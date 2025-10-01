Финландия към ЕС: „Границите ни са в опасност“, време е за безпрецедентни действия срещу Русия

ЕС трябва да придобие безпрецедентни правомощия, за да се защити от нарастващите заплахи от Русия, заяви финландският премиер Петери Орпо, предава News.bg.
В интервю за "Политико" преди срещата на върха на лидерите на блока в Копенхаген в сряда, Орпо подчерта, че ЕС трябва да действа като "истински съюз" при противодействие на враждебни държави.
"Нуждаем се от общи способности на ЕС - затова са ни необходими финансиране и сътрудничество от ЕС", каза той. "През последните две десетилетия проявявахме солидарност по теми като Covid, икономиката, миграцията. Сега е време да покажем солидарност и в областта на сигурността."
Държави на първа линия, като Финландия, отдавна призовават другите членки да увеличат разходите за отбрана. Орпо обаче подчерта, че всички лидери трябва да осъзнаят, че източният фланг "е нашата обща граница" и никой не е застрахован срещу тактиките на Москва. Нахлувания с дронове, които затвориха летището в Копенхаген само дни преди срещата, са ясен сигнал за заплахата.
"Тези инциденти са атака срещу цяла Европа", отбеляза той. "Кой ще е следващият? Дания не е гранична държава, което показва, че опасността е реална за целия континент."
Някои лидери и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настояват на срещата в двореца Кристиансборг в Копенхаген да се постигне споразумение за укрепване на общите отбранителни способности и създаване на "стена от дронове". Това би поставило ЕС в нова територия и би означавало значителни финансови ангажименти.
Орпо обаче уточни, че това не цели да замени НАТО. "Ние вярваме в НАТО, това е ясно", добави той. "ЕС може да направи повече, за да подкрепи страните членки и НАТО - например чрез развитие на военната индустрия. Без силен индустриален капацитет нашата отбрана не може да бъде по-силна."
Срещата на върха в Копенхаген е първата на лидерите от юни насам. "Много неща се случиха оттогава", каза Орпо.
"Няма признаци, че Путин ще потърси мир", допълни той. "Поради всичко това сме притеснени, аз съм много притеснен и сега е моментът за решителни действия."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕС-лъжи,кражби, мафия!
16:53 01.10.2025
2 Дойчланд
Коментиран от #7, #8, #14, #18, #20
16:53 01.10.2025
3 Ъхъъъъъ......
Коментиран от #21, #28, #36
16:53 01.10.2025
4 Какво следва ли ?
Германия заявява, че Европа „вече не е в мир“ с Русия
......РОЙТЕРС / Медведев предупреждава Европа за ядрената опасност от война с Русия..... Ето това направи НАТО ...
16:55 01.10.2025
5 Краварска медия
16:56 01.10.2025
6 матю хари
Коментиран от #34
16:56 01.10.2025
7 И кво ще стане
До коментар #2 от "Дойчланд":После? Световен мир и тишина? ...
16:57 01.10.2025
8 А ми да
До коментар #2 от "Дойчланд":с голо дупе !
16:57 01.10.2025
9 Факт
16:57 01.10.2025
10 БОЛШЕВИК
16:58 01.10.2025
11 Дух
16:58 01.10.2025
12 КзББ и ДП
16:59 01.10.2025
13 Петери Орпо настоявал
16:59 01.10.2025
14 тихопедераст че ще ревеш катокурва
До коментар #2 от "Дойчланд":плиснат лиген
16:59 01.10.2025
15 Бетон и арматура
Коментиран от #35, #37
17:00 01.10.2025
16 Атина Палада
Коментиран от #30
17:00 01.10.2025
17 Финландски водопроводчик
17:00 01.10.2025
18 Тигър
До коментар #2 от "Дойчланд":Голям мераклия си
17:00 01.10.2025
19 А "безпрецедентните"
17:01 01.10.2025
20 Атина Палада
До коментар #2 от "Дойчланд":С какво? С шарените байряци ли?:)))
Коментиран от #40
17:01 01.10.2025
21 Ъхъ я
До коментар #3 от "Ъхъъъъъ......":Ти какво искаш да падне руска бомба в някоя детска градина ли? Малко доказателства ли има та и окупационна война която русия води
Коментиран от #32
17:02 01.10.2025
22 Сърп и чук
17:02 01.10.2025
23 Гошко
Седеше пред стария компютър, пръстите му трепереха от възторг, а от възмущение му се бяха разпенили устните така, че капки се стичаха върху клавиатурата. Под всеки материал той изливаше своите крайни присъди: „Русия е светлина!“, „Всички лъжат!“, "Путин е велик!" — и изпращаше поредната серия коментари и емотикони, като че ли те правеха истината по-истинска.
Малко хора знаеха, че Гошко живееше с диагноза шизофрения — нещо, което пазеше като лична срамота и което често го караше да бяга в интернет, където гласовете и идеите му намират ехо. Майка му и баба му го гледаха с онзи уморен, състрадателен поглед на хора, които обичат без условия и са свикнали да подреждат живота около болките на близките си. „Гошко, идвай да ядеш, не живей само в екрана“, му казваше майка му. „И ако те викат на фронта — не ходи, моля те.“
Той въздъхваше и отговаряше с невротичната самоувереност на човек, който никога не е излизал извън периметъра на своя диван: „Мамо, аз не съм за елементарни мисии като на фронта, а и знаеш, че болестта ме прави негоден. Аз съм стратег. Имам мисия — да променям мнения.“ Майка му го остави да се хили на клавиатурата, наля му супа и зашепна: „Бъди стратег, но първо яж.“
Гошко хапвна, по
Коментиран от #26
17:03 01.10.2025
24 Каква опасност е Русия?
