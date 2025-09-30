Новини
Свят »
Украйна »
Реципрочно: Унгария блокира 12 украински медии

Реципрочно: Унгария блокира 12 украински медии

30 Септември, 2025 06:05, обновена 30 Септември, 2025 05:09 456 5

  • унгария-
  • украйна-
  • медии-
  • забрана

Не мисля, че много хора биха искали да четат "Украинска правда“, ръководителят на кабинета на премиера на Унгария Гергей Гияш

Реципрочно: Унгария блокира 12 украински медии - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Будапеща блокира достъпа до 12 украински медии, след като Киев забрани редица чуждестранни, включително унгарски сайтове. Това обяви ръководителят на кабинета на премиера на Унгария Гергей Гияш на страницата си във Facebook, цитиран от ФОКУС.

Той заяви, че украинските власти са забранили чуждестранни уебсайтове, включително унгарски, заради публикации, които критично отразяват санкциите срещу Русия, военната помощ за Украйна, дейността на фондация "Джордж Сорос“ и проблемите в рамките на Европейския съюз. Според политика подобна стъпка от страна на Киев е неоснователна и всяка суверенн държава има право да даде пропорционален отговор.

"Според принципа на реципрочността, Унгария въвежда днес ответни мерки срещу украинските новинарски портали, така че в Унгария няма да има такива. Не мисля, че много хора биха чели "Украинска правда“ или биха искали. Една суверенна държава обаче трябва да даде пропорционален отговор на абсолютно неоснователна атака“, написа той.

Гуяш подчерта, че ограничаването на свободата на словото не съответства на европейските ценности. Той също така предупреди: ''ако Киев се стреми да се присъедини към ЕС, тогава подобни стъпки само засилват разделението в Съюза''.

В публикацията си унгарският политик публикува и списък с украински издания, които вече да бъдат достъпни на територията на Унгария. Сред тях са: ТСН, Обозреватель, Анон Закарпаття, Унгвар, Закарпаття онлайн,Українська правда, Суспільне, ГБ, Лівий берег, Інсайдер,UA Online та, Європейська правда

Нека ви припомним, че Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията на Украйна временно блокира редица чуждестранни уебсайтове поради системна проруска пропаганда. По-специално, на уебсайта на ведомството на 8 септември 2025 г. бяха публикувани пет заповеди за интернет доставчици, които ограничиха достъпа до 14 унгарски издания.

Блокирани бяха унгарскоезичните сайтове: News Front, Bal-Rad, Hirlistazo, Demokrata, Vdtablog, Origo, Szilaj Csikó и Pravda Magyarország; румънски и молдовски — Pravda Romania, Flux24, Sputnik Moldova-România, TopWar, Rezistenta.info и сайтът на Партията на комунистите на Молдова, както и гръцкият ресурс 902.gr.

Според Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията на Украйна тези сайтовете разпространяват фалшиви новини за войната, фиктивни "успехи“ на руските войски, "предателства“ на Въоръжените сили на Украйна и "терористична дейност“ на украинци, едновременно с това дискредитирайки Запада, критикувайки ЕС и НАТО и популяризирайки конспиративни теории, по-специално за фондове и Джордж Сорос. Някои от сайтовете подхранват обществената поляризация по отношение на ЛГБТ, миграцията и религията, адаптирайки послания за аудитории в различни страни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Унгария

    6 1 Отговор
    Фашистката пропаганда трябва да се блокира. Вредна е за глупака.

    05:17 30.09.2025

  • 2 Тест

    0 4 Отговор
    Украйна и Русия ненормални държави

    05:19 30.09.2025

  • 3 Много

    2 0 Отговор
    ПРАВИЛНО !

    05:29 30.09.2025

  • 4 Европа и подкрепата

    3 0 Отговор
    И за фашистката хунта в Украйна е на път да измори всички. Хората протестират уморени от лъжи и измами. На лицемерна Европа , вече никой не вярва. Фалшива демокрация за власт и пари. Оказа се че е рай за измета на света и ад за местните хора. Наглите и глупави украйнци си правят каквото си искат.

    05:32 30.09.2025

  • 5 Иван

    2 0 Отговор
    Те не са украински медии, а израелски.

    05:39 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания