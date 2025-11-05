Молдова: Руският културен център не е бил културен в истинския смисъл на думата

Кабинетът на министрите на Молдова одобри проект за денонсиране на споразумението между правителствата на Молдова и Русия за създаването и функционирането на културни центрове, съобщи молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.
Документът, подписан през 1998 г., предвиждаше откриването на културни центрове и в двете страни с цел насърчаване на културния и научния обмен. В момента обаче Молдова няма действащ културен център на територията на Русия.
"Руският културен център в Молдова не е бил културен в истинския смисъл на думата, а прикритие за дейности, които подкопават суверенитета на Молдова", заяви на заседание на молдовското правителство министърът на културата Кристиан Жардан.
Той подчерта, че след руската инвазия в Украйна, на фона на многократните опити за дестабилизация и постоянните информационни атаки от страна на Москва, споразумението може да се използва като инструмент за разпространение на манипулативни послания и дезинформация, представлявайки заплаха за информационната сигурност на страната.
Руският културен център в Кишинев е създаден през 2009 г. съгласно това споразумение и се управлява пряко от руското посолство. Финансиран е от Руската агенция за Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и международното хуманитарно сътрудничество ("Россотрудничество").
Това е структура, подчинена пряко на президентството на Русия, включена в международни санкционни списъци и определена от Европейския съюз като "основен държавен инструмент на Кремъл за налагане на т.нар. мека сила и хибридно влияние, включително чрез популяризиране на инициативата "Руски свят".
Процедурата по прекратяване на споразумението беше започната през февруари по искане на Министерството на външните работи. Законопроектът предстои да бъде внесен за разглеждане в парламента.
