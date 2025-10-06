"Искат да ни тестват": Мерц за дроновете над Германия

„Сериозна заплаха за нашата сигурност" – нарече германският канцлер Фридрих Мерц зачестилите инциденти с дронове. Освен над летището в Мюнхен, през последните няколко дни неидентифицирани безпилотни самолети бяха забелязани и над Франкфурт и Копенхаген, а преди това и над обекти с важно значение за сигурността в няколко държави от ЕС и НАТО. „Нашето предположение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове. Искат да ни тестват“, каза Мерц в популярно политическо токшоу по обществената телевизия АРД.
Русия отхвърля обвиненията
Летището в Мюнхен беше затваряно на няколко пъти заради опасността от летящи дронове, което доведе до сериозни смущения на въздушния трафик. Медийно съобщение, според което става дума за дронове с военно предназначение, все още не е потвърдено.
Засега без инциденти с бойни дронове
Мащабите на тези инциденти с дронове през последните седмици е нещо ново, заяви още германският канцлер. За щастие досега „няма нито един инцидент или случай с боен дрон“. Става въпрос за „опити за шпионаж" и за „създаване на несигурност сред населението“.
Защитата срещу дронове в Германия е от компетенцията на полицията. Според канцлера Мерц обаче тя все още не е достатъчно добре оборудвана. При необходимост дроновете на територията на страната трябва да могат да бъдат сваляни и от военните. Затова федералното правителство възнамерява още тази седмица да внесе промени в закона за полицията. Освен това ще бъде преразгледан законът за въздушната безопасност, за да се уточнят по-ясно правомощията на армията относно полетите на дронове, стана ясно още от участието на Мерц в популярното токшоу на АРД.
Център за борба с дронове
Междувременно стана ясно, че утре правителството на Бавария ще обсъди нов закон за противодействие на дронове, който ще даде право на полицията да ги сваля.
Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт пък обяви, че ще бъде създаден Център за противодействие на дронове, който ще обедини компетенциите на федералната полиция, федералната криминална служба, митниците и властите на федералните провинции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами, искат да ви тестват
Коментиран от #39
13:38 06.10.2025
2 Последния Софиянец
13:38 06.10.2025
3 врачански пустиняк
13:40 06.10.2025
4 мошЕто
Коментиран от #8
13:41 06.10.2025
5 Вервайте ми!
Швабите им се превижда 9 май!
Коментиран от #21
13:42 06.10.2025
6 Фройд
13:43 06.10.2025
7 Някой
13:43 06.10.2025
8 ха-ха
До коментар #4 от "мошЕто":По-смешното е , че не могат да разберат чии са и откъде идват дрончетата . Големи скапаняци са тия натЮвце ....!
13:44 06.10.2025
9 Майна
Ха ха- как да го наречем това...
Коментиран от #11
13:45 06.10.2025
10 ФАКТ
Коментиран от #18
13:46 06.10.2025
11 Фройд
До коментар #9 от "Майна":Ако се произнеса професионално ще ме изтрият.
13:49 06.10.2025
12 Хасковски каунь
С тоя между тестисите, май
13:50 06.10.2025
13 Спрете войната!
13:51 06.10.2025
14 Абе
13:52 06.10.2025
15 Мерц
13:52 06.10.2025
16 БОНИ БОНЧЕВ
13:52 06.10.2025
17 гост
13:53 06.10.2025
18 конь с капаци
До коментар #10 от "ФАКТ":има една дребна мисирка от Канал 1 - Ию Некодимоф, вчера и той се прави на утрепан и питаше Първанофф за дронове на Русия над Германия и други страни, без да е напълно ясно откъде са дошли в тези страни, и гледаше много УМНО, ама нали трябва да покаже че може да лижи яко
13:53 06.10.2025
19 Я пък тоя
Пък се изтъпанчил и да говори.
Става по-зле и от Макрон.
Но оня има кой да го шамаросва, та в последно време мълчи.
13:54 06.10.2025
20 Ало -Ало!
13:54 06.10.2025
21 мчи тъй де
До коментар #5 от "Вервайте ми!":то путин никого не нападна, те него нападнаха
13:54 06.10.2025
22 Баце ЕООД
13:55 06.10.2025
23 Ъъъъъъъъ
13:56 06.10.2025
24 DW смърди
"До момента не е ясно кой стои зад инцидентите с дронове в Германия."
С "предположения" не се работи никъде!
Разследваш, намираш доказателства и тогава започваш да действаш, защото иначе си само едно плямпало!
И се оказа, че в Дания били хванали трима германци, които пускали дронове над летищата...
Смешници с "предположения". Все руснаците ви криви, каквото и да стане.
Сигурно руснаците са виновни, че се напълни Германия с черни "инженери" и "лекари"...
13:56 06.10.2025
25 Ахах
13:57 06.10.2025
26 Фолксвсген
13:59 06.10.2025
27 Анонимен
13:59 06.10.2025
28 Евроид...т
13:59 06.10.2025
29 Георги
14:02 06.10.2025
30 Така ще бъде
Допуснахме един криминален руснак да се гаври с цивилизования свят.
14:05 06.10.2025
31 До Мерц
С тези дронове Зеленски не иска да ви тества, а иска директно да ви въвлече
Във война с Русия, а ако ЕС се включи, ще бъде перфектно, дори и Света да загине!
14:07 06.10.2025
32 Не знаят
14:08 06.10.2025
33 НИКО
14:15 06.10.2025
34 Шперц
14:15 06.10.2025
35 Я пък тоя
Не знаят кой уби Кенеди, пак Русия е виновна.
Не знаят, че отвсякъде са се 💩💩💩, пак Русия е винивна.
14:17 06.10.2025
36 ССС
Ако усети, че "Русия стои зад" него, да знае, че не е ръка, друго е.
14:17 06.10.2025
38 Я пък тоя
Като четете изказванията на любимите ви политици, Макрон, Мерц, Стармър, Урсула, Калас и т.н. не се ли срамувате поне малко???
14:23 06.10.2025
39 Хаха
До коментар #1 от "Ами, искат да ви тестват":Русия винаги ще си остане в блатата, с дронове или без дронове.
Коментиран от #40
14:32 06.10.2025
40 Я пък тоя
До коментар #39 от "Хаха":А отиди и виж, тогава пиши.
А би ли отговорил на коментар 38.
14:38 06.10.2025