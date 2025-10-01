Новини
Свят »
Великобритания »
Кримският мост трябва да бъде разрушен, каза бившият военен министър на Великобритания
  Тема: Украйна

Кримският мост трябва да бъде разрушен, каза бившият военен министър на Великобритания

1 Октомври, 2025 09:55 1 160 62

  • украйна-
  • крим-
  • кримски мост-
  • русия-
  • бен уолъс

Този мост е статуя на егото на Владимир Путин, каза бившият британски министър на отбраната Бен Уолъс

Кримският мост трябва да бъде разрушен, каза бившият военен министър на Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кримският мост трябва да бъде разрушен, защото той е статуя на егото на Владимир Путин. Това заяви бившият министър на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс, цитиран от The Guardian.

Той заяви, че украинският полуостров Крим, анексиран незаконно от Руската федерация през 2014 г., трябва да бъде направен „нежизнеспособен“.

Още новини от Украйна

„Мисля, че това, което трябва да помним, е какво мотивира Путин. Путин е влюбен в идеята да доминира над Украйна, да превземе Украйна, „Крим е Русия“... Ако прочетете речите му от 2014 г., той сравнява Крим със Света гора”, каза бившият британски военен министър.

„Така че трябва да помогнем на Украйна да разполага с дългосрочни възможности, за да направи Крим нежизнеспособен. Трябва да задушим живота в Крим. И мисля, че ако Путин осъзнае, че има какво да губи, че не е обитаем или не е възможно да функционира“, заяви Бен Уолъс.

Според него Германия трябва да предостави крилати ракети Taurus на Киев, с които украинците да разрушат Кримския мост, построен от Путин, за да свързва Крим с Русия. „Ако го направим, Путин изведнъж ще осъзнае, че има какво да губи“, заяви Уолъс.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    43 6 Отговор
    Еш па тоа.

    09:57 01.10.2025

  • 2 мошЕто

    27 5 Отговор
    Само с ,,ако ,, СВО не се печели !

    09:57 01.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 си дзън

    8 24 Отговор
    С какво ли ще разрушат моста - с Таурус или Фламинго - това е въпросът.

    09:58 01.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мислещ

    72 6 Отговор
    Крайно време е всички бивши английски колонии да искат репарации за робството и убийствата.

    Коментиран от #44

    09:59 01.10.2025

  • 8 Грую

    53 6 Отговор
    хахаха и например Бъкингамският дворец,за къф е там? Да им имам управниците, и мисленето.

    09:59 01.10.2025

  • 9 пенчо

    56 6 Отговор
    Ами действайте ингилизи,то ви е в кръвта.колко века само завоевателни войни водите,какво ви спира,или сте силни само на думи, защото да не осъмнете някоя сутрин в морето а островчето изчезнало.

    09:59 01.10.2025

  • 10 Селянина с Пежото

    50 6 Отговор
    Някой пак изцвили от британският коневръз.

    Коментиран от #53

    09:59 01.10.2025

  • 11 разбрахте ли сега?!?

    46 5 Отговор
    „Трябва да задушим живота в Крим.“ Нормално за „короната“, 2 милиона са му през ....

    09:59 01.10.2025

  • 12 Зевс

    54 6 Отговор
    А Лондон да стане залив как ви се струва идеята?

    09:59 01.10.2025

  • 13 Запознат

    52 7 Отговор
    Кръвосмешението си носи белезите години наред

    10:00 01.10.2025

  • 14 007 лиценз ту кил

    47 6 Отговор
    По принцип англичаните извън острова си само разрушават и крадат. Колекцията на Британския музей го доказва.

    Коментиран от #60

    10:00 01.10.2025

  • 15 Анонимен

    36 4 Отговор
    Ей не спряха с тази символика. Все едно да кажеш, че аутобана в германия е символика на нацизма и трябва да съборят всеки километър магистрала!

    10:00 01.10.2025

  • 16 Азззззззз

    36 5 Отговор
    То ще е по добре за целия свят Британия да иде при Атлантида...

    10:00 01.10.2025

  • 17 име

    24 5 Отговор
    стоян георгиев последно миналата година каза че ще е разрушен до края на годината. Ся пак ще се почне едно разтягане на локуми в стил ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...
    Няма са плашите, жълтопаветници, руския мир и тук ще дойде, вие и без това знаете руски и имате опит, бързо ще свикнете.

    10:01 01.10.2025

  • 18 Браво на Албиона😁

    18 6 Отговор
    Ами, разрушене го Мостчето, какво чакан Гаспада Англичаните, нещо на Малобритания нещо, нещо не й стиска?😁
    Но чакат някой друг да разруши Кримският Мост?
    Интересно кой ще го отнесе,😁 Кримският Мост?😁

    Коментиран от #23

    10:01 01.10.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    6 22 Отговор
    Щом и англичаните искат Таурус,значи струва тази ракета...само че много шум се вдигна около нея а трябваше когато се даде Сторм Шадоу да се даде и Тауруса,нямаше да я има тази истерия..

    Коментиран от #24, #25

    10:02 01.10.2025

  • 20 Гриша Филипов

    28 5 Отговор
    А мостовете над Темза?

    10:02 01.10.2025

  • 21 стоян георгиев- стъки

    21 5 Отговор
    Абе нещо Петров и Баширов са забелязани да се навъртат около мост на Темза 😂 .

    Коментиран от #35

    10:02 01.10.2025

  • 22 Я пък тоя

    25 5 Отговор
    Всичко Мара втасала, само моста не бутнала.

    То защото лично Путин го построи, с неговите две ръце, затова е статуя на егото на Владимир Путин.
    И бившите министри прости като настоящите.

    10:03 01.10.2025

  • 23 гост

    6 14 Отговор

    До коментар #18 от "Браво на Албиона😁":

    Това не е тяхна война,та те да го разрушават....това нещо трябва да го свършат украинците и те рано или късно ще го направят.

    10:03 01.10.2025

  • 24 Пелтеков

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":

    Не се занимавай с неща от които халхабер си нямаш ...ами наблюдавай фризера да не спре ,че ще умиришеш маалата ...

    Коментиран от #28

    10:04 01.10.2025

  • 25 Руснаков

    12 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":

    А ти кво лично даде ,бре мушмуло,че даваш акъл другите да дават

    10:06 01.10.2025

  • 26 бай Шиле

    16 4 Отговор
    Тези кръвосмесителни порове що не си гледат кочината, а са тръгнали да казват кой какво да даде и кой какво да се разруши?

    10:06 01.10.2025

  • 27 Коста

    18 4 Отговор
    А така! Убийте хората в Крим и е ваш! Нещо като Газа. Само един тъпгъзлицемер може да си помисли това. Колко трябва да си издухан, че да го изречеш, и откачен за да го направиш? Как незаконно е анексиран? Ами сега ДеАнексирайте Крим законно. Ще направите ли Референдум ако имате възможност? Ще направите само додуци!

    10:06 01.10.2025

  • 28 Кривоверен алкаш

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Пелтеков":

    Ти пак ли се появи бе нещастник..отивай да ринеш обора...селяк.

    10:06 01.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 123456

    9 3 Отговор
    Тоз Бен Уолс докат се ежи ,
    да не му влязат отзад 300 таралежи ! ( в задния двор имам въ предвид)

    10:07 01.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кривоверен алкаш

    4 11 Отговор
    Пак се размириса проруската сво....излизам на чист въздух

    Коментиран от #36, #40, #47

    10:08 01.10.2025

  • 33 Гончар Романенко

    12 2 Отговор
    "... Трябва да задушим живота в Крим..."..
    Москва:
    ".. Трябва да задушим живота в Уелс и Шотландия..."
    А, как е?!

    Коментиран от #45

    10:09 01.10.2025

  • 34 Георги Г.

    13 2 Отговор
    Понеже американските Atacms свършиха нещо, та сега германско-шведските какво ще променят!?
    Най-много да им писне на руснаците и да пратят на дебелаците във Висбаден някоя леска ...

    10:10 01.10.2025

  • 35 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев- стъки":

    Ми те тези момчета така,само от любознателност оглеждат мостта.Интелигенти парни.

    10:11 01.10.2025

  • 36 Чорбара

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":

    Така,и така излизаш земи се ГРЪМНИ.

    10:11 01.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 в грътска и турска ползват

    2 0 Отговор
    фериботи . нямат такъв мост . с мост е по хубаво . военните като се сражават има щети . кон за кокошка е най-исканата размяна . пленниците също . ако ги избесят 10 000 пленени укринци и великабритания ще реве яко . да се трепят . бегейци помагаха при 4 те атентата срещу моста . а и мунициите дето изоставят страхливите бягащи през глава укринци са си бегейски . като ги намерят и ги използват срещу киев . това се казва кирил на кирия .

    10:12 01.10.2025

  • 39 пенсионер

    1 11 Отговор
    Отдавна трябваше да го разрушат.Много закъсняха, но по-добре късно, отколкото никога.

    10:13 01.10.2025

  • 40 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":

    Абе много хубаво име имаш,сигурно много обичаш да си пийваш патоки.

    10:14 01.10.2025

  • 41 Медвидчок

    8 2 Отговор
    Ако мостъ потъне и острова ще го последва!

    10:14 01.10.2025

  • 42 Предостатъчен

    6 1 Отговор
    То и на Лангдън бридж му е предостатъчен един Орешник. Мост символ на колониален грабеж.

    10:16 01.10.2025

  • 43 Ватенка

    7 1 Отговор
    Ще разрушите дедовия
    Да не рухне вашия измислен Тауър бридж

    10:16 01.10.2025

  • 44 Бен Вафлек

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мислещ":

    Немислещ, бившите британски колонии се натискат да са членове на британската общност.

    10:17 01.10.2025

  • 45 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гончар Романенко":

    Колега,защо да се задушават Уелс и Шотландия?Ами то само 2 Посейдона,които сега кратко си лежат в Атлантика,ще разрушат всички мостове във Великобритания,заедно с кралските дворци,тауъри и мигрантите,които мърсуват около тях.

    10:18 01.10.2025

  • 46 Призив за тероризъм а?

    4 1 Отговор
    Невероятно е да го четеш ...

    10:18 01.10.2025

  • 47 Я пък тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":

    Я се пипни отзад, да няма някое 💩!

    10:18 01.10.2025

  • 48 Ццц

    5 1 Отговор
    Гадината му нидна! Трябва да помогнем като накараме германците да помагат. Тази островна плява ще бъде ли жизнеспособна без тунела на Ламанша? Винаги ме е било яд на римляните, че не са ги опукали до последния идиот още в зародиш тия луничави рижи карикатури. Много мъка щяха да спестят на света.

    10:18 01.10.2025

  • 49 бай Иван

    3 1 Отговор
    А аз мисля,че мостовете на Темза са напълно излишни и са отживелица от едно старо време говорещо за расизъм ,колонизации и кражба на исторически ценностти./нали знаете, че всичко в Британският музей е крадено някъде по света/. Даже може да му се вкара нещо отзад и на този бивш военен министър за да усети осезателно" болката в ляво". Да не ис мисли ,че само ще стоят на осторва и като Валдемор ще замислят световни мръс.тии.

    10:19 01.10.2025

  • 50 604

    2 1 Отговор
    Тролчетэ с жълту кръй устътэ..кът въ погнът да въ пращат си ви представям къ ривети зъ мами, инък ся ви е широко! Тя кармата си знае работэтъ

    10:19 01.10.2025

  • 51 гост

    4 1 Отговор
    Защо забравят англичаните ,че Русия не е тяхна колония и че Англия е само един остров?

    10:19 01.10.2025

  • 52 Ролан

    3 1 Отговор
    След Кримският мост ще последва Биг Бенда )))

    10:20 01.10.2025

  • 53 бай Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Селянина с Пежото":

    "Някой пак изцвили от британският коневръз."

    Един пътешественик е казал "Когато видиш ,че конете станат по-красиви от жените ,значи си в Англия"

    10:20 01.10.2025

  • 54 Ъхъъъъъ......

    3 0 Отговор
    Така че трябва да "помогнем" на Украйна да взривява мостове и АЕЦ ......

    10:21 01.10.2025

  • 55 и Моста и РФ

    2 3 Отговор
    Цялата фашистка РФ ,трябва да бъде разпарчадосана!

    10:22 01.10.2025

  • 56 Кусур Ефенди

    1 0 Отговор
    Сус бе ингилизоно! Ако хипотетично Русия " върне" Крим на Украйна този мост няма ли да им трябва? Или дайте сега да го бутнем, а после ЕС ще даде пари за нов. Я кротувай там в гьола!

    10:23 01.10.2025

  • 57 натофска мастия

    2 0 Отговор
    Бен семейството ти трябва да бъде изнасилено и изклано от пакистанци!Нека ЩЕ

    10:23 01.10.2025

  • 58 нннн

    1 0 Отговор
    А Тауер броидж? Може и той да бъде разрушен...

    10:23 01.10.2025

  • 59 Тъпо Тори,

    1 0 Отговор
    а защо да не се разруши Бъкимганския дворец, егото на някогашна Вилика Британия. Адекватно, за да ви заболи.

    10:24 01.10.2025

  • 60 англичаните асвалтират

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "007 лиценз ту кил":

    руснаците строят външни тоалетни на превзетите територии!!!

    10:24 01.10.2025

  • 61 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Наследник на Хенри Морган и Франсис Дрейк определя какво трябва да бъде разрушено на хиляди километри от собствената му държава? Явно испанците са ги разглезили - свикнали са да си пиратстват така още от 17в. Трябва някой да им обясни на тези хорица, че нещата за няколкостотин години са се променили.

    10:25 01.10.2025

  • 62 Запада тотално

    0 0 Отговор
    се компрометира. С подобни призиви се доказва за пореден път, че тероризма е поддържан от атлантиците. Вска една форма на тероризъм е приемлива за тях

    10:25 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания