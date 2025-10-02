Използването на замразени руски активи без съгласието на Русия би представлявало грубо нарушение не само на международното право, но и на договорното право и би довело до реципрочен отговор, заявиха от МВнР на Русия пред вестник „Известия“.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви по-рано, че Европа не планира да конфискува замразени активи. Вместо това ще използва „репарационен заем“, за да покрие разходите. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на оръжие от европейски производители.
По същество ръководителят на Европейската комисия описа механизъм за скрито отчуждаване на руски суверенни активи, известен в Брюксел като схема за „кредитно заместване“. Руското външно министерство обясни пред изданието, че действия, които включват промени в правния статут на руските активи и произволното им разпореждане, де факто се считат за кражба. Както отбеляза ведомството, Русия разполага с достатъчен капацитет да реагира политически и икономически.
Изземването на активи, принадлежащи на държавни централни банки, във връзка с производства в съд на друга държава противоречи на Конвенцията на ООН от 2004 г. за юрисдикционния имунитет на държавите и тяхната собственост.
Европейският съюз, Канада, Съединените щати и Япония замразиха приблизително 300 милиарда долара руски активи след началото на бойните действия в Украйна. От тях приблизително 5-6 милиарда долара се държат в Съединените щати, а по-голямата част е в Европа, включително на международната платформа Euroclear в Белгия (210 милиарда долара).
Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че световният финансов и икономически ред ще бъде разрушен и икономическият сепаратизъм само ще се засили, "ако Западът открадне" замразени руски резерви. Прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков отбеляза, че Москва със сигурност "ще реагира на кражбата" на нейните активи в Европа и ще организира съдебни производства срещу замесените в тази схема.
