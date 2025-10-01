Новини
Няма непосредствена опасност за Запорожката АЕЦ, обяви МААЕ
  Тема: Украйна

1 Октомври, 2025 13:08 678 15

Най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне една седмица

Няма непосредствена опасност за Запорожката АЕЦ, обяви МААЕ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атомната електроцентрала в югоизточния украински град Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори", заяви днес ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Той подчерта, че "най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне една седмица, което е най-дългият случай от този тип за повече от три години и половина война".

По-рано украинският президент Володимир Зеленски нарече ситуацията в централата "критична", отбелязва АФП.

Ръководството на централата е информирало МААЕ, че обектът разполага с резерви от гориво за повече от 10 дни работа, според съобщението на агенцията.

"Ясно е, че тази ситуация не е устойчива от гледна точка на ядрената безопасност", каза Гроси. "Никоя от двете страни няма да има интерес от ядрена авария... Аз съм в постоянен контакт с двете страни с цел да се възстанови бързо връзката на централата с електропреносната мрежа", подчерта той.

Москва и Киев многократно си отправиха взаимни обвинения, че рискуват ядрена катастрофа, като атакуват обекта, и си прехвърлиха отговорността за последното прекъсване на електрозахранването, припомня АФП. Шестте реактора на централата, които преди войната произвеждаха около една пета от електроенергията на Украйна, бяха спрени след поемането на контрола от Москва.

Но централата се нуждае от електроенергия, за да поддържа своите системи за охлаждане и безопасност, които предотвратяват ядрена авария, като например стопяването на ядрото на реакторите.

От началото на войната централата е изложена на множество заплахи за сигурността си, включително чести бомбардировки в близост, нееднократни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на персонал. Разположена близо до град Енергодар, на брега на река Днепър, атомната електроцентрала се намира в близост до фронтовата линия.


Украйна
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    13:11 01.10.2025

  • 3 Симеон Иванов

    17 2 Отговор
    Става ясно кой е лошия.
    Зелената злоба е заплаха за целия свят ...

    13:12 01.10.2025

  • 4 Напудреното носле

    18 2 Отговор
    Просячето—терорист е в безизходица
    и търси всякакви варианти за провокации
    дори и взрив на АЕЦ.

    13:13 01.10.2025

  • 5 не може да бъде

    21 4 Отговор
    Както каза г-н Зеленски руснаците сами си обстрелват централата и създават условия за грандиозна техническа авария!И това е установено и може да се потвърди от много авторитетни източници -ЕК MI6 ISW британското разузнаване Бесарабски фронт г-н Христо Грозев и М-вото на външните работи на България!...не е установено само дали споменатите авторитетни организации и лица са загубили всяко чувство за срам и съвест!?

    13:18 01.10.2025

  • 6 Трол

    7 0 Отговор
    Големи са симпатяги тези служители от МААЕ.

    13:20 01.10.2025

  • 7 Уникална атлантическа наглост

    10 0 Отговор
    Няма непосредствена опасност за Запорожката АЕЦ, обяви МААЕ.... А кога ще стане от непосредствена опасност в "посредствена" ? А?

    13:21 01.10.2025

  • 9 А това МААЕ

    11 0 Отговор
    Освен да оправдава всяка форма на украински, израелски и американски ядрен тероризъм друго прави ли?

    13:25 01.10.2025

  • 10 гост

    9 0 Отговор
    Украинските въоръжени сили постоянно обстрелват Запорожката АЕЦ с цел да предизвикат "мръсна бомба" ! На Европа и стига аварията на Чернобилската АЕЦ предизвикана от некадърните оператори!

    13:26 01.10.2025

  • 11 Хванаха терорягите

    1 8 Отговор
    Спипаха руския кораб от сенчестия флот, от който са пускани дробчетата в Дания.

    Коментиран от #14

    13:28 01.10.2025

  • 12 Бар мицва

    6 2 Отговор
    Докога Зеленски ще рекетира Европа,заплашвайки я с ядрен инцидент.Те стрелят по централата.И трябва да бъде спрян.

    13:30 01.10.2025

  • 13 Каквото си надробил, това сърбаш

    1 8 Отговор
    Украински дрон уби осъден задочно от Украйна служител на окупаторите в Херсонска област
    През март 2022 г. той наредил на руските войски да отвлекат и измъчват кмета на Берислав, Александър Шаповалов. За това деяние той е осъден задочно на 15 години затвор от украински съд.
    Украински дрон на 1 октомври уби Володимир Леонтиев, назначен от Русия служител в окупирания град Нова Каховка в Херсонска област, съобщава Володимир Салдо, назначеният от Москва ръководител на частично окупирания регион
    Леонтиев е ранен при атака с дрон „Баба Яга“ и умира в болницата по-късно същия ден, според Салдо.
    Украйна не е коментирала атаката, казват от Киев индипендънт, оттам са се свързали с украинската служба за сигурност и военното разузнаване за коментар.
    61-годишният Леонтиев преди това е бил ръководител на назначената от Русия администрация в град Нова Каховка, като е заел поста през април 2022 г. - малко след като руските сили са поели контрол над района. След това е заемал висш пост в назначения от Москва местен съвет.
    Леонтиев е замесен в множество престъпления, свързани с войната, от началото на пълномащабната инвазия.
    През март 2022 г. той наредил на руските войски да отвлекат и измъчват кмета на Берислав, Александър Шаповалов. Затова той е осъден задочно на 15 години затвор от украински съд.
    През април 2022 г. Леонтиев е официално обвинен в сътрудничество. По-късно същото лято той е обвинен в участие в отвличането на местния журналист Олег Батурин.

    13:33 01.10.2025

  • 14 не може да бъде

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хванаха терорягите":

    да напълно достоверно руския кораб е пускал дроБчета и затова сега в ЕС искат да изградят стена от стонове/не дронове а стонове/ и въздишки!?

    13:37 01.10.2025

  • 15 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ами зеления провокатор какво квичи и пищи от 2 дена насам че идвал апокалипсис? Или е свършил брашното и го лови параноя

    13:59 01.10.2025

