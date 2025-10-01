Новини
Русия е увеличила интензитета на ударите си срещу Украйна

1 Октомври, 2025 14:48 961 32

  • украйна-
  • ракети-
  • русия-
  • война

През септември Русия е изстреляла 5638 дрона и 185 ракети с голям обсег срещу Украйна

Русия е увеличила интензитета на ударите си срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е увеличила ударите си с дронове и ракети с голям обсег срещу Украйна миналия месец, сочи анализ на Франс прес, предаде БТА.

АФП отбелязва, че данните са били публикувани на фона на замразяването на мирните преговори и навлизания на дронове в европейското въздушно пространство, за които беше обвинена Москва.

Анализът на агенцията, който се основава на докладите на украинските военновъздушни сили, показва, че през септември Русия е изпратила 5638 дрона и е изстреляла 185 ракети с голям обсег срещу Украйна, което представлява увеличение с 36% спрямо предходния месец.

През август тези удари са отбелязали спад с 30% в сравнение с юли, което съвпада със засилването на дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Именно в средата на август американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска. Преди преговорите Тръмп имаше надежди за ползотворен диалог, но в крайна сметка тази среща не доведе до никакъв напредък, отбелязва АФП. Близо месец след разговорите в Аляска Русия обяви "пауза" в мирните преговори с Киев, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че целта на Москва остава окупацията на цяла Украйна.

През септември Русия е изстреляла рекорден брой дронове - 810, над Украйна в нощта на 6 срещу 7 септември. Тази масирана атака засегна правителствената сграда в центъра на столицата Киев.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че през септември са свалили или пресекли 87% от руските дронове и 68% от ракетите по време на нощните атаки. За целта Украйна е използвала изтребители, хеликоптери, мобилни противовъздушни отбранителни единици, електронно оборудване и нови дронове прехващачи.

В същото време Киев започна преговори с членове на НАТО за обмен на опит в свалянето на руски безпилотни летателни апарати. Тези преговори бяха инициирани след поредица от навлизания във въздушното пространство на страни от НАТО. Европейските страни обвиниха Русия за инцидентите, но Москва отрича да е замесена.

Владимир Путин обяви тридневно примирие с Украйна до 10 май, което съвпадна с големия военен парад на Червения площад в Москва. Оттогава Русия е атакувала Украйна всяка нощ без прекъсване, отбелязва още АФП.


  • 1 Браво!

    29 3 Отговор
    Какво ли не правят чиповете от перални, лопатите и т.н.!

    Коментиран от #5, #8

    14:50 01.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 22 Отговор
    аре на бас , че РФ е бензионоколонката на ЕС , а Китай е фабриката еФтина на запада?

    Коментиран от #18, #25

    14:50 01.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    28 2 Отговор
    Много перални са разглобили руснаците!
    На ръка ли перат сега!?

    14:51 01.10.2025

  • 4 мьрсулана

    28 3 Отговор
    а вчера пак писахте че фалират
    а путин колко пъти го погребахте и ексхумирахте и пак го погребахте не помня

    14:51 01.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 14 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    гледам и авто газа паднал на левче , чудни истории

    Коментиран от #20

    14:52 01.10.2025

  • 6 Руснак без крак

    36 21 Отговор
    Утре влизам в Киев!!Без глава!

    Коментиран от #27

    14:52 01.10.2025

  • 7 А стига бе

    29 32 Отговор
    Ама не фалираха ли тия руснаци бе? Колко още перални имат за чипове??? Зеленски не превзе ли вече Москва...????

    Коментиран от #32

    14:52 01.10.2025

  • 8 Лъжите на МараМисиркова опровергани..

    21 12 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Говорителят на шведското министерство на отбраната Йохан Йелмстранд отрече изявлението на украинския заместник-министър на отбраната Иван Гаврилюк за предстоящата доставка на изтребители JAS 39 Gripen.

    14:53 01.10.2025

  • 9 Здрасти

    23 1 Отговор
    Ей факти, не лъжете! Кажете кое е вярно сега, че преди 2 години на Русия и свършиха ракетите или че има още много

    14:56 01.10.2025

  • 10 СЛЕД КАТО КУПИХМЕ САМОЛЕТИ

    22 0 Отговор
    ОТ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ , И ЩЕ СТРОИМ С РАЙНМЕТАЛ ЗАВОДИ АКТУАЛНИ ДО ПРЕДИ 20-30 Г. , СЛЕД ОЩЕ 50 ГОДИНИ ЩЕ ПОСТРОИМ С КИТАЙЦИТЕ ЗАВОД ЗА ДРОНОВЕ КОИТО СА АКТУАЛНИ КЪМ 2025 Г.

