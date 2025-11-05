Новини
Молдова: Руският културен център не е бил културен в истинския смисъл на думата
Молдова: Руският културен център не е бил културен в истинския смисъл на думата

5 Ноември, 2025 17:53

Молдова одобри проект за денонсиране на споразумението с Русия за създаването и функционирането на културни центрове

Молдова: Руският културен център не е бил културен в истинския смисъл на думата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Кабинетът на министрите на Молдова одобри проект за денонсиране на споразумението между правителствата на Молдова и Русия за създаването и функционирането на културни центрове, съобщи молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

Документът, подписан през 1998 г., предвиждаше откриването на културни центрове и в двете страни с цел насърчаване на културния и научния обмен. В момента обаче Молдова няма действащ културен център на територията на Русия.

Още новини от Украйна

"Руският културен център в Молдова не е бил културен в истинския смисъл на думата, а прикритие за дейности, които подкопават суверенитета на Молдова", заяви на заседание на молдовското правителство министърът на културата Кристиан Жардан.

Той подчерта, че след руската инвазия в Украйна, на фона на многократните опити за дестабилизация и постоянните информационни атаки от страна на Москва, споразумението може да се използва като инструмент за разпространение на манипулативни послания и дезинформация, представлявайки заплаха за информационната сигурност на страната.

Руският културен център в Кишинев е създаден през 2009 г. съгласно това споразумение и се управлява пряко от руското посолство. Финансиран е от Руската агенция за Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и международното хуманитарно сътрудничество ("Россотрудничество").

Това е структура, подчинена пряко на президентството на Русия, включена в международни санкционни списъци и определена от Европейския съюз като "основен държавен инструмент на Кремъл за налагане на т.нар. мека сила и хибридно влияние, включително чрез популяризиране на инициативата "Руски свят".

Процедурата по прекратяване на споразумението беше започната през февруари по искане на Министерството на външните работи. Законопроектът предстои да бъде внесен за разглеждане в парламента.


Молдова (Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Страшна работа

    3 1 Отговор
    културен център ....

    17:56 05.11.2025

  • 2 фАНТОМасс

    0 1 Отговор
    Културен или ФИЗкултурен център ли е ?

    17:57 05.11.2025

  • 3 Мая Санду

    4 1 Отговор
    Не е молдованка а влашка циганка

    Коментиран от #10, #13

    17:58 05.11.2025

  • 4 Оти да се лажеме?

    1 0 Отговор
    За света не е прблем руската култура, а културата на Русия. Същото се отнася и за САЩ. Тое ясно какво следва, но да забързат още малко, че по бързо да се свършва.

    17:59 05.11.2025

  • 5 Моча в калта

    1 2 Отговор
    Взривете го!

    18:00 05.11.2025

  • 6 Да се закрие и руският център

    3 5 Отговор
    в София. Няма желание от никой да го направи! Путин щял да предприеме ответни действия за ядрените изпитания на САЩ. Егати путинизма, той ги почна, американците отговориха, а сега Русия щяла да предприеме ответни действия. И тук има хора дето кълват на голямата кука!

    18:00 05.11.2025

  • 7 Путлеристан 🤮🤮

    3 3 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #18

    18:00 05.11.2025

  • 8 Мамалигар

    3 1 Отговор
    То и Молдова не е държава,ама...

    18:01 05.11.2025

  • 9 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Фашистките режими в Европейският райх винаги са затваряли такива културни центрове.Адолф е затворил еврейските културни центрове .Цар Борис Три също го е правил.Мая Санди няма да остане по-далеч от тях ,я?

    Коментиран от #15

    18:02 05.11.2025

  • 10 То и Лавров е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мая Санду":

    КОН, а Путин монголски плъх.

    18:02 05.11.2025

  • 11 Това е ясно

    2 1 Отговор
    В България и Македония също трябва да се ликвидират центровете за разпространението на руска зараза и пропаганда. Време е да преодолеем страха от руските фашисти и да си върнем държавата. Един народ, една неделима българска държава. Бъдете български патриоти.

    18:02 05.11.2025

  • 12 дедо

    2 0 Отговор
    Напред "братя" молдовани, напред към развитието на ГЕЙ обществото и приобщаването към евроценостите..

    18:03 05.11.2025

  • 13 Ами сега?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мая Санду":

    А ти откъде си толокова уверен, само от вашия род ли е или имате родство от първа степен?

    18:04 05.11.2025

  • 14 Браво Молдова

    1 2 Отговор
    Рузката Измет трябва да бъде изритан със шутове от цивилизацията.!

    18:05 05.11.2025

  • 15 Русистче

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Нещо против българските царе ли имаш? България никога не е изпращала войски срещу Русията ви, за разлика от вас, където се бутате навсякъде по света в чуждите държави и тровите местното население с отровата си. Дали не е време да се промени това?

    18:06 05.11.2025

  • 16 Сандо

    0 0 Отговор
    Те и 50-те % на Майчето те са 50 в истинския смисъл на резултата,ама нали евродупците взеха властта!Сега с център,без център това образование скоро ще се превърне в бойно поле.

    18:07 05.11.2025

  • 17 Дедо

    0 1 Отговор
    В тоя руски културен у ,всички са били с пагони на КГБ под пуловерите. Същите бяха изпратени от Москва и в руския анклав на река Камчия. Уж все пенсионирани военни ,които да правят гимнастика на плажа на Камчия , а то стана затворен руски шпионски център , забранен за българи.

    18:07 05.11.2025

  • 18 чиче

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путлеристан 🤮🤮":

    А ако изобщо не си се родил ние да ривем ли? То ти не си се родил, е си прелетял като метеор бе.

    18:08 05.11.2025