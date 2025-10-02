Новини
Захарова: Какъв беше този позорен цирк?

Захарова: Какъв беше този позорен цирк?

2 Октомври, 2025 14:39 3 882 126

  • молдова-
  • русия-
  • мария захарова-
  • захарова

Захарова твърди, че в хода на гласуването в Молдова са били използвани методи, "които нямат нищо общо с демокрацията"

Захарова: Какъв беше този позорен цирк? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи парламентарните избори в Молдова като "позорен цирк", предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Мисля, че това е буквално най-яркият повод да се замислим по въпроса до какво води манипулирането на демокрацията по западни шаблони. Защото това не може да се определи по друг начин, освен като някакъв позорен цирк", отбеляза Захарова. По думите ѝ молдовските политолози са били твърдолинейни в своите оценки на изборите. "Те ги нарекоха фарс и имитация. Това според мен е най-подходящото определение - това е операция за спасяването на кишиневския режим, която действително се превърна в истински позорен цирк", добави говорителката на руското дипломатическо ведомство.

Захарова също така заяви, че в хода на гласуването са били използвани методи, "които нямат нищо общо със свободата и демокрацията". "Беше задействан цял арсенал от антиметоди - политически натиск, сплашване, заплахи, шантаж", каза тя. "Според изчисления на правозащитници силите на реда са извършили около 580 претърсвания и десетки арести. Виждали ли сте такива избори някъде? Опозиционните партии и цели избирателни блокове бяха изключени от предизборната надпревара дори в деня на гласуването", каза още Захарова.

Парламентарните избори в Молдова се произведоха на 28 септември. По предварителни данни на Централната избирателна комисия управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността получава 55 места в 101-местния законодателен орган. Патриотичният блок, съставен от проруски партии, се класира на второ място с 26 места, следван от блока от проевропейски партии "Алтернатива" с 8 места. Партиите "Нашата партия" и "Демокрация вкъщи" получават по 6 места.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 88 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Б.си бokлyka !

    71 105 Отговор
    Точно този коZел ли ще говори за цирк и демокрация ?!

    Коментиран от #9, #34, #66, #100

    14:42 02.10.2025

  • 2 Молдован

    57 26 Отговор
    Добре ни насадиха !

    Коментиран от #83

    14:42 02.10.2025

  • 3 Нас никой

    43 16 Отговор
    не ни обича. Какъв пазор!

    Коментиран от #21

    14:43 02.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    94 38 Отговор
    И в Молдова фалшиви избори като у нас.

    14:43 02.10.2025

  • 5 Мдаа

    40 37 Отговор
    Обединени, проруските партии от опозицията имат мнозинство в Парламента

    Коментиран от #27, #36

    14:43 02.10.2025

  • 6 ха ха ха

    53 63 Отговор
    Кикимората мре от яд.

    Коментиран от #39

    14:45 02.10.2025

  • 7 Голем смех

    52 58 Отговор
    Ревете к@пйечици, ревете :) хахахахахааха

    Коментиран от #26

    14:46 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пръч

    15 5 Отговор
    Си ти! Вмирисан! 🤣

    14:48 02.10.2025

  • 12 Маша

    28 31 Отговор
    Кой ми открадна метлата Орешник ?

    14:48 02.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кажи честно ... 🤣

    33 35 Отговор
    Тази осъди ли мейдън ?

    Коментиран от #96

    14:49 02.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Надеждин

    35 26 Отговор
    Няма честни избори,като в Русия ?

    14:51 02.10.2025

  • 20 Симеон Иванов

    23 27 Отговор
    Независимо от излишните кавички и липсата на доизясняваща информация (например затворените мостове над Днестър и тройно повечето бюлетини за ЕС), все пак; - Браво на авторката!

    14:52 02.10.2025

  • 21 Атина Палада

    31 18 Отговор

    До коментар #3 от "Нас никой":

    С такива вождове като шиши и Боко закриляни от БрУсел,естествено,че свободният свят няма да ни обича...

    14:53 02.10.2025

  • 22 Ветеран от Протеста

    37 36 Отговор
    Само руските танкове могат да бъдат " демократични " и да доведат до " демократични" диктаторски режими ,както в Русия,Северна Корея и Китай....Ама в Молдова,кой знае защо,не лекат вече погачи...

    14:53 02.10.2025

  • 23 киро

    43 19 Отговор
    То пък в русия е една "демокрация"!

    14:54 02.10.2025

  • 24 КЪДЕ ЛИ Е ПОЗРОНИЯ ЦИРК

    45 18 Отговор
    Президенти на Молдова от 1997ма насам
    Мирча Снегур
    Пётр Лучинский
    Владимир Воронин
    Михай Гимпу
    Владимир Филат
    Мариан Лупу
    Николай Тимофти
    Игорь Додон
    Майя Санду

    Президенти на Русия от 1997ма насам
    Борис Елцин
    Владимир Путин
    Владимир Путин
    Дмитрий Медведев
    Владимир Путин
    Владимир Путин
    Владимир Путин

    14:54 02.10.2025

  • 25 Клоун

    42 33 Отговор
    По-голям цирк от кремълския едва ли има... 25 години един и същи дърт педофил управлява федерацията на злото Русия

    14:54 02.10.2025

  • 26 Умирам от смях

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Голем смех":

    нали знаеш, че който се смее последен се смее най-добре.

    14:54 02.10.2025

  • 27 Георги Г.

    15 7 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    55 от 101 са за Санду - пише го в статията.

    14:55 02.10.2025

  • 28 Руснаков

    22 19 Отговор
    "Беше задействан цял арсенал от антиметоди - политически натиск, сплашване, заплахи, шантаж......по някакъв начин трябваше да се отговори на Вашата хибридна война,специално в Молдова.

    14:55 02.10.2025

  • 29 Дика

    31 17 Отговор
    Тая шматка да говори за свобода и демокрация...

    14:57 02.10.2025

  • 30 Гориил

    21 8 Отговор
    Всеки, който искаше в Европа, се намесваше в изборите и затваряше устата на онези, които бяха неугодни.

    14:57 02.10.2025

  • 31 оня с коня

    23 18 Отговор
    Тая Руска Жена играеща го "Високоговорител" на Кремълската клика се възмущава от резултата от Изорите в дребна Молдова.Абе Къзъм- пози си силите и сълзите щото ще ти трябват когато ЗАГУБИТЕ СЪРБИЯ и то много скоро!!!

    Коментиран от #38, #44

    14:57 02.10.2025

  • 32 Грузинска мечта

    13 9 Отговор
    Руска мечта няма,защото са постигнали всичко !

    14:58 02.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 володимир копийкин

    19 13 Отговор

    До коментар #1 от "Б.си бokлyka !":

    Как пък един евроатлантик не замина за бандеристан да се бие с агресора, на който така се заканва?!

    14:58 02.10.2025

  • 35 Руска мечта

    20 13 Отговор
    Краставичка корнешон и бутилка водка !

    Коментиран от #65, #116

    14:59 02.10.2025

  • 36 аааахахахааа

    15 8 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Ти въобще запознат ли си с резултатите от изборите бе сладур? Наясно ли си колко процента взима "Проруския демократичен блок"? Взимат цели 24,26% при преброени 99,5% от бюлетините. Страшно мнозинство имат с 24% .

    15:00 02.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гориил

    14 13 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    80 процента от населението на Приднестровието е руско и рускоезично.

    Коментиран от #41, #43

    15:01 02.10.2025

  • 39 Адолф

    11 9 Отговор

    До коментар #6 от "ха ха ха":

    Викаш от водката няма да умре, ама от яд може и да се гътне. Чакай да уветря малко и дружката и по чашка Митко Медведев че да видиш тогава как ще завалят ядрени бомби над Молдова.

    15:02 02.10.2025

  • 40 !!!?

    15 5 Отговор
    Демокрация по руски...!!!?

    15:02 02.10.2025

  • 41 Топно

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Гориил":

    и монголоочично !

    15:02 02.10.2025

  • 42 6666

    13 9 Отговор
    Брей,и тази погрозняла. Затвърждава се правилото,че красиви комунисти няма....

    Коментиран от #45

    15:03 02.10.2025

  • 43 !!!?

    7 5 Отговор

    До коментар #38 от "Гориил":

    Е какво от това...ако е вярно !?

