Орбан определи предстоящата среща между Путин и Тръмп като „фундаментална“ за Унгария
  Тема: Украйна

Орбан определи предстоящата среща между Путин и Тръмп като „фундаментална“ за Унгария

20 Октомври, 2025 17:41 878 47

Първите три години от войната между Русия и Украйна са стрували на Унгария 23,3 милиарда евро, заяви Орбан

Орбан определи предстоящата среща между Путин и Тръмп като „фундаментална“ за Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Успехът на предстоящата среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща е от „фундаментален екзистенциален интерес“ за Унгария, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ, предаде БТА.

Орбан разкритикува опонентите си от левицата, които твърдят, че срещата е добра за международния имидж на страната, но няма пряко отражение върху живота на унгарците. По думите му успехът на преговорите би имал „директно влияние“ върху цените в страната.

„Първите три години от войната между Русия и Украйна са стрували на Унгария 23,3 милиарда евро. Енергията поскъпна, инфлацията скочи“, написа Орбан в социалните мрежи.

Той подчерта, че наложените санкции също са оказали сериозно въздействие върху икономиката - търговският оборот е намалял, доходността на държавните облигации се е повишила, а финансирането на страната е станало по-скъпо.

„Приключването на войната ще сложи край на всичко това. Унгарската икономика най-накрая ще си поеме дъх и ще можем да се върнем към растежа, който имахме преди войната“, заяви премиерът.

„Всички ще печелят повече пари и дори хлябът ще поевтинее. Ето защо е в основния екзистенциален интерес на Унгария срещата на върха в Будапеща да бъде успешна. Нека направим всичко възможно, за да се случи това“, добави той.


  • 1 Питане

    15 3 Отговор
    А Желязков няма ли да ходи? Нали ще затваря кранчето на Орбан уж?

    17:45 20.10.2025

  • 2 германеца

    3 11 Отговор
    Дали тази среща ще се осъществи ?

    17:45 20.10.2025

  • 3 Факти

    4 17 Отговор
    Войната на Путин струва 23 милиарда евро на Унгария, а Орбан му целува зад... Това не е ли държавна измяна?

    Коментиран от #8

    17:46 20.10.2025

  • 4 мнение

    2 14 Отговор
    Да. Като нищо може някой луд руснак, неолиберал, роден и израстнал в Европа, както дсетки хиляди руснаци от Унгария, Германия, Швейцария, Белгия, да потърси сметка на биороботчето. Среща няма да има, освен ако валодя не мине по тръбата

    Коментиран от #11

    17:47 20.10.2025

  • 5 Сандо

    15 6 Отговор
    И България може много да спечели,ако сама предложи преминаването на Путин през българското въздушно пространство и гарантира безопасността на полета,но откъде такава сила и смелост,а и поглед в бъдещето от нашите мекотели?

    17:47 20.10.2025

  • 6 Уса

    16 2 Отговор
    Толкова милиарди откраднаха и двете прасета в България,но ние сме продажна нация

    17:47 20.10.2025

  • 7 Атина Палада

    11 4 Отговор
    Орбан ще е новият вожд на новия ЕС..Старият ЕС отиде у "ряката"

    17:49 20.10.2025

  • 8 Атина Палада

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Държавна измяна ще е ,ако Орбан целуваше на Урсула зад..

    Коментиран от #10

    17:50 20.10.2025

  • 9 Кривоверен алкаш

    4 6 Отговор
    ....фундаментална........този човек ще вкара Унгария в Евразийският Съюз...неата се доопичат.....

    17:51 20.10.2025

  • 10 Герги

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Като не иска да целува....да напусне ЕС...той е напирал да влезне нали...

    Коментиран от #15

    17:54 20.10.2025

  • 11 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "мнение":

    Ха,по тръбата.
    НАТО ще пази Путин от провокации..
    Руски Су ще ескортират Путин,а от Турция и Ф16 ! Ще минава през България, без официално да се пита България...Така са решили Русия и САЩ..

    Коментиран от #22

    17:54 20.10.2025

  • 12 Електра

    3 7 Отговор
    два тъпанара които искат да налапат света...

    17:56 20.10.2025

  • 13 Гръч

    8 1 Отговор
    Нългария с кого е последно...?Бяхме с американците 36 години а сега война ли ще им обявим,както през всв2?Ако ще воюваме с Америка давайте освен платените соросоиди зад компютрите други желаещи няма

    17:56 20.10.2025

  • 14 пеев

    2 8 Отговор
    Този е същия червен лизач като нашия радев.

    17:56 20.10.2025

  • 15 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Герги":

    Как да го напусне,като той ги оглавява? Защо мислиш е срещата на Тръмп и Путин в Унгария?
    Нали не си толкова наивен за да смяташ,че ще се срещат в Унгария за да си говорят за Украйна?
    Това за Украйна е само за пред простолюдието..за пресата...

    17:57 20.10.2025

  • 16 Един от онези

    3 4 Отговор
    Колеги, разотивайте се! Среща няма да има - диктатора се е притеснил да не му свалят самолета над България!

    18:03 20.10.2025

  • 17 И е прав и не е!

    5 1 Отговор
    Разбира се всичко което казава е логично, но пропуска, че гобалистите ще се насочат към следващ проект и вече го подготвят. Докато не бъдат измететени, нищо няма да се промени в посоката която Орбан предвижда. Дори дъх няма да ни оставят има да си поемем.

    Помним: глобаното затопляне, климатични промени, зелени сделки, СО2 бизнес, газове на крави, буболечки, финасирана многополовост и биология, прави краставици, палежи на птицеферми, ковид вакси маски и локдауни, доходни войни.....

    18:04 20.10.2025

  • 18 Весел Патиланец

    1 5 Отговор
    Zорбан - се беше подготвил да мобилизира копейките си с посещението на пуСин, но среща няма да има!
    Орбан ще е с 10-12% на следващите избори - смяна на плочата!

    18:04 20.10.2025

  • 19 БРАВО НА ОРБАН !!!!!!!!

    5 1 Отговор
    УВАЖАВАТ ГО НАЙ ГОЛЕМИТЕ ЛИДЕРИ НА ПЛАНЕТАТА ....МРАЗЯТ ГО ПЛУЖАЦИТЕ ОТ ЕС !!!!!!

    Коментиран от #20, #21

    18:05 20.10.2025

  • 20 касата

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "БРАВО НА ОРБАН !!!!!!!!":

    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    18:10 20.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мнение

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    ще видите, че ще се срещнат в Русия, биороботчето се страхува да лети на нато-територия. Накрая Тръмп ще каже, че отива не в Унгария, а направо в Сасква за да "донесе мир"

    Коментиран от #41

    18:10 20.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 3 Отговор
    Ще изпратя някой двойник на срещата,аз пък ще остана в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    18:16 20.10.2025

  • 27 Инфаркти самозакрийте се и ще ви олекне

    0 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ !!!!! БОКО СЪМ АЗ СЪМ ГОСПОД БОГ !!!!!

    Коментиран от #29

    18:16 20.10.2025

  • 28 Пепи Волгата

    1 1 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото,тия палячовци ако искат да се срещат и на луната,то било хубаво така,20000 еврака на месец!

    18:21 20.10.2025

  • 29 Активен киевски педофил със токчета

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Инфаркти самозакрийте се и ще ви олекне":

    Изгониха ме най срамно от тоя черен овален кабинет във краварите .... ЩО ТЪЙ ???????? Ня на а да хвърлям томахавки ....а ще трябва да капитулирам и във СИБИР НА ПОЧИВКА !!!! чаоооо !!!

    Коментиран от #31

    18:22 20.10.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Скоро ЕС ще има нов шеф и това няма да е УрсулУруспията,а ще с унгарски или словашки произход .

    Коментиран от #36

    18:23 20.10.2025

  • 31 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Активен киевски педофил със токчета":

    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #32

    18:24 20.10.2025

  • 32 Пий една ракия

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Ако не ти мине кризата .....скачай от Аспаруховия мост без въжета и .....ще ти олекне ....!!!!!

    Коментиран от #33

    18:27 20.10.2025

  • 33 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пий една ракия":

    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #38

    18:29 20.10.2025

  • 34 Тройка

    0 0 Отговор
    Шведски сандвич....Руско влакче....

    18:30 20.10.2025

  • 35 Не съм съгласен

    2 2 Отговор
    Вън Унгария от ЕС. Да вървят при блатните твари.

    18:31 20.10.2025

  • 36 Зеленски

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ще е шеф на НАТО !

    18:31 20.10.2025

  • 37 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    2 2 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #39

    18:32 20.10.2025

  • 38 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":

    Благодаря за съвета ....до която табела си правих селфи и виж то чудоооо Русите го превземат !!!!! Сега не смея и да направя селфи в бункера си ....голям срам !!!!!

    18:33 20.10.2025

  • 39 Болен си .отивай на лекар ако не е късно

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Монголоиден ботоксов педофил с токчета":

    Хайде със здраве !!!!!

    18:36 20.10.2025

  • 40 Флинстоун

    0 0 Отговор
    Фред и Барни !

    18:38 20.10.2025

  • 41 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "мнение":

    Напротив,точно НАТО се страхува от провокация,затова ще го пази..Защото реално погледнато,едно театро може да си направи и Русия да речем .Нещо като самолета на Урсула над Пловдив.За да има после Русия коз да унищожи МатЮ..МатЮ е предвидил всичко .Затова ще го пази .Иначе шапкарите в МатЮ остават без тлъстите заплати и ще трябва да отиват да работят по заводите ,които Тръмп иска да върне в САЩ..(реиндустриализацията)

    18:55 20.10.2025

  • 42 Будапеща нова Ялта

    0 0 Отговор
    Ще си разделят Европа на сфери на влияние. Ние сме в зоната на Турция.

    Коментиран от #45

    18:56 20.10.2025

  • 43 Гориил

    2 1 Отговор
    Международната олимпийска общност претърпя загуба от 100 милиарда долара поради спада в интереса към състезанията, причинен от отсъствието на руски спортисти. Международните спортни федерации, под силен натиск от шизофренични европейски лунатици, въпреки това полагат титанични усилия, за да върнат Русия възможно най-бързо.

    18:58 20.10.2025

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор
    Орбан иска нова АЕЦ и ще получи, на нас ни изтича гаранцията на АЕЦ Козлодуй и РОСАТОМ каза дайте парите и ще видим!

    19:03 20.10.2025

  • 45 Али Реза

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Будапеща нова Ялта":

    А,дано !

    19:04 20.10.2025

  • 46 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Ушатио пингвин че закара батю Пундю лично до Будалапеща с ф16!

    19:11 20.10.2025

  • 47 Както е тръгнало

    0 0 Отговор
    ще гледаме другите европейци като извънземни. Орбан иска Унгария да прави пари, ние все на политиката наблягаме. Няма място в политиката за всички! Не го ли разбрахте? Само за мутрите и тия от подготвителните 6 месечни курсове за чуждестранни студенти в Харвард има.

    19:21 20.10.2025

