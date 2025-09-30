Новини
Роберта Мецола: Бъдещето на Молдова е в Европа
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

30 Септември, 2025 13:21

Молдовският народ избра пътя на демокрацията, заяви председателят на Европейския парламент

Роберта Мецола: Бъдещето на Молдова е в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Бъдещето на Молдова е в Европа, заяви Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, след проведените избори в страната, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Проевропейската партия на президента Мая Санду надделя на парламентарните избори, докато проруският блок претърпя поражение. Изборите бяха ключови за определяне на бъдещата геополитическа ориентация на Молдова.

„С тази историческа крачка напред молдовският народ избра пътя на демокрацията, надеждата и възможностите. Той избра Европа. Европа е Молдова. Молдова е Европа“, посочи Роберта Мецола.

Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването ѝ към ЕС. Това заяви молдовската президентка Мая Санду на пресконференция, след като нейната проевропейска партия спечели произведените в Молдова парламентарни избори. Опозиционният „Патриотичен блок“, съставен от четири проруски партии, е на второ място.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