    15:04 02.10.2025

  • 44 Атина Палада

    1 10 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Нямат интереси в Сърбия. Което значи,че им е все тая за Сърбия..С времената и интересите се променят.

    Коментиран от #48, #51

    15:04 02.10.2025

  • 45 Не обиждай

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "6666":

    мис Русия !

    15:04 02.10.2025

  • 46 Рамбо

    12 8 Отговор
    Тая плоска като 4,5 волтова батерия говори за демокрация, все едно Чичолина да говори за морал.

    Коментиран от #68

    15:05 02.10.2025

  • 47 големсмях

    14 7 Отговор
    То щото Путлер ще го избират докато натори блатата с 99,99 процента ...голяяяяма демокрация ..При положение ,че уж имаше само два мандата ..ахахахахахх Милата ми тя въздържателка .

    Коментиран от #58

    15:05 02.10.2025

  • 48 Отказват ли

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    сръбския литий ?

    Коментиран от #53

    15:05 02.10.2025

  • 49 цирк

    9 7 Отговор
    Руската подводница „Новоросийск“ е претърпяла сериозни щети и технически проблеми край Гибралтарския проток, като според съобщения от добре информирани източници в руските служби за сигурност, в трюма на подводницата има изтичане на гориво, което създава опасност от експлозия. Подводницата е дизел-електрически модел от клас „Кило“, въведен в експлоатация през 2014 г., и е оборудвана с торпеда и крилати ракети „Калибър“. Според съобщенията, екипажът е поставен в деликатна ситуация, тъй като няма резервни части или квалифицирани специалисти за ремонт. Този инцидент разбуди асоциации с трагедията на подводницата „Курск“ от 2000 г., поради риска от експлозия и сериозната авария на борда. Кремъл и руските официални медии все още не са коментирали инцидента.

    15:06 02.10.2025

  • 50 Отвратен

    11 5 Отговор
    Ха-ха ,Тая говори за демокрация ! Свиня да разбира от класическа музика !?

    Коментиран от #52

    15:06 02.10.2025

  • 51 всъщност

    9 3 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    От години Сърбия е васал на Китай. Затова русийката се прави че няма интерес. Само дето подарява изтребители и танкове на Вучич. С надеждата да ги употреби е Косово.

    Коментиран от #54

    15:07 02.10.2025

  • 52 Бай Ламби

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Отвратен":

    Или от кладенчова вода.......

    15:09 02.10.2025

  • 53 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "Отказват ли":

    Оооо, че в Сърбия литий е трохи спрямо този в Афганистан ..
    Идеята е друга,че Русия няма вече интереси на Балканите .

    Коментиран от #55, #84, #103

    15:09 02.10.2025

  • 54 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "всъщност":

    Пълна мътеница без всякаква логика е коментара ти!

    Коментиран от #56, #59

    15:10 02.10.2025

  • 55 Лисицата

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Ммммм грооооздето е кииисело мммм

    Коментиран от #60

    15:12 02.10.2025

  • 56 всъщност

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    информирай се и от други източници, а не само от лишчетата

    Коментиран от #57

    15:12 02.10.2025

  • 57 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "всъщност":

    В България само вашата Г.аля раздава лиШчета;)))
    За информираността съм на светлинни години от вас с лиШчетата на Г.аля.

    15:16 02.10.2025

  • 58 Гориил

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "големсмях":

    Той правеше грешки, но бързо ги признаваше и поправяше. Но най-важното е, че искрено обича Русия. Ето защо руснаците не искат той да си ходи.

    15:16 02.10.2025

  • 59 мътеницата

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Русия е подарила на Сърбия шест изтребителя МиГ-29 през 2016 година, като условието е Сърбия сама да ги ремонтира. Освен тях, след няколко години Русия също е предоставила безвъзмездно два транспортни самолета Ан-26. Тези дарения са част от по-широкото военно сътрудничество между двете страни и включват и други видове военна техника като танкове и бронетранспортьори.

    Коментиран от #63

    15:17 02.10.2025

  • 60 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #55 от "Лисицата":

    Не иде реч за грозде.Иде реч за това,къде е света вече..А той не е в посоката,която ти наричаш "високо грозде"! За това и в по предният коментар написах,че интересите на Русия вече са променени.....

    15:18 02.10.2025

  • 61 баш фен

    6 2 Отговор
    В България е същото

    15:18 02.10.2025

  • 62 интересно

    10 2 Отговор
    що ли бесарабските Българи в Молдова гласуваха против Санду...

    Коментиран от #114

    15:21 02.10.2025

  • 63 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "мътеницата":

    И някъде да съм отрекла за това? Тези самолети за ремонтиране ,т.е. скрап не означава ,че Русия има интереси по тези ширини...Аз твърдя,че интересите на Русия са другаде а не тук на Балканите
    Русия им подарила самолети за ремонтиране,а НАТО на нас ни подари три гумени лодки:))

    15:22 02.10.2025

  • 64 Никакъв цирк няма...

    7 7 Отговор
    Просто молдовците много добре знаят какви сте и какво може да им донесете отново, сърбали са ви попарата както и ние, взеха мерки и се защитиха, никой не ви иска никъде, живее се добре там където вас ви няма.

    Коментиран от #87

    15:23 02.10.2025

  • 65 Вътрешна тоалетна

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "Руска мечта":

    Голяма руска мечта,само за които са виждали в Европа !

    15:24 02.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Маркиз дьо Карабас

    4 0 Отговор
    Орбан ще сложи вето.

    15:28 02.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хага

    2 1 Отговор
    Давам й 5 години само за фейса.

    15:31 02.10.2025

  • 70 Уса

    3 1 Отговор
    При 70% гласували е трудно да се манипулират избори,както направихме в САЩ при избора на Тръмп.Молдованците и те като блхарите отиват за гъби а ние си имаме мургави платени избиратели още по зле

    15:32 02.10.2025

  • 71 Ами права е Захарова! Факт ...

    6 4 Отговор
    Мая Санду е престъпник.
    С 1973 избирателни секции и само 12 от тях за жителите на Приднестровския регион и 2 в Русия . Евала на атлантическата "демокрация" в Молдова. Евала и на атлантическите нацистки репресии там .... слава на нацисткият ЕС

    15:32 02.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Англосаксите и ес

    3 1 Отговор
    Ще го ядете белен 😂

    15:35 02.10.2025

  • 74 Мечкаров

    1 2 Отговор
    Цирк с медьведи !

    15:36 02.10.2025

  • 75 Съвсем не се изчерпва само с това

    4 2 Отговор
    арсенал от антиметоди - политически натиск, сплашване, заплахи, шантаж...... директна фалшификация и то брутална се извърши в Молдова. Както и в Румъния, както и в Словакия, ..... както и в България впрочем и на други места в Балтика че и в Германия даже

    15:36 02.10.2025

  • 76 Жалка жълтопаветна измет

    6 1 Отговор
    Вие първи ще сте на фронта

    Коментиран от #90

    15:37 02.10.2025

  • 77 За Родину

    5 2 Отговор
    РУСИЯ пак ще освободи света от фашистите

    15:38 02.10.2025

  • 78 Факти

    5 4 Отговор
    Ревът на рашистите е музика за моите уши.

    Коментиран от #82, #88

    15:41 02.10.2025

  • 79 Това е атлантическата демокрация

    2 1 Отговор
    12 секции за жителите на Приднестровския регион където живеят малко под 450 000 души и 2 секции в Русия.....точка. И Санду била легитимна представете си с 210 000 виртуални гласа от Румъния .... нали? Факт е....

    15:42 02.10.2025

  • 80 Два ката да го поемете дано

    4 1 Отговор
    Атлантически престъпници. Идва видов ден винаги. Рано или късно

    15:44 02.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Нормално ли ти се вижда

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Факти":

    12 да са секциите за жителите на Приднестровския регион и 2 да са в цяла Русия ? Ама честно ? Мислиш ли че това са избори?

    Коментиран от #91

    15:47 02.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Русия когато получи шут в г... рязко губи интересите си. Затова вече няма интереси нито на балканите, нито в близкия изток. Скоро няма да има интереси и в Украйна.

    Коментиран от #104, #105

    15:48 02.10.2025

  • 85 Права е бля дката,

    3 1 Отговор
    друго си е да ти почукат с автомат на вратата и любезно да те приканят да изпълниш гражданския си дълг към блатната империя!

    Коментиран от #92

    15:49 02.10.2025

  • 86 Цирк

    2 1 Отговор
    Маша на пилона !

    Коментиран от #97

    15:49 02.10.2025

  • 87 Пиши си тъпотиите колега

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Никакъв цирк няма...":

    Ако си вярваш в действителност, толкова по зле за теб. Само ще ти кажа че над 4000 сайта и над 20000 видеа доказващи фалшификациите бяха изтрити още в деня на изборите .....

    Коментиран от #106

    15:51 02.10.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ами какъв ?

    1 1 Отговор
    Просто си беше позорен цирк

    15:54 02.10.2025

  • 90 Аман

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Жалка жълтопаветна измет":

    Ние винаги сме били първи на фронта, за разлика от вас - мuшлетата.

    Коментиран от #94

    15:54 02.10.2025

  • 91 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #82 от "Нормално ли ти се вижда":

    Нормално ли ти се вижда да убиваш опонентите си и вместо два мандата да си на власт от 25 години? Русия не е мръднала от средновековието и скоро демокрация няма да помирише. Приднестровието е неин анклав и е де факто руско окупационна зона. Там цар е Путин. Ако имаш забележки обърни се към него.

    Коментиран от #108, #109, #115

    15:55 02.10.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Пишете простотии, но не искате

    3 0 Отговор
    Да го коментирате нали? (12 секции за жителите на Приднестровския регион където живеят малко под 450 000 души и 2 секции в Русия.....точка. И Санду била легитимна представете си с 210 000 виртуални гласа от Румъния .... нали? Факт е....).....

    15:56 02.10.2025

  • 94 Кво чакаш

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Аман":

    Заминавай

    15:56 02.10.2025

  • 95 Варналията

    0 1 Отговор
    Тази Захарова в качеството на какъв се изказва публично и факти.бг са и взели и публикували интервюто? Цял свят видя как Путин "спечели" последните избори в Русия.

    Коментиран от #124

    15:57 02.10.2025

  • 96 Кажи сега и ти честно...!

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кажи честно ... 🤣":

    Със същата визия има снимки и на Твоята Урсула...,че и още по-хард...!
    Що не я изстипоса тук...-щеше да е доста по-фешън...?!

    15:58 02.10.2025

  • 97 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Цирк":

    Аз съм Циркаджията,ве...!
    Не си давам професионалният патент...!

    16:00 02.10.2025

  • 98 Малко остана

    3 1 Отговор
    На 20 декември се изнасям за Грузия. Тази атлантическа кочина верно не се търпи ....

    Коментиран от #123, #125

    16:00 02.10.2025

  • 99 Цветан Гергов

    3 0 Отговор
    Тая па пияна офса какво общо има с демокрацията.

    16:01 02.10.2025

  • 100 Здрасти

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Б.си бokлyka !":

    Туй да не ти е фондерлайнон

    16:03 02.10.2025

  • 101 Само че нямаше един достоен

    2 0 Отговор
    журналист в България и да го напише: (12 секции за жителите на Приднестровския регион където живеят малко под 450 000 души и 2 секции в Русия.....точка. И Санду била легитимна представете си с 210 000 виртуални гласа от Румъния .... нали? Факт е....).... с мисирки е така за съжаление

    16:03 02.10.2025

  • 102 Мухаха

    0 0 Отговор
    Тя рая първо да погледа московския цирк. Путинчо гони вече Брежнев. Колко пъти си смениха конституцията заради императора. Голяма кокошка без яйца е тая! Не си гледат държавата, ами целия свят оправят!

    16:04 02.10.2025

  • 103 Стефан

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Да те поправя - Русия има интереси на Балканите, но гупи все повече позиците си, и намаляват възможностите да си ги отстоява...

    Коментиран от #111

    16:06 02.10.2025

  • 104 9ти септември

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Факти":

    Скоро ще има евроатлантически рев и сополи прошка нема да има

    16:06 02.10.2025

  • 105 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Факти":

    И от кой този шут? От п.осраното НатЮ с трите гумени лодки ли?ха ха ха Разказваш вицове тук:))))

    16:06 02.10.2025

  • 106 И бяха блокирани и във Франция

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пиши си тъпотиите колега":

    Впрочем! С надпис по искане на молдовската прокуратура. Вместо да работи по престъпления тя иска блокиране на доказателства. Направо е потресаващо. И Франция го уважи

    16:07 02.10.2025

  • 107 гумата

    2 1 Отговор
    Цирк ама в ЕС

    16:08 02.10.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 За Молдова говорим

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Факти":

    Не за Русия !

    16:10 02.10.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Стефан":

    В грешка си! Смяташ ли,че ако Русия има някъде интереси би изгубила позициите си? Просто света вече е друг и Балканите не са атрактивна територия..И не само Балканите ами и частта от континента Евразия наречена Европа остана безинтересна .
    Погледни къде е светът днес .
    Вие живеете още в миналото .

    16:11 02.10.2025

  • 112 Дедо

    0 2 Отговор
    Време е вече държавите да спрат с този цирк и нещата да се казват с истинските им имена. А те са ,че огромните и мощни държави като САЩ, Русия и Китай поглъщат малките или слагат марионетни режими. Дефакто Русия иска да погълне Молдова или да и сложи проруско правителство и да я контролира. Всяка държава която е малка и граничи с Русия е цел на Руската Федерация за овладяване, без никакво изключение . От Грузия и Армения до Финландия .

    Коментиран от #120

    16:12 02.10.2025

  • 113 Българите в Тераклия и гагаузите

    4 1 Отговор
    Са гласували 100% против Мая Санду която е румънска гражданка

    Коментиран от #119

    16:12 02.10.2025

  • 114 Щото

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "интересно":

    За разлика от облъчените молдовански романци и гагаузи, са идвали у нас и са видяли, че нищо хубаво не ги чака в ЕС! И, че всичко е прах в очите и още по-гад но заробване!

    16:13 02.10.2025

  • 115 Аз пък ти твърдя

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Факти":

    Че въпреки деформациите в Русия и Иран демокрацията е много по реална от ЕС ! Ама категорично. Аре не хиляди но стотици примери мога да ти дам, но е достатъчно за легитимността на ЕК да спомена само.

    16:14 02.10.2025

  • 116 Верно ли

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Руска мечта":

    Па и сте неграмотни, освен всичко останало. Хубавото е, че и вие ще измрете на фронта за "евроатлатическите ценности"! Сами се закрихме!

    16:15 02.10.2025

  • 117 Русофил

    0 0 Отговор
    А ние сме много раздробени !

    16:15 02.10.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 А в Тераклия

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Българите в Тераклия и гагаузите":

    дали секция е имало а? Максимум една да е имало

    Коментиран от #122

    16:15 02.10.2025

  • 120 Д Артанян

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Дедо":

    Ако в Мексико има проруско правителство на третия ден то ще бъде на пепел.
    Тогава Щатите ще ти покажат какво е пълномащабна операция с килимно бомбардиране, а не СВО която
    западните нацисти определят като пълномащабна

    16:16 02.10.2025

  • 121 Англосаксонска измет алчна

    1 0 Отговор
    РУСИЯ е велика сила и никога не можете да бъдете като тях

    16:17 02.10.2025

  • 122 Не знам ? са били секциите

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "А в Тераклия":

    Но резултатите са публикувани

    16:18 02.10.2025

  • 123 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Малко остана":

    Айде бегай и не се връщай

    16:19 02.10.2025

  • 124 Малийййй,

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Варналията":

    че си ъп, още не ли си разбрал,тя е говорител на правителството бе гал ош!

    16:19 02.10.2025

  • 125 И аз имам

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Малко остана":

    Двама познати от Бургас, квартал Маринка които декември се преселват със семействата си в Грузия. Ходиха няколко пъти там и сега за постоянно. В някаква логисттична огромна база на Китай работа са си намерили на заплати по 2700 долара. Офшорна ...

    16:21 02.10.2025

  • 126 Захарче, Миме,

    1 0 Отговор
    "Победителите не ги съдят" (Екатерина Велика)

    16:21 02.10.2025

