Макрон: Европа подценява руската хибридна заплаха

Френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung подчерта, че Европа дълго време е пренебрегвала хибридната война, водена от Русия, предава БТА.
„В момента сме в процес на подготовка, но за дълъг период подценявахме руската заплаха. Русия е икономически по-слаба, с намаляващо население и индустрия, която изостава в иновациите. Въпреки това тя произвежда оръжия в значително по-големи количества и с по-бързи темпове. Това е сериозен фактор, който пренебрегнахме. Сега вече не можем да преминем от мир към война за една нощ – живеем в постоянна конфронтация“, заяви Макрон.
Френският лидер определи Русия като една от „най-големите структурни заплахи за Европа“ наред с тероризма. Според него Кремъл подкопава колективната сигурност чрез намеса в изборни процеси, кибератаки, убийства на опозиционни фигури и използване на миграционни потоци като инструмент за влияние. Той допълни, че Русия тества противовъздушната отбрана на Европа и е променила своята ядрена доктрина.
„Влиянието на Русия върху общественото мнение чрез разпространяване на дезинформация, включително абсурдни твърдения като нашествие на дървеници във Франция, остава подценено. Нашите отворени общества са уязвими към информационни атаки. Наивно е да смятаме, че руската тайна армия не прониква в демокрациите ни. Тя се състои от малки, безлични единици – дигитални ботове, които манипулират общественото мнение във Франция, Германия и цяла Европа“, подчерта Макрон.
1 Круп
Ще свършиш и ти като саркозито.
19:48 01.10.2025
3 ФЕЙК - либераст
19:52 01.10.2025
4 Последния Софиянец
19:53 01.10.2025
6 12340
19:55 01.10.2025
15 Пропагандата
До коментар #12 от "Честит празник":винаги има за цел глупака.
20:04 01.10.2025
16 Казано с други думи
Но първо трябва да опитат да ни насадят животински страх, за да проработи гладко схемата!
Както бе с пландемията.
Коментиран от #19
20:06 01.10.2025
18 смешник
Коментиран от #23
20:08 01.10.2025
20 ВЕРНО ЛИ
20:10 01.10.2025
21 Вие изглеждате
20:11 01.10.2025
23 Следава
До коментар #18 от "смешник":да те решат.
20:12 01.10.2025
24 ОВВ , ГОРКИЯ, ПАК С ПОЗЬОРСКИ НАПЪНИ !
ПУСНИ СИ ВИДИАТА И СЕ ПОГЛЕДНИ ОТ СТРАНИ ! АКО НЕ МОЖЕШ РЕАЛНО ДА СЕ ПРЕЦЕНИШ , БАБА ТИ ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ!!
КОЙ ГИ ИЗБИРА ТАКИВА НКОМПЕТЕНТНИ ЗА УПРАВНИЦИ ЖАЛКИ ПОЗЬОРИ , КОИТО СТАВАТ САМО ЗА КУКЛЕНО ШОУ , МАПЕТА!!!
20:14 01.10.2025
25 За Европа най голямата заплаха
Коментиран от #29, #30
20:14 01.10.2025
26 Пич
20:27 01.10.2025
27 крив макарон
който може яко да я изрита
Коментиран от #32
20:27 01.10.2025
29 На Мо де ра. ааа. то ра
До коментар #25 от "За Европа най голямата заплаха":У ру со фил ска та чов ка.
20:29 01.10.2025
30 Тихо бе
До коментар #25 от "За Европа най голямата заплаха":Смех ,трай там
20:30 01.10.2025
31 Ами
Освен управляващите, си назначават и опозицията. Но в последно време придобиха популярност
партии като Националния фронт и Алтернатива за Германия които спокойно могат да минат в
графата руски агенти, манипулатори и терористи, неизповядващи либералнодемократични ценности :)
20:30 01.10.2025
32 Кой Мечок бе
До коментар #27 от "крив макарон":Тоя дето Ердоган му свали самолета и изгони от Сирия.Тоя дето за 3г и 9месеца не може да победи една Украйна.Ей за това време свърши ВСВ бе.От къде я вадиш тая логика.А сетих се от едната гънка дето я имаш.
20:33 01.10.2025