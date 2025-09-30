Тръмп: Задават се големи реформи във военното производство и продажби на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че скоро министърът му на отбраната Пийт Хегсет ще оповести значителни реформи, насочени към рационализиране на производството и ускоряване на продажбите в чужбина на военна техника от САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Проблемът е, че трябва да се захванем с компаниите, които произвеждат тази военна техника - ние правим най-доброто оборудване в света, но то трябва да се произвежда по-бързо", каза Тръмп по време на реч пред висши американски военни в базата на морската пехота в Куонтико, щата Вирджиния.

Преди срещата си, Тръмп заяви пред журналисти, че ще освободи от поста всеки военен, когото не хареса. По-късно, на сцената в базата в Куонтико, той започна речта си с шега:

"Ако не ви хареса това, което казвам, може да си тръгнете от тази зала - разбира се, заедно с вас ще си тръгне званието ви, вашето бъдеще", каза държавният глава.

Въпреки това, той изрази топли думи към американските военни, като отбеляза, че някои от неговите изявления засягат теми като мощността на американските атомни подводници. В същото време той остро критикува медиите, предшественика си Джо Байдън и Венецуела.

Президентът се изказа в духа на коментарите на Хегсет, като акцентира на противопоставянето си на инициативи за равнопоставеност, базирани на многообразието.

"Заслуги. Всичко е базирано на заслуги. Всички вие стъпвате на заслугите си. Няма да позволим някой да заеме мястото ви по политически причини, защото е политически коректен, а вие не сте", каза той.

"Аз съм с вас. Аз ви подкрепям и като президент съм стопроцентово зад гърба ви", добави Тръмп.

Ройтерс отбелязва, че аудиторията беше изпълнена с униформени висши военни, а на сцената бе разпънат огромен американски флаг. На подиума и зад него се четеше надписът: "Сила. Служба. Америка".

По време на речта някои висши офицери слушаха с безизразни лица, а атмосферата в залата беше по-тиха в сравнение с типичните митинги на Тръмп. Един офицер от военноморския флот си водеше записки.

Агенцията припомня, че армията на САЩ се смята за деполитизирана, като се ръководи единствено от Конституцията на страната и е независима от политически партии и движения. Това създава напрежение за командващите офицери, които трябва да се въздържат от реакции при откровено политически коментари на Тръмп и Хегсет, отбелязва Ройтерс.