    За сравнение, израелски историк цитира 12-дневната война на Израел срещу Иран през юни тази година, когато израелските военновъздушни сили установиха пълен контрол над иранското небе за около 36 часа, без да загубят нито един самолет.

    Друг важен момент, на който авторът на публикацията обръща внимание: в тази война има само един случай на чужда военна намеса в бойните действия. И това са бойците на КНДР. От друга страна, Украйна, макар и да получава материална помощ от Запада, е принудена да се бори сама през цялото време.

    Харари си спомня, че в първите месеци на войната Украйна се е борила почти изключително със собствени оръжия, защото Западът се е страхувал да даде нещо по-сериозно от каски и патрони. Той е убеден, че Украйна би постигнала пълна военна победа още през 2022 или 2023 г., ако беше получила необходимата военна помощ преди Русия да увеличи ударно армията и настрои икономиката си за пълномащабна война

    Коментиран от #39

    17:17 28.09.2025

  • 38 Аз пък...

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    ...ще застана отсреща с РПГ-7 и ще пуцам догато не остане от теб само ВЪГЛЕН!

    17:17 28.09.2025

  • 39 гост

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    Авторът на статията критикува Запада за малодушие и нерешителност дори в ситуации, когато са заложени собствените му граници, както в случая с руските дронове и самолети, които провокативно нарушавата въздушното пространство на страни от НАТО.

    „Ако Русия атакува Европа утре и САЩ решат да не се намесват в бойните действия, най-големият военен актив на Европа ще бъде украинската армия. Американската армия също има много да учи от бойния опит на Украйна и нейната напреднала оръжейна индустрия. Това вероятно е една от причините, поради които президентът Тръмп напоследък е станал по-подкрепящ Украйна. Той обича да подкрепя победителите“, обобщава историкът.

    17:18 28.09.2025

  • 40 Истината

    2 16 Отговор
    Как руската империя ни освободи точно, като независимостта си я извоюваме 30 години по-късно, а самата руска империя е срещу този акт и къса дипломатическите връзки с нас. При всички руско-турски войни руската империя е водила геноцидна политика на етническо прочистване спрямо българите. Около 300 хиляди души са изселени насилствено с тояги по гърба към руските степи- голяма част от тях умират от болести и недохранване, като насам са докарвали и заселвали мюсюлмански групи и бандити- черкези и други. Целта им е била територия без единно население, която да не съществува като самостоятелна държава и да остане под тяхна власт. Войната през 1878 година я започват, защото османската империя е била в процес на разпад и е било въпрос на време България да стане независима държава по естествен път- процесите са били на лице и необратими- със султански ферман създадена българската екзархия (1870 г.), срещу която руската дипломация е водила неистови борби и е способствала за пращане на наши духовници в изгнание. Така че войната през 1878 година не е освобождение, а разпокъсване на българското езиково и народностно землище и образуването на отделни васални образувания, които без тази война щяха да бъдат единна и по-голяма държава при окончателния разпад на османската империя.

    Коментиран от #65

    17:18 28.09.2025

  • 41 ИталЯнеца Токати

    4 2 Отговор
    Както казах и преди...ши ядете токати

    17:18 28.09.2025

  • 42 Българи, Dокато Ви Плаушат с Расия?

    9 3 Отговор
    Институционализирана Корупция?

    Не можеш да накажеш някого за корупция, ако тя е законна.

    Как е Българи, Забогатявате ли?
    Колко платихте днес, за Хляб, Мляко, Кашкавал, Кафе?

    17:19 28.09.2025

  • 43 Хаха

    11 4 Отговор
    Пак ще забият байрака в Берлин и ако са по настоятелни може и на плаж да идат на Френската Ририера!

    17:19 28.09.2025

  • 44 Човешки сценарий

    10 2 Отговор
    Какво ще стане ако всички жители на България имаха нормален достъп до вода?

