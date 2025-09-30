Украински военни започнаха мисия в Дания за защита от дронове

Украински военни специалисти по безпилотни системи започнаха мисия в Дания с цел обмен на опит в защитата от дронове. Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в публикация в социалните мрежи, предава News.bg.
„Нашите военни започнаха разгръщането на мисия в Дания за разпространение на украинския опит за защита от дронове. Те пристигнаха за участие в съвместни учения с партньорите, които могат да станат основа за нова система за противодействие на руски и други дронове“, заяви украинският държавен глава.
Мисията започва на фона на засилено напрежение в Дания, след като в последните дни бяха засечени дронове в близост до военни обекти, включително и до най-голямата военна база на страната. През изминалата седмица серия от инциденти във въздушното пространство доведоха и до временно спиране на полети от граждански летища.
„Въпреки това няколко от запитванията се оказаха за птици, звезди, редовни полети и други подобни“, се казва в съобщението.
Датската национална полиция благодари на гражданите за тяхната помощ и ги насърчи да продължават да се обаждат, ако подозират, че са видели незаконен или подозрителен дрон. Полицията подчертава, че приема сериозно всички запитвания за възможни дронове.
16:28 30.09.2025