    14:57 01.10.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 1 Отговор
    Не мое да бъде!Скоро Зеленски ша превземе Масква!🌈🛴💋🥳🤣🖕

    15:00 01.10.2025

  • 12 Бен Вафлек

    0 14 Отговор
    Четвърта година мъки.
    Просия е 28 пъти по голяма от Украйна.

    Коментиран от #31

    15:00 01.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ама

    12 1 Отговор
    С лопати ли? Или само ракети?

    15:01 01.10.2025

  • 16 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    13 1 Отговор
    Само δοй по киевския режим

    15:01 01.10.2025

  • 17 Роден в НРБ

    11 1 Отговор
    Браво, ама още трябва

    15:02 01.10.2025

  • 18 Баце ЕООД

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аре на бас... Ама какво имаш ти, което да предложиш за облога.. Бегиве.

    Коментиран от #28

    15:02 01.10.2025

  • 19 Дедо ви...

    18 1 Отговор
    Над 100 украински дрона и 20 камиона са унищожени от прецизни удари на руската ракетна система „Искандер“ близо до Чернигов, където бандерите са подготвял дроновете за изстрелване. Други пет камиона, превозващи дронове, са унищожени от удари на „Геран“, докато са се движели по магистралата.

    15:04 01.10.2025

  • 20 Урсуланчо

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Цъ нИ позна, из цяла Европа
    си стои на 1-1,20€ а беше 50 цента, беше 😁

    15:04 01.10.2025

  • 21 Умирам от смях

    16 0 Отговор
    Украинците сами се обстрелват, щото Мара каз, че на руснаците ракетите им свършиха Април 2022 година още

    15:04 01.10.2025

  • 22 БРАВО

    13 1 Отговор
    Добрия бандеровец е този, който е отишъл при идола си степан бандера.

    15:05 01.10.2025

  • 23 Мехмет ефенди 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    1 4 Отговор
    При султаните българите чистели ботушите на турците. Избърсах задника си след тоалетната. Български момчета (!) обслужваха турците пасивно в банята.

    15:08 01.10.2025

  • 24 Реалист

    1 5 Отговор
    Путлер тази зима ще яде бахура в бункера...ще има масови бунтове и глад не само в Москва. Руските олигарси този път няма да му помогнат, а и те го ненавиждат така или иначе.

    Коментиран от #26

    15:12 01.10.2025

  • 25 ШЕФА

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Т.ъ.п.а.к.

    15:13 01.10.2025

  • 26 Русия

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Реалист":

    Реалисте,реално ти си олигоф.......

    15:14 01.10.2025

  • 27 Цитат

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Руснак без крак":

    До тук 1 721 000 при бандерата или кобзон - по избор!

    15:15 01.10.2025

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Баце ЕООД":

    хиляда рубли , имам

    15:20 01.10.2025

  • 29 Някой

    2 3 Отговор
    Какво значи "европейското въздушно пространство"? Над Москва ли? ЕС не е Европа и никога няма да бъде.
    Това прави малко по малко от 200 дрона или ракети на ден.

    15:25 01.10.2025

  • 30 Мнението ми

    5 3 Отговор
    С тези ракети и дронове, Путлер не може да победи Украйна. Скоро ще има огледален отговор на всяка атака от кремълските фашисти.

    15:28 01.10.2025

  • 31 Някой

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Бен Вафлек":

    Русия е на 11 часови зони. Но като население Украйна преди бе дори 52 милиона, после преди войната някъде 45 милиона, а сега са май наполовина. Русия бе някъде 144 милиона. Отделно от запад наливат оръжия и пари. Реално можеше да са приключили. Ако бе моментална капитулация, като нищо щеше да е най-добре за тях. Украйна бе четвъртата най-голяма европейска държава след Русия, Казахстан и Турция. Вече четвърта трябва да е Франция.

    15:31 01.10.2025

  • 32 Зеленски никога не е искал

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "А стига бе":

    да превзема Москва, копейко мaлoyмна.

    15:40 01.10.2025

