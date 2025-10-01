„Октоберфест“ беше затворен заради бомбена заплаха

Властите в Мюнхен временно затвориха световноизвестния бирен фестивал "Октоберфест" заради бомбена заплаха, свързана с взрива тази сутрин в северната част на германския град, предаде ДПА, съобщи БТА.
В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч. (18:00 ч. българско време), се "дължи на бомбена заплаха, вързана с взрива в Северен Мюнхен". В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.
По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в северния квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.
Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори. Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мехмед
само байрам.
Habibi come to Germany 😁
12:31 01.10.2025
3 1488
12:31 01.10.2025
4 мьрсулана
12:31 01.10.2025
5 ЮРО ФОРЕВЪР
Коментиран от #10
12:34 01.10.2025
6 бай Шиле
12:41 01.10.2025
7 Хипотеза
12:43 01.10.2025
8 Ахмед
Западна германия е доминирана от исляма, там има повече джамии отколкото има в Турция.
12:51 01.10.2025
9 директно от Германистан
13:45 01.10.2025
10 Пецо
До коментар #5 от "ЮРО ФОРЕВЪР":Кажи речи преди ЕС
13:50 01.10.2025