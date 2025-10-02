Новини
Свят »
Русия »
МВнР на Русия: Ще отговорим адекватно на ЕС за кражбата на нашите активи
  Тема: Украйна

МВнР на Русия: Ще отговорим адекватно на ЕС за кражбата на нашите активи

2 Октомври, 2025 05:46, обновена 2 Октомври, 2025 05:53 1 250 25

  • русия-
  • активи-
  • средства-
  • украйна-
  • европа

Европейският съюз, Канада, Съединените щати и Япония замразиха приблизително 300 милиарда долара руски активи след началото на бойните действия в Украйна

МВнР на Русия: Ще отговорим адекватно на ЕС за кражбата на нашите активи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Използването на замразени руски активи без съгласието на Русия би представлявало грубо нарушение не само на международното право, но и на договорното право и би довело до реципрочен отговор, заявиха от МВнР на Русия пред вестник „Известия“.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви по-рано, че Европа не планира да конфискува замразени активи. Вместо това ще използва „репарационен заем“, за да покрие разходите. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на оръжие от европейски производители.

Още новини от Украйна

По същество ръководителят на Европейската комисия описа механизъм за скрито отчуждаване на руски суверенни активи, известен в Брюксел като схема за „кредитно заместване“. Руското външно министерство обясни пред изданието, че действия, които включват промени в правния статут на руските активи и произволното им разпореждане, де факто се считат за кражба. Както отбеляза ведомството, Русия разполага с достатъчен капацитет да реагира политически и икономически.

Изземването на активи, принадлежащи на държавни централни банки, във връзка с производства в съд на друга държава противоречи на Конвенцията на ООН от 2004 г. за юрисдикционния имунитет на държавите и тяхната собственост.

Европейският съюз, Канада, Съединените щати и Япония замразиха приблизително 300 милиарда долара руски активи след началото на бойните действия в Украйна. От тях приблизително 5-6 милиарда долара се държат в Съединените щати, а по-голямата част е в Европа, включително на международната платформа Euroclear в Белгия (210 милиарда долара).

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че световният финансов и икономически ред ще бъде разрушен и икономическият сепаратизъм само ще се засили, "ако Западът открадне" замразени руски резерви. Прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков отбеляза, че Москва със сигурност "ще реагира на кражбата" на нейните активи в Европа и ще организира съдебни производства срещу замесените в тази схема.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 3 автобуса с офицери

    13 4 Отговор
    Вечерта на 1 октомври беше извършена ракетна атака в град Балаклия, Харковска област, съобщи бившият заместник-министър на информацията на ДНР Даниил Безсонов.

    Според него ударът падна върху сградата на ресторант в Тбилисо, където се проведе банкет с участието на украинските военни.

    Коментиран от #12

    06:00 02.10.2025

  • 3 Уфф

    19 9 Отговор
    Не разбирам безкрайното търпение на Русия към западните бандити.

    Коментиран от #13

    06:02 02.10.2025

  • 4 Дуплика

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Реплика":

    Яко са прецакани, няма вече да продават газ срещу девалвираща тоалетна хартия.

    06:03 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Pyccкий Карлик

    6 13 Отговор
    "...Москва ще реагира на кражбата..."

    Ама разбира се......
    Масква ще изрази ясната си пазиция и дълбоко безпокойство в ООН, докато я бомбят с Томахавки.
    Молодци 😁

    06:13 02.10.2025

  • 7 Госあ

    6 3 Отговор
    Това ще бъде последната кражба на западните разбойници. Бай дъ уей, не се съмнявайте, че ч@ф@дската финансова система приета от запада ще бъде ревизирана из основи. Не тоя който има пари ще поръчва музиката, а тоя който има ресурс 😉

    06:18 02.10.2025

  • 8 Реплика на джендър

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Реплика":

    Или си град Козлодуй все тази тихо мек бегай да си заредиш вибриращия пингвин

    06:31 02.10.2025

  • 9 Конь

    2 4 Отговор
    Защо започнахте война срещу колективния запад?

    06:38 02.10.2025

  • 10 Да ти одговорим

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Реплика":

    Новият ти баща, съм аз.ако бъдеш послушен ,няма да те бия, (много).

    06:38 02.10.2025

  • 11 криминалните в европа

    6 2 Отговор
    Еврокрадците показват явно криминалното си лице. Тези криминални боклуци ще разпалят война.

    06:40 02.10.2025

  • 12 Само три?

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "3 автобуса с офицери":

    И 5000 натовски генерали!

    06:41 02.10.2025

  • 13 2554

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    Не е търпение, а безсилие. Пусю сам си вкара автогол с "Киев для три дня".

    06:44 02.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гнусни

    2 4 Отговор
    убитаци, убийци и мародери. Имали права. Ти да видиш евразийска наглост! Да ги ожали човек.

    Коментиран от #20

    06:45 02.10.2025

  • 16 болгарин..

    6 1 Отговор
    Днес около 16.00..очакваме от сочи отговора на путин за изказването на тръмп и за лъжите на зеления мухал с неговите поредни планчета за победа..дето всяка годин с тях баламосва урсулците и они му спускат млрди евра в бездънната му бандерска гуша..

    Коментиран от #17, #22

    06:49 02.10.2025

  • 17 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "болгарин..":

    Неграмотнико, пиши си на руски и не мърси българския език.

    06:54 02.10.2025

  • 18 оня с коня

    0 1 Отговор
    Какво търсят тия Милиарди долари на Русия в Зап. държави,след като Путин НЕЕДНОКРАТНО И НАСТОЙЧИВО призова Руския Бизнес да си изтегли Авоарите от Запада и да ги вкара в руските банки за да работят за руската икономика?А и за какво й е на Русия тия Долари след като са "Обезценена хартия"?И му се обясни на Путин и Тайфата около него - че тия пари са НЕ "Кражба",а РЕПАРАЦИИ които следва да се изплатят на Украйна за Разрухата която Руснаците й причиниха,но Руснак разбира ли от Добро...

    Коментиран от #21

    06:55 02.10.2025

  • 19 Всяка империя се разпада!

    1 2 Отговор
    Краят на Росcийската е неизбежен и близък! Ленин 2 идва и Горбачев 2 с перестройка 2. 200 народа от евразийската територия ще получат свобода.

    06:56 02.10.2025

  • 20 ГнуснЪ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гнусни":

    проусръинскЪ безмозЪчна измет.........

    06:58 02.10.2025

  • 21 Парадокс

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Това са държавни пари руцки
    А за руцкия бизнес той си държи на запад парите, защото там може да им ги вземат, но в Руцкатя перфорация със сигурност ще им ги вземат.

    06:58 02.10.2025

  • 22 Хипи и

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "болгарин..":

    Още ли чакате Тръмп да ви спаси? Смешни сте днешните путинови руснаци. Повреме на царя поне имахте гордост, а сега сте слузести като КГБ милиционерчето.

    07:00 02.10.2025

  • 23 Ватенка

    1 0 Отговор
    Ще ги връщат с лихвите

    07:05 02.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Западналите крадци в потрес .

    07:09 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания