Орбан прие Меркел в резиденцията си, не става ясно за какво са си говорили двамата

2 Октомври, 2025 10:54 399 5

  • ангела меркел-
  • будапеща-
  • унгария-
  • виктор орбан

Меркел бе в Будапеща, за да представи мемоарите си, които вече са преведени и на унгарски език

Орбан прие Меркел в резиденцията си, не става ясно за какво са си говорили двамата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки напрегнатите отношения с Ангела Меркел, унгарският министър-председател Виктор Орбан прие вчера бившия германски канцлер за разговори в официалната си резиденция в Будапеща, предаде ДПА, съобщи БТА.

Меркел бе в Будапеща, за да представи мемоарите си, които вече са преведени и на унгарски език. Орбан публикува снимки от срещата си с нея във "Фейсбук", на които се вижда как двамата политици се наслаждават на гледката към река Дунав от хълма на десния бряг на реката, където се намира и сградата на унгарския парламент.

"Веднъж канцлер, винаги канцлер за нас. Добре дошла в Унгария, Ангела Меркел", написа Орбан.

Не става ясно за какво са си говорили двамата по време на срещата, отбелязва ДПА.

Различията в мненията им достигнаха връхната си точка по време на бежанската криза през 2015 г., когато десетки хиляди хора избягаха от конфликтните региона в Близкия изток, преминавайки през Унгария, за да достигнат Западна Европа. Тогава Будапеща временно отказа да позволи на бежанците да продължат пътуването си, но по-късно им разреши да го направят, след като Меркел обяви готовността на Германия да ги приеме. Известната фраза на Меркел от онова време за приемането на бежанци в Германия - "Можем да го направим" - оттогава често е обект на подигравки от страна на Орбан и неговите поддръжници в политиката и медиите.

Единственият положителен аспект на политиката на Меркел според коментар вчера в унгарския проправителствен портал "mandiner.hu" е, че тогавашният германския канцлер "вярваше в поддържането на европейското единство чрез компромис и в прагматични отношения с руснаците".

Меркел, която бе канцлер на Германия от 2005 г. до 2021 г., промотира мемоарите си, озаглавени "Свобода: Мемоари 1954 – 2021".


Унгария
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жоро

    2 0 Отговор
    АНГЕЛА МЕРКЕЛ В БУДАПЕЩА ПРИ ОРБАН.
    Вероятно, ще се изненада, че от днес майките с три деца в Унгария НЯМА ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ!
    Меркел ще представи в Будапеща книгата си "Свобода".
    Прочее, 10 години след: “Елате, ще се справим!” на Меркел, Орбан тогава излезе прав - вдигна гранична ограда и заяви, че мигрантската вълна е Троянският кон на тероризма.

    10:56 02.10.2025

  • 3 Един

    2 1 Отговор
    За пари.

    10:56 02.10.2025

  • 4 Хейт

    1 1 Отговор
    Спомнили са си добрите стари времена, когато немците си живееха щастливо с евтините ресурси и високообразовани източноевропейци им бачкаха са без пари. Хубаво беше, ама свърши.

    10:58 02.10.2025

  • 5 Иванов

    1 0 Отговор
    За пари или за много пари.

    11:03 02.10.2025

