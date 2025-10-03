"Румъния: Русия се опита да повлияе върху изборите, но се провали"

Русия се опита да повлияе на избори в Румъния и Република Молдова и се провали, защото гражданите на тези страни предпочитат други ценности и перспективи, заяви днес говорителят на Министерството на външните работи на Румъния Андрей Църня, цитиран от Аджерпрес, предаде БТА.
"Русия се намеси в изборни процеси и се опита да повлияе на избори в Румъния така, както се опита наскоро и в Република Молдова. Прави го систематично. Провали се, защото гражданите на тези страни предпочитат други ценности и перспективи. Казвали сме много ясно по-рано, че няма да приемаме уроци за демокрацията, изборите или свободата на пресата от Москва. Една страна – агресор на суверенна съседна държава, която се опитва да анексира териториите ѝ в брутална завоевателска война, която извършва военни престъпления, която изпраща гражданите си на смърт със стотици хиляди, където опозицията бива убивана на две крачки от Кремъл и където не съществува независима преса или свобода на изразяване, не е в състояние да дава уроци на никого", подчерта Църня в отговор на изявления от вчера на руския президент.
Президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви вчера на пленарно заседание на Международния дискусионен клуб "Валдай" в Сочи, че властите на някои страни се опитват "да забранят политическите опоненти, които се радват на по-голямо доверие от страна на гражданите, но това нещо не работи", отбелязва Аджерпрес, позовавайки се на ТАСС.
"Някои страни се опитват да забранят политическите си противници, които вече постигат по-голяма легитимност, по-голямо доверие от страна на гражданите. Ние знаем, минали сме през това. Но не работи. Забраните не работят", е посочил Путин в речта си.
По думите на руския президент данните от социологически проучвания в европейските страни показват все по-голямо отхвърляне на прекомерните амбиции на политическите елити в тези страни.
"Статуквото не иска да отстъпи властта, заблуждава открито собствените си граждани, създава напрежение на външните граници и прибягва до всякакви трикове в собствените си страни – все по-често на ръба на закона и дори отвъд него. Но не е възможно да превръщаш до безкрайност демократичния изборен процес във фарс и да манипулираш волята на народа, какъвто беше случаят в Румъния например", е посочил още Путин, като е добавил, че подобни процеси се наблюдават и в други страни.
На 6 декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния анулира резултатите от първия тур на президентските избори, спечелени от крайнодесния популист Калин Джорджеску, заради съмнения за външна намеса от страна на Русия. През май 2025 г. се състояха повторни президентски избори, които бяха спечелени от проевропейския кандидат Никушор Дан.
В Молдова на 28 септември бяха проведени парламентарни избори, които бяха спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността, основана от президентката Мая Санду.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 След успеха
17:28 03.10.2025
2 9689
Коментиран от #6
17:30 03.10.2025
3 Бялджип
Коментиран от #14
17:32 03.10.2025
4 Много ясно!
17:33 03.10.2025
5 Безспорен факт е ...
17:37 03.10.2025
6 Ха-ха-ха...
До коментар #2 от "9689":Само ги компрометира. Фукин за Европа е онова, което е пеефски в България - отврат.
Коментиран от #8
17:37 03.10.2025
7 Цръцня не е Румъния както пишете!
17:40 03.10.2025
8 9689
До коментар #6 от "Ха-ха-ха...":Да сравниш мечка със шопар е кощунство.
Коментиран от #20
17:40 03.10.2025
9 НИЕ.
17:46 03.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Смело, кръгом и пак напред!
17:54 03.10.2025
12 Един
А предвид, че на почти половината население не беше дадена възможност да гласува - спокойно може да кажем, че в Молдова победи Евро-фашистката диктатура!
17:54 03.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Един
До коментар #3 от "Бялджип":Бял Джип от Вести?
18:02 03.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Истината
18:08 03.10.2025
17 Ифандиев
18:08 03.10.2025
18 Клаус Винкел
А аз чаках само времето, когато ще кажат на путин с любезен тон, какво го чака!
Е, дойде това време!
Малко късно, но дойде!
Снощи един руски адмирал каза, да се готвят за война, все едно светът не знае, че Русия през цялото си съществуване нищо друго не е правила, освен да се готви за война!
Нещо, като надписа на гроба на оня врачанин: "Тук почива Пеци от Кемера, който през живота си друго не е правил".
18:14 03.10.2025
19 Махали гари станахте за смях
18:14 03.10.2025
20 Тигър, ама книжен;
До коментар #8 от "9689":мечка, ама дърта и дръглива.
18:17 03.10.2025
21 Я пък тоя
18:23 03.10.2025
22 Данко
Поне за следвашите 100 години - нали са си самодостатъчни!
18:28 03.10.2025
23 димитър дончев
18:36 03.10.2025
24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.