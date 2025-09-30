Новини
Украински военни започнаха мисия в Дания за защита от дронове
  Тема: Украйна

Украински военни започнаха мисия в Дания за защита от дронове

30 Септември, 2025 16:24

Специалисти по безпилотни системи обменят опит с партньори на фона на инциденти във въздушното пространство

Украински военни започнаха мисия в Дания за защита от дронове - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински военни специалисти по безпилотни системи започнаха мисия в Дания с цел обмен на опит в защитата от дронове. Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в публикация в социалните мрежи, предава News.bg.

„Нашите военни започнаха разгръщането на мисия в Дания за разпространение на украинския опит за защита от дронове. Те пристигнаха за участие в съвместни учения с партньорите, които могат да станат основа за нова система за противодействие на руски и други дронове“, заяви украинският държавен глава.

Мисията започва на фона на засилено напрежение в Дания, след като в последните дни бяха засечени дронове в близост до военни обекти, включително и до най-голямата военна база на страната. През изминалата седмица серия от инциденти във въздушното пространство доведоха и до временно спиране на полети от граждански летища.


Украйна
  • 1 Абе мисирки гл.дни

    12 0 Отговор
    „През нощта срещу неделя полицията получи редица запитвания за възможни дронове. Нито един от докладите обаче не е довел до затваряне на въздушното пространство над датските летища“, пише датската национална полиция в писмен отговор до Rit.

    „Въпреки това няколко от запитванията се оказаха за птици, звезди, редовни полети и други подобни“, се казва в съобщението.

    Датската национална полиция благодари на гражданите за тяхната помощ и ги насърчи да продължават да се обаждат, ако подозират, че са видели незаконен или подозрителен  дрон. Полицията подчертава, че приема сериозно всички запитвания за възможни дронове.

    16:28 30.09.2025

  • 2 Гориил

    14 0 Отговор
    Това е европейски сюрреализъм и шизофрения.

    16:29 30.09.2025

  • 3 Руски болшевизъм и фашизъм

    0 10 Отговор
    😭💔Жена, която бе убита от рашистите заедно със семейството , с двете си деца, в Сумска област, беше бременна с близнаци.
    ✅️Семейството се премести в Черниговщина от Краснопилля, бягайки от обстрелите.
    ‼️ ДА ГОРЯТ В АДА УБИЙЦИ ТЕРОРИСТИ. 👹

    Коментиран от #6

    16:31 30.09.2025

  • 4 Тия украински специалисти

    10 0 Отговор
    след инцидента с дроновете ли, са отишли в Дания? Или преди това?

    Дронове от този тип няма как да са прелетели от Русия. А и ако са извършвали тайна секретна мисия, защо са били със включени светлити за да бъдат занелязани?

    16:32 30.09.2025

  • 5 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    6 0 Отговор
    БРАВОС СУПЕРДЕ...БИЛИ
    РУСКИТЕ ДРОНОВЕ ПРАЯТ КРЪГЧЕТА НАД КИЕВ А ТЕА ОТИШЛИ ДА СПАСЯВАТ ДАНИЯ
    АБЕ ЗЕЛЕНЧУК ЩО МИСЛИШ ЧЕ НЯКОЙ ИЗОБЩО ТИ ВЯРВА

    16:33 30.09.2025

  • 6 ОСВЕН С БЛИЗНАЦИ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руски болшевизъм и фашизъм":

    И С КУЧЕ И КОТКА

    16:35 30.09.2025

  • 7 Поредна либерална ЕС лъжа!

    4 0 Отговор
    Помощите за Украйна са в джобовете на ЕС лидерите, голяма част от сумите!!!

    16:40 30.09.2025

  • 8 Браво Факти

    0 0 Отговор
    Все повече радвате драгият читател. Честно, наистина забележителна новина. Направо потресаваща. Конгениотско!

    16:43 30.09.2025

