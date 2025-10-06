Новини
"Искат да ни тестват": Мерц за дроновете над Германия
  Тема: Украйна

6 Октомври, 2025 13:36 813 40

  • дронове-
  • фридрих мерц-
  • германия-
  • русия-
  • нато

До момента не е ясно кой стои зад инцидентите с дронове в Германия. Канцлерът Мерц обаче подозира дългата ръка на Москва.

"Искат да ни тестват": Мерц за дроновете над Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

„Сериозна заплаха за нашата сигурност" – нарече германският канцлер Фридрих Мерц зачестилите инциденти с дронове. Освен над летището в Мюнхен, през последните няколко дни неидентифицирани безпилотни самолети бяха забелязани и над Франкфурт и Копенхаген, а преди това и над обекти с важно значение за сигурността в няколко държави от ЕС и НАТО. „Нашето предположение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове. Искат да ни тестват“, каза Мерц в популярно политическо токшоу по обществената телевизия АРД.

Русия отхвърля обвиненията

Още новини от Украйна

Летището в Мюнхен беше затваряно на няколко пъти заради опасността от летящи дронове, което доведе до сериозни смущения на въздушния трафик. Медийно съобщение, според което става дума за дронове с военно предназначение, все още не е потвърдено.

Засега без инциденти с бойни дронове

Мащабите на тези инциденти с дронове през последните седмици е нещо ново, заяви още германският канцлер. За щастие досега „няма нито един инцидент или случай с боен дрон“. Става въпрос за „опити за шпионаж" и за „създаване на несигурност сред населението“.

Защитата срещу дронове в Германия е от компетенцията на полицията. Според канцлера Мерц обаче тя все още не е достатъчно добре оборудвана. При необходимост дроновете на територията на страната трябва да могат да бъдат сваляни и от военните. Затова федералното правителство възнамерява още тази седмица да внесе промени в закона за полицията. Освен това ще бъде преразгледан законът за въздушната безопасност, за да се уточнят по-ясно правомощията на армията относно полетите на дронове, стана ясно още от участието на Мерц в популярното токшоу на АРД.

Център за борба с дронове

Междувременно стана ясно, че утре правителството на Бавария ще обсъди нов закон за противодействие на дронове, който ще даде право на полицията да ги сваля.

Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт пък обяви, че ще бъде създаден Център за противодействие на дронове, който ще обедини компетенциите на федералната полиция, федералната криминална служба, митниците и властите на федералните провинции.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами, искат да ви тестват

    6 19 Отговор
    Решихте, че Русия вечно ще стои в блатата и няма да тръгне към цивилизования свят.

    Коментиран от #39

    13:38 06.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Слаб две.

    13:38 06.10.2025

  • 3 врачански пустиняк

    21 5 Отговор
    тва евро шпоровете да се радват че са дрончета от картон а не орехчета че тогива нема да могат да брецат

    13:40 06.10.2025

  • 4 мошЕто

    16 2 Отговор
    Ха-ха ! Някакви си дронове им късат нервите на мерцовците и тям подобните , а те решили да се борят с руснаците .

    Коментиран от #8

    13:41 06.10.2025

  • 5 Вервайте ми!

    22 2 Отговор
    Има ли нещо негативно случващо се в ЕС и света да не е виновен Путин?
    Швабите им се превижда 9 май!

    Коментиран от #21

    13:42 06.10.2025

  • 6 Фройд

    9 1 Отговор
    Не. Не искам, достатъчно е само да те погледна.

    13:43 06.10.2025

  • 7 Някой

    15 1 Отговор
    Въпросът е, кой ви тества? Или и това не сте установили? Ясно е, че ще изпозлвате момента да плюете по Русия. Пък и да използвате повода да похаричте безотчетно още и някой милиард. Ама, накрая да не падат бомби по бюргерските глави???

    13:43 06.10.2025

  • 8 ха-ха

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "мошЕто":

    По-смешното е , че не могат да разберат чии са и откъде идват дрончетата . Големи скапаняци са тия натЮвце ....!

