Новини
Свят »
Белгия »
Летището в Брюксел не е достатъчно защитено

Летището в Брюксел не е достатъчно защитено

30 Септември, 2025 12:05 500 10

  • дронове-
  • брюксел-
  • белгия-
  • летище

От миналата година в страната са обособени екипи за наблюдение на чувствителни зони, една от които е районът около столичното летище

Летището в Брюксел не е достатъчно защитено - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летището в Брюксел не е достатъчно защитено в случай на неразрешено навлизане на дронове в района, заявиха представители на Ръководството на въздушното движение (РВД), цитирани от местни медии. Отбелязва се, че на ден се засичат десетки нарушения на забраната за прелитане на дронове в този район, но рядко се стига до временно затваряне на пистите за излитане и кацане, предаде БТА.

Не всички случаи създават заплаха, опасни са дроновете по оста на пистите и по траекторията на движение на самолетите, поясняват експертите. Те допълват, че дронът може да нанесе по-големи щети от птица, ако бъде засмукан от реактивен двигател. По техните думи в установените досега случаи на нарушения не е ставало въпрос за злоумишлени действия.

Те уточняват, че белгийското законодателство засега не предвижда задължително регистриране на дроновете, така че при инцидент лесно да бъде установяван техният собственик. По техните думи, за да бъде спазен законът, всеки полет на дрон трябва да получи предварително разрешение от РВД.

От миналата година в страната са обособени екипи за наблюдение на чувствителни зони, една от които е районът около столичното летище с площ от 20 квадратни километра. Екипите се състоят от представители на РВД, министерствата на транспорта, отбраната и вътрешните работи.

Според статистиката миналата година са били засечени над 31 хиляди неразрешени полети на дронове в Белгия, основно около летището в Брюксел. Дневно се отчитат по около 30 нарушения в тази зона, но досега не се е налагало самолет да бъде отклонен или аерогарата да бъде изцяло затворена.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Либерал!

    8 0 Отговор
    Трябва да има причина и враг, така може да съществува либерала, страх, лъжи и маниполации, важното е масите да повярват а те да крадат!

    12:07 30.09.2025

  • 2 Наритайте джуджето

    1 5 Отговор
    Спасете малките момченца

    12:10 30.09.2025

  • 3 Пич

    8 0 Отговор
    Когато дечурлигата си изкарат дроновете , НАТО направо вдига Ауакс - ите !!! Страх лозе пази !!!

    12:10 30.09.2025

  • 4 Лютеница Брей

    4 0 Отговор
    Брей, какво откритие...,че то цяла Европа не е защитена, та едно летище ли!?

    12:12 30.09.2025

  • 5 Я пък тоя

    10 0 Отговор
    От какво да го защитавате? От прелитащи лястовички ли?
    Сами си пускате дронове, после се плашите.
    Колко трябва да сте иДиоТи, та да казвате такива неща?

    12:13 30.09.2025

  • 6 Минус две нацики

    0 4 Отговор
    🔥👏✌️🇺🇦Минус подполковник: Украинското разузнаване удари Руската гвардия дълбоко в Руската федерация
    ✅️На 27 септември 2025 г. Командването на Руската гвардия, съвместно с Кавказкото освободително движение, проведе успешна операция в района на Тамбукан в Ставрополския край.
    ☠️Убити бяха подполковник от Руската гвардия, командир на подразделението за специални части „Авангард“, както и неговият помощник и шофьор.

    12:14 30.09.2025

  • 7 просто е

    3 0 Отговор
    Кацайте на Шарлероа

    12:17 30.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Убит руснак

    1 3 Отговор
    Спасени и защитени деца

    12:20 30.09.2025

  • 10 Мдаа!🤔

    3 0 Отговор
    Сами са неспособни да го защитят, но ако помолят Путин, надали ще им откаже!

    12:32 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания