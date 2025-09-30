Тръмп пред американски военни: Целта ми е среща между Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред висши военни, че притежава способността да бъде миротворец, но призна, че конфликтите в ивицата Газа и в Украйна продължават да ескалират въпреки посредническите усилия на неговото правителство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В реч пред командващи офицери в база на морската пехота в Куонтико, щата Вирджиния, Тръмп посочи, че президентът на Русия Владимир Путин и украинският лидер Володимир Зеленски трябва да се срещнат, за да се разреши войната в Украйна.
Президентът също така подчерта, че палестинското ислямистко движение „Хамас“ трябва да приеме предложеното от САЩ мирно споразумение с Израел. „Хамас трябва да се съгласи. Ако не го направят, ще стане много тежко за тях“, заяви Тръмп.
Той предупреди и за „инвазии отвътре“, сравнявайки заплахите за САЩ с тези от чуждия враг. Според него тези вътрешни опасности са по-трудни за засичане, тъй като „не са във военни униформи“.
„Ние сме подложени на инвазии отвътре, които не са по-различни от чуждия враг, но са по-неуловими в много отношения, защото не са във военни униформи“, допълни Тръмп.
