Паузата в преговорите с Украйна възникна поради нежеланието на режима в Киев да продължи диалога. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Имаше размяна на документи. Знаете ли, последния път в Истанбул, когато се срещнахме с украинската делегация, бяха формулирани предложения за създаване на работни групи, които да обсъдят всички модалности в ключови области. Сега има пауза“, подчертава говорителят на Кремъл.
"Паузата възникна поради нежеланието на режима в Киев да продължи този диалог. Това е, което може да се каже“, обобщи Песков сегашната ситуация с преговорите между двете страни.
Дмитрий Песков: Зеленски не иска да преговаря! Това е, което може да се каже
29 Септември, 2025 18:23 1 084 49
18:24 29.09.2025
18:24 29.09.2025
18:25 29.09.2025
18:26 29.09.2025
18:26 29.09.2025
Коментиран от #20
18:26 29.09.2025
9 Сталин
Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.
Коментиран от #46
18:27 29.09.2025
11 Сталин
Украина не может принять решение про мир. Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать пока не умрет последний украинец.
Коментиран от #14, #15, #16
18:28 29.09.2025
18:31 29.09.2025
13 Мирен гражданин
18:36 29.09.2025
14 Румен Решетников
До коментар #11 от "Сталин":Американски сенатор говори на руски?
Шапки долу! Пасьолството надмина себе си!!!
18:36 29.09.2025
16 Ганчев
До коментар #11 от "Сталин":Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.
Коментиран от #35
18:39 29.09.2025
18 Иван Станков
18:41 29.09.2025
19 Студено
Той ще си върне Крим и всички завзети земи!
Ще превземе Москва и украинската армия ще марширува на Червения площад!
Заедно с ентусиазирания и жертвоготовен ЕС и красивия и последователен Тръмп ще разрушат империята на злото и ще възцарят мир по цялата земя.
Това става с война, не става с преговори!
Коментиран от #25
18:41 29.09.2025
20 Говориш за тоя
До коментар #8 от "Сталин":От Ника ти избил между 5и 7милиона от народите населяващи русия.А сегашния не му отстъпва по нищо.А на тебе с една лопата ще ти избия русофилството от кратунката.
Коментиран от #49
18:42 29.09.2025
21 Московия затънала до шия
Коментиран от #30
18:42 29.09.2025
22 Пък казват, че..
18:45 29.09.2025
23 Розово Фламинго
До коментар #1 от "си дзън":Защо се спря да се говори за мен ?? Това си е чиста хомофобия от страна на медиите.
18:47 29.09.2025
25 аz СВО Победа80
До коментар #19 от "Студено":Лавров говори пред празна зала в ООН,че някой щял да му пропадналата държава
🤣🤣🤣
18:48 29.09.2025
27 Ами бой по кратуната тогава
18:49 29.09.2025
28 Киев за два дня.
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #44, #47
18:49 29.09.2025
30 Не "Московия е затънала"
До коментар #21 от "Московия затънала до шия":А Европа ! Русия дългове няма но Европа затъва с часове в дълг и то за твоя сметка мушмул!
18:51 29.09.2025
31 Критик
18:51 29.09.2025
32 Хм...
18:52 29.09.2025
33 Света е връхлетян от
Коментиран от #41, #43
18:53 29.09.2025
34 Орешников
18:54 29.09.2025
35 55555
До коментар #16 от "Ганчев":И от Русия,и от Русия.!!!
18:54 29.09.2025
36 Ужас!
Той не искаше да сътрудничи със зверовете в човешки облик,
които окупираха родния му Херсон.
И за това беше брутално убит.
ЮРИЙ КЕРПАТЕНКО,
украински артист, главен диригент в Музикално-драматичния театър „Микола Кулиш“.
През 2014 г. той напуска театъра в знак на протест срещу провеждането на концерт по време на трагичните събития на Майдан.
Той остава талантлив, честен и принципен
до последния си дъх.
По време на окупацията на родния си град той отказва да свири музика.
Не се страхува да изрази мнението си за тези,
които са сътрудничили на окупаторите, и нарича Русия концентрационен лагер, управляван от КГБ и НКВД.
Заради това често е посещаван от руските специални служби,
и веднъж му предлагат да проведе концерт в окупирания Херсон за Международния ден на музиката на 1 октомври. Както винаги, той трябваше да дирижира камерния си ансамбъл „Гилея“ от 15-те най-добри изпълнители на Херсонската областна филхармония, които бяха любимци в града.
Г-н Юрий обаче категорично отказал. И тогава казали, че ще се върнат.
Няколко дни по-късно враговете застреляли музиканта през входната врата на собствения му апартамент...
Изминаха три години, откакто талантливият, принципен
и честен човек, прекрасен музикант и патриот
си отиде във вечността.
Той не свири за онези,
които газиха улиците на родния му град с мръсните си ботуши
и убиваха сънародниците му.
„Слава на Украйна! Обичам моя Херсон!“ - останал той верен на думите си д
Коментиран от #37
18:58 29.09.2025
37 Ужас!
До коментар #36 от "Ужас!":„Слава на Украйна! Обичам моя Херсон!“ - останал той верен на думите си докрай.
18:58 29.09.2025
38 си дзън
19:00 29.09.2025
39 Не иска
19:00 29.09.2025
40 Евро ли .... евро а?
19:00 29.09.2025
41 Лекция по икономика
До коментар #33 от "Света е връхлетян от":Шапка свалям. ....
Коментиран от #42
19:02 29.09.2025
42 До 3 месеца максимум
До коментар #41 от "Лекция по икономика":Унция злато категорично ще мине 10 000 евро! Запомнете го пичове !
19:06 29.09.2025
43 Майко мила
До коментар #33 от "Света е връхлетян от":Само +++++ ....
19:10 29.09.2025
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Киев за два дня.":В украинской армии широко распространены изнасилования солдатами своих же сослуживцев женского пола, пишет польский портал «Онет» на основе собственного журналистского расследования
19:16 29.09.2025
45 Пацо
19:16 29.09.2025
46 А ве
До коментар #9 от "Сталин":Това го пишеш много пъти ,забравяш ли ,май си се почерпил след обяд
19:17 29.09.2025
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Киев за два дня.":Бок Luk,прст
19:18 29.09.2025
48 Евро ли .... евро а?
19:18 29.09.2025
49 А със
До коментар #20 от "Говориш за тоя":Сапа на лопатата ,какво ще му правим
19:20 29.09.2025