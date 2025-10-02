Афганистан: талибаните посегнаха и на интернет мрежата

Оптичните кабели и сървърите за мобилен интернет в цял Афганистан спряха да работят във вторник, а обяснение от правителството на талибаните не последва. Предполага се, че те разгръщат допълнително частичното спиране на интернета, наложено по-рано в някои от северните провинции на страната. Тогава говорител на провинция Балх заяви, че целта е "превенция на неморалните дейности”.

Реакцията дойде днес (1 октомври). Правителството на талибаните опроверга съобщенията за забрана на интернет в страната и уточни, че старите оптични кабели са износени и се налага тяхната подмяна, предаде "Асошиейтед прес" (АП), позовавайки се на съобщение на правителствени служители в чат с пакистански журналисти.

Последва и реакция от Министерството на морала, откъдето увериха, че талибаните не възнамерявали да отрежат страната от интернет завинаги. „За нас забраната на интернет е логично неприемлива“, заяви говорителят на въпросното министрество Сайфул Ислям Хайбер в интервю за АРД миналия петък. По думите му по-скоро целта е в бъдеще да има строго филтриране на интернет съдържанието и преди всичко да се блокира достъпът до социалните мрежи.

Несигурност сред населението

Сега афганистанците са в неведение какво предстои. Частният новинарски канал TOLO цитира анонимен държавен служител, според когото едно от възможните развития е талибаните да ограничат достъпа до интернет до 2G мрежа, която не поддържа висока скорост и ще направи невъзможно изпращането на всичко различно от текстови съобщения. Според информацията талибаните са дали едноседмичен срок на доставчиците да спрат 3- и 4G мрежите.

Това е първото спиране на интернет връзката в цялата страна. То ще резултира в "пълен блекаут”, казват от организацията NetBlocks, която следи за киберсигурността.

Последици за икономиката

"Проблемите с интернета са началото на още по-тежки репресии в Афганистан”, каза експертът по сигурността Бисмилах Табан още при първото частично прекъсване на мрежата. "Талибаните могат да разширят натиска си и информация изобщо да не достига до международната общност. Това е много притеснително”.

Собствениците на бизнеси предупредиха, че липсата на достъп до интернет ще има сериозни последици. Оптичната интернет мрежа се използва основно от фирми, банки, държавни агенции. "В момента 80 на сто от бизнеса изобщо се извършва онлайн. И без това сме изправени пред сериозни предизвикателства. Не бива да се отваря още по-голяма пропаст между хората и властите”, написа в пратформата Х Хан Ян Алокозай, вицепрезидент на Търговската камара на Афганистан при предходната блокада.

Предстоят "черни дни”

Саид Ахмад Шах Садаат, която от 2016 до 2018 г. беше министър на образованието в Афганистан, също предупреждава за сериозни потенциални последици. "Проблемите с оптичната мрежа, на която хората разчитат за образованието си, търговията, банковата система, ще засегнат негативно всички аспекти на живота. Талибаните нямат намерение да предложат алтернативна система. Ако мрежата бъде прекъсната, на Афганистан му предстоят черни дни”, каза тя пред ДВ.

По думите на бившата министърка администрацията ще бъде подложена на още по-голям натиск, тъй като всичките ѝ структури и бюра използват интернет връзка.

Международните медийни организации също разкритикуваха този ход на талибаните. "Да спреш интернета в цялата страна е безпрецедентна ескалация на цензурата, която ще подкопае журналистическата работа”, каза Бех Ли И - регионален директор на Комисията за защита на журналистите. "Талибаните трябва да сложат край на репресиите си и безусловно да възстановят достъпа до интернет, който е ключов за информирането”.

Край на онлайн обучението на момичетата?

За момичетата и жените това решение може да има особено тежки последици. След като им беше забранено да посещават училища и университети, много от тях се обърнаха към обучение онлайн - единственият им начин да продължат да учат. "Студентките ми имаха безжичен интернет, но това вече не работи”, споделя афганистанската режисьорка Сараа Карими, която обучава студенти в родната си страна, но живее извън нея. "Сърцето ми е разбито. Как се очаква да преподавам на момичетата сега?”.

За много студенти интернет връзката е последният им досег с учителите и уроците. "Всеки блекаут отдалечава още повече афганистанското младо поколение от интелектуалните основи на държавата и задълбочава отчаянието им”, посочва още Карими.