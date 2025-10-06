Новини
Свят »
Белгия »
Белгия за заплахата от дронове: Загубихме твърде много време
  Тема: Украйна

Белгия за заплахата от дронове: Загубихме твърде много време

6 Октомври, 2025 13:06 845 27

  • дронове-
  • белгия-
  • тео франкен-
  • отбрана

Министерството на отбраната на Белгия възнамерява да подобри засичането на дронове

Белгия за заплахата от дронове: Загубихме твърде много време - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви, че иска да ускори плана на страната за противодействие срещу дронове, предаде белгийската новинарска агенция Белга. Франкен обясни, че няколко мерки, първоначално планирани за 2026 г., ще бъдат приложени още тази година, съобщи БТА.

Министерството на отбраната на Белгия възнамерява да подобри засичането на дронове и да засили сътрудничеството си с дружеството, което отговаря за националната мрежа от сензори. Плановете включват инсталацията на системи от сензори във военни обекти, за да се подсили тази мрежа.

Още новини от Украйна

Всички данни ще бъдат интегрирани в Националния център за въздушна сигурност. Министерството планира също да инвестира в специализирани системи за противодействие на дронове. "Всичко ще включено в предложението ми. Едно от условията е, че всичко трябва да е на разположение бързо“, каза той и добави, че ще представи доклад пред Министерския съвет в рамките на две седмици.

"Загубихме твърде много време. Ето защо трябва да ускорим усилията си. Ситуацията е спешна. Не сме във война, но се намираме във военна криза", посочи Франкен, който е на посещение в Сан Франциско.

Той също така заяви, че е назначил генерал, който ще е ангажиран с прилагането на плана. Решението е взето след като миналата седмица над военната база "Елсенборн" в Белгия бяха забелязани прелитащи дронове.

"Разследването все още продължава. Все още не знаем откъде са дошли дроновете, кой стои зад тях или каква е била целта им", каза вчера началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина. Дроновете "не бяха от вида, който се продава в магазините", каза още Вансина. "Това е психологическа война, сравнима с кибератаки. Руснаците са майстори в борбата с трети страни", добави той.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хич да не бързате евроатланти!

    8 3 Отговор
    Зимата е дълга!

    13:09 06.10.2025

  • 2 Ами да си правят

    11 1 Отговор
    противодействие срещу дронове в Белгия. Някой пречи ли им ?

    13:15 06.10.2025

  • 3 Тея в Белгия

    9 2 Отговор
    Нямат националната мрежа от сензори за наводнения и пожари, но иначе за дрони щели....цирк...

    13:17 06.10.2025

  • 4 националната мрежа от сензори

    8 2 Отговор
    Да броят гаргите и щъркелите .....доообре..... голяма полза ще е за хората това нали? ...

    13:19 06.10.2025

  • 5 Още преди 4 години

    9 1 Отговор
    Едно момченце 10 клас от Илиенци направи програмка дрончето му да лети след ято гарги в южният парк. За седмица само. А да видим как сензорите ще го хванат като е от целулоза. И като го хванат кво?

    Коментиран от #26

    13:24 06.10.2025

  • 6 Баба Гошка

    8 3 Отговор
    Как пък точно руснаците са им виновни, че не могат един дрон да свалят? Те руснаците и през сателит могат да ги видят, ако са им притрябвали. Може и да са наглукри. Тепърва ще ни иззнудват и терроризират тез доллни същества. Влакове, мостове, частни домове. Бедна вий фантазията за зловреддните укрри, дет всички сме им длъжни за вечни времена да ги храним и отглеждаме в лукс

    13:26 06.10.2025

  • 7 Европа си вдигаше стандарта

    2 6 Отговор
    а през това време Русия гладуваше и правеше пушки.
    Сега ще наваксвате.
    Щото решихте, че Русия ще стане нормална.

    13:27 06.10.2025

  • 8 Факти

    5 0 Отговор
    Току що гледах видео от атаката на рафинерията в Омск. Дронът се приближава бавно и необезпокоявано. Няма ПВО. Охранителите стрелят с калашници, но не могат да го уцелят. Работниците са отвън зад загражденията - снимат и се смеят.

    Коментиран от #11

    13:28 06.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Направо е смехотворно

    5 0 Отговор
    "национална мрежа от сензори"..... и като бройка колко трябва да са ? И впрочем на каква височина трябва да засичат? (На 28 септември 2025 г. Китай публично  представи новата си база за тестване на безпилотно оборудване на голяма надморска височина в Нгари , Тибет,... 5000-5500 метра надморска височина ! Нещо невиждано за Запада ...)

