Мобилните телефони и интернет услугите в Афганистан не функционират

30 Септември, 2025 11:18 388 5

Талибаните твърдят, че зачитат правата на жените в съответствие със своята интерпретация на ислямските закони

Мобилните телефони и интернет услугите в Афганистан не функционират - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мобилните телефони и интернет услугите в целия Афганистан не функционират днес, казаха жители на страната и организации за следене на достъпа, но администрацията на талибаните към момента не е дала обяснение на какво се дължи това, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Талибаните в миналото са изразявали опасения относно онлайн порнографията и през последните седмици властите прерязаха фиброоптичните кабели в някои провинции, водени, както те казаха, от морални съображения.

Качеството на интернет връзката в Афганистан е спаднало до ниво от около 1%, каза международната организация за следене на достъпа „НетБлокс“ (NetBlocks). Достъпът е бил прекъснат на етапи вчера, като последният етап е засегнал телефонните услуги, които споделят обща инфраструктура с интернет, посочи организацията.

Частният канал „Толо Нюз“ (Tolo News), който предупреди зрителите си за възможност за прекъсване на услугата, каза, че властите са определили едноседмичен срок за спиране на интернет услугите 3Джи (3G) и 4Джи (4G) за мобилните телефони и ще оставят активен единствено по-стария стандарт 2Джи (2G).

Организацията за следене на интернет трафика „Клаудфлеър Рейдар“ (Cloudfare Radar) каза, че достъпът до интернет се е сринал най-рязко в столицата Кабул, последвана от градовете Херат и Кандахар.

Ограничения, които налага базираното в Кандахар талибанско ръководство, напоследък стават все по-твърди строги, отбелязва Ройтерс.

Този месец властите забраниха на жените, които работят за ООН, да влизат в офисите на организацията. Преди това на жените бе забранено да практикуват редица професии, а на момичетата – да посещават училище.

Талибаните твърдят, че зачитат правата на жените в съответствие със своята интерпретация на ислямските закони.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 604

    1 0 Отговор
    И кой ви казъ че е тъй ..щом не работят телефониту...люмпини.!.

    11:21 30.09.2025

  • 2 Ужас

    1 0 Отговор
    Сега как козарите ще си правят лавче в тая пустош ?😂😂😂

    11:24 30.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Отворете си поне едното око ❗
    Замислите се , поне с едното си полукълбо❗
    Представете си , че утре НЯКОЙ/ДД спре интернет и мобилните услуги в държавата или само са Вас‼️
    ДЪРЖАВАТА става ДЪРЖАВА ТА .....‼️

    11:24 30.09.2025

  • 4 провинциалист

    1 0 Отговор
    "зачитат правата на жените в съответствие със своята интерпретация на ислямските закони" - звучи точно като западите държави - те са законови и правови, но уважават културните особености.

    11:25 30.09.2025

  • 5 натофска мастия

    1 0 Отговор
    за какво са им да се облъват от западния упадък

    11:31 30.09.2025

