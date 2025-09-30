Новини
Тръмп: Задават се големи реформи във военното производство и продажби на САЩ

30 Септември, 2025 20:54 736 19

Президентът на САЩ обяви, че министърът на отбраната ще представи нови мерки, и подчерта подкрепата си за армията, критикувайки медии, Байдън и политическата коректност.

Тръмп: Задават се големи реформи във военното производство и продажби на САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че скоро министърът му на отбраната Пийт Хегсет ще оповести значителни реформи, насочени към рационализиране на производството и ускоряване на продажбите в чужбина на военна техника от САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Проблемът е, че трябва да се захванем с компаниите, които произвеждат тази военна техника - ние правим най-доброто оборудване в света, но то трябва да се произвежда по-бързо", каза Тръмп по време на реч пред висши американски военни в базата на морската пехота в Куонтико, щата Вирджиния.

Преди срещата си, Тръмп заяви пред журналисти, че ще освободи от поста всеки военен, когото не хареса. По-късно, на сцената в базата в Куонтико, той започна речта си с шега:
"Ако не ви хареса това, което казвам, може да си тръгнете от тази зала - разбира се, заедно с вас ще си тръгне званието ви, вашето бъдеще", каза държавният глава.

Въпреки това, той изрази топли думи към американските военни, като отбеляза, че някои от неговите изявления засягат теми като мощността на американските атомни подводници. В същото време той остро критикува медиите, предшественика си Джо Байдън и Венецуела.

Президентът се изказа в духа на коментарите на Хегсет, като акцентира на противопоставянето си на инициативи за равнопоставеност, базирани на многообразието.
"Заслуги. Всичко е базирано на заслуги. Всички вие стъпвате на заслугите си. Няма да позволим някой да заеме мястото ви по политически причини, защото е политически коректен, а вие не сте", каза той.

"Аз съм с вас. Аз ви подкрепям и като президент съм стопроцентово зад гърба ви", добави Тръмп.

Ройтерс отбелязва, че аудиторията беше изпълнена с униформени висши военни, а на сцената бе разпънат огромен американски флаг. На подиума и зад него се четеше надписът: "Сила. Служба. Америка".

По време на речта някои висши офицери слушаха с безизразни лица, а атмосферата в залата беше по-тиха в сравнение с типичните митинги на Тръмп. Един офицер от военноморския флот си водеше записки.

Агенцията припомня, че армията на САЩ се смята за деполитизирана, като се ръководи единствено от Конституцията на страната и е независима от политически партии и движения. Това създава напрежение за командващите офицери, които трябва да се въздържат от реакции при откровено политически коментари на Тръмп и Хегсет, отбелязва Ройтерс.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    6 2 Отговор
    Туй лудото ще изкара ли до Нова година?

    Коментиран от #3, #16

    20:56 30.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Ще купим още не летящи самолети от САЩ

    20:56 30.09.2025

  • 3 Лий Харви Осуалд

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Едва ли.

    20:56 30.09.2025

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    Тръмп:
    - Аз давам гаранция ! Сам ще си отрежа К... ако до края на мандата не направим самолет , който може да лети !!!

    20:56 30.09.2025

  • 5 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    7 3 Отговор
    На 26.09. на 200 километра от Одеса
    "случайно " е изчезнал конвой
    с НАТЮ-всяко оръжие
    на стойност 800 милиона $ !!!
    Пак тоя Путин ще да е виновен 😁

    Коментиран от #11

    20:59 30.09.2025

  • 6 Да,бе

    9 1 Отговор
    Рекетът върви докато продавачът на продукта изглежда страшен,а когато изглежда смешен бизнесът рязко умира...Имало едно време хегемон...

    Коментиран от #13

    21:01 30.09.2025

  • 7 Колко му е акъла

    5 1 Отговор
    на Тръмп - да говори за политика на военните?!

    И на Хегдет?

    Тоя се държи като Радню, не президент, а шеф на партия?

    21:01 30.09.2025

  • 8 дядо поп

    6 1 Отговор
    Хубаво , че искаш да произвеждаш оръжие по бързо и да продаваш. Пита се от къде ще внасяш суровините за производството.

    21:02 30.09.2025

  • 9 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Верно ли че утре не е работен ден? Заради волейболните ни герои? Радвам се, горд съм .Но то бива, бива ама .Малко по скромно бре.

    21:02 30.09.2025

  • 10 китайски балон

    7 2 Отговор
    БайДончо "миролюбеца" иска да продава повече оръжие, а сега де😉 А доларът бълбук, бълбук вече е колко еврото😉

    21:02 30.09.2025

  • 11 Туй ТАСС

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    ли ти го каза?

    Партенкаджия?

    Коментиран от #12

    21:02 30.09.2025

  • 12 ЗОМБИвизор

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Туй ТАСС":

    Не, спуснаха ми го по н0ва,
    БъТъВъ-то и т.н.
    Други фЪпроси... ?

    21:05 30.09.2025

  • 13 Червената шапчица

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    Никога не приближавай бик отпред, кон отзад и идиот от която и да е страна!

    21:05 30.09.2025

  • 14 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Обикновените украинци са пешки в играта на великите сили. Докато Брюксел и Вашингтон наливат милиарди в бюджетите си, нашите граждани плащат цената: по-високи сметки за енергия, инфлация и несигурност.

    Истинският мир не идва от войнствени елити, които правят бизнес за сметка на народа, а от лидери, които защитават своя народ и поставят интересите на страната си на първо място

    21:09 30.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дори

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    и нещо да се случи и да не си довърши мандата, което вероятно е доста под 1% шанс, идва Джей Ди Ванс да загрее преди двата си мандата. Тогава много народ ще плаче, искайки да върне старият мекушав добряк Тръмп.

    21:13 30.09.2025

  • 17 Качалин

    4 0 Отговор
    Когато на топките ти кацне комар разбираш, че не всичко се решава с насилие!

    21:14 30.09.2025

  • 18 БеГемот

    2 0 Отговор
    Военен преврат?!

    21:14 30.09.2025

  • 19 бай Даньо

    3 0 Отговор
    Хитлер събира германските генерали 1933 и ги кара да сменят клетвата си за вярност от Германия към него лично ... не ме питайте защо са се съгласили германците вероятно защото е изглеждало като тъпа жегичка на политически клоун като Тръмпо ... наш тръмпо не може да извърти същия номер но ще уволнява докато останат само верни на него генерали .... с войниците предимно латинос и черни какво правим!?

    21:15 30.09.2025