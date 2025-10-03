Новини
Румъния: Русия се опита да повлияе върху изборите, но се провали

3 Октомври, 2025 17:27

Путин заяви вчера на пленарно заседание на Международния дискусионен клуб "Валдай" в Сочи, че властите на някои страни се опитват "да забранят политическите опоненти"

Русия се опита да повлияе на избори в Румъния и Република Молдова и се провали, защото гражданите на тези страни предпочитат други ценности и перспективи, заяви днес говорителят на Министерството на външните работи на Румъния Андрей Църня, цитиран от Аджерпрес, предаде БТА.

"Русия се намеси в изборни процеси и се опита да повлияе на избори в Румъния така, както се опита наскоро и в Република Молдова. Прави го систематично. Провали се, защото гражданите на тези страни предпочитат други ценности и перспективи. Казвали сме много ясно по-рано, че няма да приемаме уроци за демокрацията, изборите или свободата на пресата от Москва. Една страна – агресор на суверенна съседна държава, която се опитва да анексира териториите ѝ в брутална завоевателска война, която извършва военни престъпления, която изпраща гражданите си на смърт със стотици хиляди, където опозицията бива убивана на две крачки от Кремъл и където не съществува независима преса или свобода на изразяване, не е в състояние да дава уроци на никого", подчерта Църня в отговор на изявления от вчера на руския президент.

Президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви вчера на пленарно заседание на Международния дискусионен клуб "Валдай" в Сочи, че властите на някои страни се опитват "да забранят политическите опоненти, които се радват на по-голямо доверие от страна на гражданите, но това нещо не работи", отбелязва Аджерпрес, позовавайки се на ТАСС.

"Някои страни се опитват да забранят политическите си противници, които вече постигат по-голяма легитимност, по-голямо доверие от страна на гражданите. Ние знаем, минали сме през това. Но не работи. Забраните не работят", е посочил Путин в речта си.

По думите на руския президент данните от социологически проучвания в европейските страни показват все по-голямо отхвърляне на прекомерните амбиции на политическите елити в тези страни.

"Статуквото не иска да отстъпи властта, заблуждава открито собствените си граждани, създава напрежение на външните граници и прибягва до всякакви трикове в собствените си страни – все по-често на ръба на закона и дори отвъд него. Но не е възможно да превръщаш до безкрайност демократичния изборен процес във фарс и да манипулираш волята на народа, какъвто беше случаят в Румъния например", е посочил още Путин, като е добавил, че подобни процеси се наблюдават и в други страни.

На 6 декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния анулира резултатите от първия тур на президентските избори, спечелени от крайнодесния популист Калин Джорджеску, заради съмнения за външна намеса от страна на Русия. През май 2025 г. се състояха повторни президентски избори, които бяха спечелени от проевропейския кандидат Никушор Дан.

В Молдова на 28 септември бяха проведени парламентарни избори, които бяха спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността, основана от президентката Мая Санду.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След успеха

    5 10 Отговор
    в САЩ,провал ,след провал ?

    17:28 03.10.2025

  • 2 9689

    31 6 Отговор
    Вярно,Путин забрани опозиционните партии в Румъния и Молдова.

    Коментиран от #6

    17:30 03.10.2025

  • 3 Бялджип

    32 4 Отговор
    Най-интересен въпрос сега е, докога ще продължават да ни лъжат, да представят нещата обратно на истината, всяка информация да умножаваме по-1 ? За съжаление хората по света знаят истината, въпреки лъжите на политици и медии, хората в западните държави също го осъзнават вече.

    Коментиран от #14

    17:32 03.10.2025

  • 4 Много ясно!

    7 9 Отговор
    «Хотели как лучше, а получилось как всегда» — одно из наиболее известных крылатых выражений, приписываемых Виктору Степановичу Черномырдину. По данным СМИ, он в бытность Председателем Правительства России на пресс-конференции 6 августа 1993 года охарактеризовал таким образом подготовку и проведение денежной реформы 1993 года

    17:33 03.10.2025

  • 5 Безспорен факт е ...

    29 23 Отговор
    Рашистите и русофилите се провалят навсякъде и във всичко .

    17:37 03.10.2025

  • 6 Ха-ха-ха...

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "9689":

    Само ги компрометира. Фукин за Европа е онова, което е пеефски в България - отврат.

    Коментиран от #8

    17:37 03.10.2025

  • 7 Цръцня не е Румъния както пишете!

    3 1 Отговор
    "Румъния: Русия се опита да повлияе върху изборите, но се провали"

    17:40 03.10.2025

  • 8 9689

    20 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха-ха...":

    Да сравниш мечка със шопар е кощунство.

    Коментиран от #20

    17:40 03.10.2025

  • 9 НИЕ.

    6 5 Отговор
    Водини Путине! Водини в бъдещето!!,

    17:46 03.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смело, кръгом и пак напред!

    10 6 Отговор
    Украйна победи комунизма и днес вече цъфти и връзва! При УССР - 52 милиона, днес при светлата демокрация/див капитализъм, няма и 20 милиона. Главно вдовици, сираци, пенсионери и инвалиди.

    17:54 03.10.2025

  • 12 Един

    13 5 Отговор
    Всички знаем, за апетита на Румъния към тия земи, така че е смешно те да говорят за ценности.
    А предвид, че на почти половината население не беше дадена възможност да гласува - спокойно може да кажем, че в Молдова победи Евро-фашистката диктатура!

    17:54 03.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Бял Джип от Вести?

    18:02 03.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Истината

    6 4 Отговор
    В Румъния не успяха, но в България успяха. Нима не знаем, че Румен Радев е руски проект? Нима не знаем, че бсп, възраждане, меч, величие са руски проекти? Нима не знаем, че информационната среда е отровена със стотици псевдо журналисти, инфлуенсъри, влогъри, ютубъри, фейсбук страници, ботове и т.н. Заради всички тези сме в калта и България не може да заживее наистина спокойно и свободно. Дори Украйна, която е във война е класи над нас. Какво говоря, те са вече световна сила, а ние сме миша дупка, подлизурки на Русия.

    18:08 03.10.2025

  • 17 Ифандиев

    5 3 Отговор
    Основното оръжие на Русия е телевизията; тя влияе на мозъка, дори и да го няма...

    18:08 03.10.2025

  • 18 Клаус Винкел

    5 3 Отговор
    Колко се смях на руските и проруските твари, които тръбяха, че путин и Тръмп ще разделят света и, хоп ватенките ще пристигнат на зилове да ги освободят, щото сме били в зоната на русия!
    А аз чаках само времето, когато ще кажат на путин с любезен тон, какво го чака!
    Е, дойде това време!
    Малко късно, но дойде!
    Снощи един руски адмирал каза, да се готвят за война, все едно светът не знае, че Русия през цялото си съществуване нищо друго не е правила, освен да се готви за война!
    Нещо, като надписа на гроба на оня врачанин: "Тук почива Пеци от Кемера, който през живота си друго не е правил".

    18:14 03.10.2025

  • 19 Махали гари станахте за смях

    4 2 Отговор
    Народа гласува и избира президент, те изкарват, че гласа на народа е фалшив.

    18:14 03.10.2025

  • 20 Тигър, ама книжен;

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "9689":

    мечка, ама дърта и дръглива.

    18:17 03.10.2025

  • 21 Я пък тоя

    0 3 Отговор
    Нагла работа.

    18:23 03.10.2025

  • 22 Данко

    4 0 Отговор
    Трябва да бъде изградена втора Берлинска стена - да раздели дивашка Русия от цивилизованият свят.
    Поне за следвашите 100 години - нали са си самодостатъчни!

    18:28 03.10.2025

  • 23 димитър дончев

    0 1 Отговор
    И просия се опита ,а вие директно фалшифицирахте.....И едните и другите сте такива ла..на ,че не знам къде да отида..........

    18:36 03.10.2025

  • 24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

