Макрон: Европа подценява руската хибридна заплаха

Френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung подчерта, че Европа дълго време е пренебрегвала хибридната война, водена от Русия, предава БТА.

„В момента сме в процес на подготовка, но за дълъг период подценявахме руската заплаха. Русия е икономически по-слаба, с намаляващо население и индустрия, която изостава в иновациите. Въпреки това тя произвежда оръжия в значително по-големи количества и с по-бързи темпове. Това е сериозен фактор, който пренебрегнахме. Сега вече не можем да преминем от мир към война за една нощ – живеем в постоянна конфронтация“, заяви Макрон.

Френският лидер определи Русия като една от „най-големите структурни заплахи за Европа“ наред с тероризма. Според него Кремъл подкопава колективната сигурност чрез намеса в изборни процеси, кибератаки, убийства на опозиционни фигури и използване на миграционни потоци като инструмент за влияние. Той допълни, че Русия тества противовъздушната отбрана на Европа и е променила своята ядрена доктрина.

„Влиянието на Русия върху общественото мнение чрез разпространяване на дезинформация, включително абсурдни твърдения като нашествие на дървеници във Франция, остава подценено. Нашите отворени общества са уязвими към информационни атаки. Наивно е да смятаме, че руската тайна армия не прониква в демокрациите ни. Тя се състои от малки, безлични единици – дигитални ботове, които манипулират общественото мнение във Франция, Германия и цяла Европа“, подчерта Макрон.