    17:20 28.09.2025

  • 46 Горски

    9 6 Отговор
    Те вече го изпробваха в Полша, за късмет доста нескопосано. А шляхтичите вече две седмици уж не могат да установят чия била ракетата, унищожила къща в Полша. Преди два дни с половин уста признаха, че "май била от нидерландски F-16". Мъка либерастска!😂 Европа играе основна роля в тази планирана и провалена от Будапеща провокация говори факта, че от известно време европейците активно нагнетяват темата за "руски дронове нарушители. По страшни от наркомана и бандата му няма , Мария Захарова казва ремонтирани руски дронове пак е любезна с думите си.А аз си мисля че направо е събирана скрап от улиците на Украйна и казват че Русия атакува. Що се отнася за война няма да стане ,защото както и в Франция и другите поддръжници на Америка не могат самостоятелно да вземе решение. Има си парламент това се гласува от всички депутати от другите партии които всички са против! От години се настоява поне тук да се спре помощите за Украйна . НАТО ПРОВОКИРА РУСИЯ И ЩЕ СИ ПОЛУЧИ ЗАСЛУЖЕНОТО. Европейците дори не забелязаха как войната премина границите на Европейския съюз и няма да има връщане към мира. Братското бомбардиране от янки и ингилизи от 1941 до 1944 .... що народ и жилища изтребиха, но това е хуманитарно по братски... а после щяха да ни правят картофена нива и да ни разпарчетосват по съседите и добре, че е бил Сталин и рашките да ни спасят за втори път и да станем просперираща държава та после да има ко да краднат демократите след 1989 година.

    Коментиран от #107

    17:21 28.09.2025

  • 47 факуса

    7 5 Отговор
    ха ха след осрайна,русия няма какво да търси от европа,обаче крадливите длъжници много се нуждаят от ресурсите на русия,та затуй все ръчкат натам

    Коментиран от #57

    17:21 28.09.2025

  • 48 Православен войн на светлината

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Путин е Жидо-масон антихрист":

    За всички които се съмняват че монголското джудже е Жидо-масон нека се по интересуват как е покрил случая с петте убити деца в Красноярск-ритуално убийство извършено от еврейте и берл Лазар негов пръв приятел. всички забъркани в тая гадост са били повишени от бункерният плъх ю, всички които го защитава тя сте за ада.

    Коментиран от #70

    17:21 28.09.2025

  • 49 Питар

    4 0 Отговор
    Пълни глупости!
    Звучи като
    ,, ако беше баба мъжка, щеше да има дръжка,,

    17:22 28.09.2025

  • 52 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    ЖИТЕЛИТЕ НА НАРВА РЕДОВНО СЕ СЪБИРАТ НА РЕКАТА
    ЗА ДА ГЛЕДАТ РУСКИ КОНЦЕРТИ НА ДРУГИЯ
    БРЯГ НА РЕКАТА
    .... ДАЖЕ БРАТУШКИТЕ ИМ СЛАГАТ ГОЛЕМИ ЕКРАНИ.
    .... НАСЕЛЕНИЕТО НА НАРВА Е 70% -"НЕ ГРАЖДАНИ "
    ......
    ТАКА В ЕСТОНИЯ ВИКАТ НА РУСКИИЕ :)

    17:26 28.09.2025

  • 53 да си го кажем

    6 12 Отговор
    Малко драматизираме ситуацията.Русия е дребна военна сила която в момента е унищожена от малка Украйна.Какво има да говорим за НАТО ?! Русия ще бъде смазана,прегазена ,сдъвкана и изплюта за не повече от няколко часа.Руснаците може да са много npocти,но чак толкова не са.

    17:26 28.09.2025

  • 54 На Путин...

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа80":

    ...капитулация на му е нужна -> той си върти военната търговия и производство, златните му запаси разстат с всяка секунда! Изтощението обратно е за Западът.

    Коментиран от #87

    17:26 28.09.2025

  • 55 Иван

    1 1 Отговор
    В Библията е написано какво ще се случи.

    17:27 28.09.2025

  • 56 Жал ме е

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тва...":

    Ти си душевно болен.

    Коментиран от #61

    17:27 28.09.2025

  • 57 цирк московски

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "факуса":

    Тая щуротия с ресурсите не я бяхме чували от известно време хахах

    17:27 28.09.2025

  • 58 д-р Гълъбова

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Готов за бой":

    Дай си адреса, смелчаг!

