Захарова: Какъв беше този позорен цирк?

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи парламентарните избори в Молдова като "позорен цирк", предаде ТАСС, съобщи БТА.
"Мисля, че това е буквално най-яркият повод да се замислим по въпроса до какво води манипулирането на демокрацията по западни шаблони. Защото това не може да се определи по друг начин, освен като някакъв позорен цирк", отбеляза Захарова. По думите ѝ молдовските политолози са били твърдолинейни в своите оценки на изборите. "Те ги нарекоха фарс и имитация. Това според мен е най-подходящото определение - това е операция за спасяването на кишиневския режим, която действително се превърна в истински позорен цирк", добави говорителката на руското дипломатическо ведомство.
Захарова също така заяви, че в хода на гласуването са били използвани методи, "които нямат нищо общо със свободата и демокрацията". "Беше задействан цял арсенал от антиметоди - политически натиск, сплашване, заплахи, шантаж", каза тя. "Според изчисления на правозащитници силите на реда са извършили около 580 претърсвания и десетки арести. Виждали ли сте такива избори някъде? Опозиционните партии и цели избирателни блокове бяха изключени от предизборната надпревара дори в деня на гласуването", каза още Захарова.
Парламентарните избори в Молдова се произведоха на 28 септември. По предварителни данни на Централната избирателна комисия управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността получава 55 места в 101-местния законодателен орган. Патриотичният блок, съставен от проруски партии, се класира на второ място с 26 места, следван от блока от проевропейски партии "Алтернатива" с 8 места. Партиите "Нашата партия" и "Демокрация вкъщи" получават по 6 места.
1 Б.си бokлyka !
Коментиран от #9, #34, #66, #100
14:42 02.10.2025
2 Молдован
Коментиран от #83
14:42 02.10.2025
3 Нас никой
Коментиран от #21
14:43 02.10.2025
4 Последния Софиянец
14:43 02.10.2025
5 Мдаа
Коментиран от #27, #36
14:43 02.10.2025
6 ха ха ха
Коментиран от #39
14:45 02.10.2025
7 Голем смех
Коментиран от #26
14:46 02.10.2025
11 Пръч
14:48 02.10.2025
12 Маша
14:48 02.10.2025
15 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #96
14:49 02.10.2025
19 Надеждин
14:51 02.10.2025
20 Симеон Иванов
14:52 02.10.2025
21 Атина Палада
До коментар #3 от "Нас никой":С такива вождове като шиши и Боко закриляни от БрУсел,естествено,че свободният свят няма да ни обича...
14:53 02.10.2025
22 Ветеран от Протеста
14:53 02.10.2025
23 киро
14:54 02.10.2025
24 КЪДЕ ЛИ Е ПОЗРОНИЯ ЦИРК
Мирча Снегур
Пётр Лучинский
Владимир Воронин
Михай Гимпу
Владимир Филат
Мариан Лупу
Николай Тимофти
Игорь Додон
Майя Санду
Президенти на Русия от 1997ма насам
Борис Елцин
Владимир Путин
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
14:54 02.10.2025
25 Клоун
14:54 02.10.2025
26 Умирам от смях
До коментар #7 от "Голем смех":нали знаеш, че който се смее последен се смее най-добре.
14:54 02.10.2025
27 Георги Г.
До коментар #5 от "Мдаа":55 от 101 са за Санду - пише го в статията.
14:55 02.10.2025
28 Руснаков
14:55 02.10.2025
29 Дика
14:57 02.10.2025
30 Гориил
14:57 02.10.2025
31 оня с коня
Коментиран от #38, #44
14:57 02.10.2025
32 Грузинска мечта
14:58 02.10.2025
34 володимир копийкин
До коментар #1 от "Б.си бokлyka !":Как пък един евроатлантик не замина за бандеристан да се бие с агресора, на който така се заканва?!
14:58 02.10.2025
35 Руска мечта
Коментиран от #65, #116
14:59 02.10.2025
36 аааахахахааа
До коментар #5 от "Мдаа":Ти въобще запознат ли си с резултатите от изборите бе сладур? Наясно ли си колко процента взима "Проруския демократичен блок"? Взимат цели 24,26% при преброени 99,5% от бюлетините. Страшно мнозинство имат с 24% .
