Бразилия и Южна Африка вече са в списъка за наблюдение на САЩ относно трафика на хора

30 Септември, 2025 06:57, обновена 30 Септември, 2025 06:03

Това е гранична категория между страните, към които Вашингтон няма никакви претенции, и тези в черния списък, който води до потенциални санкции

Снимка: YouTube
Милен Ганев

САЩ поставиха Бразилия и Южна Африка, в списъка за наблюдение, показва публикуван вчера доклад на Държавния департамент за борбата срещу трафика на хора по света, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Списъкът за наблюдение е междинна категория между страните, към които Вашингтон няма никакви претенции, и тези в черния списък, който води до потенциални санкции.

В Южна Африка "правителството е идентифицирало по-малко жертви, разследвало е по-малко случаи и е повдигнало по-малко обвинения", се посочва в доклада. Аналогично е и заключението за Бразилия, която не е започнала никакви съдебни дела по силата на закона срещу трафика на хора от 2016 г., докато според Вашингтон броя на жертвите на този трафик в южноамериканската страна са десетки хиляди.

Двете страни са сред "черните овце" на президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва АФП. Американският президент наложи наказателни мита на Бразилия. Вашингтон наложи и санкции на магистрат от бразилския Върховен съд заради процеса срещу Жаир Болсонаро, идеологическият съюзник на Тръмп, осъден на 27 години затвор за подбуждане към преврат с цел да се задържи на власт.

В Южна Африка Доналд Тръмп обвини правителството, че преследва белите фермери.

България е във втората категория на страните в доклада - сред страните, които не покриват изцяло стандартите, но чиито правителства полагат значителни усилия да го направят. Тя не е сред страните, които са подложени на наблюдение.

В същата категория попада и Япония, отбелязва японската агенция Киодо. Токио полага "значителни усилия“ за постигане на минималните стандарти за премахване на трафика на хора, но все още не успява да ги изпълни., Ситуацията се е подобрила в сравнение с предходната година, но броят на наказателните дела, заведени от Япония "за трафик на работна ръка и сексуален трафик на деца, остава нисък" в сравнение с мащаба на експлоатацията.

Въпреки това се признава, че Япония ще въведе нова система през 2027 г., насочена към подобряване на защитата на правата на работещите мигранти.


САЩ
  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    БРИКС им бърка в ЗАДНИя двор‼️

    06:13 30.09.2025

  • 2 дядото

    2 0 Отговор
    а как иначе. и двете държави са съучредителки на брикс

    06:13 30.09.2025

  • 3 Всеки

    1 0 Отговор
    Който не играе по свирката на бандитите от САЩ е виновен без вина! То бива наглост и арогантност, ама чак толкова..

    06:37 30.09.2025

  • 4 Бандата

    0 0 Отговор
    Сащ, Израел, укра са заплаха за света. Пуделите не броим.

    06:47 30.09.2025

  • 5 Коста

    0 0 Отговор
    Окраина кога ще я включат?

    06:49 30.09.2025