    17:28 28.09.2025

  • 59 селяк

    2 2 Отговор
    Абсолютно нищо. Тиа ги боли фара за НАТО

    17:28 28.09.2025

  • 60 хихи

    7 3 Отговор
    Магарев, знае отдавна какво ще се случи и ги чака на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"

    17:28 28.09.2025

  • 61 Ми...

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Жал ме е":

    ...каквото повикало, такова се обадило, ти първи започна, сега се жалваш...

    Коментиран от #68

    17:28 28.09.2025

  • 62 Файърфлай

    4 2 Отговор
    Друг,различен сценарий.А какво ще се случи,ако Русия вземе,че НЕ нападне.Моля за размишления на сериозни анализатори.Не се препоръчителни коментари от лица под 35 години.

    17:29 28.09.2025

  • 63 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 6 Отговор
    ЧЕ КОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК ВЕЧЕ ИСКА ДА ЖИВЕЕ
    В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ГРАД ?
    - МИЗЕРИЯ, БОКЛУЦИ, НЕИЗМИТИ УЛИЦИ , МИРИШЕ....
    ... ДАЖЕ ЗА НАС АМЕРИКАНЦИТЕ НИ ИДВА В ПОВЕЧЕ
    .... ЗАТОВА АКО СТАВА ВОЙНА, БРАТУШКИТЕ ДА ГИ ИЗЧЕГЪРКАТ С ТЕРМОЯДРЕНО ОРЪЖИЕ И
    СЛЕД 2000 ГОДИНИ ПАК ДА СЕ ПОЯВЯТ ХОРА

    17:29 28.09.2025

  • 64 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Внимавай!! Да не те смачка вълната посрещачи!!!!
    аз лично съм се зарекъл да се кача на най-високия блок....

    17:29 28.09.2025

  • 65 факуса

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Истината":

    ама що не я почнаха обичащите ни днешни партньори бе,дет сте ги зяпнали нищо ,че ни разсипаха от обич

    17:30 28.09.2025

  • 68 Адиос

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ми...":

    Поработи върху духовното си здраве.

    17:31 28.09.2025

  • 70 Иван

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Православен войн на светлината":

    Под сатанинските еврейски синагоги в Ню Йорк бяха открити скелети на деца.

    Коментиран от #73

    17:32 28.09.2025

  • 71 Русофобскифакти

    6 4 Отговор
    Статия без нито една вярна дума предназначена за промиване на мозъци!

    17:34 28.09.2025

  • 72 Този сценарий на събитията е описан в ма

    4 1 Отговор
    Този сценарий на събитията е описан в материала на The New York Times (NYT), по книгата Ако Русия спечели - Какво?

    Коментиран от #81

    17:35 28.09.2025

  • 73 Православен войн на светлината

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Иван":

    Вие още на Америка Русия, изток запад кълвете... кога ще се събудите по глупави сте от малките деца.

    Коментиран от #85, #89

    17:36 28.09.2025

  • 74 Уса

    4 3 Отговор
    Украинската армия беше по-силна от натовската и затова я използваха срещу Русия.Украинците са полуруснаци и се биеха като такива,но с голяма помощ от САЩ и нато.Какво го очаква натото при сблъсък с Русия?Още 1-2 години война,като първата година ще се срине ЕС и после Русия ще воюва срещу европейския ислям подкрепяна от САЩ,както е предсказано от Ванга.Няма да има милост както към украинците и ще бъде страшно за гледане

    17:37 28.09.2025

  • 75 Държавите

    3 5 Отговор
    около Русия трябва да бъдат с неутрален статут,ако не искат да са част от РФ!Отнася се и за Полша,Румъния и България!

    Коментиран от #82, #109

    17:37 28.09.2025

  • 76 А дали студенти въобще има

    3 2 Отговор
    в този "университет" на Бундесвера пред които Карло Масала да е говорил? Как мислите?

    17:37 28.09.2025

  • 78 Клуж-Напока

    3 3 Отговор
    Тия докато не ядат голямата тояга няма да мирясат .
    Тогава ще ги видим що за империя са с външните клозети .

    17:38 28.09.2025

  • 79 Файърфлай

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "ИТ специалист":

    По-добре му прати две разгонени украинки..