15:00 02.10.2025
38 Гориил
До коментар #31 от "оня с коня":80 процента от населението на Приднестровието е руско и рускоезично.
Коментиран от #41, #43
15:01 02.10.2025
39 Адолф
До коментар #6 от "ха ха ха":Викаш от водката няма да умре, ама от яд може и да се гътне. Чакай да уветря малко и дружката и по чашка Митко Медведев че да видиш тогава как ще завалят ядрени бомби над Молдова.
15:02 02.10.2025
40 !!!?
15:02 02.10.2025
41 Топно
До коментар #38 от "Гориил":и монголоочично !
15:02 02.10.2025
42 6666
Коментиран от #45
15:03 02.10.2025
43 !!!?
До коментар #38 от "Гориил":Е какво от това...ако е вярно !?
15:04 02.10.2025
44 Атина Палада
До коментар #31 от "оня с коня":Нямат интереси в Сърбия. Което значи,че им е все тая за Сърбия..С времената и интересите се променят.
Коментиран от #48, #51
15:04 02.10.2025
45 Не обиждай
До коментар #42 от "6666":мис Русия !
15:04 02.10.2025
46 Рамбо
Коментиран от #68
15:05 02.10.2025
47 големсмях
Коментиран от #58
15:05 02.10.2025
48 Отказват ли
До коментар #44 от "Атина Палада":сръбския литий ?
Коментиран от #53
15:05 02.10.2025
49 цирк
15:06 02.10.2025
50 Отвратен
Коментиран от #52
15:06 02.10.2025
51 всъщност
До коментар #44 от "Атина Палада":От години Сърбия е васал на Китай. Затова русийката се прави че няма интерес. Само дето подарява изтребители и танкове на Вучич. С надеждата да ги употреби е Косово.
Коментиран от #54
15:07 02.10.2025
52 Бай Ламби
До коментар #50 от "Отвратен":Или от кладенчова вода.......
15:09 02.10.2025
53 Атина Палада
До коментар #48 от "Отказват ли":Оооо, че в Сърбия литий е трохи спрямо този в Афганистан ..
Идеята е друга,че Русия няма вече интереси на Балканите .
Коментиран от #55, #84, #103
15:09 02.10.2025
54 Атина Палада
До коментар #51 от "всъщност":Пълна мътеница без всякаква логика е коментара ти!
Коментиран от #56, #59
15:10 02.10.2025
55 Лисицата
До коментар #53 от "Атина Палада":Ммммм грооооздето е кииисело мммм
Коментиран от #60
15:12 02.10.2025
56 всъщност
До коментар #54 от "Атина Палада":информирай се и от други източници, а не само от лишчетата
Коментиран от #57
15:12 02.10.2025
57 Атина Палада
До коментар #56 от "всъщност":В България само вашата Г.аля раздава лиШчета;)))
За информираността съм на светлинни години от вас с лиШчетата на Г.аля.
15:16 02.10.2025
58 Гориил
До коментар #47 от "големсмях":Той правеше грешки, но бързо ги признаваше и поправяше. Но най-важното е, че искрено обича Русия. Ето защо руснаците не искат той да си ходи.
15:16 02.10.2025
59 мътеницата
До коментар #54 от "Атина Палада":Русия е подарила на Сърбия шест изтребителя МиГ-29 през 2016 година, като условието е Сърбия сама да ги ремонтира. Освен тях, след няколко години Русия също е предоставила безвъзмездно два транспортни самолета Ан-26. Тези дарения са част от по-широкото военно сътрудничество между двете страни и включват и други видове военна техника като танкове и бронетранспортьори.
Коментиран от #63
15:17 02.10.2025
60 Атина Палада
До коментар #55 от "Лисицата":Не иде реч за грозде.Иде реч за това,къде е света вече..А той не е в посоката,която ти наричаш "високо грозде"! За това и в по предният коментар написах,че интересите на Русия вече са променени.....
