Урсула фон дер Лайен: Белгия не бива сама да поема риска с използването на замразените руски авоари в помощ на Украйна

Белгия не бива да бъде единствената държава от ЕС, която поема риска с използването на замразените руски авоари, за да осигури заем от 140 милиарда евро за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след неформалното заседание на Европейския съвет в Копенхаген.



Повечето от замразените заради войната в Украйна руски активи се намират в Белгия, уточнява Ройтерс.



Страната поиска гаранции от ЕС, преди да се съгласи с плана на блока, имайки предвид, че са налице правни и финансови рискове, припомня световната агенция.



Фон дер Лайен посочи необходимостта страните от блока да засилят помощта си за Украйна.



В срещата на върха в столицата на Дания участва и министър-председателят на България Росен Желязков.

Лидерите на ЕС подкрепят програмните проекти от първостепенна важност, които ще укрепят европейската сигурност, включително европейската "стена срещу дронове" и наблюдението по източния фланг на блока, заяви след срещата на върха председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс.



"Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса", каза премиерът и допълни, че е важно съюзът да не се пази само от една страна.

До две седмици Европейската комисия ще представи пътна карта за отбранителната готовност на ЕС до 2030 г. , съобщи Антонио Коща, цитиран от БНР.



Един от водещите проекти, който ще защитава източните граници, ще може да неутрализира дронове, съобщи от своя страна председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен.



Пътната карта до 2030 ще определи и много конкретни цели, каза председателката на Комисията фон дер Лайен.

Тя описа един от проектите така:



"Този проект цели да обхване пълния спектър от заплахи на източните ни граници. Основен елемент от него ще бъде т.нар. "стена от дронове". В основата си това е система против тях, която е способна да ги засича и прихваща бързо и да ги неутрализира, когато е необходимо. Тук вземаме много от украинския опит и затова трябва да напредваме бързо заедно с Украйна и НАТО."



В същия дух говори и министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, чиято страна е ротационен председател на ЕС:



"Трябва да засилим производството на дронове, на капацитети за борба с тях. Това включва изграждане на европейска мрежа за действие срещу дроновете, която да може да открива и разбира се, неутрализира нахлуване отвън. Така че трябва да създадем европейска екосистема, която ще позволи на Европа да развие най-иновативни решения за дронове, като използва това, което Украйна вече прави."

Държавите от групата на седемте големи развити икономики (Г-7) обявиха снощи, че планират съвместни стъпки за увеличаване на натиска върху Русия, предприемайки мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол, предаде Ройтерс.

Ще има действия и срещу тези, които улесняват заобикалянето на санкциите, допълниха от Г7.

В общата си декларация финансовите министри от Г-7 казаха и че са постигнали съгласие относно важността на търговските мерки, в това число митата, забраните за внос и износ, в усилията си да намалят руските приходи. Причината за тези действия е руската инвазия в Украйна.

Страните от Г-7 излязоха с декларацията след срещата чрез видеоконферентна връзка на министрите си на финансите.

САЩ призоваха своите съюзници да упражнят натиск с мита върху стоките, идващи от страни като Индия и Китай, които са водещи купувачи на руски петрол, отбелязва Ройтерс, добавяйки, че в декларацията въпросните две страни не се споменават.

"Ние ще предприемем действия срещу тези, които продължават да увеличават покупките си на руски петрол, откакто Русия нахлу в Украйна, и тези, които улесняват заобикалянето на санкциите", се казва в декларацията.

"Ще има конкретни мерки с цел съществено намаляване - с тенденция за пълен отказ - на продуктите, които все още внасяме от Русия, включително въглеводороди, се добавя в съвместното изявление.

Освен това финансовите министри от Г-7 посочват, че "сериозно обмислят" търговски мерки и други ограничения за страни, които подпомагат финансирането на руската война в Украйна. И тук не се споменава име на държава, обръща внимание Ройтерс.