    17:38 28.09.2025

  • 80 Добре, да опитат

    4 4 Отговор
    Русия ще последва съдбата на Иран. Много бързо ще ги върнат в реалността. Даже е възможен преврат отвътре, при достатъчно обтегнати отношения и безизходна ситуация.

    17:39 28.09.2025

  • 81 То впрочем

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Този сценарий на събитията е описан в ма":

    И такава книга "Ако Русия спечели" НЯМА издадена

    17:39 28.09.2025

  • 82 Пловдив

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Държавите":

    Рибка си ял . Заминавай за Русия ,що щеш в НАТО и ЕС .

    17:40 28.09.2025

  • 83 УдоМача

    1 3 Отговор
    Най-хубавия вариант би бил да настъпи светлинен блиц и след него тишина... Но... Ще стане като в комиксите с Патешки истории - Бам! Бум! Джас! Охх! ..

    17:40 28.09.2025

  • 84 Плашете здраво баламите и ги обирайте

    4 2 Отговор
    яко за, "да ги пазите"! Било то от пандемии, от климатични промени, от СО2, от Русия, Китай, от хетросексуалните... и т.н.
    Когато са в шок и ужас, няма да мъркат, че ги преджобвате, а дори и ръка ще ви целуват че ги спасявате,

    Но не забравяйте да подхвърлите нещичко и медиите и НПОтата за да ударят и те едно рамо. И бой по "крайно-десните"!!!!
    Много полезна статия, написана с майсторлък. Браво!

    Коментиран от #136

    17:41 28.09.2025

  • 86 АМАH OT ИДИOTИ

    4 3 Отговор
    АКО РУСИЯ УДАРИЛА НАТО, КАКВО ЩЯЛО ДА СЕ СЛУЧИ ????
    😮
    СТИГА БЕ!
    ВИЕ СЕРИОЗНО ЛИ?
    НАТО Е ПРИКЛЮЧИЛО И БЕЗ НЯКОЙ ДА ГО УДАРИ.
    НЕ МИ СЕ МИСЛИ К"ВО ЩЕ СТАВА АКО РУСИЯ ПОДПУКА HEЩACTHИЦИTE. TE OTCEГА ПЪЛHЯT ГAЩИTE И PИBЪT HA УMPЯЛO.
    😆😝🤣

    17:42 28.09.2025

  • 87 Хирохито

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "На Путин...":

    Ти да видиш . Това по РТ ли ти го съобщиха ?
    Щото ако не си разбрал ,Русия влезе в рецесия . Това по РТ да не го пропуснаха ?

    Коментиран от #121

    17:43 28.09.2025

  • 88 Военен сценарий

    2 0 Отговор
    Ама тези дивотии не са никакъв Военен сценарий.

    17:43 28.09.2025

  • 89 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Православен войн на светлината":

    Затова ли вие гнусни сатанински евреи убивате малки деца?

    Коментиран от #100

    17:44 28.09.2025

  • 90 Преторианец

    1 0 Отговор
    Чичо Дончо тия определено имат нужда от витамини В -2 ,пускай .

    17:45 28.09.2025

  • 91 Психиатър

    3 0 Отговор
    Не четете подобни текстове. Самите те са писани от психично болни хора , с перверзна фантазия, целяща съсипване и промиване на мозъците на хора с лабилна психика. Даже и емоционално стабилните трябва да са на ясно , че подобни текстове действат катастрофално на подсъзнанието и могат да предизвикат тежка психопатия.

    17:45 28.09.2025

  • 92 По са ми важни нашите олигофрени

    6 2 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    17:45 28.09.2025

  • 93 Мишел

    2 1 Отговор
    Русия няма да атакува НатО, защото нищо от НатО не й трябва.
    НатО няма да атакува Русия, защото на натовците не им се мре в ядрена война.

    Коментиран от #94

    17:46 28.09.2025

  • 94 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Мишел":

    Не им се мре, но в Библията пише че ще умрат.

    Коментиран от #105

    17:49 28.09.2025

  • 95 Кво е чел Мерц не знам

    2 0 Отговор
    Но и книга на Масала: "Европа сега е подложена на изпитание повече от всякога през живота ни“ НЯМА !

    17:49 28.09.2025

  • 97 Масала а? Един нацист ще цитираме?

    1 0 Отговор
    Министърът на отбраната Борис Писториус (СДП) също недвусмислено заяви, че споделя концепцията на Масала и Шмит, според която единственото важно нещо е дали Германия счита една война за „легитимна“, а не дали е законна. „Легитимна или законна е тънка, но важна разлика“, заяви той по държавния телевизионен оператор ARD през юни. Той не би „препоръчал“ да прави правна оценка на американско-израелските бомби срещу Техеран, но изрично ги подкрепи.

    17:51 28.09.2025

  • 98 Ами

    3 0 Отговор
    Дайте на Русия сериозно основание да атакува страна от НАТО и ще разберете какво ще се случи.
    По-разумно е да не го правите ... Но щом толкова искате да узнаете. Пробвайте :)

    17:52 28.09.2025

  • 99 Масала а? Един нацист ще цитираме?

    0 0 Отговор
    И така, ако никой не спазва правилата – на чия страна трябва да се заеме човек?
    Това е и алюзия към „Законност и легитимност“, където Шмит поставя „съществените ценностно-базирани решения“ (легитимност) над „обикновената, безценностно-свободна“ законност с нейните „равни възможности“

    17:52 28.09.2025

  • 100 Незнам

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Иван":

    Питай Путин той ги разбира тези работи.

    Коментиран от #127

    17:54 28.09.2025

  • 101 Геро

    2 2 Отговор
    Думи на психясали еврогейци. Тези хора нямат ум в главата. Тръгнали са срещу ядрена сила заради кефа на САЩ и разсипват Европа. Мигрантите завладяват Европа, икономиката и блокира, държавите фалират, а те продължават да копаят дъното. Това не е ли шизофрения в пълния смисъл на думата.

    17:55 28.09.2025

  • 102 Дедо.

    1 1 Отговор
    Мдааа, това е като: Какво ще стане, ако се кача на Луната и оттам пусна едно, най-вероятно ще падне в Кiйф на някоя зелена кратуна?!

    17:56 28.09.2025

  • 103 Масала се

    0 0 Отговор
    придържа към „ред, основан на властта“, в който на практика важи само законът на по-силния. !!! (Откритото презрение към законността и международното право е придобило ново качество. Дори по време на бруталните империалистически войни срещу Югославия и Ирак, западните сили все още се опитваха да запазят имиджа, че спазват международното право и че войните се водят не от няколко велики сили, а от „международна общност“, колкото и очевидно да беше, че това е лъжа.
    И тук се събуждат спомени за дебатите за „международното право“ в нацистка Германия. През 1937/1938 г. Карл Шмит философства за „недискриминационна концепция за война“. Обявяването на вражда и война от легитимни държави не трябва да бъде дискриминирано. (Агресивната) война е законен акт на държавата, а не престъпление.)....

    17:56 28.09.2025

  • 104 Клуж-Напока

    2 3 Отговор
    Тая сатаниска империя Русия трябва да бъде изравнена със земята и заличена .
    Отпадъкът на човечеството е това .

    Коментиран от #110

    17:57 28.09.2025

  • 105 Чети по добре

    0 2 Отговор

    До коментар #94 от "Иван":

    В библията нищо не пише за една корумпирана жидо масонска клоака съществуваща само за да продава ресурси на китайските и западни ДРУГАРИ .

    Коментиран от #120

    17:57 28.09.2025

  • 106 Е па то е ясно....

    4 1 Отговор
    Дърпаш ли постоянно мечката за опашката ще участваш в мешавина и ша бериш ядове....
    Така че НАТЮ да си знае ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО!!!

    17:58 28.09.2025

  • 107 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Горски":

    Полша веднага установи чия е ракетата (самолет на НатО удари с ракета къща в държава на НатО) и затова не я обявява. Ако беше руска, веднага щеше да гръмне новината.
    Днес сутринта в украинските медии се появи ракета, паднала на улица в Киев и бе обявена за руска, Кинжал.. Два часа след публикуването на снимката медиите бяха срамежливо единодушни - ракетата е Пейтриът от батарея в Киев. Надписите се виждаха на снимката

    17:59 28.09.2025

  • 108 ОТ ЕДИН МАЛОУМ ЗАВИСИ СЪЩЕСТВ НИ

    1 1 Отговор
    ТСВ , САМОУНИЩШЕНИЕ ????ТОВА ЩЕ Е НАЙ -ГОЛЕМИЯ ПОЗОР ЗА ИЗПРОСТЯВАНЕТО , УПАДЪКА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО , ЩОМ ЕДИН НАПУШЕН ПОЛУИДИОТ МОЖЕ ДА НИ НАБУТА В СВЕТОВНА ВОЙНА , ДА СИ НАПРАВИМ ХАРАКИРИТО!!. ЗНАЧИ ДОШЛО Е ВРЕМЕ ДА БЪДЕ ПОДНОВЕН ЧОВЕШКИЯ РОД НА ПЛАНЕТАТА, ПРИРОДАТА ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ТЪРПИ ТОВА ПОДИВЯЛО ПРОСТОЛЮДИЕ И НИ ТЛАСКА КЪМ САМОУНИЩОЖЕНИЕ!!
    ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО ТАМ , ПРЕДСТАВЕТЕ СИ КОЛКО ПО -МАЛОУМНИ СА ТЕ,ОТ ДИВИЯ НАПУШЕН ТИП !!ВМЕСТО ДА БЪДЕ ОЗАПТЯН , "УМНИЦИТЕ" В КУПОМОМ С ИДДДИОТЧЕТО СЕ САМОНАБУТВАТ , МЕЧТАЯТ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ.
    ТАКА ЗНАЧИ, ЗАСЛУЖАВАМЕ СИ ОРЕСИЯТА !!!
    ИЗЛИЗА ,ЧЕ ОЦЕЛЯВАНЕТО НИ ЗАВИСИ ОТ ЕДИН НАПУШЕН ПОЛИДИОТ, КОЙТО РЕШАВА СЪДБАТА ЧОВЕЧЕСТВОТО!!! УЖАС!!!ЕЕЕЕЕ, ТОВА ГОВОРИ МНОГО !!!

    Коментиран от #114

    18:00 28.09.2025

  • 109 13675

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Държавите":

    Добре, измислено "неутралитет", я пиши коя държава е неутрална. Ако, даваш пример с Швейцария или със, Скандинавските държави (като те са в НАТО) те, са приели всички закони на ЕС не на БРИКС.... неутралитет това не го е имало и в рицарско време

    18:00 28.09.2025

  • 110 Еееех ама то

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Клуж-Напока":

    Само желание не стига... трябва смелост и можене... те опитваха и Наполеон и Хитлер... ама после ядове!!!

    18:01 28.09.2025

  • 111 изгубени.в превода

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Руски или съветски":

    Руски, съветски, каква е разликата? Русия навсякъде граничи със себе си, както и България, между другото. По време на Освобождението 1878 ,Финландия и Полша са били част от Руската Империя. Жалко, че се отрекохме от братята си руси, с които имаме един у същ майчин език, култура, Вяра и много други ни свързват.

    18:01 28.09.2025

  • 112 Съвсем сте се омазали обаче

    1 0 Отговор
    „Legalität und Legitimität“ („Законност и легитимност“), важен труд на десния конституционен юрист и „коронен юрист на Третия райх“ Карл Шмит, който се обявява срещу „безценностната“ законност. Масала е негов поддръжник който просто продължава нацистката му идеология. Мерц го цитира често, Борис Писториус също и това е най гнусното впрочем.... ако и в университета на Бундесвера Карло Масала е дрънкал подобни глупости не е въобще изненадващо но е позорно и гнусно. Чист нацизъм е!

    18:03 28.09.2025

  • 113 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това ще е безславния край":

    За всеки, който разбира малко нещата е ясно, че Русия няма да удари първа по национал атлантическата терористична организация.... На товците първи ще направят провокацията, след това Русия ще отговори и ще стане патакламата.... та либерастите от натото трябва да бъдат много внимателни, защото са на път да направят голяма беля на всички нас ,които живеем в полуострова Европа, който се явява част от големия континент Евразия....

