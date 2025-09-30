САЩ: Очакваме с нетърпение да работим със следващото правителство на Молдова

Посолството на Съединените щати в Кишинев изпрати поздравително послание до гражданите на Република Молдова за участието им в парламентарните избори, проведени на 28 септември, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.
„Поздравяваме молдовския народ за участието му в парламентарните избори. Поздравления за Партията на действието и солидарността и за всички партии, които преминаха прага на представителство в парламента. Очакваме с нетърпение да работим със следващото правителство по теми от общ интерес“, се казва в официалното изявление на дипломатическата мисия.
Посолството на САЩ подчерта важността на това демократично събитие, оценявайки мобилизацията на избирателите и ангажимента на Република Молдова към демократичните ценности. Освен това американските дипломати потвърдиха постоянната подкрепа на Съединените щати за развитието на демократичните институции, укрепването на върховенството на закона и европейският път на страната.
Поздравителни и окуражаващи послания към народа на Република Молдова бяха отправени и от лидерите на Европейския съюз - Антонио Коща, председател на Европейския съвет, Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, Кая Калас, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи сигурността, и Марта Кос, еврокомисар по разширяването.
Освен това, поздравителни послания бяха изпратени от президента на Румъния Никушор Дан, президента на Франция Еманюел Макрон и президента на Украйна Володимир Зеленски.
Според предварителните изборни резултати, представени от Централната избирателна комисия на Молдова, над 1 608 000 граждани с право на глас са отишли до избирателните секции, което представлява 52,2% от избирателите, включени в избирателните списъци. Партията на действието и солидарността води с 50,16% от гласовете. Тя е следвана от Патриотичния блок, който е спечелил 24,26%. В бъдещия парламент ще бъдат представени също блокът „Алтернатива“ със 7,97%, „Нашата партия“ с 6,20% и партията „Демокрация вкъщи“ с 5,62%.
