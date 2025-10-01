Новини
Свят »
Финландия »
Финландия към ЕС: „Границите ни са в опасност“, време е за безпрецедентни действия срещу Русия

1 Октомври, 2025 16:49 953 56

Премиерът Петери Орпо настоява за обща европейска отбрана и по-силна солидарност на фона на нарастващите заплахи

Финландия към ЕС: „Границите ни са в опасност“, време е за безпрецедентни действия срещу Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

ЕС трябва да придобие безпрецедентни правомощия, за да се защити от нарастващите заплахи от Русия, заяви финландският премиер Петери Орпо, предава News.bg.

В интервю за "Политико" преди срещата на върха на лидерите на блока в Копенхаген в сряда, Орпо подчерта, че ЕС трябва да действа като "истински съюз" при противодействие на враждебни държави.

"Нуждаем се от общи способности на ЕС - затова са ни необходими финансиране и сътрудничество от ЕС", каза той. "През последните две десетилетия проявявахме солидарност по теми като Covid, икономиката, миграцията. Сега е време да покажем солидарност и в областта на сигурността."

Държави на първа линия, като Финландия, отдавна призовават другите членки да увеличат разходите за отбрана. Орпо обаче подчерта, че всички лидери трябва да осъзнаят, че източният фланг "е нашата обща граница" и никой не е застрахован срещу тактиките на Москва. Нахлувания с дронове, които затвориха летището в Копенхаген само дни преди срещата, са ясен сигнал за заплахата.

"Тези инциденти са атака срещу цяла Европа", отбеляза той. "Кой ще е следващият? Дания не е гранична държава, което показва, че опасността е реална за целия континент."

Някои лидери и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настояват на срещата в двореца Кристиансборг в Копенхаген да се постигне споразумение за укрепване на общите отбранителни способности и създаване на "стена от дронове". Това би поставило ЕС в нова територия и би означавало значителни финансови ангажименти.

Орпо обаче уточни, че това не цели да замени НАТО. "Ние вярваме в НАТО, това е ясно", добави той. "ЕС може да направи повече, за да подкрепи страните членки и НАТО - например чрез развитие на военната индустрия. Без силен индустриален капацитет нашата отбрана не може да бъде по-силна."

Срещата на върха в Копенхаген е първата на лидерите от юни насам. "Много неща се случиха оттогава", каза Орпо.

"Няма признаци, че Путин ще потърси мир", допълни той. "Поради всичко това сме притеснени, аз съм много притеснен и сега е моментът за решителни действия."


Финландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕС-лъжи,кражби, мафия!

    38 8 Отговор
    Поредната патерица на либералите от ЕС и НАТО, по точно джендърите!

    16:53 01.10.2025

  • 2 Дойчланд

    10 30 Отговор
    Европа да нанесе превантивни удари по Русия.

    Коментиран от #7, #8, #14, #18, #20

    16:53 01.10.2025

  • 3 Ъхъъъъъ......

    35 10 Отговор
    "безпрецедентни действия срещу Русия"..... но доказателства за това, че "границите ни са в опасност“ НЯМА ! Нали? .... Аман от атлантическа подлост и олигофрения ...

    Коментиран от #21, #28, #36

    16:53 01.10.2025

  • 4 Какво следва ли ?

    18 7 Отговор
    НАТО · Германия....
    Германия заявява, че Европа „вече не е в мир“ с Русия
    ......РОЙТЕРС / Медведев предупреждава Европа за ядрената опасност от война с Русия..... Ето това направи НАТО ...

    16:55 01.10.2025

  • 5 Краварска медия

    18 6 Отговор
    Изключително вредни хорица

    16:56 01.10.2025

  • 6 матю хари

    5 21 Отговор
    Русия така или иначе ще нападне НАТО, затова НАТО трябва да я изненада неподготвена и да я удари първи.

    Коментиран от #34

    16:56 01.10.2025

  • 7 И кво ще стане

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дойчланд":

    После? Световен мир и тишина? ...

    16:57 01.10.2025

  • 8 А ми да

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дойчланд":

    с голо дупе !

    16:57 01.10.2025

  • 9 Факт

    16 2 Отговор
    Какво става? Война ли започват, защото имало дронове в Копенхаген?

