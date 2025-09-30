Новини
Урсула фон дер Лайен: Решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна

30 Септември, 2025 11:42 1 374 49

  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • ес-
  • нато-
  • русия-
  • война-
  • марк рюте

Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС, каза председателят на Европейската комисия

Урсула фон дер Лайен: Решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди седмичното заседание на еврокомисарите в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде БТА.

Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС. Украйна продължава да удържа на бойното поле и почти няма загуба на територии тази година, в последните 1000 дни Русия завладя само един процент от украинската земя, добави тя.

Още новини от Украйна

Икономическият натиск над Русия се повишава, инфлацията е 17 на сто, санкциите на ЕС действат, посочи Фон дер Лайен. Трябва да повишим натиска срещу Москва, предложихме допълнителни санкции, необходимо е да разширим военната помощ за Украйна, призова председателят на ЕК.

Фон дер Лайен съобщи, че ЕК ще предложи бързо осигуряване на защита от дронове по източния фланг. Необходим е съвместен европейски отговор, ще предложим незабавни действия за развитие на стената срещу дронове, допълни тя.

Рюте посочи, че ЕС и НАТО имат отлично сътрудничество. По неговите думи алиансът все още оценява инцидентите с дронове в Дания, но за случаите в Полша и Естония е установена отговорността на Русия. Рюте не уточни дали тези инциденти са били плод на умишлени, или на безотговорни действия.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 85 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    82 10 Отговор
    Урсула има седем деца.Да ходят на фронта.

    Коментиран от #18

    11:43 30.09.2025

  • 2 пешо

    76 2 Отговор
    тия двете да отиват на фронта да надъхват аскера

    11:44 30.09.2025

  • 3 днес

    74 2 Отговор
    Тази ли бабичка, направила доста пари с иззмами и ваксини, ще дава тон на управлението в Европа и ще говори за война. Всички искат война, без да се замислят, че всеки ден умират хора!!!! Без ваксини, без измислен ковиТЪ, без маски и прочие.
    Всеки, който иска война - да бъде унищожаван с еднократна ваксина - инжекция...
    Ние хората - ИСКАМЕ МИР !!!!!

    11:46 30.09.2025

  • 4 Пич

    73 2 Отговор
    Знаете ли кво ?! Няма нищо по вредно на света от решителен идиот !!!

    11:46 30.09.2025

  • 5 име

    61 0 Отговор
    Друго си е да си Mъpcyлата на ЕССР и на официално посещение в Китай да те натоварят в автобуса с всички секретарки. Или дахси Микроня и Тръмп да те кара да ходиш пеш по улиците на Ню Йорк,че даже и да му звън да му се молиш да каже на полицая да те пусне да пресечеш. Само такива капацитети са способни на решителни действия за да спасят киевската хунта!

    11:47 30.09.2025

  • 6 хъхъ

    56 1 Отговор
    Вярно е. Повратът ще бъде пълното унищожаване на Украйна.

    11:48 30.09.2025

  • 7 Бай Ганьо

    4 63 Отговор
    Трябва да се даде хубав урок на руските убийци!

    11:48 30.09.2025

  • 8 Гост

    59 1 Отговор
    Грабвай каската Урсула и марш на фронта.

    11:49 30.09.2025

  • 9 Трол

    20 1 Отговор
    Спешно трябва да се свика комисия, която да реши какво ще се случи в Украйна.

    11:49 30.09.2025

  • 10 Копейски празни глави

    5 44 Отговор
    Путин в началото на годината обещал да не прави данъчни промени, но вдигнал ДДС от 20 на 22 % и един го оправдава като вика , че било голям праз, тъй като в европейските държави като Италия, Нидерландия, Финландия и т.н. ддс-то било 20-25 %

    Първо- тук става дума за нарушено обещания на Путин- в началото на годината обещава едно, преди тя да е изтекла вече е нарушил обещанието. Характерно за него- той не лъже само докато спи.

    Второ- в европейските държави ДДС ставките отиват за инфраструктура, образование и здравеопазване, а в Русия за танкове, автомати и смърт.

    Трето- копейката пропуска да каже или не знае, че в повечето от тези европейски държави ДДС ставките са диференцирани и за стоки от първа необходимост и значение- храна, лекарства, книги и други са по 4- 5 %, докато в Русия дали ще купиш аспирин или водка ДДС е еднакво.

    Коментиран от #16, #17, #19

    11:50 30.09.2025

  • 11 Тая

    45 2 Отговор
    Кукувица не ли и омръзна да плямпа празни приказки

    11:50 30.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 3.14К

    43 3 Отговор
    Решителните действия на вещицата с откраднатите руски активи да финансира въоръжаването на психопата - наркоман, е гаранция за унищожението на света!

    11:54 30.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 До последния селтак

    4 29 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще ходят не са като децата на кремълската банда с имоти и живеещи на Запад.

    Коментиран от #20

    11:56 30.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    30 0 Отговор

    До коментар #18 от "До последния селтак":

    Питаха Урсула дали ще прати децата си на фронта и тя каза НЕ.

    Коментиран от #23

    11:57 30.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Я пък тоя

    38 1 Отговор
    Тая с часове става все по тъпа!

    11:58 30.09.2025

  • 23 Пита ли я

    20 2 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    и за 5- те и внука?

    12:00 30.09.2025

  • 24 Веднага те унищожавам

    2 43 Отговор

    До коментар #17 от "12345":

    За украинските бежанци България получи над 3 милиарда евро от Европейския съюз. Тези пари не отидоха Кеш в джоба на украинците. Те отидоха в нашата икономика - хотели, ресторанти, магазини, производители на храна, строителство, оборудване и каквото се сетиш. Отделно от това, ние не даряваме оръжия на Украйна, а ги продаваме и нашата оръжейна промишленост печели от това. Дори чакаме обезщетение и за старите си железа, които им дадохме, и които трябваше да бракуваме и утилизираме, което щеше да ни струва не малко средства. Така че Украйна спокойно може да ни обвини, че печелим на неин гръб. Абсолютна глупост е, че сме ощетени финансово. Това е долна лъжа. Поредната гнила опорка.

    Коментиран от #46

    12:01 30.09.2025

  • 25 Ха ха

    41 3 Отговор
    Всички,които драскате глупост,след глупост кажете откъде Урсула и подобните и взеха и дадоха на Украйна досега 200 милиарда евро.Чакате упадъка на Русия,а не виждате,че Европа умира от собствена глупост и желание да се скрият ръководители те и зад войната.Ръководството на ЕС говори за мир чрез сила,а това в превод е война.Радвате се на изборната победа на Санду в Молдова,а не вдявате,че точно от там ще започне войната.

    12:01 30.09.2025

  • 26 Тъп блатен ратай

    2 26 Отговор
    Блатните подстилки циркат неумно и болнаво от тези новини....😂😂😂😂😂😂

    12:03 30.09.2025

  • 27 ъъъ

    15 2 Отговор
    урсулита и онази другата сладурана са страхотна двойка.🤣

    12:04 30.09.2025

  • 28 То е ясно

    18 2 Отговор
    Само със страх може да накараш някой да воюва. Всяват страх у хората.

    12:04 30.09.2025

  • 29 Веса

    23 2 Отговор
    "Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС"....вие усещате ли го !?!Не е ли задължение на Урсула да се занимава с проблемите на народите от ЕС,а не с Украйна .Същата пренебрегва факта ,че в Украйна не се зачитат правата на хората ,че няма свобода на словото,че не се дава думата на инакомислещите ...както изисква от държавите в ЕС.ЕС и НАТО да спрат да подклаждат войната !

    12:05 30.09.2025

  • 30 Някойси

    21 1 Отговор
    Европейския Фашизъм е на своя връх,трябва се освободим от целия Евроелит защото ще ни затрият,вместо да гледат общия проспиритед,гледат да се харесват само на задкоанските си господари които са ги стиснали за топките.

    12:05 30.09.2025

  • 31 Оофффффффф

    23 1 Отговор
    Няма ли кой да свали тая вещица от брюкселското столче ?????????
    Що за НЕадекватници "управляват" в тая Европа ??? Има ли още дъно по-надолу ???
    Спешно да се намесят психиатрите...!!!

    12:06 30.09.2025

  • 32 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Вдигай полата и ходи да се биеш ма, защо млади мъже да си рискуват живота за теб и зеления и да плащаме с години тъпите ви решения

    12:08 30.09.2025

  • 33 смешница

    15 1 Отговор
    Ами да заминава веднага, какво чака. Тоя Рюте също. Да си пращат техните народи, като толкова искат. Стига са се крили зад това НАТО и ЕС, та други народи да мрат за тяхното благополучие и далавери. Българите не желаят никакви решителни действия. Ако Урсула заповяда да ги пратят на фронта, веднага ще минат на страната на руснаците.

    12:10 30.09.2025

  • 34 Убит руснак

    2 14 Отговор
    Спасени деца, цени и беззащитни хора

    12:11 30.09.2025

  • 35 похотливеца

    6 1 Отговор
    Карикатура, като приятелят и в Б-ия.

    12:12 30.09.2025

  • 36 Наритайте джуджето

    2 12 Отговор
    Спасете малките момченца

    12:15 30.09.2025

  • 37 Ъъъъъъъъъъ

    10 3 Отговор
    Мо прав беше Орбан, когато и каза: Намери си мъж най-накрая и мирясай!🤣

    12:18 30.09.2025

  • 38 Убийте Путин

    1 8 Отговор
    Спасете света,стига толкова убийства

    12:25 30.09.2025

  • 39 Георгиев

    4 0 Отговор
    Към Урсула: много знаеш, но я кажи колко е инфлацията в България? И кажи какви са тия каламбури,нарастването на цените на жилища, коли, мебели да са съизмерими с нарастването на цени на храни? И забрави, че Украйна беше в ОНД. С този остър подход срещу Русия, чрез ВСУ, на територията на Окраина най вероятно ще доведете много неприятности за ЕС и ще помогнете голяма част от Окраина да се върне там, в ОНД. И за какво ви е всичко това? Ти лично не се нуждаеш от нищо друго, освен здраве, за да си харчиш откраднатото чрез Пфайзер. Сега по същата схема работиш и за военизирани на ЕС. И водиш смело към ТСВ. Дано Господ се намеси!

    12:31 30.09.2025

  • 40 Симо

    7 0 Отговор
    Не знам дали безотговорното плямпане на Лайен и Рюте е плод на умишлени, или на безотговорни действия. И в давата слуая водят до непоправими последствия за цяла Европа.
    Но след като 500 милиона за заложник и жертва на двма луди, ще си понесем последствията.

    12:32 30.09.2025

  • 41 Мдааа

    5 0 Отговор
    "Поврат на 360°", помисли си Аналената и двете й мозъчни клетки се срещнаха в космически сблъсък и породиха необичайно явление във Вселената!

    12:36 30.09.2025

  • 42 Чочо

    2 0 Отговор
    Така е......
    Решително е да отидеш на фронта,да ти запари на задника и тогава да съветваш от първо лице.

    12:40 30.09.2025

  • 43 000

    0 3 Отговор
    Всичко казана от госпожа урсула е вярно :)

    12:49 30.09.2025

  • 44 123456

    4 0 Отговор
    Няма такова лицемерие!

    12:51 30.09.2025

  • 45 Перо

    3 0 Отговор
    Фон дер Лайн живее в паралелен свят!

    12:58 30.09.2025

  • 46 Никакви 3 млрд.д.

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Веднага те унищожавам":

    Не е получила България от ЕС.
    Данните ги 3ма и не лъжи укротъпако

    13:02 30.09.2025

  • 47 Цирк Буш

    3 0 Отговор
    Гинеколожка председател на ЕС.
    Преди 3 г.каза че руснацитефкрадат чипове от перални и хладилници.
    Кой сериозен рлпредседател би могъл да каже подобна простотия?
    Само това и стига да бъде изритана от там но явно дава много пари на робите евродепутати

    13:06 30.09.2025

  • 48 шуранайка

    0 0 Отговор
    При едни Ваши решителни действия света ще остане без Европа.Това джудже няма ли да го отстранят от власт?

    13:17 30.09.2025

  • 49 Блазе им

    0 0 Отговор
    На руснаците....щом инфлацията е само 17%...в България е поне 30%. А решителни действия разбирам всичкото евроатлантик на фронта. А между другото как е икономиката на ЕС, Германия...с колко нарастна?!

    13:18 30.09.2025

