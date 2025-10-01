Новини
Свят »
Германия »
„Октоберфест“ беше затворен заради бомбена заплаха

„Октоберфест“ беше затворен заради бомбена заплаха

1 Октомври, 2025 12:29 819 10

  • октоберфест-
  • бомбена заплаха-
  • бомба-
  • германия-
  • мюнхен

В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха

„Октоберфест“ беше затворен заради бомбена заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в Мюнхен временно затвориха световноизвестния бирен фестивал "Октоберфест" заради бомбена заплаха, свързана с взрива тази сутрин в северната част на германския град, предаде ДПА, съобщи БТА.

В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч. (18:00 ч. българско време), се "дължи на бомбена заплаха, вързана с взрива в Северен Мюнхен". В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в северния квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори. Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мехмед

    18 1 Отговор
    Скоро в СоциалЛанд ще се празнува
    само байрам.
    Habibi come to Germany 😁

    12:31 01.10.2025

  • 3 1488

    19 1 Отговор
    вместо туй ще има дюнерфест

    12:31 01.10.2025

  • 4 мьрсулана

    15 2 Отговор
    от немеца по тьпо парче нема

    12:31 01.10.2025

  • 5 ЮРО ФОРЕВЪР

    15 1 Отговор
    А каква хубава държава беше Германия преди 30 години.

    Коментиран от #10

    12:34 01.10.2025

  • 6 бай Шиле

    9 1 Отговор
    Чичкото с мустачето се върти в гроба.

    12:41 01.10.2025

  • 7 Хипотеза

    9 0 Отговор
    Ядрените физици на Меркел са се занимавали с лабораторни експерименти в името на развитието на науката. Вие да не вземете да си помислите нещо друго?

    12:43 01.10.2025

  • 8 Ахмед

    9 0 Отговор
    Октобер фест е Харам. Такива глупави фестивали не може да правиш, алкохола е забранен в ислама.

    Западна германия е доминирана от исляма, там има повече джамии отколкото има в Турция.

    12:51 01.10.2025

  • 9 директно от Германистан

    1 0 Отговор
    Крайно време беше феста да го затворят, УРА!! Иде 2026г., а с нея и сюрията байрами - Рамазан, Шекер, Мекер, Курбан и т.н...... Германките ще се налудуват по площадите! Газ до дупка - от 1 до 101, а после наобратно - от 101 чааааак до 1!!

    13:45 01.10.2025

  • 10 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЮРО ФОРЕВЪР":

    Кажи речи преди ЕС

    13:50 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания