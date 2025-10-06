"Искат да ни тестват": Мерц за дроновете над Германия

„Сериозна заплаха за нашата сигурност" – нарече германският канцлер Фридрих Мерц зачестилите инциденти с дронове. Освен над летището в Мюнхен, през последните няколко дни неидентифицирани безпилотни самолети бяха забелязани и над Франкфурт и Копенхаген, а преди това и над обекти с важно значение за сигурността в няколко държави от ЕС и НАТО. „Нашето предположение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове. Искат да ни тестват“, каза Мерц в популярно политическо токшоу по обществената телевизия АРД.

Русия отхвърля обвиненията

Летището в Мюнхен беше затваряно на няколко пъти заради опасността от летящи дронове, което доведе до сериозни смущения на въздушния трафик. Медийно съобщение, според което става дума за дронове с военно предназначение, все още не е потвърдено.

Засега без инциденти с бойни дронове

Мащабите на тези инциденти с дронове през последните седмици е нещо ново, заяви още германският канцлер. За щастие досега „няма нито един инцидент или случай с боен дрон“. Става въпрос за „опити за шпионаж" и за „създаване на несигурност сред населението“.

Защитата срещу дронове в Германия е от компетенцията на полицията. Според канцлера Мерц обаче тя все още не е достатъчно добре оборудвана. При необходимост дроновете на територията на страната трябва да могат да бъдат сваляни и от военните. Затова федералното правителство възнамерява още тази седмица да внесе промени в закона за полицията. Освен това ще бъде преразгледан законът за въздушната безопасност, за да се уточнят по-ясно правомощията на армията относно полетите на дронове, стана ясно още от участието на Мерц в популярното токшоу на АРД.

Център за борба с дронове

Междувременно стана ясно, че утре правителството на Бавария ще обсъди нов закон за противодействие на дронове, който ще даде право на полицията да ги сваля.

Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт пък обяви, че ще бъде създаден Център за противодействие на дронове, който ще обедини компетенциите на федералната полиция, федералната криминална служба, митниците и властите на федералните провинции.