    18:04 28.09.2025

  • 114 Споко... не се плашой

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "ОТ ЕДИН МАЛОУМ ЗАВИСИ СЪЩЕСТВ НИ":

    Путин ша ги тури у шише...с тапа!!!

    18:05 28.09.2025

  • 115 ДРУН ДРЪН

    1 2 Отговор
    ЗАЩО !? НЯМАТ ИНТЕРЕС.
    ОТ 15 БИВШИ РЕСПУБЛИКИ ОТ СССР САМО УРКИТЕ ПРОБЛЕМНИ.

    Коментиран от #130

    18:10 28.09.2025

  • 116 Тъп сценарии

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Православен":

    Европа скоро няма да има какво да яде, защо му е на някого да побеждава друг, който се самоубива от глад и се самозадушава със зелените си сделки, с климатичните си измишльотини и с политиките си за убиване на селскостопанските животни? На такъв врагове не му трябват, той е на самоопазване.

    18:12 28.09.2025

  • 117 Аман от дрънканици на Мозъчни Тръстове

    3 1 Отговор
    Ако са толкова любопитни какво ще стане, просто да продължат да навиват Естония да предизвиква Русия, да накарат естонските политици да мачкат и трепят руското си население, както бандеровците правят в Украйна, да почнат да трупат натовски бази - и все в даден момент търпението на Русия ще се изчерпи. И пак Русия ще нападне непредизвикано.

    А и да обясня на Мозъчните Тръстове и медиите, че дори и активиран член 5 не действа магически и задължително. Държавите от НАТО според който Естония сама си го е поискала и предизвикала, просто няма да се включат!!!!! И с право! А Естония ще го отнесе! И с право!!

    18:14 28.09.2025

  • 118 доктор

    0 2 Отговор
    Първо ще се избият копейките.Знаят се по местонахождението.До последният.

    Коментиран от #124

    18:14 28.09.2025

  • 119 Георгиев

    3 0 Отговор
    Прочетох статията с открито отвращение. Пропаганда. Сглобените в Окрайнина от руски отпадъци и пратени в Полша дронове, па нарушаване на въздушното пространство на Естония, пък дроновете в други страни от НАТО... Все руски, а? А тук и за Нарва доста място е отделено. Вижте историята. Нарва е руски град. От векове. Не зная как е град Нарва в попаднал в Естонска ССР. Но всички знаем как републиките, под благовидните погледи на един предател и един пияница си откраднаха териториите с всичко върху тях и с хората там и си обявиха собствени държави. И така: Русия, правоприемник а на СССР какво приема? Нищо, само с Русия си остава. И това да е, стига. Но когато започват гонения, тормоз, гавра с рускоезичното население, убийства и други, нещата стават съвсем други.
    В момента зеленият клоун тика НАТО към сблъсък с Русия, т.е. - към ТСВ. И там няма единно мнение срещу пред, санкции и уж скрито участие на НАТО срещу Русия, последните ще използват ли тактическо ЯО или не? Ако да, то първо ще е на територията на Окраина, а после според случая. А до ползване на стратегически ЯО има една кратка следваща крачка. И както казва статията: заслужава ли си?

    18:14 28.09.2025

  • 120 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Чети по добре":

    Долнопробен боклук, Библията се пише с главна буква.

    Коментиран от #129

    18:16 28.09.2025

  • 121 На кое...

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Хирохито":

    ...викаш рецесия, нямат енергетика, здравеопазване ли, хранителният сектор, транспорта и военната индустрии процъфтяват, златните резерви нарастват с всяка секунда, това ли е рецесията? И едно въпросче, ти с доларът вече какво от гореизброените обществени блага можеш да си позволиш, в сравнение с преди пет години, за същият труд и финансово заплащане?! Мисля че такива като теб все по-трудно ще успяват да лъжат хората -> трудно ще излъжеш някой с празен хладилник и портфейл!!!!

    18:16 28.09.2025

  • 122 аz СВОПобеда80

    0 2 Отговор
    Цитирам: Полковник Баранец от руската армия пред Комсомольская правда:
    Ако НАТО ни нападне,от Русия няма да остане нищо.Факт.

