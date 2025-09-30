Днепър под обстрел: един убит и 28 ранени при атака с дронове

При масирана атака с руски безпилотни летателни апарати по украинския град Днепър днес загина един човек, а най-малко 28 бяха ранени, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Сергей Лисак, цитиран от Укринформ, предава News.bg.

Сред пострадалите са 10-годишно момче и 17-годишно момиче. Дванадесет от ранените са хоспитализирани и получават необходимата медицинска помощ, а останалите се възстановяват у дома.

„За съжаление, един мъж, който беше в тежко състояние, не можа да бъде спасен“, добави Лисак.

Атаката е причинила значителни разрушения - запалени са офис сграда и автомобил, нанесени са щети на жилищен блок, общежитие и културно заведение. Унищожени са две коли, а още 17 са повредени. На медицински център и детска дентална клиника в града също са нанесени щети.

Кметът на Днепър Борис Филатов съобщи, че градските власти, заедно с военната администрация и спасителните служби, оказват помощ, включително със специализирано оборудване, а болниците в града продължават да приемат ранени.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди нападението в своя канал в "Телеграм", като подчерта, че целта е била „гражданска инфраструктура“ и призова за по-тежки международни санкции срещу Русия.

По-късно през деня руските сили обстреляха с тежка артилерия Покровската община в Никополския район. Няма данни за жертви, като теренът се обследва от специалисти. В същото време в Покровската и Межевската общини на Синелниковския район е бил извършен обстрел с управляеми бомби и FPV-дронове, при който е запалена къща на местни жители. Към момента няма пострадали.

„Работят всички служби и премахват последствията от вражеския терор“, заяви Лисак.