    13:44 06.10.2025

  • 9 Майна

    8 0 Отговор
    Ха ха ха ...
    Ха ха- как да го наречем това...

    Коментиран от #11

    13:45 06.10.2025

  • 10 ФАКТ

    15 1 Отговор
    АМАН ОТ ТОЛКОВА РЕВЛЬОВЦИ, БЕЗ ОСНОВАНИЕ! ЦЯЛ СВЯТ РАЗБРА, ЧЕ РУСИЯ НЕ ВИ ТЕСТВА С ДРОНОВЕ, А ВИ ТЕСТВА ЗЕЛЕНИЯ НАР..КО..МАН. ИСКА НАТО ДА ВЛЕЗЕ ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ. НЕ СЕ ПРАВЕТЕ, ЧЕ НЕ ЗНАЕТЕ, ЗАЩОТО ВСИЧКО ВИ Е ЯСНО И ВИЕ СЪЩО КАТО ЗЕЛЕНИЯ ИСКАТЕ ВОЙНА.

    Коментиран от #18

    13:46 06.10.2025

  • 11 Фройд

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Ако се произнеса професионално ще ме изтрият.

    13:49 06.10.2025

  • 12 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    "Искат да ни тестват" ...
    С тоя между тестисите, май

    13:50 06.10.2025

  • 13 Спрете войната!

    8 3 Отговор
    Нещастници! Приемете безусловно изискванията на Русия и прекратете войната!

    13:51 06.10.2025

  • 14 Абе

    8 2 Отговор
    Ясно ли е дали дробовете са с чипове от перални?

    13:52 06.10.2025

  • 15 Мерц

    12 2 Отговор
    да беше попитал "приятеля" си по Бело Зеленски?? Той би трябвало да знае със сигурност кои са - Азов или Бандеровци.

    13:52 06.10.2025

  • 16 БОНИ БОНЧЕВ

    6 3 Отговор
    ЩЕ ВА ТЕСТВАТ ПОСЛЕ И ОТЗАД.И ЗАМИНАВАТЕ В ТРАПА.

    13:52 06.10.2025

  • 17 гост

    7 3 Отговор
    Ти отдавна си тестван!Само се чудя на германците за избора на още една куха лейка.

    13:53 06.10.2025

  • 18 конь с капаци

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    има една дребна мисирка от Канал 1 - Ию Некодимоф, вчера и той се прави на утрепан и питаше Първанофф за дронове на Русия над Германия и други страни, без да е напълно ясно откъде са дошли в тези страни, и гледаше много УМНО, ама нали трябва да покаже че може да лижи яко

    13:53 06.10.2025

  • 19 Я пък тоя

    8 0 Отговор
    Само тоя главоч не разбра за дроновете.
    Пък се изтъпанчил и да говори.
    Става по-зле и от Макрон.
    Но оня има кой да го шамаросва, та в последно време мълчи.

    13:54 06.10.2025

  • 20 Ало -Ало!

    9 2 Отговор
    А защо да не е дългата ръка на Украйна или късата ръка на някой друг. Пълни простотии!

    13:54 06.10.2025

  • 21 мчи тъй де

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вервайте ми!":

    то путин никого не нападна, те него нападнаха

    13:54 06.10.2025

  • 22 Баце ЕООД

    5 1 Отговор
    В Дания задържаха германци, а в Германия хърватин.. Кой ви тества? За психиатрия са ЕС лидерите, нямат никаква връзка с реалността.

    13:55 06.10.2025

  • 23 Ъъъъъъъъ

    2 1 Отговор
    И този още не е вдянал, че именно той, а не дроновете са заплаха за Германия.🤔

    13:56 06.10.2025

  • 24 DW смърди

    5 1 Отговор
    "Нашето предположение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове. Искат да ни тестват“

    "До момента не е ясно кой стои зад инцидентите с дронове в Германия."

    С "предположения" не се работи никъде!
    Разследваш, намираш доказателства и тогава започваш да действаш, защото иначе си само едно плямпало!

    И се оказа, че в Дания били хванали трима германци, които пускали дронове над летищата...
    Смешници с "предположения". Все руснаците ви криви, каквото и да стане.
    Сигурно руснаците са виновни, че се напълни Германия с черни "инженери" и "лекари"...

    13:56 06.10.2025

  • 25 Ахах

    5 1 Отговор
    Ония ден гледам украински ван, турил един дрон вътре и кара към Полша.. Та, кой, кого тества? Тия войнолюбци не разбраха, че дните им са преброени..

    13:57 06.10.2025

  • 26 Фолксвсген

    2 0 Отговор
    Съдът им каза че дизел ъпдейта на някои модели е невалиден за Германия.. Аааайде още 350млн загуби сега. Там кви ли дронове ще изкопаят?

    13:59 06.10.2025

  • 27 Анонимен

    1 1 Отговор
    Предвид, че всичките истерии с дронове досега се оказаха фейкове - мерц се тества сам себе си.

    13:59 06.10.2025

  • 28 Евроид...т

    4 1 Отговор
    Всички дронове по всички земни кълбета са руски и Путин лично ги пуска.

    13:59 06.10.2025

  • 29 Георги

    4 1 Отговор
    значи, готвите се да дадете €800,000,000,000 на ВПК, но поради някаква причина подозирате Москва ?!?!?!?

    14:02 06.10.2025

  • 30 Така ще бъде

    0 6 Отговор
    Докато не гръмне една шикалка връз главата на страхливеца в бункера.
    Допуснахме един криминален руснак да се гаври с цивилизования свят.

    14:05 06.10.2025

  • 31 До Мерц

    6 0 Отговор
    В момента е Напълно ясно кой стои зад инцидентите с дронове в Германия!
    С тези дронове Зеленски не иска да ви тества, а иска директно да ви въвлече
    Във война с Русия, а ако ЕС се включи, ще бъде перфектно, дори и Света да загине!

    14:07 06.10.2025

  • 32 Не знаят

    3 0 Отговор
    кой ги пуска, нямало данни да са с бойно предназначение. Съседните страни не са ги забелязали, но е много вероятно да са руски. Абе трябва си стена от дронове и това си е.

    14:08 06.10.2025

  • 33 НИКО

    2 0 Отговор
    СЛЕД РЪКАТА НА ПУТИН СКОРО ЩЕ УСЕТЯТ И ДРУГО ТВЪРДО НЕЩО ДО ЗАДНИТЕ СИ ЧАСТИ ГЛУПАВИТЕ ШВАБИ

    14:15 06.10.2025

  • 34 Шперц

    1 0 Отговор
    Искът да ни тестват, амъ сме подготвени с памперси и вазелин!

    14:15 06.10.2025

  • 35 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Не им е ясно кой стои зад инцидентите с дронове, обаче Русия е виновна.
    Не знаят кой уби Кенеди, пак Русия е виновна.
    Не знаят, че отвсякъде са се 💩💩💩, пак Русия е винивна.

    14:17 06.10.2025

  • 36 ССС

    3 0 Отговор
    "Канцлерът Мерц обаче подозира дългата ръка на Москва...."
    Ако усети, че "Русия стои зад" него, да знае, че не е ръка, друго е.

    14:17 06.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Въпрос към тук пишещите русофоби:
    Като четете изказванията на любимите ви политици, Макрон, Мерц, Стармър, Урсула, Калас и т.н. не се ли срамувате поне малко???

    14:23 06.10.2025

  • 39 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами, искат да ви тестват":

    Русия винаги ще си остане в блатата, с дронове или без дронове.

    Коментиран от #40

    14:32 06.10.2025

  • 40 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хаха":

    А отиди и виж, тогава пиши.
    А би ли отговорил на коментар 38.

    14:38 06.10.2025

