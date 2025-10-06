Белгия за заплахата от дронове: Загубихме твърде много време

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви, че иска да ускори плана на страната за противодействие срещу дронове, предаде белгийската новинарска агенция Белга. Франкен обясни, че няколко мерки, първоначално планирани за 2026 г., ще бъдат приложени още тази година, съобщи БТА.

Министерството на отбраната на Белгия възнамерява да подобри засичането на дронове и да засили сътрудничеството си с дружеството, което отговаря за националната мрежа от сензори. Плановете включват инсталацията на системи от сензори във военни обекти, за да се подсили тази мрежа.

Още новини от Украйна

Всички данни ще бъдат интегрирани в Националния център за въздушна сигурност. Министерството планира също да инвестира в специализирани системи за противодействие на дронове. "Всичко ще включено в предложението ми. Едно от условията е, че всичко трябва да е на разположение бързо“, каза той и добави, че ще представи доклад пред Министерския съвет в рамките на две седмици.

"Загубихме твърде много време. Ето защо трябва да ускорим усилията си. Ситуацията е спешна. Не сме във война, но се намираме във военна криза", посочи Франкен, който е на посещение в Сан Франциско.

Той също така заяви, че е назначил генерал, който ще е ангажиран с прилагането на плана. Решението е взето след като миналата седмица над военната база "Елсенборн" в Белгия бяха забелязани прелитащи дронове.

"Разследването все още продължава. Все още не знаем откъде са дошли дроновете, кой стои зад тях или каква е била целта им", каза вчера началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина. Дроновете "не бяха от вида, който се продава в магазините", каза още Вансина. "Това е психологическа война, сравнима с кибератаки. Руснаците са майстори в борбата с трети страни", добави той.