Белгия за заплахата от дронове: Загубихме твърде много време

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви, че иска да ускори плана на страната за противодействие срещу дронове, предаде белгийската новинарска агенция Белга. Франкен обясни, че няколко мерки, първоначално планирани за 2026 г., ще бъдат приложени още тази година, съобщи БТА.
Министерството на отбраната на Белгия възнамерява да подобри засичането на дронове и да засили сътрудничеството си с дружеството, което отговаря за националната мрежа от сензори. Плановете включват инсталацията на системи от сензори във военни обекти, за да се подсили тази мрежа.
Всички данни ще бъдат интегрирани в Националния център за въздушна сигурност. Министерството планира също да инвестира в специализирани системи за противодействие на дронове. "Всичко ще включено в предложението ми. Едно от условията е, че всичко трябва да е на разположение бързо“, каза той и добави, че ще представи доклад пред Министерския съвет в рамките на две седмици.
"Загубихме твърде много време. Ето защо трябва да ускорим усилията си. Ситуацията е спешна. Не сме във война, но се намираме във военна криза", посочи Франкен, който е на посещение в Сан Франциско.
Той също така заяви, че е назначил генерал, който ще е ангажиран с прилагането на плана. Решението е взето след като миналата седмица над военната база "Елсенборн" в Белгия бяха забелязани прелитащи дронове.
"Разследването все още продължава. Все още не знаем откъде са дошли дроновете, кой стои зад тях или каква е била целта им", каза вчера началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина. Дроновете "не бяха от вида, който се продава в магазините", каза още Вансина. "Това е психологическа война, сравнима с кибератаки. Руснаците са майстори в борбата с трети страни", добави той.
1 Хич да не бързате евроатланти!
13:09 06.10.2025
2 Ами да си правят
13:15 06.10.2025
3 Тея в Белгия
13:17 06.10.2025
4 националната мрежа от сензори
13:19 06.10.2025
5 Още преди 4 години
Коментиран от #26
13:24 06.10.2025
6 Баба Гошка
13:26 06.10.2025
7 Европа си вдигаше стандарта
Сега ще наваксвате.
Щото решихте, че Русия ще стане нормална.
13:27 06.10.2025
8 Факти
Коментиран от #11
13:28 06.10.2025
10 Направо е смехотворно
Коментиран от #14, #21
13:34 06.10.2025
11 Ку-ку
До коментар #8 от "Факти":Смешно ще стане като им писне на всички от НАТО и приземят няколко томахоук в бункера на джуджето.....нали се досещате, че търпението няма да е вечно, а и може да се обърнат към Нетаняху, поне той знае къде и как да намира и отстранява "болестите"....
13:35 06.10.2025
14 Пиша данни
До коментар #10 от "Направо е смехотворно":И се трие ! И защо ? Видеото от базата за тестване на безпилотно оборудване на голяма надморска височина в Нгари е публично , от Тибет на китайците , има публикации на китайската информационна агенция Синхуа . Това е нещо което дори отрича физичните закони .... плътността на материала е 450 пъти по малка от на алуминия ..повтарям: 450 пъти по малка от на алуминия! Паяжина от паяк ...
Коментиран от #18
13:46 06.10.2025
15 30 години преди САЩ
13:52 06.10.2025
16 Спрете войната!
13:53 06.10.2025
17 Кит
Много трябва да внимават руснаците да не им се привидят като конгоанци.
13:54 06.10.2025
18 Дрон колкото Ф16
До коментар #14 от "Пиша данни":И да тежи само 24 кг ....
13:54 06.10.2025
19 Нищо не може да направи
13:57 06.10.2025
20 Ей това китайско чудо хора
Коментиран от #27
14:02 06.10.2025
21 Важното е далавера да има
До коментар #10 от "Направо е смехотворно":Ефекта не е важен ...
14:07 06.10.2025
22 Топлата вода ще откриват ...
14:10 06.10.2025
23 Топлата вода ще откриват ...
14:11 06.10.2025
24 Топлата вода ще откриват ...
И поне 50 пред Европа... сезори щели да слагат в Белгия ...ами да ги слагат ...
14:13 06.10.2025
25 В България
14:16 06.10.2025
26 Същото което сега е милиардерче
До коментар #5 от "Още преди 4 години":В Китай с патента си за роторната си съчмена електрограната която в Китай се използва масово за дървосеч впрочем
14:21 06.10.2025
27 Уникално е
До коментар #20 от "Ей това китайско чудо хора":От паяжина на паяк ...при морско ниво се вдига до 2000 метра и без двигател
.... китайска работа
14:26 06.10.2025