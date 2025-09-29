Новини
Дмитрий Песков: Зеленски не иска да преговаря! Това е, което може да се каже
  Тема: Украйна

Дмитрий Песков: Зеленски не иска да преговаря! Това е, което може да се каже

29 Септември, 2025 18:23 1 084 49

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • дмитрий песков

Паузата в преговорите с Украйна възникна поради нежеланието на режима в Киев да продължи диалога, заяви още говорителят на руския президент

Дмитрий Песков: Зеленски не иска да преговаря! Това е, което може да се каже - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Паузата в преговорите с Украйна възникна поради нежеланието на режима в Киев да продължи диалога. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Имаше размяна на документи. Знаете ли, последния път в Истанбул, когато се срещнахме с украинската делегация, бяха формулирани предложения за създаване на работни групи, които да обсъдят всички модалности в ключови области. Сега има пауза“, подчертава говорителят на Кремъл.

"Паузата възникна поради нежеланието на режима в Киев да продължи този диалог. Това е, което може да се каже“, обобщи Песков сегашната ситуация с преговорите между двете страни.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    12 13 Отговор
    И кой ще иска да преговаря с някой нацвъкан от фламинга?

    Коментиран от #23

    18:24 29.09.2025

  • 2 той е наркоман

    18 8 Отговор
    кво да преговаряте с него

    18:24 29.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лут

    17 13 Отговор
    С орки не се преговаря. Орка е за тепане и при Кобзон

    18:25 29.09.2025

  • 5 Ами

    15 10 Отговор
    Той е пионка, не зависи от него. Между чука и наковалнята е. Безгласна буква, кукла на конци. Пионка.

    18:26 29.09.2025

  • 6 Един

    16 11 Отговор
    Не иска да преговаря върху вашите условия, не въобще.

    18:26 29.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    9 14 Отговор
    Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел

    Коментиран от #20

    18:26 29.09.2025

  • 9 Сталин

    7 11 Отговор
    От историята на Украйна...когато Екатерина Велика анексира Крим от Турците през 1783 година за да създаде пристанище на топли води и база за контрол на Черно море,тя не успява да изгради достатъчно инфраструктура ,защото Украйна по същество е било затънтено място тогава.
    Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
    И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
    Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.

    Коментиран от #46

    18:27 29.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сталин

    9 14 Отговор
    Американския сенатор Ричард Блек;
    Украина не может принять решение про мир. Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать пока не умрет последний украинец.

    Коментиран от #14, #15, #16

    18:28 29.09.2025

  • 12 мунчо в затвора!

    11 8 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    18:31 29.09.2025

  • 13 Мирен гражданин

    11 8 Отговор
    Той когато искаше, вие не искахте. Сега ще гризкате дръвцето!

    18:36 29.09.2025

  • 14 Румен Решетников

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Американски сенатор говори на руски?
    Шапки долу! Пасьолството надмина себе си!!!

    18:36 29.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ганчев

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #35

    18:39 29.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван Станков

    4 5 Отговор
    Сваленият руски хеликоптер от фпв дрон.

    18:41 29.09.2025

  • 19 Студено

    7 5 Отговор
    Разбира се, че Зеленски не иска мир!
    Той ще си върне Крим и всички завзети земи!
    Ще превземе Москва и украинската армия ще марширува на Червения площад!
    Заедно с ентусиазирания и жертвоготовен ЕС и красивия и последователен Тръмп ще разрушат империята на злото и ще възцарят мир по цялата земя.
    Това става с война, не става с преговори!

    Коментиран от #25

    18:41 29.09.2025

  • 20 Говориш за тоя

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    От Ника ти избил между 5и 7милиона от народите населяващи русия.А сегашния не му отстъпва по нищо.А на тебе с една лопата ще ти избия русофилството от кратунката.

    Коментиран от #49

    18:42 29.09.2025

  • 21 Московия затънала до шия

    18 7 Отговор
    Мишок подъл. Ти веднъж излъга на най високо ниво. Никои вече не вярва на руските лъжи. Трепане ви трябва и глад. Само от това разбирате.

    Коментиран от #30

    18:42 29.09.2025

  • 22 Пък казват, че..

    8 4 Отговор
    Руската евровизия спечелил виетнамски г3й. Мхм

    18:45 29.09.2025

  • 23 Розово Фламинго

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Защо се спря да се говори за мен ?? Това си е чиста хомофобия от страна на медиите.

    18:47 29.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 аz СВО Победа80

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Студено":

    Лавров говори пред празна зала в ООН,че някой щял да му пропадналата държава
    🤣🤣🤣

    18:48 29.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами бой по кратуната тогава

    5 6 Отговор
    Щом Зеленски не иска да преговаря!

    18:49 29.09.2025

  • 28 Киев за два дня.

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #44, #47

    18:49 29.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не "Московия е затънала"

    6 15 Отговор

    До коментар #21 от "Московия затънала до шия":

    А Европа ! Русия дългове няма но Европа затъва с часове в дълг и то за твоя сметка мушмул!

    18:51 29.09.2025

  • 31 Критик

    3 0 Отговор
    Тоя пудел и шефа му са патологични лъжци и пoдлеци .

    18:51 29.09.2025

  • 32 Хм...

    7 4 Отговор
    Нагъл pyшляk!

