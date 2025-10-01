Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Русия отхвърля възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран

1 Октомври, 2025 21:26, обновена 1 Октомври, 2025 21:56 405 5

Москва оспорва решението на Запада и настоява, че рестрикциите са „правно невалидни“, докато САЩ и Европа търсят дипломатически изход

Русия отхвърля възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия няма да признае възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран, заяви руският посланик в световната организация Василий Небензя. Той подчерта, че Москва не приема решението и предупреди, че светът ще се окаже в „две паралелни реалности“ - за едни мерките ще действат, а за Русия - не, предава БТА.

Мерките, които включват оръжейно ембарго и икономически ограничения, бяха подновени на 27 септември - десет години след тяхното отменяне - след провала на преговорите за иранската ядрена програма.

Въпреки рестрикциите, САЩ и европейските държави подчертават, че дипломатическата опция остава отворена. Американският държавен секретар Марко Рубио призова Техеран към „преки и добронамерени преговори“ и настоя за единно прилагане на санкциите. В обща декларация външните министри на Великобритания, Франция и Германия обещаха да търсят „нова формула, гарантираща, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие“.

Според Международната агенция за атомна енергия Иран е единствената държава без ядрено оръжие, която обогатява уран до 60% - ниво близко до прага за производство на ядрена бомба. Агенцията изчислява, че Техеран разполага с около 440 кг уран, което би позволило изработката на 8-10 ядрени заряда при допълнително обогатяване. Властите в Техеран твърдят, че ядрената програма е изцяло мирна.

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че Вашингтон е предложил размразяване на санкциите за три месеца срещу предаване на целия запас от обогатен уран, което определи като „неприемливо“.

Европейската тройка (E3) - Великобритания, Франция и Германия, задейства в края на август механизма snapback, който доведе до автоматично връщане на санкциите. Според европейските дипломати Иран не е направил „съществени отстъпки“ по ключовите условия: възобновяване на преговорите със САЩ, пълен достъп на инспектори до ядрените обекти и гаранции за безопасност на запасите от обогатен уран.

Русия и Китай се опитаха да удължат с шест месеца действието на ядреното споразумение от 2015 г., но без успех. Руският външен министър Сергей Лавров определи действията на Запада като „саботаж на дипломацията“ и обяви рестартирането на санкциите за „правно невалидно“.

Ядреното споразумение (JCPOA) беше подписано през 2015 г. между Иран и шестте световни сили, ограничавайки ядрените дейности на Техеран в замяна на облекчаване на санкции. След оттеглянето на САЩ през 2018 г. Иран започна постепенно да нарушава част от ангажиментите си.

„Иран никога не е търсил и няма да търси създаването на ядрена бомба“, увери президентът Пезешкиан в реч пред Общото събрание на ООН.


Иран (Ислямска Република)
