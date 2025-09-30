Новини
Тръмп пред американски военни: Целта ми е среща между Путин и Зеленски
Тръмп пред американски военни: Целта ми е среща между Путин и Зеленски

30 Септември, 2025 18:35

30 Септември, 2025 18:35 1 067 31

Президентът на САЩ подчерта ролята си на миротворец

Тръмп пред американски военни: Целта ми е среща между Путин и Зеленски - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред висши военни, че притежава способността да бъде миротворец, но призна, че конфликтите в ивицата Газа и в Украйна продължават да ескалират въпреки посредническите усилия на неговото правителство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В реч пред командващи офицери в база на морската пехота в Куонтико, щата Вирджиния, Тръмп посочи, че президентът на Русия Владимир Путин и украинският лидер Володимир Зеленски трябва да се срещнат, за да се разреши войната в Украйна.

Президентът също така подчерта, че палестинското ислямистко движение „Хамас“ трябва да приеме предложеното от САЩ мирно споразумение с Израел. „Хамас трябва да се съгласи. Ако не го направят, ще стане много тежко за тях“, заяви Тръмп.

Той предупреди и за „инвазии отвътре“, сравнявайки заплахите за САЩ с тези от чуждия враг. Според него тези вътрешни опасности са по-трудни за засичане, тъй като „не са във военни униформи“.

„Ние сме подложени на инвазии отвътре, които не са по-различни от чуждия враг, но са по-неуловими в много отношения, защото не са във военни униформи“, допълни Тръмп.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    32 7 Отговор
    Целта ти е среща между Путин и Зеленски което няма как да стане в този живот.Не може да има среща на един нацистки наркоман с Божи човек и защитник на православието.

    Коментиран от #4, #19

    18:40 30.09.2025

  • 3 Сатана Z

    14 4 Отговор
    Най Дончо опипва почвата да въведе военна диктатура в САШТ.

    18:44 30.09.2025

  • 4 Ха ха ха

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    апчеата... Апчеата. И звъни на личния за направление.

    Коментиран от #17

    18:45 30.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кариера

    1 9 Отговор
    Като Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:46 30.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИВАН

    19 1 Отговор
    Лицемерни паляци - уж миротворци, а наливат оръжие в украйна, ами да се включат направо във войната, така ще е честно.

    18:49 30.09.2025

  • 9 Стендъп трагеди

    17 1 Отговор
    Двама комедийни актьори. Единият в сериала "Сам в къщи" другият в студия "Квартал 95". Единият губи територия и човешки живото застраната си. Другият печели пари от сделкис оръжия.

    Коментиран от #14

    18:49 30.09.2025

  • 10 Луганск

    17 4 Отговор
    И нашата цел е унищожаването на лъжливия фашистки малък англосаксонски свят!

    Русия унищожава НАТО! Свидетели сме на гибелта на САЩ и Европа!

    РУСИЯ ИЗГРАЖДА НОВ СВОБОДЕН СВЯТ НА ПЛАНЕТАТА!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    18:49 30.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Pyccкий Карлик 😄

    5 15 Отговор
    Зеле ще гръмне Путин в путината 😄😄😄

    18:54 30.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пацо

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Стендъп трагеди":

    Ааа чакай - бай Дончо участваше и кеч мания - спомнете си, че даже на ринга го биха - пуснете едно търсене в търсачката Тръмп и кеч WWf WWE - там се прави и на фризьор
    Watch Donald Trump Take Down WWEs Vince McMahon Back in 2007

    19:01 30.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пий си ги ти

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Справедлив":

    Сигурно бащата на някаква Саяна те възбужда.

    19:03 30.09.2025

  • 17 личният лекар

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха":

    прегледах го всичко ок ---тоя дето го изпраща тои да доиде за преглед

    19:03 30.09.2025

  • 18 Стига глупости

    11 6 Отговор
    Тръмп няма стратегия, говори глупости и става смешен. Единствената стратегия на неоконите в правителството му е русофобията и желанието им да навредят на Русия. А стратегията на Русия е ясна от 3,5 години и не се е променила нито на йота - дефашизация, демилитаризация, неутрален статут на укра. СВО няма нищо общо с териториални придобивки - регионите в Източна укра сами се присъединихс към РФ на ЛЕГИТИМНИ РЕФЕРЕНДУМИ. Путин няма да се срещне с нелегитимния Кървав клоун. Азов са опрели дулото във врата му и не му разрешават нищо друго освен укра в границите от 1993-та. ... Ако Русия превземе още области, ще е по вина на Азов-Кървавия клоун...

    19:09 30.09.2025

  • 19 Хахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Не мога да спра да се смея! Божи човек????? Путлера? Копей, путлера е бил КГБ-ист! Там вярващи не взимат, незнам дали знаеш!

    19:19 30.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гледащ

    4 2 Отговор
    Ох какво се занимават направо Путин да отправи предложение и ако Киев не иска да отправи редопреждение от 24ч че ще изпрати атома във Киев и да го направи какво толкова се мъчат та убиват руснаци хм

    Коментиран от #25

    19:24 30.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гледащ

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гледащ":

    Ааа грешка исках да кажа 24ч за евакуация на цивилни елита и защиттниците може да остане със супер дупер системите да го уловят

    19:27 30.09.2025

  • 26 Ха-ха-ха

    5 3 Отговор
    Защо Зелю толкова иска да се срещне лично с Путин. Какво толкова може да му предложи като дори капитулацията на Украйна не зависи от него. Или може би Зелю си прави колекция от снимки с държавни ръководители. Путин като не иска да се снима с него Зелю да иде да се снима с някоя восъчна фигура на Путин, както направи Желязков за снимка с фигурата на Тръмп.

    Коментиран от #28, #29

    19:30 30.09.2025

  • 27 Тръмп

    3 1 Отговор
    Целта ми е безцелна !

    19:33 30.09.2025

  • 28 С един шамар

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха-ха":

    ще го пребие !

    19:34 30.09.2025

  • 29 Хм...

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха-ха":

    Може би зеле търси начин да остане жив. Защото в това отношение единствения му шанс е да въсне в Русия. Там ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на нато и ЕсеС и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак зеле е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на запада и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    19:37 30.09.2025

  • 30 Баш Балък

    1 3 Отговор
    Дедо Дони хваща Зельо под ръчичка и в Москва, Путин ги е поканил и двамата, ама Зельо се дърпа

    19:38 30.09.2025

  • 31 Става напечено

    2 0 Отговор
    Съединените щати изпратиха няколко ядрени подводници до руското крайбрежие. Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на реч в базата на морската пехота на САЩ в Куантико, Вирджиния. Речта на президента беше излъчена по Fox News.

    19:41 30.09.2025