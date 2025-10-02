Politico: Неформалната среща на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген стигна до задънена улица

Неформалната среща на върха на лидерите на ЕС, проведена в Копенхаген в сряда, на фона на инциденти с дронове и самолети в няколко европейски страни, достигна до задънена улица, съобщава Politico.
„Дългогодишният европейски проблем с говоренето за криза, вместо за нейното решаване, се завърна отново в сряда. Дори когато Европа е атакувана от дронове, самолети и хибридни атаки, срещата на върха достигна позната задънена улица“, се посочва в изданието.
Както отбелязва статията, на срещата на върха се говори много – по-специално дискусията за отбраната на ЕС отне четири часа, което беше два пъти повече от планираното – но „малко по същество“ беше обсъдено и повечето ключови въпроси останаха без отговор.
По-рано Северноатлантическият съвет на НАТО обвини Русия в инциденти с дронове и самолети в Полша, Естония и други страни.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че лидерите на ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации, без да се опитват да потвърдят информацията.
Руският външен министър Сергей Лавров, от своя страна, коментирайки ситуацията със съобщенията за дронове в Европа, уточни, че Москва не насочва ракети и дронове към цели в страните от ЕС и НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
06:12 02.10.2025
2 Госあ
06:15 02.10.2025
3 Посетител
06:22 02.10.2025
4 Това е
06:31 02.10.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
06:35 02.10.2025
6 Посетител
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Всъщност, точно това нашенско мишкуване ни вреди! Вместо да се спрат евробезумията, нашите слушкат, папкат и гласуват "както трябва"...
06:45 02.10.2025
7 само да попитам
06:53 02.10.2025
8 Ганьо
06:58 02.10.2025
9 Орел , рак и щука
07:00 02.10.2025
10 Умнокрасив
07:01 02.10.2025
11 ИМПЕРИАЛИСТ
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война във велика Украйна!
07:11 02.10.2025