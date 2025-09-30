Урсула фон дер Лайен: Решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна

Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди седмичното заседание на еврокомисарите в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде БТА.
Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС. Украйна продължава да удържа на бойното поле и почти няма загуба на територии тази година, в последните 1000 дни Русия завладя само един процент от украинската земя, добави тя.
Икономическият натиск над Русия се повишава, инфлацията е 17 на сто, санкциите на ЕС действат, посочи Фон дер Лайен. Трябва да повишим натиска срещу Москва, предложихме допълнителни санкции, необходимо е да разширим военната помощ за Украйна, призова председателят на ЕК.
Фон дер Лайен съобщи, че ЕК ще предложи бързо осигуряване на защита от дронове по източния фланг. Необходим е съвместен европейски отговор, ще предложим незабавни действия за развитие на стената срещу дронове, допълни тя.
Рюте посочи, че ЕС и НАТО имат отлично сътрудничество. По неговите думи алиансът все още оценява инцидентите с дронове в Дания, но за случаите в Полша и Естония е установена отговорността на Русия. Рюте не уточни дали тези инциденти са били плод на умишлени, или на безотговорни действия.
11:43 30.09.2025
11:44 30.09.2025
Всеки, който иска война - да бъде унищожаван с еднократна ваксина - инжекция...
Ние хората - ИСКАМЕ МИР !!!!!
11:46 30.09.2025
11:46 30.09.2025
11:47 30.09.2025
11:48 30.09.2025
11:48 30.09.2025
11:49 30.09.2025
11:49 30.09.2025
10 Копейски празни глави
Първо- тук става дума за нарушено обещания на Путин- в началото на годината обещава едно, преди тя да е изтекла вече е нарушил обещанието. Характерно за него- той не лъже само докато спи.
Второ- в европейските държави ДДС ставките отиват за инфраструктура, образование и здравеопазване, а в Русия за танкове, автомати и смърт.
Трето- копейката пропуска да каже или не знае, че в повечето от тези европейски държави ДДС ставките са диференцирани и за стоки от първа необходимост и значение- храна, лекарства, книги и други са по 4- 5 %, докато в Русия дали ще купиш аспирин или водка ДДС е еднакво.
Коментиран от #16, #17, #19
11:50 30.09.2025
11:50 30.09.2025
11:54 30.09.2025
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще ходят не са като децата на кремълската банда с имоти и живеещи на Запад.
Коментиран от #20
11:56 30.09.2025
До коментар #18 от "До последния селтак":Питаха Урсула дали ще прати децата си на фронта и тя каза НЕ.
Коментиран от #23
11:57 30.09.2025
11:58 30.09.2025
23 Пита ли я
До коментар #20 от "Последния Софиянец":и за 5- те и внука?
12:00 30.09.2025
До коментар #17 от "12345":За украинските бежанци България получи над 3 милиарда евро от Европейския съюз. Тези пари не отидоха Кеш в джоба на украинците. Те отидоха в нашата икономика - хотели, ресторанти, магазини, производители на храна, строителство, оборудване и каквото се сетиш. Отделно от това, ние не даряваме оръжия на Украйна, а ги продаваме и нашата оръжейна промишленост печели от това. Дори чакаме обезщетение и за старите си железа, които им дадохме, и които трябваше да бракуваме и утилизираме, което щеше да ни струва не малко средства. Така че Украйна спокойно може да ни обвини, че печелим на неин гръб. Абсолютна глупост е, че сме ощетени финансово. Това е долна лъжа. Поредната гнила опорка.
Коментиран от #46
12:01 30.09.2025
12:01 30.09.2025
12:03 30.09.2025
12:04 30.09.2025
12:04 30.09.2025
12:05 30.09.2025
12:05 30.09.2025
Що за НЕадекватници "управляват" в тая Европа ??? Има ли още дъно по-надолу ???
Спешно да се намесят психиатрите...!!!
12:06 30.09.2025
12:08 30.09.2025
12:10 30.09.2025
12:11 30.09.2025
12:12 30.09.2025
12:15 30.09.2025
12:18 30.09.2025
12:25 30.09.2025
12:31 30.09.2025
Но след като 500 милиона за заложник и жертва на двма луди, ще си понесем последствията.
12:32 30.09.2025
12:36 30.09.2025
Решително е да отидеш на фронта,да ти запари на задника и тогава да съветваш от първо лице.
12:40 30.09.2025
12:49 30.09.2025
12:51 30.09.2025
12:58 30.09.2025
До коментар #24 от "Веднага те унищожавам":Не е получила България от ЕС.
Данните ги 3ма и не лъжи укротъпако
13:02 30.09.2025
Преди 3 г.каза че руснацитефкрадат чипове от перални и хладилници.
Кой сериозен рлпредседател би могъл да каже подобна простотия?
Само това и стига да бъде изритана от там но явно дава много пари на робите евродепутати
13:06 30.09.2025
13:17 30.09.2025
13:18 30.09.2025