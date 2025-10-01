Русия е увеличила интензитета на ударите си срещу Украйна

Русия е увеличила ударите си с дронове и ракети с голям обсег срещу Украйна миналия месец, сочи анализ на Франс прес, предаде БТА.
АФП отбелязва, че данните са били публикувани на фона на замразяването на мирните преговори и навлизания на дронове в европейското въздушно пространство, за които беше обвинена Москва.
Анализът на агенцията, който се основава на докладите на украинските военновъздушни сили, показва, че през септември Русия е изпратила 5638 дрона и е изстреляла 185 ракети с голям обсег срещу Украйна, което представлява увеличение с 36% спрямо предходния месец.
През август тези удари са отбелязали спад с 30% в сравнение с юли, което съвпада със засилването на дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Именно в средата на август американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска. Преди преговорите Тръмп имаше надежди за ползотворен диалог, но в крайна сметка тази среща не доведе до никакъв напредък, отбелязва АФП. Близо месец след разговорите в Аляска Русия обяви "пауза" в мирните преговори с Киев, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че целта на Москва остава окупацията на цяла Украйна.
През септември Русия е изстреляла рекорден брой дронове - 810, над Украйна в нощта на 6 срещу 7 септември. Тази масирана атака засегна правителствената сграда в центъра на столицата Киев.
Украинските военновъздушни сили заявиха, че през септември са свалили или пресекли 87% от руските дронове и 68% от ракетите по време на нощните атаки. За целта Украйна е използвала изтребители, хеликоптери, мобилни противовъздушни отбранителни единици, електронно оборудване и нови дронове прехващачи.
В същото време Киев започна преговори с членове на НАТО за обмен на опит в свалянето на руски безпилотни летателни апарати. Тези преговори бяха инициирани след поредица от навлизания във въздушното пространство на страни от НАТО. Европейските страни обвиниха Русия за инцидентите, но Москва отрича да е замесена.
Владимир Путин обяви тридневно примирие с Украйна до 10 май, което съвпадна с големия военен парад на Червения площад в Москва. Оттогава Русия е атакувала Украйна всяка нощ без прекъсване, отбелязва още АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
Коментиран от #5, #8
14:50 01.10.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18, #25
14:50 01.10.2025
3 Я пък тоя
На ръка ли перат сега!?
14:51 01.10.2025
4 мьрсулана
а путин колко пъти го погребахте и ексхумирахте и пак го погребахте не помня
14:51 01.10.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Браво!":гледам и авто газа паднал на левче , чудни истории
Коментиран от #20
14:52 01.10.2025
6 Руснак без крак
Коментиран от #27
14:52 01.10.2025
7 А стига бе
Коментиран от #32
14:52 01.10.2025
8 Лъжите на МараМисиркова опровергани..
До коментар #1 от "Браво!":Говорителят на шведското министерство на отбраната Йохан Йелмстранд отрече изявлението на украинския заместник-министър на отбраната Иван Гаврилюк за предстоящата доставка на изтребители JAS 39 Gripen.
14:53 01.10.2025
9 Здрасти
14:56 01.10.2025
10 СЛЕД КАТО КУПИХМЕ САМОЛЕТИ
14:57 01.10.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
15:00 01.10.2025
12 Бен Вафлек
Просия е 28 пъти по голяма от Украйна.
Коментиран от #31
15:00 01.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ама
15:01 01.10.2025
16 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
15:01 01.10.2025
17 Роден в НРБ
15:02 01.10.2025
18 Баце ЕООД
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аре на бас... Ама какво имаш ти, което да предложиш за облога.. Бегиве.
Коментиран от #28
15:02 01.10.2025
19 Дедо ви...
15:04 01.10.2025
20 Урсуланчо
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Цъ нИ позна, из цяла Европа
си стои на 1-1,20€ а беше 50 цента, беше 😁
15:04 01.10.2025
21 Умирам от смях
15:04 01.10.2025
22 БРАВО
15:05 01.10.2025
23 Мехмет ефенди 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
15:08 01.10.2025
24 Реалист
Коментиран от #26
15:12 01.10.2025
25 ШЕФА
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Т.ъ.п.а.к.
15:13 01.10.2025
26 Русия
До коментар #24 от "Реалист":Реалисте,реално ти си олигоф.......
15:14 01.10.2025
27 Цитат
До коментар #6 от "Руснак без крак":До тук 1 721 000 при бандерата или кобзон - по избор!
15:15 01.10.2025
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Баце ЕООД":хиляда рубли , имам
15:20 01.10.2025
29 Някой
Това прави малко по малко от 200 дрона или ракети на ден.
15:25 01.10.2025
30 Мнението ми
15:28 01.10.2025
31 Някой
До коментар #12 от "Бен Вафлек":Русия е на 11 часови зони. Но като население Украйна преди бе дори 52 милиона, после преди войната някъде 45 милиона, а сега са май наполовина. Русия бе някъде 144 милиона. Отделно от запад наливат оръжия и пари. Реално можеше да са приключили. Ако бе моментална капитулация, като нищо щеше да е най-добре за тях. Украйна бе четвъртата най-голяма европейска държава след Русия, Казахстан и Турция. Вече четвърта трябва да е Франция.
15:31 01.10.2025
32 Зеленски никога не е искал
До коментар #7 от "А стига бе":да превзема Москва, копейко мaлoyмна.
15:40 01.10.2025