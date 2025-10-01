Няма непосредствена опасност за Запорожката АЕЦ, обяви МААЕ

Атомната електроцентрала в югоизточния украински град Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори", заяви днес ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Той подчерта, че "най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне една седмица, което е най-дългият случай от този тип за повече от три години и половина война".
По-рано украинският президент Володимир Зеленски нарече ситуацията в централата "критична", отбелязва АФП.
Ръководството на централата е информирало МААЕ, че обектът разполага с резерви от гориво за повече от 10 дни работа, според съобщението на агенцията.
"Ясно е, че тази ситуация не е устойчива от гледна точка на ядрената безопасност", каза Гроси. "Никоя от двете страни няма да има интерес от ядрена авария... Аз съм в постоянен контакт с двете страни с цел да се възстанови бързо връзката на централата с електропреносната мрежа", подчерта той.
Москва и Киев многократно си отправиха взаимни обвинения, че рискуват ядрена катастрофа, като атакуват обекта, и си прехвърлиха отговорността за последното прекъсване на електрозахранването, припомня АФП. Шестте реактора на централата, които преди войната произвеждаха около една пета от електроенергията на Украйна, бяха спрени след поемането на контрола от Москва.
Но централата се нуждае от електроенергия, за да поддържа своите системи за охлаждане и безопасност, които предотвратяват ядрена авария, като например стопяването на ядрото на реакторите.
От началото на войната централата е изложена на множество заплахи за сигурността си, включително чести бомбардировки в близост, нееднократни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на персонал. Разположена близо до град Енергодар, на брега на река Днепър, атомната електроцентрала се намира в близост до фронтовата линия.
13 Каквото си надробил, това сърбаш
През март 2022 г. той наредил на руските войски да отвлекат и измъчват кмета на Берислав, Александър Шаповалов. За това деяние той е осъден задочно на 15 години затвор от украински съд.
Украински дрон на 1 октомври уби Володимир Леонтиев, назначен от Русия служител в окупирания град Нова Каховка в Херсонска област, съобщава Володимир Салдо, назначеният от Москва ръководител на частично окупирания регион
Леонтиев е ранен при атака с дрон „Баба Яга“ и умира в болницата по-късно същия ден, според Салдо.
Украйна не е коментирала атаката, казват от Киев индипендънт, оттам са се свързали с украинската служба за сигурност и военното разузнаване за коментар.
61-годишният Леонтиев преди това е бил ръководител на назначената от Русия администрация в град Нова Каховка, като е заел поста през април 2022 г. - малко след като руските сили са поели контрол над района. След това е заемал висш пост в назначения от Москва местен съвет.
Леонтиев е замесен в множество престъпления, свързани с войната, от началото на пълномащабната инвазия.
През април 2022 г. Леонтиев е официално обвинен в сътрудничество. По-късно същото лято той е обвинен в участие в отвличането на местния журналист Олег Батурин.
