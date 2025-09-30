Днепър под обстрел: един убит и 28 ранени при атака с дронове

При масирана атака с руски безпилотни летателни апарати по украинския град Днепър днес загина един човек, а най-малко 28 бяха ранени, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Сергей Лисак, цитиран от Укринформ, предава News.bg.
Сред пострадалите са 10-годишно момче и 17-годишно момиче. Дванадесет от ранените са хоспитализирани и получават необходимата медицинска помощ, а останалите се възстановяват у дома.
„За съжаление, един мъж, който беше в тежко състояние, не можа да бъде спасен“, добави Лисак.
Атаката е причинила значителни разрушения - запалени са офис сграда и автомобил, нанесени са щети на жилищен блок, общежитие и културно заведение. Унищожени са две коли, а още 17 са повредени. На медицински център и детска дентална клиника в града също са нанесени щети.
Кметът на Днепър Борис Филатов съобщи, че градските власти, заедно с военната администрация и спасителните служби, оказват помощ, включително със специализирано оборудване, а болниците в града продължават да приемат ранени.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди нападението в своя канал в "Телеграм", като подчерта, че целта е била „гражданска инфраструктура“ и призова за по-тежки международни санкции срещу Русия.
По-късно през деня руските сили обстреляха с тежка артилерия Покровската община в Никополския район. Няма данни за жертви, като теренът се обследва от специалисти. В същото време в Покровската и Межевската общини на Синелниковския район е бил извършен обстрел с управляеми бомби и FPV-дронове, при който е запалена къща на местни жители. Към момента няма пострадали.
„Работят всички служби и премахват последствията от вражеския терор“, заяви Лисак.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
Коментиран от #5
20:45 30.09.2025
2 Пич
Коментиран от #9
20:46 30.09.2025
3 Гост
20:46 30.09.2025
4 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
от пресъединяването на ДНР, ЛНР
Херсонска и Запорожка област
към РФ.
Коментиран от #10
20:47 30.09.2025
5 Ахаа
До коментар #1 от "Росен Желязков":Така се казваше! Жена ти все ми даваше зор за "Хуяши"!
20:48 30.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Ши отида да мА изпляскат,
чИ да се успокоя.
20:49 30.09.2025
7 Гост
20:50 30.09.2025
8 Киро
20:53 30.09.2025
9 Европеец
До коментар #2 от "Пич":Днепър е добре да е граница, Ама защо забравиш Одеса..... А иначе заглавието хубаво, дай Боже всеки ден така, както казва до победата..... Ама Путин пак е мекошав, време е да се стегне и да почне да воюва като хората, а не да се излага три години и половина.....
Коментиран от #11, #12
20:56 30.09.2025
10 Европеец
До коментар #4 от "Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Честито....
20:58 30.09.2025
11 Пич
До коментар #9 от "Европеец":Е , някой завой ще се вземе !!! А ако укрите продължават с нахалството - и повече завои.
20:59 30.09.2025
12 Ами трябва да знаеш какво правят
До коментар #9 от "Европеец":СВО е с цел прочистване и максимално пазене на цивилното население. Това не е пълномащабна война.
Коментиран от #15
21:03 30.09.2025
13 И Киев е Руски
21:12 30.09.2025
14 чекисть..
21:17 30.09.2025
15 Европеец
До коментар #12 от "Ами трябва да знаеш какво правят":Това което си написал ми е ясно..... Но аз имам предвид, че всеки ден летят дронове от Украйна към Русия и тия дронове поразяват цивилни обекти....
21:27 30.09.2025