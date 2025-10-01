Кримският мост трябва да бъде разрушен, каза бившият военен министър на Великобритания

Кримският мост трябва да бъде разрушен, защото той е статуя на егото на Владимир Путин. Това заяви бившият министър на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс, цитиран от The Guardian.

Той заяви, че украинският полуостров Крим, анексиран незаконно от Руската федерация през 2014 г., трябва да бъде направен „нежизнеспособен“.

„Мисля, че това, което трябва да помним, е какво мотивира Путин. Путин е влюбен в идеята да доминира над Украйна, да превземе Украйна, „Крим е Русия“... Ако прочетете речите му от 2014 г., той сравнява Крим със Света гора”, каза бившият британски военен министър.

„Така че трябва да помогнем на Украйна да разполага с дългосрочни възможности, за да направи Крим нежизнеспособен. Трябва да задушим живота в Крим. И мисля, че ако Путин осъзнае, че има какво да губи, че не е обитаем или не е възможно да функционира“, заяви Бен Уолъс.

Според него Германия трябва да предостави крилати ракети Taurus на Киев, с които украинците да разрушат Кримския мост, построен от Путин, за да свързва Крим с Русия. „Ако го направим, Путин изведнъж ще осъзнае, че има какво да губи“, заяви Уолъс.