    18:16 28.09.2025

  • 123 стига стари дъвки

    0 2 Отговор
    "Какво ще се случи, ако..."
    Аман от мечтатели за руска доинация над цял свят! Какво щяло да се случи, ами на някои много им се иска хората вечно да живеят в страх и затова не пропущат дори най малкия случай да плашат всички с Русия, а медиите да го разгласяват. Все едно Русия е вече превзела половината земя и никой не е в състояние да промени нищо. Ами какво ще се случи ако след месец в Русия се стигне до гражданска война, кето е много по логично и вероятно. Ами ако не само от Украйна, а от всички направления започнат да обстрелват Русия с всевъзможни техники и оръжия, от коя посока по напред ще се защитават? За четири гидини не можаха да превземат и една цяла област, а това което бяха окупирали в началото половината отново го загубиха. Сега превземат за цял месец едва 2-3 села, но се изтеглят от няколко от други. Още колко десетилетия ще са нужни с такива като като Путин начело за да окупират поне половината Украйна?

    18:17 28.09.2025

  • 124 На Нщрнбергският...

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "доктор":

    ...процес тва генералите, фелдфебелите, всичкото с чупени кръстове увиснаха на важето, а доколкото показват и сега видеата, с едната ръчица и запушваха устенцата много да не знаят!!!!, не можеш оплаши хората, познаващи историята!

    18:19 28.09.2025

  • 125 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    И Париж да ударят,пак ще си траете.И си извадете перата от изодзади!

    18:19 28.09.2025

  • 126 До. Борн

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Не забравя вазелина, ще се чувтваш по добре.

    18:20 28.09.2025

  • 127 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Незнам":

    Боклук, какво е това " незнам"? Помашко име или вой на ходжата?

    Коментиран от #132, #134

    18:20 28.09.2025

  • 128 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Целта е,след Украйна да няма НАТО !

    Коментиран от #139

    18:21 28.09.2025

  • 129 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Иван":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    18:22 28.09.2025

  • 130 Крали Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "ДРУН ДРЪН":

    А кой атакува Чечня и уби хиляди Чеченци бе ?? М??Кой атакува с танкове Грузия и отцепи цялото черноморско крайбрежие в Абхазия...М??!
    И до сега в руската Федерация са 22 окупирани Народи като републики и 86 наречени " субекти"....Гнусните Окупатори с Украйна си го нацепиха три ката отзад !!!

    18:24 28.09.2025

  • 131 Шушулин

    0 0 Отговор
    Пуцата да мята оная ракета,желад ли беше,шишарка ли ?

    18:24 28.09.2025

  • 132 Отец Теофилий

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Иван":

    Избирай-Централнитр или Южните паркове.

    18:25 28.09.2025

  • 133 Боби котела

    1 0 Отговор
    Покровск е в чувал !

    18:25 28.09.2025

  • 134 Копейкотрошач

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Иван":

    Ако те спипам ще съм последният човек който си видял (ай пи Пловдив
    Почва ме ви...

    Коментиран от #137

    18:27 28.09.2025

  • 135 Иван

    0 0 Отговор
    Какъв е сценария за гнусния хазарски коварен нацистки сатанински Израел?

    18:29 28.09.2025

  • 136 Нищо лично, просто бизнес

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Плашете здраво баламите и ги обирайте":

    Без "жесток враг" за къв К е туй НАТО?
    Ако няма такъв, трябва да се създаде и предизвика.
    Иначе бизнеса с НАТО и ВПК ще се спихне и трябва да ходят да садят картофи и домати. И край с
    процента за миротворците.
    А само на едни пандемии и климатични промени ...живее ли се

    18:30 28.09.2025

  • 137 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Копейкотрошач":

    Ти ли, долнопробен ционистки плъх, се вписваш за човек? Сатанистите Меделин Олбрайт, Килъри Клинтън, Соломон Паси, Ехуд Барак, Еленски, Порош, Шорош, Яценюк, Турчинов, Виктория Нюланд, човеци ли са?

    18:33 28.09.2025

  • 138 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Нещастници.

    18:36 28.09.2025

  • 139 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Наблюдател":

    Целта е Украйна, Израел и НАТО-ОТАН да ги няма по едно и също време.

    18:36 28.09.2025