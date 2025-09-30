Бразилия и Южна Африка вече са в списъка за наблюдение на САЩ относно трафика на хора

САЩ поставиха Бразилия и Южна Африка, в списъка за наблюдение, показва публикуван вчера доклад на Държавния департамент за борбата срещу трафика на хора по света, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Списъкът за наблюдение е междинна категория между страните, към които Вашингтон няма никакви претенции, и тези в черния списък, който води до потенциални санкции.

В Южна Африка "правителството е идентифицирало по-малко жертви, разследвало е по-малко случаи и е повдигнало по-малко обвинения", се посочва в доклада. Аналогично е и заключението за Бразилия, която не е започнала никакви съдебни дела по силата на закона срещу трафика на хора от 2016 г., докато според Вашингтон броя на жертвите на този трафик в южноамериканската страна са десетки хиляди.

Двете страни са сред "черните овце" на президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва АФП. Американският президент наложи наказателни мита на Бразилия. Вашингтон наложи и санкции на магистрат от бразилския Върховен съд заради процеса срещу Жаир Болсонаро, идеологическият съюзник на Тръмп, осъден на 27 години затвор за подбуждане към преврат с цел да се задържи на власт.

В Южна Африка Доналд Тръмп обвини правителството, че преследва белите фермери.

България е във втората категория на страните в доклада - сред страните, които не покриват изцяло стандартите, но чиито правителства полагат значителни усилия да го направят. Тя не е сред страните, които са подложени на наблюдение.

В същата категория попада и Япония, отбелязва японската агенция Киодо. Токио полага "значителни усилия“ за постигане на минималните стандарти за премахване на трафика на хора, но все още не успява да ги изпълни., Ситуацията се е подобрила в сравнение с предходната година, но броят на наказателните дела, заведени от Япония "за трафик на работна ръка и сексуален трафик на деца, остава нисък" в сравнение с мащаба на експлоатацията.

Въпреки това се признава, че Япония ще въведе нова система през 2027 г., насочена към подобряване на защитата на правата на работещите мигранти.