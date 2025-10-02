Новини
Белгия ще сваля руски дронове, ако са големи и създават заплаха
  Тема: Украйна

Белгия ще сваля руски дронове, ако са големи и създават заплаха

2 Октомври, 2025 13:37 657 24

Генералът уточни, че Белгия не е отменила, а е спряла задължителната военна служба

Белгия ще сваля руски дронове, ако са големи и създават заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийските военни ще свалят руски дронове със сигурност, ако навлязат в белгийското въздушно пространство и са големи по размер, каза началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина в интервю за местна медия, предаде БТА.

Той добави, че за по-малките дронове ще бъде преценявано поотделно, като се отчитат опасностите от нанасяне на щети от отломките при свалянето на летателните апарати. Свалянето на дронове не е толкова просто, това е цяла наука, проучваме въпроса, посочи генералът. По неговите думи се търси общоевропейско решение какви действия да бъдат предприети при заплаха от дронове.

Още новини от Украйна

Наблюдаваме руските действия - прекъсване на кабели, разпространяване на дезинформация, кибератаки, изпращане на дронове, опити за убийства - всичко това трудно може да се нарече добросъседство, коментира ген. Вансина. Намираме се в състояние между мира и войната. Засега не очаквам пряк сблъсък между Русия и (друга) европейска страна, допълни той. По неговите думи опасността ще нарасне, когато войната в Украйна свърши, а имперските амбиции на Москва са се запазили, на фона на все по-сложните трансатлантически отношения.

Генералът уточни, че Белгия не е отменила, а е спряла задължителната военна служба. По неговите думи задължаването на младите мъже да служат във войската не е добър подход и засега има "голям ентусиазъм" за доброволно включване в редиците на въоръжените сили.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    20 1 Отговор
    Значи ще пускаме само малки дронове.хи хи хи

    13:39 02.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Има разузнавателни дронове колкото врабче.

    13:39 02.10.2025

  • 3 Мералня

    16 0 Отговор
    колко големи уточнете моля

    Коментиран от #6

    13:40 02.10.2025

  • 4 Мими Кучева🐕

    12 0 Отговор
    A aз не се плаша от големите!💋🌈🛴🤗🤣🖕

    13:41 02.10.2025

  • 5 Умирам от смях

    15 0 Отговор
    Ако са малки, не руски и създават проблеми ще ги свалят ли?

    Коментиран от #16

    13:41 02.10.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мералня":

    По-големи от 25/8😎💋🌈🛴🤗🤣🖕

    13:42 02.10.2025

  • 7 И те

    10 1 Отговор
    Ли като украинците, само върху жилищни квартали

    13:43 02.10.2025

  • 8 МирО

    15 1 Отговор
    Бре от кога Белгия граничи с Русия, или нещо не съм разбрал????

    Коментиран от #9

    13:46 02.10.2025

  • 9 Мими Кучева🐕

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "МирО":

    Не си разбрал,Масква вече превзе Берлин.🦃🌈🛴🤗🤣🖕

    13:47 02.10.2025

  • 10 Тома

    8 0 Отговор
    Освен дрона на к.ми янко не виждам друго за сваляне.

    13:52 02.10.2025

  • 11 АМИ БЕЛГИИСКИТЕ

    6 1 Отговор
    ЗЕНИТЧИЦИ НЕ ВИЖДАТ МАЛКИТЕ
    ЗАРАДИ ДИОПТРИТЕ
    СЕ ПАК СА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

    13:52 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 чукча

    7 1 Отговор
    А за китайски балони нещо?

    13:55 02.10.2025

  • 14 Някой

    7 0 Отговор
    Как ще установят, че е руски? Знаят ли какво е презумпция за невиновност? Дрънкат еднакви празни приказки, като на запис.

    13:55 02.10.2025

  • 15 Дон Корлеоне

    0 7 Отговор
    Хаяско си подритва здравната книжка

    13:56 02.10.2025

  • 16 Омбре

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Умирам от смях":

    Няма, може да създават проблеми, но ще ги пускат,нищо, че не са руски.

    13:56 02.10.2025

  • 17 Песков

    3 0 Отговор
    А,ако са малки ?

    13:57 02.10.2025

  • 18 Ххгфг

    1 7 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!

    13:58 02.10.2025

  • 19 Размера има значение

    6 0 Отговор
    За ракети ,същото ли е ?

    14:00 02.10.2025

  • 20 Маша

    5 0 Отговор
    Руско малко няма !

    14:01 02.10.2025

  • 21 Факт

    5 1 Отговор
    Стена срещу глупостта не може да се издигне!

    14:03 02.10.2025

  • 22 Георги

    4 1 Отговор
    за поне половината от изброените от генерала недобросъседски действия да говори с украинците. Те си се хвалят, че ги извършват. И газопроводи взривиха, и дрони се хвалиха онзи ден, че хакват, и убийства извършват...

    14:04 02.10.2025

  • 23 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Видяла жабата .......
    И тия ги обзе паниката, а бе много ви е страх от Русия!
    А тя горката и лопатите свършва вече!

    14:14 02.10.2025

  • 24 джо

    1 0 Отговор
    Тези Евро...гейове да не се занимават с дронове по добре да организират паради като "Парад гордости "Гей паради " Парад на Трансгенните" това са новите Европейски ценности които се забравиха --това е най важното а не дроновете .

    14:32 02.10.2025

