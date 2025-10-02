Новини
Politico: Неформалната среща на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген стигна до задънена улица

2 Октомври, 2025 06:02, обновена 2 Октомври, 2025 06:07

Дългогодишният европейски проблем с говоренето за криза, вместо за нейното решаване, се завърна отново в сряда, пише изданието

Politico: Неформалната среща на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген стигна до задънена улица - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Неформалната среща на върха на лидерите на ЕС, проведена в Копенхаген в сряда, на фона на инциденти с дронове и самолети в няколко европейски страни, достигна до задънена улица, съобщава Politico.

„Дългогодишният европейски проблем с говоренето за криза, вместо за нейното решаване, се завърна отново в сряда. Дори когато Европа е атакувана от дронове, самолети и хибридни атаки, срещата на върха достигна позната задънена улица“, се посочва в изданието.

Както отбелязва статията, на срещата на върха се говори много – по-специално дискусията за отбраната на ЕС отне четири часа, което беше два пъти повече от планираното – но „малко по същество“ беше обсъдено и повечето ключови въпроси останаха без отговор.

По-рано Северноатлантическият съвет на НАТО обвини Русия в инциденти с дронове и самолети в Полша, Естония и други страни.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че лидерите на ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации, без да се опитват да потвърдят информацията.

Руският външен министър Сергей Лавров, от своя страна, коментирайки ситуацията със съобщенията за дронове в Европа, уточни, че Москва не насочва ракети и дронове към цели в страните от ЕС и НАТО.


Дания


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    20 4 Отговор
    Защото са негодници и инфантил с объркано съзнание и ориентация.

    06:12 02.10.2025

  • 2 Госあ

    21 2 Отговор
    Нормално е, на лакърдиите без доказателства, да има само говорене. Дания да се погрижи за Гренландия

    06:15 02.10.2025

  • 3 Посетител

    17 2 Отговор
    Какво друго да очакваме от празноглавци и празнодумци?!

    06:22 02.10.2025

  • 4 Това е

    13 1 Отговор
    добра новина ! ЕССР е със затихващи функции !

    06:31 02.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    14 2 Отговор
    Добре, че е Орбан, да спира глупостите им. Нашите се снишават и добре правят. Че каквото и да направят все е пакост. По добре да се снишават и мишкуват.

    Коментиран от #6

    06:35 02.10.2025

  • 6 Посетител

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Всъщност, точно това нашенско мишкуване ни вреди! Вместо да се спрат евробезумията, нашите слушкат, папкат и гласуват "както трябва"...

    06:45 02.10.2025

  • 7 само да попитам

    3 0 Отговор
    Тия папагали ли щяха решително да натискат руснаците?!

    06:53 02.10.2025

  • 8 Ганьо

    0 0 Отговор
    прати Костинбродския екземпляр на неформалната среща .

    06:58 02.10.2025

  • 9 Орел , рак и щука

    1 0 Отговор
    Не знам по каква сполука , такава работа дошла - да теглят заедно кола......

    07:00 02.10.2025

  • 10 Умнокрасив

    0 0 Отговор
    Ацета, хубавото и мощно огрсбване на еврогражданина е процес, трябва си търпение, избранниците на капитала си знаят работата

    07:01 02.10.2025

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Русофилската проказа е плъзнала навсякъде по света! Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички руснаци-путинисти, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се отвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война във велика Украйна!

    07:11 02.10.2025

