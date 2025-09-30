Новини
Свят »
Русия »
Песков обясни защо Путин няма регистрации в социалните мрежи

Песков обясни защо Путин няма регистрации в социалните мрежи

30 Септември, 2025 05:26, обновена 30 Септември, 2025 05:30 423 6

  • песков-
  • путин-
  • социални мрежи-
  • русия-
  • президент-
  • медии

Това не е неговата специалност, заяви говорителят на руския президент

Песков обясни защо Путин няма регистрации в социалните мрежи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин няма лични акаунти в социалните мрежи, защото те „не са негова специалност“. Кремъл обаче публикува цялата необходима информация за работата на държавния глава, заяви пред ТАСС прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Путин присъства в социалните мрежи. Той не планира да създава лични акаунти в социалните мрежи. Многократно е казвал, че това не е негова специалност. Но има администрация, която наблюдава всичко това“, каза говорителят на Кремъл в отговор на въпрос дали Путин планира да създаде свои собствени акаунти в социалните мрежи.

Както Песков отбеляза по-рано, президентската администрация „подготвя дайджести и доклади по основните горещи теми“, така че Путин е в течение на случващото се в социалните мрежи. Освен това „има семейство и приятели, които му показват и разказват неща“.

Кремъл има официални акаунти, където ежедневно се публикуват новини за работата на президента, в Max и Telegram, VKontakte, Rutube и YouTube.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другарят

    1 5 Отговор
    Путин си няма друга работа, че ще вземе в социалните мрежи да се завира.

    05:42 30.09.2025

  • 2 Георги

    2 5 Отговор
    ужас! Той сигурно и факти не чете, иначе щеше да знае, че губи войната, няма оръжия, войници, чипове, икономика...че е умрял! Това е някакъв заговор да го държат в неведение за да го управляват по-лесно

    05:45 30.09.2025

  • 3 Прав е Песков

    5 0 Отговор
    Лузър и фашист като Путлер няма смисъл да се регистрира в социалните мрежи.

    05:48 30.09.2025

  • 4 Той кой би искал да слуша тъпизми

    0 0 Отговор
    защото не иска да чува тъпизмите на купейките 3ти клас

    05:50 30.09.2025

  • 5 Факт чекнато

    1 0 Отговор
    Путин не съществува. Затова.

    05:51 30.09.2025

  • 6 Нескочосани

    0 0 Отговор
    Само двойници останаха... довършват блатните

    05:52 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания