Девет души, включително дете, загинаха вследствие на проливен дъжд в Одеса
  Тема: Украйна

Девет души, включително дете, загинаха вследствие на проливен дъжд в Одеса

1 Октомври, 2025 08:55

За 7 часа в Одеса падна дъжд, близък до нормата на валежите за почти два месеца

Девет души, включително дете, загинаха вследствие на проливен дъжд в Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Девет души, сред които едно дете, са загинали в резултат на проливния дъжд в Одеса, съобщи на страницата си във "Фейсбук" Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област, предаде БТА.

Почти цял ден вчера и през нощта спасителите отстраняват последствията от лошото време в Одеса и Одеска област, се казва в съобщението.

"Цяла нощ спасителите помагаха за евакуацията на блокирани от водата хора, изваждаха автомобили, изпомпваха вода от сгради. Общо 362 души бяха спасени, евакуирани бяха 227 превозни средства", информират от Държавната служба за извънредни ситуации.

"За 7 часа в Одеса падна дъжд, близък до нормата на валежите за почти два месеца. Никоя канализационна система не може да издържи такова натоварване. Ситуацията е сложна, но овладяна. Всички комунални служби са задействани за отстраняване на последиците от валежите", съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Кметството на Одеса призовава жителите да се въздържат от пътуване из града тази сутрин без неотложна нужда, особено с кола.

"Апелираме към ръководителите на предприятия и институции ако е възможно, да организират дистанционна работа за персонала. Училищата преминаха на дистанционно обучение", съобщават от кметството.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    14 1 Отговор
    Путин има ли нещо общо с това???

    08:57 01.10.2025

  • 3 Руския пълначи

    5 22 Отговор
    Нито едно дете на руския милиционерски елит не иска да пълни толатените в Русия. Бягат с откраднатото от крепостните на запад, на изметеното.

    08:58 01.10.2025

  • 4 Поредната

    4 16 Отговор
    Хибридна атака на крадиливия бункерен милиционер.

    09:00 01.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АБВ

    17 2 Отговор
    Със сигурност проливният дъжд е предизвикан от Путин.

    09:01 01.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик 😄

    2 11 Отговор
    Счастливчики.......заминаха навсегда в Pyccкий Мир 😁

    Коментиран от #22

    09:02 01.10.2025

  • 8 Ла нопроизводител

    2 8 Отговор
    Копейка съм

    09:05 01.10.2025

  • 9 Дедо ви...

    11 0 Отговор
    След удар пристанището Измаил в Одеска област е претърпяло значителни щети. Ударен е един от трите комплекса за обработка на въглища, метали и зърно, дока за извършване на ремонти на кораби и терминала заприемане на азербайджански петрол.

    09:05 01.10.2025

  • 10 Коста

    9 1 Отговор
    Руснаците са пратили десантни кораби на помощ. Спокойно!

    09:05 01.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коста

    12 1 Отговор
    Одеса винаги е била Руска

    09:06 01.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 маро ма

    11 0 Отговор
    отдавна не си крякала, Българите в Одеска област наброяват ли над 150 000 души

    09:12 01.10.2025

  • 15 ФЕЙК - либераст

    10 0 Отговор
    Путин е виновен! Пуснал е дронове с бидони пълни с вода! Зеленски го доказа! Веднага, още днес евролидерите да вземат решение да 20-ти, 21-ви и 29-ти пакет санкции срещу Русия!

    09:12 01.10.2025

  • 16 илф

    11 0 Отговор
    Спокоен съм. Научих, че в Одеса българите са 150 000.

    09:13 01.10.2025

  • 17 хибридна атака

    7 0 Отговор
    Путин го е пратил този дъжд! С помощта на руските хакери!

    Коментиран от #19

    09:13 01.10.2025

  • 18 поличба

    6 0 Отговор
    Смейте се, ама утре идва и тук. Затова днес ще пробват алерта. Кой не чуе алерта, ще има мокра оферта.

    09:15 01.10.2025

  • 19 си дзън

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "хибридна атака":

    Путин да прати дъжд в Нови Ярославъл, че рафинерията се подпалила и гори от снощи.

    Коментиран от #20

    09:16 01.10.2025

  • 20 Одесит

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    Намали лютите чушки в боба, че и твоята рафинерия ще пламне.

    Коментиран от #24

    09:31 01.10.2025

  • 21 Споко !

    6 0 Отговор
    Урсула и европейската комисия поискали да получат запорираните руски милиарди , и с тях да закупят десет легена за събиране на вода .

    09:32 01.10.2025

  • 22 име

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Няма що да заминават, бе кoзяк, руския мир идва при тях. Лавров вчера ти го каза, в Одеса и Николаев искат дахса част от Русия, питал ги е хората, значи ще станат. А ти внимавай в картинката, щото руския мир идва насам.

    09:40 01.10.2025

  • 23 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Няма начин Путин да не е виновен и в този случай .

    09:44 01.10.2025

  • 24 си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Одесит":

    В моята рафинерия има запушвания на главен кран,можеш ли да го отпушиш ?

    09:46 01.10.2025

