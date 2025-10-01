Финландия към ЕС: „Границите ни са в опасност“, време е за безпрецедентни действия срещу Русия

ЕС трябва да придобие безпрецедентни правомощия, за да се защити от нарастващите заплахи от Русия, заяви финландският премиер Петери Орпо, предава News.bg.

В интервю за "Политико" преди срещата на върха на лидерите на блока в Копенхаген в сряда, Орпо подчерта, че ЕС трябва да действа като "истински съюз" при противодействие на враждебни държави.

"Нуждаем се от общи способности на ЕС - затова са ни необходими финансиране и сътрудничество от ЕС", каза той. "През последните две десетилетия проявявахме солидарност по теми като Covid, икономиката, миграцията. Сега е време да покажем солидарност и в областта на сигурността."

Държави на първа линия, като Финландия, отдавна призовават другите членки да увеличат разходите за отбрана. Орпо обаче подчерта, че всички лидери трябва да осъзнаят, че източният фланг "е нашата обща граница" и никой не е застрахован срещу тактиките на Москва. Нахлувания с дронове, които затвориха летището в Копенхаген само дни преди срещата, са ясен сигнал за заплахата.

"Тези инциденти са атака срещу цяла Европа", отбеляза той. "Кой ще е следващият? Дания не е гранична държава, което показва, че опасността е реална за целия континент."

Някои лидери и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настояват на срещата в двореца Кристиансборг в Копенхаген да се постигне споразумение за укрепване на общите отбранителни способности и създаване на "стена от дронове". Това би поставило ЕС в нова територия и би означавало значителни финансови ангажименти.

Орпо обаче уточни, че това не цели да замени НАТО. "Ние вярваме в НАТО, това е ясно", добави той. "ЕС може да направи повече, за да подкрепи страните членки и НАТО - например чрез развитие на военната индустрия. Без силен индустриален капацитет нашата отбрана не може да бъде по-силна."

Срещата на върха в Копенхаген е първата на лидерите от юни насам. "Много неща се случиха оттогава", каза Орпо.

"Няма признаци, че Путин ще потърси мир", допълни той. "Поради всичко това сме притеснени, аз съм много притеснен и сега е моментът за решителни действия."