САЩ: Очакваме с нетърпение да работим със следващото правителство на Молдова

30 Септември, 2025 10:21

Посолството на САЩ поздрави молдовския народ за участието му в парламентарните избори

Посолството на Съединените щати в Кишинев изпрати поздравително послание до гражданите на Република Молдова за участието им в парламентарните избори, проведени на 28 септември, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

„Поздравяваме молдовския народ за участието му в парламентарните избори. Поздравления за Партията на действието и солидарността и за всички партии, които преминаха прага на представителство в парламента. Очакваме с нетърпение да работим със следващото правителство по теми от общ интерес“, се казва в официалното изявление на дипломатическата мисия.

Посолството на САЩ подчерта важността на това демократично събитие, оценявайки мобилизацията на избирателите и ангажимента на Република Молдова към демократичните ценности. Освен това американските дипломати потвърдиха постоянната подкрепа на Съединените щати за развитието на демократичните институции, укрепването на върховенството на закона и европейският път на страната.

Поздравителни и окуражаващи послания към народа на Република Молдова бяха отправени и от лидерите на Европейския съюз - Антонио Коща, председател на Европейския съвет, Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, Кая Калас, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи сигурността, и Марта Кос, еврокомисар по разширяването.

Освен това, поздравителни послания бяха изпратени от президента на Румъния Никушор Дан, президента на Франция Еманюел Макрон и президента на Украйна Володимир Зеленски.

Според предварителните изборни резултати, представени от Централната избирателна комисия на Молдова, над 1 608 000 граждани с право на глас са отишли до избирателните секции, което представлява 52,2% от избирателите, включени в избирателните списъци. Партията на действието и солидарността води с 50,16% от гласовете. Тя е следвана от Патриотичния блок, който е спечелил 24,26%. В бъдещия парламент ще бъдат представени също блокът „Алтернатива“ със 7,97%, „Нашата партия“ с 6,20% и партията „Демокрация вкъщи“ с 5,62%.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 6 Отговор
    Поправка - ... Да юркаме следващото правителство на Молдова...

    10:24 30.09.2025

  • 2 Я пък тоя

    10 7 Отговор
    Чакаме с нетърпение да ни се подчиняват!

    10:24 30.09.2025

  • 3 АМИ ДА СЕ ЧЕТЕ

    15 4 Отговор
    ОЧАКВАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ ДА РАБОТИМ МОЛДОВА
    ЩА И СКЪСАМЕ ТРЪТКАТА

    Коментиран от #7

    10:25 30.09.2025

  • 4 Някой

    11 4 Отговор
    Как няма да се радва? Инвестираните милиони и усилия за промяна на изборните реултати се възвръщат. Макар тук по-голямо участие да имахе мъпетите на ЕС.
    Изборните резултати не представляват нагласите на молдовския народ. Както и в България.

    10:25 30.09.2025

  • 5 Бай Ганьо

    7 7 Отговор
    За нашите копейки остава, както винаги бибека

    Коментиран от #10, #31

    10:25 30.09.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 3 Отговор
    Добър Ден Мария,Днес няма ли да пишете за 30 септември 1938 г ? Или Това е руска пропаганда? За Мюнхен 30.09.1938 говоря.

    10:27 30.09.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "АМИ ДА СЕ ЧЕТЕ":

    Ще купят и молдовците ф16 и реактор от уестингхАОС

    10:28 30.09.2025

  • 8 Скоро ще усетят

    8 3 Отговор
    демокрацията на заден ход.......сорос победи и там....честито обедняване и честото прадажно ново правитлество

    10:31 30.09.2025

  • 9 Трол

    3 5 Отговор
    За молдовското правителство е привилегия да работи със САЩ, тъй като тази държава е бедна на природни ресурси и може да има само ползи от такъв съюз.

    10:31 30.09.2025

  • 10 Ти си точно бай

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Ганьо":

    ганьо...жълтопаветен планктон с 2 грама мозък......продължавай да драскаш сорос може да ти даде някой цент за тъпота.....

    Коментиран от #14

    10:32 30.09.2025

  • 11 Е, то си е ваше

    6 2 Отговор
    Вие се усъвършенствате. Видяхте, че Майданите са непредсказуеми и макар и поставените от вас марионетки с Майдан, стават войни и много опасни ситуации и за самите вас. За това най-безобидното вземане на властта в чужда страна става с лъжливи избори. Това стана и в Молдова. Чужденката, харвардка, забрани цялата опозиция и вие й купихме избирателите извън страната. Евала бе. Толкова открито превземане на власт в чужда страна...

    10:33 30.09.2025

  • 12 Стефанов

    5 2 Отговор
    В случая Румъния си свърши работата за разлика от България в Северна Македония. Вкараха в парламента и партия искаща обединение с Румъния. Представете си кога България ще вкара партия в македоския парлламент искаща обединение с България ? Евала на румънците. А при нас мутрата чалгаджия Слави Трифонов репетира македоски космонавт. Впрочем голямото Д не се изказал по случая Македония и Молдова. Интересно какво ще го посъветват от турското МИТ.

    10:33 30.09.2025

  • 13 Честито

    3 4 Отговор
    Проевропейската партия ПДС

    на Санду има самостоятелно мнозинство, но предполагам ще направи коалиционен кабинет с една от другите парламентарни партии, която е за обединение с Румъния! И също е за ЕС!
    Така кабинетът става стабилен!

    Ронете сълзи, рубльовки!

    Коментиран от #16

    10:34 30.09.2025

  • 14 Бай Ганьо

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ти си точно бай":

    От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!

    Коментиран от #17

    10:34 30.09.2025

  • 15 оня с коня

    1 6 Отговор
    ЗАКОНОМЕРНО и безмилостно Русия е изритвана от Сферите си на Влияние независимо от Купищата пари които хвърля за ПОДКУПИ НА ПОЛИТИЦИ,ХИБРИДНА ВОЙНА чрез Про-руски партии,поддръжка на цели Армии ТРОЛОВЕ.Беше се вкопчила в Македония,губи Молдова,на ред са Сърбия и Унгария.

    Коментиран от #20

    10:35 30.09.2025

  • 16 Не ние

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Честито":

    Народът на Молдова ще рони сълзи. Те тръгнаха по нашия път. Оскубване на цялата перушина до голо...
    Това е демонстрацията наречена "демокрация"!

    10:36 30.09.2025

  • 17 Още ли си тук

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Ганьо":

    тичай ,че и центовете ще ти свършат скоро.....бай тръм ще ще спре кранчето на такива тролове на сорос скоро...

    10:37 30.09.2025

  • 18 Следващите стъпки:

    4 5 Отговор
    да разкараме Орбан, Фицо и Радев!

    10:37 30.09.2025

  • 19 Да се разбира :

    7 1 Отговор
    САЩ: ,,Очакваме с нетърпение да работим със следващото правителство на Молдова,за съвместно разработване на редкоземните им минерали...!"

    10:38 30.09.2025

  • 20 Анализатор имаме

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    тук...реши световните проблеми и въроси......и само русия му е виновна..забрави да пишеш за иран, китай, северна корея, венецуела и още 140 държави, който не сас дебилни и продажни правителства.....ти ти като бай ти ганьо по-горе..тъп и неумолим псевдео демократ

    10:39 30.09.2025

  • 21 Ха ха ха ха ха ха

    0 2 Отговор
    Нагласихте ли си агентите и там бе фащ.
    Те молдовският народ ще го изяде.
    Сега поне ние ставаме пушечно месо номер 2

    10:55 30.09.2025

  • 22 Молдова се включи

    2 2 Отговор
    в защитната стена около азиатската Московия и е добре дошла на страната на Доброто!

    Коментиран от #30

    10:56 30.09.2025

  • 23 Квичат копейките.

    2 0 Отговор
    Мед ми капа на душата.

    10:57 30.09.2025

  • 24 аz СВОПобеда80

    1 0 Отговор
    Русия е 1/6 от земята.Зобиколена от цивилизация.🤣🤣🤣

    11:00 30.09.2025

  • 25 Гук

    1 0 Отговор
    Радвам се.

    11:01 30.09.2025

  • 26 Копейка в шок

    2 1 Отговор
    А ние пак пихме една топла вода.

    11:08 30.09.2025

  • 27 Радо

    3 2 Отговор
    Молдова си е чиста диктатура.Мая та забрани няколко партии часове преди изборите,хвърли в затвора опозиционни лидери,гори неправилните бюлетини и за капак ограничи достъпа на неправилните молдованци до избирателните секции.

    Коментиран от #28

    11:09 30.09.2025

  • 28 Радо

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Радо":

    Ходи в московската джамахирия да видиш истинска диктатура.Путлер се превърна в поредния кървав вожд на крепостните и отново се повтаря руската кървава история - лее се руска кръв, а не Западна.

    11:12 30.09.2025

  • 29 Видими резултати

    2 1 Отговор
    С украйна вече поработиха...

    11:13 30.09.2025

  • 30 Че тя Молдова...

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Молдова се включи":

    ...има-няма...колкото ,,Факултето"...!
    КъФ ,,фактор" може да бъде...?!

    Коментиран от #32

    11:19 30.09.2025

  • 31 СОРОСОИДСКИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Ганьо":

    ПАЛЕТА ДЖАДКАТ И ПОДПИКВАТ ОТ КЕФ
    ДЪЩО КАТО ПРИ ОПИТА ЗА КОНТРАОФАНЗИВА НА ВСУ ПРИ ПОКРОВСК
    АМИ КАКТО ОБИКНОВЕННО РУСНАЦИТЕ ША ГИ НАРИТАТ И ПАК ЩЕ ИМА ЖАЛНО КВИЧЕНЕ

    Коментиран от #33

    11:24 30.09.2025

  • 32 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Че тя Молдова...":

    Копейка гроздето е кисело

    11:29 30.09.2025

  • 33 Най обича

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "СОРОСОИДСКИТЕ":

    Ревът на копейките

    11:30 30.09.2025