Орбан определи предстоящата среща между Путин и Тръмп като „фундаментална“ за Унгария

Успехът на предстоящата среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща е от „фундаментален екзистенциален интерес“ за Унгария, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ, предаде БТА.
Орбан разкритикува опонентите си от левицата, които твърдят, че срещата е добра за международния имидж на страната, но няма пряко отражение върху живота на унгарците. По думите му успехът на преговорите би имал „директно влияние“ върху цените в страната.
„Първите три години от войната между Русия и Украйна са стрували на Унгария 23,3 милиарда евро. Енергията поскъпна, инфлацията скочи“, написа Орбан в социалните мрежи.
Той подчерта, че наложените санкции също са оказали сериозно въздействие върху икономиката - търговският оборот е намалял, доходността на държавните облигации се е повишила, а финансирането на страната е станало по-скъпо.
„Приключването на войната ще сложи край на всичко това. Унгарската икономика най-накрая ще си поеме дъх и ще можем да се върнем към растежа, който имахме преди войната“, заяви премиерът.
„Всички ще печелят повече пари и дори хлябът ще поевтинее. Ето защо е в основния екзистенциален интерес на Унгария срещата на върха в Будапеща да бъде успешна. Нека направим всичко възможно, за да се случи това“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
17:45 20.10.2025
2 германеца
17:45 20.10.2025
3 Факти
Коментиран от #8
17:46 20.10.2025
4 мнение
Коментиран от #11
17:47 20.10.2025
5 Сандо
17:47 20.10.2025
6 Уса
17:47 20.10.2025
7 Атина Палада
17:49 20.10.2025
8 Атина Палада
До коментар #3 от "Факти":Държавна измяна ще е ,ако Орбан целуваше на Урсула зад..
Коментиран от #10
17:50 20.10.2025
9 Кривоверен алкаш
17:51 20.10.2025
10 Герги
До коментар #8 от "Атина Палада":Като не иска да целува....да напусне ЕС...той е напирал да влезне нали...
Коментиран от #15
17:54 20.10.2025
11 Атина Палада
До коментар #4 от "мнение":Ха,по тръбата.
НАТО ще пази Путин от провокации..
Руски Су ще ескортират Путин,а от Турция и Ф16 ! Ще минава през България, без официално да се пита България...Така са решили Русия и САЩ..
Коментиран от #22
17:54 20.10.2025
12 Електра
17:56 20.10.2025
13 Гръч
17:56 20.10.2025
14 пеев
17:56 20.10.2025
15 Атина Палада
До коментар #10 от "Герги":Как да го напусне,като той ги оглавява? Защо мислиш е срещата на Тръмп и Путин в Унгария?
Нали не си толкова наивен за да смяташ,че ще се срещат в Унгария за да си говорят за Украйна?
Това за Украйна е само за пред простолюдието..за пресата...
17:57 20.10.2025
16 Един от онези
18:03 20.10.2025
17 И е прав и не е!
Помним: глобаното затопляне, климатични промени, зелени сделки, СО2 бизнес, газове на крави, буболечки, финасирана многополовост и биология, прави краставици, палежи на птицеферми, ковид вакси маски и локдауни, доходни войни.....
18:04 20.10.2025
18 Весел Патиланец
Орбан ще е с 10-12% на следващите избори - смяна на плочата!
18:04 20.10.2025
19 БРАВО НА ОРБАН !!!!!!!!
Коментиран от #20, #21
18:05 20.10.2025
20 касата
До коментар #19 от "БРАВО НА ОРБАН !!!!!!!!":Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!
18:10 20.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 мнение
До коментар #11 от "Атина Палада":ще видите, че ще се срещнат в Русия, биороботчето се страхува да лети на нато-територия. Накрая Тръмп ще каже, че отива не в Унгария, а направо в Сасква за да "донесе мир"
Коментиран от #41
18:10 20.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пасивен Кремълски педофил с токчета
18:16 20.10.2025
27 Инфаркти самозакрийте се и ще ви олекне
Коментиран от #29
18:16 20.10.2025
28 Пепи Волгата
18:21 20.10.2025
29 Активен киевски педофил със токчета
До коментар #27 от "Инфаркти самозакрийте се и ще ви олекне":Изгониха ме най срамно от тоя черен овален кабинет във краварите .... ЩО ТЪЙ ???????? Ня на а да хвърлям томахавки ....а ще трябва да капитулирам и във СИБИР НА ПОЧИВКА !!!! чаоооо !!!
Коментиран от #31
18:22 20.10.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #36
18:23 20.10.2025
31 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
До коментар #29 от "Активен киевски педофил със токчета":Няма да мръдна от бункера
Коментиран от #32
18:24 20.10.2025
32 Пий една ракия
До коментар #31 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":Ако не ти мине кризата .....скачай от Аспаруховия мост без въжета и .....ще ти олекне ....!!!!!
Коментиран от #33
18:27 20.10.2025
33 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
До коментар #32 от "Пий една ракия":Не мърдам от бункера
Коментиран от #38
18:29 20.10.2025
34 Тройка
18:30 20.10.2025
35 Не съм съгласен
18:31 20.10.2025
36 Зеленски
До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ще е шеф на НАТО !
18:31 20.10.2025
37 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
Коментиран от #39
18:32 20.10.2025
38 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
До коментар #33 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":Благодаря за съвета ....до която табела си правих селфи и виж то чудоооо Русите го превземат !!!!! Сега не смея и да направя селфи в бункера си ....голям срам !!!!!
18:33 20.10.2025
39 Болен си .отивай на лекар ако не е късно
До коментар #37 от "Монголоиден ботоксов педофил с токчета":Хайде със здраве !!!!!
18:36 20.10.2025
40 Флинстоун
18:38 20.10.2025
41 Атина Палада
До коментар #22 от "мнение":Напротив,точно НАТО се страхува от провокация,затова ще го пази..Защото реално погледнато,едно театро може да си направи и Русия да речем .Нещо като самолета на Урсула над Пловдив.За да има после Русия коз да унищожи МатЮ..МатЮ е предвидил всичко .Затова ще го пази .Иначе шапкарите в МатЮ остават без тлъстите заплати и ще трябва да отиват да работят по заводите ,които Тръмп иска да върне в САЩ..(реиндустриализацията)
18:55 20.10.2025
42 Будапеща нова Ялта
Коментиран от #45
18:56 20.10.2025
43 Гориил
18:58 20.10.2025
44 Хахаха!🎺🥳😀
19:03 20.10.2025
45 Али Реза
До коментар #42 от "Будапеща нова Ялта":А,дано !
19:04 20.10.2025
46 Архимандрисандрит Бибиян
19:11 20.10.2025
47 Както е тръгнало
19:21 20.10.2025