    16:57 01.10.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    18 4 Отговор
    Западналите клоуни не се удържат, всячески искат да им гори под краката, не спират да ръчкат и разпалват конфликти!

    16:58 01.10.2025

  • 11 Дух

    13 3 Отговор
    Този ако очилат пингвин да беше постоял дълго време в България и ще се да се научи да не съди много а по скоро ще се да търси висок покрив на сграда 🏢🖤☠️ и да се самоубие

    16:58 01.10.2025

  • 12 КзББ и ДП

    10 1 Отговор
    Давайте де.....

    16:59 01.10.2025

  • 13 Петери Орпо настоявал

    19 2 Отговор
    за обща европейска отбрана.... Че то няма ли? Ние за кво плащаме на НАТО тогава?

    16:59 01.10.2025

  • 14 тихопедераст че ще ревеш катокурва

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дойчланд":

    плиснат лиген

    16:59 01.10.2025

  • 15 Бетон и арматура

    5 14 Отговор
    Време е да приключим с блатото Русия и нейните протижета.

    Коментиран от #35, #37

    17:00 01.10.2025

  • 16 Атина Палада

    13 2 Отговор
    За военната индустрия освен всичко друго,трябва и ресурси .И ще трябва да молите Русия да ви продаде...

    Коментиран от #30

    17:00 01.10.2025

  • 17 Финландски водопроводчик

    15 3 Отговор
    Преди влизането в НАТО нямаха заплахи по границата си.

    17:00 01.10.2025

  • 18 Тигър

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дойчланд":

    Голям мераклия си

    17:00 01.10.2025

  • 19 А "безпрецедентните"

    13 2 Отговор
    Ви мерки няма ли да бъдат опасност за Русия г-н очиларки! НАТО е на границата на Русия и е доказано терористичен блок чиито войски са безчинствали в не една страна намиращи се далече от тяхните граници! Спрете агресивната си риторика срещу Русия и седнете на масата да преговаряте с нея като хора с равни права и задължения!

    17:01 01.10.2025

  • 20 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дойчланд":

    С какво? С шарените байряци ли?:)))

    Коментиран от #40

    17:01 01.10.2025

  • 21 Ъхъ я

    1 13 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ......":

    Ти какво искаш да падне руска бомба в някоя детска градина ли? Малко доказателства ли има та и окупационна война която русия води

    Коментиран от #32

    17:02 01.10.2025

  • 22 Сърп и чук

    3 7 Отговор
    Ако Тръмп изтърси "Европа,оправяйте се сами" , тия са напълнили памперсите и Путин ще ги задумка още на следващия ден,ха ха.

    17:02 01.10.2025

  • 23 Гошко

    1 9 Отговор
    Гошко беше пъпчив и пълен младеж, гордо титулуван в квартала като „главен коментатор на съдбата“. Тъй като беше само на 42 години живееше със своята майка и баба, които между два сапуна в пералнята знаеха повече за света от онова, което той прочиташе за едно кафе.
    Седеше пред стария компютър, пръстите му трепереха от възторг, а от възмущение му се бяха разпенили устните така, че капки се стичаха върху клавиатурата. Под всеки материал той изливаше своите крайни присъди: „Русия е светлина!“, „Всички лъжат!“, "Путин е велик!" — и изпращаше поредната серия коментари и емотикони, като че ли те правеха истината по-истинска.
    Малко хора знаеха, че Гошко живееше с диагноза шизофрения — нещо, което пазеше като лична срамота и което често го караше да бяга в интернет, където гласовете и идеите му намират ехо. Майка му и баба му го гледаха с онзи уморен, състрадателен поглед на хора, които обичат без условия и са свикнали да подреждат живота около болките на близките си. „Гошко, идвай да ядеш, не живей само в екрана“, му казваше майка му. „И ако те викат на фронта — не ходи, моля те.“
    Той въздъхваше и отговаряше с невротичната самоувереност на човек, който никога не е излизал извън периметъра на своя диван: „Мамо, аз не съм за елементарни мисии като на фронта, а и знаеш, че болестта ме прави негоден. Аз съм стратег. Имам мисия — да променям мнения.“ Майка му го остави да се хили на клавиатурата, наля му супа и зашепна: „Бъди стратег, но първо яж.“
    Гошко хапвна, по

    Коментиран от #26

    17:03 01.10.2025

  • 24 Каква опасност е Русия?

    2 7 Отговор
    Бензин няма.
    1 рубла е 1 евроцент.
    Само набеждавате бедната държавица. Иначе голяма като блата и лагери.

    17:03 01.10.2025

  • 25 Попето

    8 2 Отговор
    ЕС и разните там евролидери вече изплискаха легенда... Не им ли писна да лягат и да стават с Русия, да се събират из Европа-та и уж да решават нещо, а то главното е как да се харчат ударно парите на данъкоплатците. И да се обогатяват все повече.

    17:03 01.10.2025

  • 26 Гошко

    0 8 Отговор

    До коментар #23 от "Гошко":

    Гошко хапнаа, погледна екрана и написа още едно хвалебствие за Путин и Русия — убеден, че виртуалният отпечатък в интернет е неговата слава. Отвън светът кипеше, а той продължаваше да отстоява диванния фронт: защитен, удобен и ужасно сам.

    17:03 01.10.2025

  • 27 Кво пък сега се е случило

    9 0 Отговор
    С Финландия? Пак ли сме изпуснали някакви потресаващи новини от БТА?

    17:04 01.10.2025

  • 28 Наивник

    0 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ......":

    То и за Украйна нямаше опасност, ама нали...

    Коментиран от #33, #43

    17:04 01.10.2025

  • 29 Ицо Хазарта

    1 8 Отговор
    Български русофили,
    ….. …. .. …. проста!!!

    17:04 01.10.2025

  • 30 Тихо пръдло

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Тебе никой те не пита

    17:06 01.10.2025

  • 31 Чуй чуй

    7 0 Отговор
    Страх тресе Еуропата. Парите свършиха, икономиките в колапс а хората ще се вдигнат скоро. Трябва им война ама голяма, че ако някой оцелее накрая няма да държи сметка на Урсули, Каи, Макрони и останалата смет.

    17:06 01.10.2025

  • 32 Ъхъъъъъ......

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ я":

    Чакаме да падне "руска бомба" в някоя детска градина .... ти гледай само АЕЦа да не ни ударят украинските нацисти с точните си удари

    17:07 01.10.2025

  • 33 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Наивник":

    То и за САЩ нямаше опасност при Кубинската криза,ама ей на,САЩ били в опасност тогава и чак до ЯВ се стигна ..

    17:07 01.10.2025

  • 34 Сърп и чук

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "матю хари":

    Вярваш ли си? Нали ако ударят Русия,ще е нападение и един вид обявяване на война, а не някаква СВО,Доктрината се променя и тогава Русия няма да използва оръжия от преди 50 г....ще ги кротне още на първия ден,гаранция.

    17:07 01.10.2025

  • 35 Ами заминавай!

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бетон и арматура":

    Какво чакаш!? Блатото Те зове! Аз а и повечето Българи не ни се умира заради алчните западни уроди!

    17:08 01.10.2025

  • 36 атлантическа подлост и олигофрения ...

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ......":

    Е безкрайна !

    17:09 01.10.2025

  • 37 Даскал Фратю

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бетон и арматура":

    Време е, да си купиш буквар.

    17:09 01.10.2025

  • 38 Баш Балък

    7 0 Отговор
    Тия съвсем се омотаха в лъжи. Русия ако реши да си взема Финландия, очаквам миграция към Швеция и Норвегия, добре запасени с памперси

    17:10 01.10.2025

  • 39 Никой обаче не е доказал че

    8 0 Отговор
    "Нахлуванията с дронове", които затвориха летището в Копенхаген са руски нали? Но да дрънкаме глупости можем.....

    17:12 01.10.2025

  • 40 Хи хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Със шарени шорти на райета и потни мишници. Ще презареждат дилдата в паузата а обстрела ще бъде с ан нални плугове ха ха ха ха

    17:13 01.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мимч

    5 0 Отговор
    Като си много притеснен,оди и се хвърли у финския залив,орпо......

    17:14 01.10.2025

  • 43 За за Украйна определено нямаше опасност

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Наивник":

    Създаде я НАТО! А НЕ "Волните и свободолюбиви Украинци"....
    ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    17:15 01.10.2025

  • 44 Обективни истини

    6 0 Отговор
    Аман от изпърдяли и психясали либерални фанатици. Започнете да говорите с Русия, стига сте ни плашили с нея, отвратителни дегенерати долни

    Коментиран от #48

    17:16 01.10.2025

  • 45 Курд Околянов

    4 0 Отговор
    Били притеснени ... ха-ха... Страх и омраза към Русия ги тресе.

    17:16 01.10.2025

  • 46 Абе тея некадърници

    3 0 Отговор
    Поне едно дронче не можаха ли да свалят ? Че да го видим що за чудо е?

    17:17 01.10.2025

  • 47 Ами

    2 0 Отговор
    Тоя явно е забравил, че по време на ковида всички хлопнаха кепенците.
    Да припомням ли, че на помощ на Италия се притекоха Русия, Китай и Куба.
    Къде беще тогава евопейската солодарност :)

    17:18 01.10.2025

  • 48 Курд Околянов

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Обективни истини":

    Там е работата, че Путин вече не иска да говори с тях.

    17:18 01.10.2025

  • 49 Николай

    4 0 Отговор
    Накратко:

    1. Пак пълни глупости. Западът сам падна в капана на шизофренната си пропаганда:

    От една страна ни разправят, че Русия е слаба, че ще й нанасят стратегическо поражение, че ще я принудят към мир чрез сила, че свършила оръжията и войниците, от друга ни разправят, че уж слабата Русия щяла да ги напада през 2030г., а те не били готови и въоръжени.....

    Кое е от двете им твърдения е вярното:
    Русия слаба ли е? И ако е слаба, защо не я принудят към мир, чрез сила сега докато е слаба??? Или Русия е силна и те трябва да са подготвяти до 2030г., когато щяла да ги нападне? А, защо ако Русия е силна не ги нападне сега, а ще ги чака до 2030г. да се подхотвят и едва тогава щяла да ги напада???

    Пълна шизофрения, а????

    Кога лъжат???

    17:18 01.10.2025

  • 50 Велизар

    4 0 Отговор
    Я стига глупости. Руснаците направиха грешката да се изтеглят от Източна Германия в замяна на договорка НАТО да не се разширява на изток и видяхме кой до къде стигна обаче Путин бил виновния сега. Какво пречеше държавите от Източна Европа да не са в НАТО? Какъв е смисъла сега да ставаме поле на военни действия и да се надяваме някой луд от Запада да не предизвика нещо, защото те са тези които постоянно правят проблеми по света за пари.

    17:18 01.10.2025

  • 51 Пацифист

    2 0 Отговор
    Спрете да воювате, да произвеждате оръжия, да въоръжавате!!! Спрете убийствата!!! Спрете войните!!! Кому са нужни?- винаги има начин да се реши проблем с разговор. Компромис от едните и от другите и няма да се погубват човешки животи! Обикновеният човек няма печалба от войните, отказвайте да воювате! Войната носи смърт, нещастие и води до озлобление...

    17:19 01.10.2025

  • 52 дядото

    1 0 Отговор
    вирус ли върви по лидерите на държавите от ес и нато. що за глупости говорят.границите на всички държави били в опасност от русия.проблема е че си вярват,не че хората им вярват,но могат да предизвикат нова война

    17:19 01.10.2025

  • 53 да нападнат мечока вместо да джафкат

    0 0 Отговор
    ако им стиска
    даже и русофоборсуците бълнуващи за копейки ще заджафкат с финикийците


    време е за безпрецедентни действия срещу Русия

    17:20 01.10.2025

  • 54 Хванаха ли оня дронаджия

    0 0 Отговор
    Дето пусна дрона в София? А кой кара оня самалйот дето цяла Европа прелетя и кацна на две летища в България? А? Руснаци ще да са нали ? От Сарафово или Поморие вероятно

    17:21 01.10.2025

  • 55 ИВАН

    0 0 Отговор
    Някой нарочно го ръчка тоя свят, нарочно създава хаос и използва такива изкукали марионетки като тоя и като нашите управници ... истината е една - на зле отива света, прекалено много мръсотия се е събрала.

    17:21 01.10.2025

  • 56 Хмм

    0 0 Отговор
    ами пазете си ги, въпреки че Путин ви каза, блата не ни трябват

    17:22 01.10.2025

