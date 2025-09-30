Реципрочно: Унгария блокира 12 украински медии

Будапеща блокира достъпа до 12 украински медии, след като Киев забрани редица чуждестранни, включително унгарски сайтове. Това обяви ръководителят на кабинета на премиера на Унгария Гергей Гияш на страницата си във Facebook, цитиран от ФОКУС.

Той заяви, че украинските власти са забранили чуждестранни уебсайтове, включително унгарски, заради публикации, които критично отразяват санкциите срещу Русия, военната помощ за Украйна, дейността на фондация "Джордж Сорос“ и проблемите в рамките на Европейския съюз. Според политика подобна стъпка от страна на Киев е неоснователна и всяка суверенн държава има право да даде пропорционален отговор.

"Според принципа на реципрочността, Унгария въвежда днес ответни мерки срещу украинските новинарски портали, така че в Унгария няма да има такива. Не мисля, че много хора биха чели "Украинска правда“ или биха искали. Една суверенна държава обаче трябва да даде пропорционален отговор на абсолютно неоснователна атака“, написа той.

Гуяш подчерта, че ограничаването на свободата на словото не съответства на европейските ценности. Той също така предупреди: ''ако Киев се стреми да се присъедини към ЕС, тогава подобни стъпки само засилват разделението в Съюза''.

В публикацията си унгарският политик публикува и списък с украински издания, които вече да бъдат достъпни на територията на Унгария. Сред тях са: ТСН, Обозреватель, Анон Закарпаття, Унгвар, Закарпаття онлайн,Українська правда, Суспільне, ГБ, Лівий берег, Інсайдер,UA Online та, Європейська правда

Нека ви припомним, че Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията на Украйна временно блокира редица чуждестранни уебсайтове поради системна проруска пропаганда. По-специално, на уебсайта на ведомството на 8 септември 2025 г. бяха публикувани пет заповеди за интернет доставчици, които ограничиха достъпа до 14 унгарски издания.

Блокирани бяха унгарскоезичните сайтове: News Front, Bal-Rad, Hirlistazo, Demokrata, Vdtablog, Origo, Szilaj Csikó и Pravda Magyarország; румънски и молдовски — Pravda Romania, Flux24, Sputnik Moldova-România, TopWar, Rezistenta.info и сайтът на Партията на комунистите на Молдова, както и гръцкият ресурс 902.gr.

Според Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията на Украйна тези сайтовете разпространяват фалшиви новини за войната, фиктивни "успехи“ на руските войски, "предателства“ на Въоръжените сили на Украйна и "терористична дейност“ на украинци, едновременно с това дискредитирайки Запада, критикувайки ЕС и НАТО и популяризирайки конспиративни теории, по-специално за фондове и Джордж Сорос. Някои от сайтовете подхранват обществената поляризация по отношение на ЛГБТ, миграцията и религията, адаптирайки послания за аудитории в различни страни.