Американски представители проведоха разговори с правителството на талибаните

Американски представители проведоха разговори с правителството на талибаните

13 Септември, 2025 19:36 811 7

  • афганистан-
  • сащ-
  • талибани-
  • кабул

Администрацията на талибаните, която дойде на власт през 2021 година, не е призната от Вашингтон

Американски представители проведоха разговори с правителството на талибаните - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски представители проведоха разговори с властите в Кабул относно американци, задържани в Афганистан, съобщи външното министерство на администрацията на талибаните, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Адам Болър, специалният пратеник на администрацията на Тръмп по въпросите на заложниците, и Залмай Халилзад, бивш специален пратеник на САЩ за Афганистан, се срещнаха с външния министър на талибаните Амир Хан Мутаки.

„И двете страни подчертаха продължаването на разговорите по различни текущи и бъдещи въпроси в двустранните отношения, особено по отношение на граждани, задържани в другата страна“, се казва в изявление на афганистанското министерство на външните работи.

Махмуд Хабиби, натурализиран гражданин на САЩ, е най-известният американец, лишен от свобода в Афганистан, твърди Вашингтон. Талибаните отричат ​​да са го задържали.

Администрацията на талибаните, която дойде на власт през 2021 г., след 20 години военна интервенция на САЩ в Афганистан, не е призната от Вашингтон.

След срещата, проведена днес, Болър заяви, че САЩ ще извършат размяна на затворници с талибанското правителство, предаде Франс прес. Датата, на която ще стане тази размяна, обаче не беше съобщена, допълва Франс прес.


Афганистан
  • 1 мдаа

    9 0 Отговор
    Гонете ги янките отвсякъде.

    19:48 13.09.2025

  • 2 РАМБО 7

    11 0 Отговор
    ОЩЕ НАМИРАТ ПО АФГАНИСТАНСКАТА ЗЕМЯ ИЗПАДАЛИ ОТ КОЛЕСАРИТЕ АМЕРИКАНСКИ ВОИНИЦИ

    Коментиран от #6

    19:54 13.09.2025

  • 3 Пич

    9 0 Отговор
    Сигурно са преговаряли с талибаните да им върнат ризите и панталоните защото американските представители избягаха от Афганистан по бели гащи !!!

    19:56 13.09.2025

  • 4 Чакайте малко.

    3 1 Отговор
    Нали американското правителство не преговаря с терористи. И какво стана? Двоен стандарт. Лицемери сър.

    20:36 13.09.2025

  • 5 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Нещо за милионния протест в Лондон? Или не е важно?

    20:55 13.09.2025

  • 6 ВАША МИЛОСТ ,(....),

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "РАМБО 7":

    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ВЪОРЪЖЕНИЕТО
    НА ВАШИЯ БРАТ С БУРКА НА ФИГ.1
    ТОЧНО ПЛЕНЕНО ОТ НЯКОЙ
    СЪВЕТСКИ АФГАНЕЦ СКОРОПОСТИЖНО
    ПРЕДАЛ БОГУ ДУХ 💥ПРЕЗ СЪВЕТСКАТА
    АВАНТЮРА ПРЕЗ ОСЕМДЕСЕТТЕ....

    20:56 13.09.2025

  • 7 Мехди

    0 0 Отговор
    Дойдоха да им се извинят, че им бяха обещали просперитет, а се изнизаха като мокра връв!? Или подбиват пазара на колумбийските картели на пудра захар!?

    21:16 13.09.2025

Новини по държави:
