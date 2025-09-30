Летището в Брюксел не е достатъчно защитено в случай на неразрешено навлизане на дронове в района, заявиха представители на Ръководството на въздушното движение (РВД), цитирани от местни медии. Отбелязва се, че на ден се засичат десетки нарушения на забраната за прелитане на дронове в този район, но рядко се стига до временно затваряне на пистите за излитане и кацане, предаде БТА.

Не всички случаи създават заплаха, опасни са дроновете по оста на пистите и по траекторията на движение на самолетите, поясняват експертите. Те допълват, че дронът може да нанесе по-големи щети от птица, ако бъде засмукан от реактивен двигател. По техните думи в установените досега случаи на нарушения не е ставало въпрос за злоумишлени действия.

Те уточняват, че белгийското законодателство засега не предвижда задължително регистриране на дроновете, така че при инцидент лесно да бъде установяван техният собственик. По техните думи, за да бъде спазен законът, всеки полет на дрон трябва да получи предварително разрешение от РВД.

От миналата година в страната са обособени екипи за наблюдение на чувствителни зони, една от които е районът около столичното летище с площ от 20 квадратни километра. Екипите се състоят от представители на РВД, министерствата на транспорта, отбраната и вътрешните работи.

Според статистиката миналата година са били засечени над 31 хиляди неразрешени полети на дронове в Белгия, основно около летището в Брюксел. Дневно се отчитат по около 30 нарушения в тази зона, но досега не се е налагало самолет да бъде отклонен или аерогарата да бъде изцяло затворена.