15:18 02.10.2025
61 баш фен
15:18 02.10.2025
62 интересно
Коментиран от #114
15:21 02.10.2025
63 Атина Палада
До коментар #59 от "мътеницата":И някъде да съм отрекла за това? Тези самолети за ремонтиране ,т.е. скрап не означава ,че Русия има интереси по тези ширини...Аз твърдя,че интересите на Русия са другаде а не тук на Балканите
Русия им подарила самолети за ремонтиране,а НАТО на нас ни подари три гумени лодки:))
15:22 02.10.2025
64 Никакъв цирк няма...
Коментиран от #87
15:23 02.10.2025
65 Вътрешна тоалетна
До коментар #35 от "Руска мечта":Голяма руска мечта,само за които са виждали в Европа !
15:24 02.10.2025
67 Маркиз дьо Карабас
15:28 02.10.2025
69 Хага
15:31 02.10.2025
70 Уса
15:32 02.10.2025
71 Ами права е Захарова! Факт ...
С 1973 избирателни секции и само 12 от тях за жителите на Приднестровския регион и 2 в Русия . Евала на атлантическата "демокрация" в Молдова. Евала и на атлантическите нацистки репресии там .... слава на нацисткият ЕС
15:32 02.10.2025
73 Англосаксите и ес
15:35 02.10.2025
74 Мечкаров
15:36 02.10.2025
75 Съвсем не се изчерпва само с това
15:36 02.10.2025
76 Жалка жълтопаветна измет
Коментиран от #90
15:37 02.10.2025
77 За Родину
15:38 02.10.2025
78 Факти
Коментиран от #82, #88
15:41 02.10.2025
79 Това е атлантическата демокрация
15:42 02.10.2025
80 Два ката да го поемете дано
15:44 02.10.2025
82 Нормално ли ти се вижда
До коментар #78 от "Факти":12 да са секциите за жителите на Приднестровския регион и 2 да са в цяла Русия ? Ама честно ? Мислиш ли че това са избори?
Коментиран от #91
15:47 02.10.2025
84 Факти
До коментар #53 от "Атина Палада":Русия когато получи шут в г... рязко губи интересите си. Затова вече няма интереси нито на балканите, нито в близкия изток. Скоро няма да има интереси и в Украйна.
Коментиран от #104, #105
15:48 02.10.2025
85 Права е бля дката,
Коментиран от #92
15:49 02.10.2025
86 Цирк
Коментиран от #97
15:49 02.10.2025
87 Пиши си тъпотиите колега
До коментар #64 от "Никакъв цирк няма...":Ако си вярваш в действителност, толкова по зле за теб. Само ще ти кажа че над 4000 сайта и над 20000 видеа доказващи фалшификациите бяха изтрити още в деня на изборите .....
Коментиран от #106
15:51 02.10.2025
89 Ами какъв ?
15:54 02.10.2025
90 Аман
До коментар #76 от "Жалка жълтопаветна измет":Ние винаги сме били първи на фронта, за разлика от вас - мuшлетата.
Коментиран от #94
15:54 02.10.2025
91 Факти
До коментар #82 от "Нормално ли ти се вижда":Нормално ли ти се вижда да убиваш опонентите си и вместо два мандата да си на власт от 25 години? Русия не е мръднала от средновековието и скоро демокрация няма да помирише. Приднестровието е неин анклав и е де факто руско окупационна зона. Там цар е Путин. Ако имаш забележки обърни се към него.
Коментиран от #108, #109, #115
15:55 02.10.2025
93 Пишете простотии, но не искате
15:56 02.10.2025
94 Кво чакаш
До коментар #90 от "Аман":Заминавай
15:56 02.10.2025
95 Варналията
Коментиран от #124
15:57 02.10.2025
96 Кажи сега и ти честно...!
До коментар #15 от "Кажи честно ... 🤣":Със същата визия има снимки и на Твоята Урсула...,че и още по-хард...!
Що не я изстипоса тук...-щеше да е доста по-фешън...?!
15:58 02.10.2025
97 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!
До коментар #86 от "Цирк":Аз съм Циркаджията,ве...!
Не си давам професионалният патент...!
16:00 02.10.2025
98 Малко остана
Коментиран от #123, #125
16:00 02.10.2025
99 Цветан Гергов
16:01 02.10.2025
100 Здрасти
До коментар #1 от "Б.си бokлyka !":Туй да не ти е фондерлайнон
16:03 02.10.2025
101 Само че нямаше един достоен
16:03 02.10.2025
102 Мухаха
16:04 02.10.2025
103 Стефан
До коментар #53 от "Атина Палада":Да те поправя - Русия има интереси на Балканите, но гупи все повече позиците си, и намаляват възможностите да си ги отстоява...
Коментиран от #111
16:06 02.10.2025
104 9ти септември
До коментар #84 от "Факти":Скоро ще има евроатлантически рев и сополи прошка нема да има
16:06 02.10.2025
105 Атина Палада
До коментар #84 от "Факти":И от кой този шут? От п.осраното НатЮ с трите гумени лодки ли?ха ха ха Разказваш вицове тук:))))
16:06 02.10.2025
106 И бяха блокирани и във Франция
До коментар #87 от "Пиши си тъпотиите колега":Впрочем! С надпис по искане на молдовската прокуратура. Вместо да работи по престъпления тя иска блокиране на доказателства. Направо е потресаващо. И Франция го уважи
16:07 02.10.2025
107 гумата
16:08 02.10.2025
109 За Молдова говорим
До коментар #91 от "Факти":Не за Русия !
16:10 02.10.2025
111 Атина Палада
До коментар #103 от "Стефан":В грешка си! Смяташ ли,че ако Русия има някъде интереси би изгубила позициите си? Просто света вече е друг и Балканите не са атрактивна територия..И не само Балканите ами и частта от континента Евразия наречена Европа остана безинтересна .
Погледни къде е светът днес .
Вие живеете още в миналото .
16:11 02.10.2025
112 Дедо
Коментиран от #120
16:12 02.10.2025
113 Българите в Тераклия и гагаузите
Коментиран от #119
16:12 02.10.2025
114 Щото
До коментар #62 от "интересно":За разлика от облъчените молдовански романци и гагаузи, са идвали у нас и са видяли, че нищо хубаво не ги чака в ЕС! И, че всичко е прах в очите и още по-гад но заробване!
16:13 02.10.2025
115 Аз пък ти твърдя
До коментар #91 от "Факти":Че въпреки деформациите в Русия и Иран демокрацията е много по реална от ЕС ! Ама категорично. Аре не хиляди но стотици примери мога да ти дам, но е достатъчно за легитимността на ЕК да спомена само.
16:14 02.10.2025
116 Верно ли
До коментар #35 от "Руска мечта":Па и сте неграмотни, освен всичко останало. Хубавото е, че и вие ще измрете на фронта за "евроатлатическите ценности"! Сами се закрихме!
16:15 02.10.2025
117 Русофил
16:15 02.10.2025
119 А в Тераклия
До коментар #113 от "Българите в Тераклия и гагаузите":дали секция е имало а? Максимум една да е имало
Коментиран от #122
16:15 02.10.2025
120 Д Артанян
До коментар #112 от "Дедо":Ако в Мексико има проруско правителство на третия ден то ще бъде на пепел.
Тогава Щатите ще ти покажат какво е пълномащабна операция с килимно бомбардиране, а не СВО която
западните нацисти определят като пълномащабна
16:16 02.10.2025
121 Англосаксонска измет алчна
16:17 02.10.2025
122 Не знам ? са били секциите
До коментар #119 от "А в Тераклия":Но резултатите са публикувани
16:18 02.10.2025
123 Дедо
До коментар #98 от "Малко остана":Айде бегай и не се връщай
16:19 02.10.2025
124 Малийййй,
До коментар #95 от "Варналията":че си ъп, още не ли си разбрал,тя е говорител на правителството бе гал ош!
16:19 02.10.2025
125 И аз имам
До коментар #98 от "Малко остана":Двама познати от Бургас, квартал Маринка които декември се преселват със семействата си в Грузия. Ходиха няколко пъти там и сега за постоянно. В някаква логисттична огромна база на Китай работа са си намерили на заплати по 2700 долара. Офшорна ...
16:21 02.10.2025
126 Захарче, Миме,
16:21 02.10.2025