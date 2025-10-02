Politico: Неформалната среща на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген стигна до задънена улица

Неформалната среща на върха на лидерите на ЕС, проведена в Копенхаген в сряда, на фона на инциденти с дронове и самолети в няколко европейски страни, достигна до задънена улица, съобщава Politico.

„Дългогодишният европейски проблем с говоренето за криза, вместо за нейното решаване, се завърна отново в сряда. Дори когато Европа е атакувана от дронове, самолети и хибридни атаки, срещата на върха достигна позната задънена улица“, се посочва в изданието.

Както отбелязва статията, на срещата на върха се говори много – по-специално дискусията за отбраната на ЕС отне четири часа, което беше два пъти повече от планираното – но „малко по същество“ беше обсъдено и повечето ключови въпроси останаха без отговор.

По-рано Северноатлантическият съвет на НАТО обвини Русия в инциденти с дронове и самолети в Полша, Естония и други страни.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че лидерите на ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации, без да се опитват да потвърдят информацията.

Руският външен министър Сергей Лавров, от своя страна, коментирайки ситуацията със съобщенията за дронове в Европа, уточни, че Москва не насочва ракети и дронове към цели в страните от ЕС и НАТО.