Песков обясни защо Путин няма регистрации в социалните мрежи

Руският президент Владимир Путин няма лични акаунти в социалните мрежи, защото те „не са негова специалност“. Кремъл обаче публикува цялата необходима информация за работата на държавния глава, заяви пред ТАСС прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Путин присъства в социалните мрежи. Той не планира да създава лични акаунти в социалните мрежи. Многократно е казвал, че това не е негова специалност. Но има администрация, която наблюдава всичко това“, каза говорителят на Кремъл в отговор на въпрос дали Путин планира да създаде свои собствени акаунти в социалните мрежи.

Както Песков отбеляза по-рано, президентската администрация „подготвя дайджести и доклади по основните горещи теми“, така че Путин е в течение на случващото се в социалните мрежи. Освен това „има семейство и приятели, които му показват и разказват неща“.

Кремъл има официални акаунти, където ежедневно се публикуват новини за работата на президента, в Max и Telegram, VKontakte, Rutube и YouTube.