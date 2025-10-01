Лятната офанзива на Русия се провали, Украйна се насочва към ахилесовата пета на Путин

Руската така наречена „лятна офанзива“ до голяма степен се провали в Донбас, пише военният експерт Нико Ланге от Мюнхенската конференция по сигурност, предаде Focus.de, цитирайки Tagesspiegel.
Докато ситуацията около Константиновка и Покровск в Донецка област остава критична, Русия все още няма да може да превземе градовете в обозримо бъдеще.
Ланге вижда само бавно руско настъпление „в няколко фронтови сектора в Днепропетровска област и Запорожка област“. На втория фронт – на север, в граничния район Суми – „Русия не постигна нищо по време на настъплението“, пише Ланге. Фронтът беше открит, след като руските войски изгониха украинците от руската област Курск. Сега обаче, според Ланге, „Украйна изтласква руските войски обратно през държавната граница“.
Как украинската армия успява да защитава фронта? „Предимно с дронове“, казва Ланге. Поради това руските войници рядко извършват мащабни атаки, а вместо това напредват на малки групи
Следователно Ланге не очаква никакви руски пробиви или стратегически промени на главния фронт. Той вижда баланс между двете армии, който „може да се поддържа за много дълго време“. Широко разпространената теза, че Русия неумолимо напредва, е невярна.
През април високопоставен служител на НАТО оцени общите загуби на Русия от 2022 г. на приблизително 900 000, включително до 250 000 загинали. Няма актуални официални данни.
Освен наземната битка обаче, двете воюващи страни водят и въздушна такава. Украйна атакува петролната инфраструктура на агресора, докато Русия многократно атакува жилищни сгради, включително в Киев, за да създаде медийно впечатление, че Украйна губи войната. Русия бомбардира и убива украински цивилни в името на своята информационна война, казва Ланге.
Австрийския полковник Маркус Райснер коментира пред n-tv.de възможността САЩ да доставят ракети „Томахоук“ на Киев. „Наличието на „Томахоук“ би дало на Украйна по-голяма възможност да атакува критични руски военни обекти , това би нарушило и руската подготовка“, казва експертът.
Възможно е дори САЩ вече да са дали „разрешение за определени атаки на руска територия“, подобно на това, което администрацията на Байдън направи в края на мандата си. Смята се дори, че прекъсването на електрозахранването в Белгород „е причинено от удара на ракета ATACMS или HIMARS“, т.е. ракета, произведена в САЩ. Няма обаче доказателства все още.
Независимо от това, Райснер признава, че въздушната кампания на Украйна е много успешна. Според оценки на различни експерти, до 25 процента от капацитета за производство на петрол на Русия е унищожен.
Украйна успешно се насочва към ахилесовата пета на Путин: приходите от продажби на петрол в чужбина.