1 рубла е 1 евроцент.
Само набеждавате бедната държавица. Иначе голяма като блата и лагери.
17:03 01.10.2025
25 Попето
17:03 01.10.2025
26 Гошко
До коментар #23 от "Гошко":Гошко хапнаа, погледна екрана и написа още едно хвалебствие за Путин и Русия — убеден, че виртуалният отпечатък в интернет е неговата слава. Отвън светът кипеше, а той продължаваше да отстоява диванния фронт: защитен, удобен и ужасно сам.
17:03 01.10.2025
27 Кво пък сега се е случило
17:04 01.10.2025
28 Наивник
До коментар #3 от "Ъхъъъъъ......":То и за Украйна нямаше опасност, ама нали...
Коментиран от #33, #43
17:04 01.10.2025
29 Ицо Хазарта
….. …. .. …. проста!!!
17:04 01.10.2025
30 Тихо пръдло
До коментар #16 от "Атина Палада":Тебе никой те не пита
17:06 01.10.2025
31 Чуй чуй
17:06 01.10.2025
32 Ъхъъъъъ......
До коментар #21 от "Ъхъ я":Чакаме да падне "руска бомба" в някоя детска градина .... ти гледай само АЕЦа да не ни ударят украинските нацисти с точните си удари
17:07 01.10.2025
33 Атина Палада
До коментар #28 от "Наивник":То и за САЩ нямаше опасност при Кубинската криза,ама ей на,САЩ били в опасност тогава и чак до ЯВ се стигна ..
17:07 01.10.2025
34 Сърп и чук
До коментар #6 от "матю хари":Вярваш ли си? Нали ако ударят Русия,ще е нападение и един вид обявяване на война, а не някаква СВО,Доктрината се променя и тогава Русия няма да използва оръжия от преди 50 г....ще ги кротне още на първия ден,гаранция.
17:07 01.10.2025
35 Ами заминавай!
До коментар #15 от "Бетон и арматура":Какво чакаш!? Блатото Те зове! Аз а и повечето Българи не ни се умира заради алчните западни уроди!
17:08 01.10.2025
36 атлантическа подлост и олигофрения ...
До коментар #3 от "Ъхъъъъъ......":Е безкрайна !
17:09 01.10.2025
37 Даскал Фратю
До коментар #15 от "Бетон и арматура":Време е, да си купиш буквар.
17:09 01.10.2025
38 Баш Балък
17:10 01.10.2025
39 Никой обаче не е доказал че
17:12 01.10.2025
40 Хи хи хи хи
До коментар #20 от "Атина Палада":Със шарени шорти на райета и потни мишници. Ще презареждат дилдата в паузата а обстрела ще бъде с ан нални плугове ха ха ха ха
17:13 01.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мимч
17:14 01.10.2025
43 За за Украйна определено нямаше опасност
До коментар #28 от "Наивник":Създаде я НАТО! А НЕ "Волните и свободолюбиви Украинци"....
( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...
17:15 01.10.2025
44 Обективни истини
Коментиран от #48
17:16 01.10.2025
45 Курд Околянов
17:16 01.10.2025
46 Абе тея некадърници
17:17 01.10.2025
47 Ами
Да припомням ли, че на помощ на Италия се притекоха Русия, Китай и Куба.
Къде беще тогава евопейската солодарност :)
17:18 01.10.2025
48 Курд Околянов
До коментар #44 от "Обективни истини":Там е работата, че Путин вече не иска да говори с тях.
17:18 01.10.2025
49 Николай
1. Пак пълни глупости. Западът сам падна в капана на шизофренната си пропаганда:
От една страна ни разправят, че Русия е слаба, че ще й нанасят стратегическо поражение, че ще я принудят към мир чрез сила, че свършила оръжията и войниците, от друга ни разправят, че уж слабата Русия щяла да ги напада през 2030г., а те не били готови и въоръжени.....
Кое е от двете им твърдения е вярното:
Русия слаба ли е? И ако е слаба, защо не я принудят към мир, чрез сила сега докато е слаба??? Или Русия е силна и те трябва да са подготвяти до 2030г., когато щяла да ги нападне? А, защо ако Русия е силна не ги нападне сега, а ще ги чака до 2030г. да се подхотвят и едва тогава щяла да ги напада???
Пълна шизофрения, а????
Кога лъжат???
17:18 01.10.2025
50 Велизар
17:18 01.10.2025
51 Пацифист
17:19 01.10.2025
52 дядото
17:19 01.10.2025
53 да нападнат мечока вместо да джафкат
даже и русофоборсуците бълнуващи за копейки ще заджафкат с финикийците
време е за безпрецедентни действия срещу Русия
17:20 01.10.2025
54 Хванаха ли оня дронаджия
17:21 01.10.2025
55 ИВАН
17:21 01.10.2025
56 Хмм
17:22 01.10.2025