    Коментиран от #14, #21

    13:34 06.10.2025

  • 11 Ку-ку

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Смешно ще стане като им писне на всички от НАТО и приземят няколко томахоук в бункера на джуджето.....нали се досещате, че търпението няма да е вечно, а и може да се обърнат към Нетаняху, поне той знае къде и как да намира и отстранява "болестите"....

    13:35 06.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пиша данни

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Направо е смехотворно":

    И се трие ! И защо ? Видеото от базата за тестване на безпилотно оборудване на голяма надморска височина в Нгари  е публично , от Тибет на китайците , има публикации на китайската информационна агенция Синхуа . Това е нещо което дори отрича физичните закони .... плътността на материала е 450 пъти по малка от на алуминия ..повтарям: 450 пъти по малка от на алуминия! Паяжина от паяк ...

    Коментиран от #18

    13:46 06.10.2025

  • 15 30 години преди САЩ

    2 0 Отговор
    И поне 50 пред Европа... сезори щели да слагат....

    13:52 06.10.2025

  • 16 Спрете войната!

    3 0 Отговор
    Нещастници! Приемете безусловно изискванията на Русия и прекратете войната!

    13:53 06.10.2025

  • 17 Кит

    0 0 Отговор
    Белгийците са в правото си да вземат преценените като нужни мерки, но аз бих ги посъветвал да не допускат една много опасна грешка, основана на историческия им опит.
    Много трябва да внимават руснаците да не им се привидят като конгоанци.

    13:54 06.10.2025

  • 18 Дрон колкото Ф16

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пиша данни":

    И да тежи само 24 кг ....

    13:54 06.10.2025

  • 19 Нищо не може да направи

    1 1 Отговор
    Вече Европа! Нищо....

    13:57 06.10.2025

  • 20 Ей това китайско чудо хора

    1 0 Отговор
    Показано в Тибет тежи само 24,8 кг без боеприпаса .... стартира полет от 4500 метра надморска височина и не е обявена височината на полета му ...вероятно е над 20 000 метра

    Коментиран от #27

    14:02 06.10.2025

  • 21 Важното е далавера да има

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Направо е смехотворно":

    Ефекта не е важен ...

    14:07 06.10.2025

  • 22 Топлата вода ще откриват ...

    1 0 Отговор
    Няколко системи, достъпни за Съединените щати или партньори, илюстрират този обхват. Двойката MyDefence Wingman и Pitbull, вече поръчана в големи количества от американската армия, комбинира преносимо радиочестотно откриване и заглушаване за близка защита на разположени части и точки за достъп. Решения, монтирани на превозни средства, като M-ACE на Northrop Grumman, интегрират радар, радиочестотни сензори, изображения и опция за прихващане с кула, за да покрият по-широки периметри около чувствителни обекти и VIP маршрути. Системите с насочена енергия, като Epirus Leonidas или демонстратора THOR, базирани на мощни микровълни, са насочени към групи от дронове; тяхното използване е обусловено от обществената безопасност и ограниченията за предотвратяване на конфликти в градските райони.

    14:10 06.10.2025

  • 23 Топлата вода ще откриват ...

    1 0 Отговор
    По-нови решения, като например SAMURAI на Honeywell, отразяват тенденцията за справяне с координирани атаки от типа „рояк“ чрез сливане на сензори и по-бързи алгоритми за вземане на решения. За международно събитие тези възможности обикновено се комбинират със стриктно управление на въздушното пространство на много ниска височина и координация в реално време между полицията, военните части и контрола на въздушното движение, за да се избегне смущение от оторизирани платформи и да се поддържа непрекъснатост на операциите.

    14:11 06.10.2025

  • 24 Топлата вода ще откриват ...

    1 0 Отговор
    30 години преди САЩ са Китай
    И поне 50 пред Европа... сезори щели да слагат в Белгия ...ами да ги слагат ...

    14:13 06.10.2025

  • 25 В България

    0 0 Отговор
    Не ни е нужна "национална мрежа от сензори" и без тях успешно броихме птиците по Понтика с години нали?

    14:16 06.10.2025

  • 26 Същото което сега е милиардерче

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Още преди 4 години":

    В Китай с патента си за роторната си съчмена електрограната която в Китай се използва масово за дървосеч впрочем

    14:21 06.10.2025

  • 27 Уникално е

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ей това китайско чудо хора":

    От паяжина на паяк ...при морско ниво се вдига до 2000 метра и без двигател
    .... китайска работа

    14:26 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания