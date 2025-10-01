Новини
Свят »
Франция »
Макрон: Европа подценява руската хибридна заплаха

1 Октомври, 2025 19:46 553 32

  • макрон-
  • хибридна атака-
  • русия-
  • европа

Френският президент предупреждава, че Русия използва комбинация от военна мощ, кибератаки и информационна война, за да подкопае европейската сигурност.

Макрон: Европа подценява руската хибридна заплаха - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung подчерта, че Европа дълго време е пренебрегвала хибридната война, водена от Русия, предава БТА.

„В момента сме в процес на подготовка, но за дълъг период подценявахме руската заплаха. Русия е икономически по-слаба, с намаляващо население и индустрия, която изостава в иновациите. Въпреки това тя произвежда оръжия в значително по-големи количества и с по-бързи темпове. Това е сериозен фактор, който пренебрегнахме. Сега вече не можем да преминем от мир към война за една нощ – живеем в постоянна конфронтация“, заяви Макрон.

Френският лидер определи Русия като една от „най-големите структурни заплахи за Европа“ наред с тероризма. Според него Кремъл подкопава колективната сигурност чрез намеса в изборни процеси, кибератаки, убийства на опозиционни фигури и използване на миграционни потоци като инструмент за влияние. Той допълни, че Русия тества противовъздушната отбрана на Европа и е променила своята ядрена доктрина.

„Влиянието на Русия върху общественото мнение чрез разпространяване на дезинформация, включително абсурдни твърдения като нашествие на дървеници във Франция, остава подценено. Нашите отворени общества са уязвими към информационни атаки. Наивно е да смятаме, че руската тайна армия не прониква в демокрациите ни. Тя се състои от малки, безлични единици – дигитални ботове, които манипулират общественото мнение във Франция, Германия и цяла Европа“, подчерта Макрон.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Круп

    18 1 Отговор
    Те руснаците вече излизат и от ушите ти!
    Ще свършиш и ти като саркозито.

    19:48 01.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ФЕЙК - либераст

    16 1 Отговор
    То пък Франция е начело на световния научно-технически прогрес, с цъфтяща от всякъде икономика и финансова система и въобще нямат проблеми с напълно интегрираните мигранти от третия свят и някой да не си помисли, че бабата бие Макарона! Сакън, те са ядрена сила с 23 бойни глави за самолетите "Мираж"!

    19:52 01.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Единственият изход на Макрон е война.

    19:53 01.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 12340

    15 0 Отговор
    Бабодрусите да си гледат дядовците и да не се праят на мЪжи!

    19:55 01.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пропагандата

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Честит празник":

    винаги има за цел глупака.

    20:04 01.10.2025

  • 16 Казано с други думи

    10 0 Отговор
    Ще ни бъркат още по-дълбоко в джобовете, за да ни пазят от Торбалан.
    Но първо трябва да опитат да ни насадят животински страх, за да проработи гладко схемата!

    Както бе с пландемията.

    Коментиран от #19

    20:06 01.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 смешник

    7 0 Отговор
    е, и какво следва от това ,което е казал?

    Коментиран от #23

    20:08 01.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ВЕРНО ЛИ

    8 0 Отговор
    Макарона и Рютео харесвали най-много член 22 на нато.

    20:10 01.10.2025

  • 21 Вие изглеждате

    8 0 Отговор
    вече като парцали пред Русия с денонощните ви лъжи. Циганите са с повече достойнство от този световен отпадък.

    20:11 01.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Следава

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "смешник":

    да те решат.

    20:12 01.10.2025

  • 24 ОВВ , ГОРКИЯ, ПАК С ПОЗЬОРСКИ НАПЪНИ !

    7 0 Отговор
    А БЕ ПРЪДЛЬО, А БЕ ПУБЕР , МИЛЧИ ,ЧЕ КАТО МЪЛЧИШ НЕ ИЗГЛЕЖДАШ НА ТОЛКОВА БЕЗПОМОЩНО ТЪПО БЕЗХАБЕРНО КЛЕПАЛО! ПРЪЩИШ ОТ БЕЗУМИЕ И БЕЗПОМОЩНОСТ !
    ПУСНИ СИ ВИДИАТА И СЕ ПОГЛЕДНИ ОТ СТРАНИ ! АКО НЕ МОЖЕШ РЕАЛНО ДА СЕ ПРЕЦЕНИШ , БАБА ТИ ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ!!
    КОЙ ГИ ИЗБИРА ТАКИВА НКОМПЕТЕНТНИ ЗА УПРАВНИЦИ ЖАЛКИ ПОЗЬОРИ , КОИТО СТАВАТ САМО ЗА КУКЛЕНО ШОУ , МАПЕТА!!!

    20:14 01.10.2025

  • 25 За Европа най голямата заплаха

    9 0 Отговор
    е САЩ и вие продажници!

    Коментиран от #29, #30

    20:14 01.10.2025

  • 26 Пич

    2 0 Отговор
    А Макрон подценява хибридната си жена , и.......шляааас , едното око синьо !!!

    20:27 01.10.2025

  • 27 крив макарон

    3 0 Отговор
    Европа подценява зъбенето и джафкане си срещу Мечока
    който може яко да я изрита

    Коментиран от #32

    20:27 01.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 На Мо де ра. ааа. то ра

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "За Европа най голямата заплаха":

    У ру со фил ска та чов ка.

    20:29 01.10.2025

  • 30 Тихо бе

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "За Европа най голямата заплаха":

    Смех ,трай там

    20:30 01.10.2025

  • 31 Ами

    0 0 Отговор
    Проблемът на Европа са една шепа хора които си назначават удобни управляващи.
    Освен управляващите, си назначават и опозицията. Но в последно време придобиха популярност
    партии като Националния фронт и Алтернатива за Германия които спокойно могат да минат в
    графата руски агенти, манипулатори и терористи, неизповядващи либералнодемократични ценности :)

    20:30 01.10.2025

  • 32 Кой Мечок бе

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "крив макарон":

    Тоя дето Ердоган му свали самолета и изгони от Сирия.Тоя дето за 3г и 9месеца не може да победи една Украйна.Ей за това време свърши ВСВ бе.От къде я вадиш тая логика.А сетих се от едната гънка дето я имаш.

    20:33 01.10.2025

