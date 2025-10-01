Кримският мост трябва да бъде разрушен, каза бившият военен министър на Великобритания

Кримският мост трябва да бъде разрушен, защото той е статуя на егото на Владимир Путин. Това заяви бившият министър на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс, цитиран от The Guardian.
Той заяви, че украинският полуостров Крим, анексиран незаконно от Руската федерация през 2014 г., трябва да бъде направен „нежизнеспособен“.
„Мисля, че това, което трябва да помним, е какво мотивира Путин. Путин е влюбен в идеята да доминира над Украйна, да превземе Украйна, „Крим е Русия“... Ако прочетете речите му от 2014 г., той сравнява Крим със Света гора”, каза бившият британски военен министър.
„Така че трябва да помогнем на Украйна да разполага с дългосрочни възможности, за да направи Крим нежизнеспособен. Трябва да задушим живота в Крим. И мисля, че ако Путин осъзнае, че има какво да губи, че не е обитаем или не е възможно да функционира“, заяви Бен Уолъс.
Според него Германия трябва да предостави крилати ракети Taurus на Киев, с които украинците да разрушат Кримския мост, построен от Путин, за да свързва Крим с Русия. „Ако го направим, Путин изведнъж ще осъзнае, че има какво да губи“, заяви Уолъс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
09:57 01.10.2025
2 мошЕто
09:57 01.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 си дзън
09:58 01.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мислещ
Коментиран от #44
09:59 01.10.2025
8 Грую
09:59 01.10.2025
9 пенчо
09:59 01.10.2025
10 Селянина с Пежото
Коментиран от #53
09:59 01.10.2025
11 разбрахте ли сега?!?
09:59 01.10.2025
12 Зевс
09:59 01.10.2025
13 Запознат
10:00 01.10.2025
14 007 лиценз ту кил
Коментиран от #60
10:00 01.10.2025
15 Анонимен
10:00 01.10.2025
16 Азззззззз
10:00 01.10.2025
17 име
Няма са плашите, жълтопаветници, руския мир и тук ще дойде, вие и без това знаете руски и имате опит, бързо ще свикнете.
10:01 01.10.2025
18 Браво на Албиона😁
Но чакат някой друг да разруши Кримският Мост?
Интересно кой ще го отнесе,😁 Кримският Мост?😁
Коментиран от #23
10:01 01.10.2025
19 Кривоверен алкаш
Коментиран от #24, #25
10:02 01.10.2025
20 Гриша Филипов
10:02 01.10.2025
21 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #35
10:02 01.10.2025
22 Я пък тоя
То защото лично Путин го построи, с неговите две ръце, затова е статуя на егото на Владимир Путин.
И бившите министри прости като настоящите.
10:03 01.10.2025
23 гост
До коментар #18 от "Браво на Албиона😁":Това не е тяхна война,та те да го разрушават....това нещо трябва да го свършат украинците и те рано или късно ще го направят.
10:03 01.10.2025
24 Пелтеков
До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":Не се занимавай с неща от които халхабер си нямаш ...ами наблюдавай фризера да не спре ,че ще умиришеш маалата ...
Коментиран от #28
10:04 01.10.2025
25 Руснаков
До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":А ти кво лично даде ,бре мушмуло,че даваш акъл другите да дават
10:06 01.10.2025
26 бай Шиле
10:06 01.10.2025
27 Коста
10:06 01.10.2025
28 Кривоверен алкаш
До коментар #24 от "Пелтеков":Ти пак ли се появи бе нещастник..отивай да ринеш обора...селяк.
10:06 01.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 123456
да не му влязат отзад 300 таралежи ! ( в задния двор имам въ предвид)
10:07 01.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кривоверен алкаш
Коментиран от #36, #40, #47
10:08 01.10.2025
33 Гончар Романенко
Москва:
".. Трябва да задушим живота в Уелс и Шотландия..."
А, как е?!
Коментиран от #45
10:09 01.10.2025
34 Георги Г.
Най-много да им писне на руснаците и да пратят на дебелаците във Висбаден някоя леска ...
10:10 01.10.2025
35 Моряка
До коментар #21 от "стоян георгиев- стъки":Ми те тези момчета така,само от любознателност оглеждат мостта.Интелигенти парни.
10:11 01.10.2025
36 Чорбара
До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":Така,и така излизаш земи се ГРЪМНИ.
10:11 01.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 в грътска и турска ползват
10:12 01.10.2025
39 пенсионер
10:13 01.10.2025
40 Хахахаха
До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":Абе много хубаво име имаш,сигурно много обичаш да си пийваш патоки.
10:14 01.10.2025
41 Медвидчок
10:14 01.10.2025
42 Предостатъчен
10:16 01.10.2025
43 Ватенка
Да не рухне вашия измислен Тауър бридж
10:16 01.10.2025
44 Бен Вафлек
До коментар #7 от "Мислещ":Немислещ, бившите британски колонии се натискат да са членове на британската общност.
10:17 01.10.2025
45 Моряка
До коментар #33 от "Гончар Романенко":Колега,защо да се задушават Уелс и Шотландия?Ами то само 2 Посейдона,които сега кратко си лежат в Атлантика,ще разрушат всички мостове във Великобритания,заедно с кралските дворци,тауъри и мигрантите,които мърсуват около тях.
10:18 01.10.2025
46 Призив за тероризъм а?
10:18 01.10.2025
47 Я пък тоя
До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":Я се пипни отзад, да няма някое 💩!
10:18 01.10.2025
48 Ццц
10:18 01.10.2025
49 бай Иван
10:19 01.10.2025
50 604
10:19 01.10.2025
51 гост
10:19 01.10.2025
52 Ролан
10:20 01.10.2025
53 бай Иван
До коментар #10 от "Селянина с Пежото":"Някой пак изцвили от британският коневръз."
Един пътешественик е казал "Когато видиш ,че конете станат по-красиви от жените ,значи си в Англия"
10:20 01.10.2025
54 Ъхъъъъъ......
10:21 01.10.2025
55 и Моста и РФ
10:22 01.10.2025
56 Кусур Ефенди
10:23 01.10.2025
57 натофска мастия
10:23 01.10.2025
58 нннн
10:23 01.10.2025
59 Тъпо Тори,
10:24 01.10.2025
60 англичаните асвалтират
До коментар #14 от "007 лиценз ту кил":руснаците строят външни тоалетни на превзетите територии!!!
10:24 01.10.2025
61 Политкоректен
10:25 01.10.2025
62 Запада тотално
10:25 01.10.2025