    18:52 29.09.2025

  • 33 Света е връхлетян от

    4 2 Отговор
    Голямата депресия, най тежката световна икономическа депресия през 30-те години на XX век. Започва през 1929 година и продължава до края на 30-те години. 34 че и до 35 г. .... И наш Ганю става велик. Идват австрийски и италиански гладни архитекти, идват италиански общаци и почват да му слугуват и къщите да му строят. Щоли а? Ами щото не знаел кво са акции и крипто, не бил умно и успяло тогавашно атланте а злато и сребро завалията имал.......че така се появили хубавите сгради във Варна София Русе и Бургас. ЩОТО ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ НЕ БИЛ ВЛЯЗАЛ В ТОГАВАШНАТА ЕВРОЗОНА И УДАРИЛ ДЖАКПОТА...... че сега да ви питам знаете ли колко злато натрупа Русия само за последните 4 години? А?

    Коментиран от #41, #43

    18:53 29.09.2025

  • 34 Орешников

    2 2 Отговор
    Като не иска ,пратете ме в Киев ,аз ще преговаряме с него

    18:54 29.09.2025

  • 35 55555

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчев":

    И от Русия,и от Русия.!!!

    18:54 29.09.2025

  • 36 Ужас!

    2 1 Отговор
    Нека си спомним...
    Той не искаше да сътрудничи със зверовете в човешки облик,
    които окупираха родния му Херсон.
    И за това беше брутално убит.
    ЮРИЙ КЕРПАТЕНКО,
    украински артист, главен диригент в Музикално-драматичния театър „Микола Кулиш“.
    През 2014 г. той напуска театъра в знак на протест срещу провеждането на концерт по време на трагичните събития на Майдан.

    Той остава талантлив, честен и принципен
    до последния си дъх.
    По време на окупацията на родния си град той отказва да свири музика.
    Не се страхува да изрази мнението си за тези,
    които са сътрудничили на окупаторите, и нарича Русия концентрационен лагер, управляван от КГБ и НКВД.

    Заради това често е посещаван от руските специални служби,
    и веднъж му предлагат да проведе концерт в окупирания Херсон за Международния ден на музиката на 1 октомври. Както винаги, той трябваше да дирижира камерния си ансамбъл „Гилея“ от 15-те най-добри изпълнители на Херсонската областна филхармония, които бяха любимци в града.
    Г-н Юрий обаче категорично отказал. И тогава казали, че ще се върнат.
    Няколко дни по-късно враговете застреляли музиканта през входната врата на собствения му апартамент...
    Изминаха три години, откакто талантливият, принципен
    и честен човек, прекрасен музикант и патриот
    си отиде във вечността.
    Той не свири за онези,
    които газиха улиците на родния му град с мръсните си ботуши
    и убиваха сънародниците му.
    „Слава на Украйна! Обичам моя Херсон!“ - останал той верен на думите си д

    Коментиран от #37

    18:58 29.09.2025

  • 37 Ужас!

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ужас!":

    „Слава на Украйна! Обичам моя Херсон!“ - останал той верен на думите си докрай.

    18:58 29.09.2025

  • 38 си дзън

    1 0 Отговор
    Ще скоча на третия крак на този триножник и ще му оскубя мустака!

    19:00 29.09.2025

  • 39 Не иска

    1 1 Отговор
    а иска мир . Мисли че Майдана продължава . Не е съгласен на сделка. Бил е артист. Не е много просветен . Наполеон бил инат . Но учил . Щети и ранени . Това ще има . Мир по късно . Логика .

    19:00 29.09.2025

  • 40 Евро ли .... евро а?

    2 2 Отговор
    93 % му е обезценката само за 3 години на това евро ! Не го ли осъзнавате а? ....Я се събудете

    19:00 29.09.2025

  • 41 Лекция по икономика

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Света е връхлетян от":

    Шапка свалям. ....

    Коментиран от #42

    19:02 29.09.2025

  • 42 До 3 месеца максимум

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Лекция по икономика":

    Унция злато категорично ще мине 10 000 евро! Запомнете го пичове !

    19:06 29.09.2025

  • 43 Майко мила

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Света е връхлетян от":

    Само +++++ ....

    19:10 29.09.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Киев за два дня.":

    В украинской армии широко распространены изнасилования солдатами своих же сослуживцев женского пола, пишет польский портал «Онет» на основе собственного журналистского расследования

    19:16 29.09.2025

  • 45 Пацо

    0 0 Отговор
    Аи избиитеги тез фашаги зявинаги бре братя.

    19:16 29.09.2025

  • 46 А ве

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Това го пишеш много пъти ,забравяш ли ,май си се почерпил след обяд

    19:17 29.09.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Киев за два дня.":

    Бок Luk,прст

    19:18 29.09.2025

  • 48 Евро ли .... евро а?

    1 0 Отговор
    А за електронното евро да ви разкажа ли? ... в Китай му викат социално, а в Европа му викат зелено. Какво ли е? Ами ваучери. Точно ваучери. Не можете активи да купувате, до ниво наем и има срок в който е валидно, след това горите. Не можете в чужбина с него да пазарувате а само на територията. И като капак оператора може да блокира всяка една покупка без обяснение ако не е в интерес на държавата. ... 48 страници подробно е обяснено и за сега основният проблем е кой може да го издава. Държавите, ЕЦБ или хибридно .... но определено България няма да може ...

    19:18 29.09.2025

  • 49 А със

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Говориш за тоя":

    Сапа на лопатата ,какво ще му правим

    19:20 29.09.2025

