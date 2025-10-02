Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Европа подцени Русия, която заедно с тероризма представлява "най-голямата структурна заплаха за европейците". Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ), публикувано в сряда, 1 октомври.
"Дълго време подценявахме Русия. Русия е икономически много по-слаба от Европа, населението ѝ намалява, а индустрията ѝ не е иновативна. Но тя произвежда много повече оръжия - и то по-бързо. Подценихме заплахата", казва френският президент. "Освен тероризма Русия е другата най-голяма структурна заплаха за европейците. Тя застрашава нашата колективна сигурност чрез намеса в нашите избори, кибератаки, убийства на опозиционери и миграционни потоци, които се използват като средство за натиск", изтъква Макрон в интервюто.
"Руските ботове манипулират демокрацията в Европа"
Френският президент посочва също така, че се подценява колко много руснаците влияят на нашето обществено мнение чрез разпространяването на неистини, стигащи до истории за нашествие на дървеници във Франция.
"Нашите отворени общества са уязвими към информационни войни. Ние сме наивни, ако не осъзнаваме, че руската тайна армия се разпространява в нашите демокрации. Тя се състои от тези малки, безлични войници, които се наричат дигитални ботове. Те манипулират демокрацията във Франция, Германия и Европа."
Да се свалят ли руски дронове и самолети?
На въпроса дали подкрепя свалянето на руски боен самолет, ако той навлезе без разрешение в европейското въздушно пространство, френският президент отговаря така: "В съответствие с доктрината за стратегическата амбивалентност мога да ви кажа, че нищо не е изключено. Русия нахлу в Украйна без предупреждение.
Украйна оказа съпротива. Но още през пролетта на 2022 нашите американски партньори заявиха, че няма да изпратят войници. Ние постоянно казвахме на Москва какво няма да направим. Това е признак на слабост. Ние трябва да държим Путин в състояние на несигурност. И трябва да намалим нашата зависимост - особено от американците."
Макрон за санкциите срещу Русия
Френският държавен глава подчертава пред ФАЦ, че санкциите срещу Русия "действат по-добре, отколкото се говори". За да действат обаче още по-добре, Западът трябва да се концентрира върху руския "сенчест флот", състоящ се от около 800 активни кораба, които заобикалят санкциите, подчертава Макрон. "Всички трябва да обединим усилията си, за да контролираме тези кораби, да ги блокираме и да вдигнем цената за руската икономика. Трябва също така да ускорим предоставянето на краткосрочна помощ на украинската армия", казва той.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Съвсем
14:40 02.10.2025
3 Наполеончо
14:41 02.10.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #20, #23
14:41 02.10.2025
5 пешо
14:42 02.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дедо ти
14:43 02.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 след толкова покани
14:46 02.10.2025
10 ДАНС
14:48 02.10.2025
11 ДългоИме
14:50 02.10.2025
12 Доктор
14:50 02.10.2025
13 русоляв
14:51 02.10.2025
14 Мисира
14:51 02.10.2025
15 Доктор
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти имаш ли психически проблеми?
14:51 02.10.2025
16 Фейк на часа
14:51 02.10.2025
17 Цеко сифоня
14:52 02.10.2025
18 Независим
14:52 02.10.2025
19 име
14:52 02.10.2025
20 Доктор
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Явно имаш комплекси,.Импотен ли си?
14:52 02.10.2025
21 Братушките
14:53 02.10.2025
22 Ами още
14:54 02.10.2025
23 Бъркаш яко с нулите
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Излагаш се като софиянец.
14:55 02.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 То и до там ще се стигне
15:02 02.10.2025
27 Макарони баба ти как е добра пенсия ли
15:03 02.10.2025
28 Дудов
15:03 02.10.2025
29 Независим
Коментиран от #41
15:05 02.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Читател
Коментиран от #36, #39
15:06 02.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дедо ви...
15:08 02.10.2025
34 гост
15:08 02.10.2025
35 прав е
По данни на френските медии, танкерът е заподозрян, че в периода от 22 до 25 септември е служил като платформа за изстрелване на безпилотни самолети край бреговете на Дания. Тогава неизвестни дронове бяха засечени в района на летището в Копенхаген. На 23 септември около 5 часа сутринта той е забелязан на юг от датския остров Лоланд. През нощта на 25 септември той е на около 160 километра западно от Дания, преди да се насочи към Ламанша. На 29 септември в 2 часа сутринта той обърнал посоката и се насочил към брега на Франция, където спрял при Сен Назер.
Коментиран от #53
15:10 02.10.2025
36 гост
До коментар #31 от "Читател":познахме банка Родшилд
15:10 02.10.2025
37 Баба ви Бриджитка
Я марш в ъгъла с вдигнати ръце!!!
15:12 02.10.2025
38 СТРАХИЛ
15:15 02.10.2025
39 НИКО
До коментар #31 от "Читател":БЕШЕ ИЗМЕКЯР НА РОДШИЛ И РОКФЕЛЕР
15:17 02.10.2025
40 Атанас
15:18 02.10.2025
41 Думите
До коментар #29 от "Независим":"достоен" , "човек" и "Нахални" в едно изречение не могат да бъдат!
15:18 02.10.2025
42 да бе
15:20 02.10.2025
43 метавселена
15:21 02.10.2025
44 Сантасе
15:29 02.10.2025
45 ЕЙ ДЕКОРАТИВНО ПЕТЛЕ
15:35 02.10.2025
46 Госあ
15:36 02.10.2025
47 Дедо
15:39 02.10.2025
48 Гонете
15:39 02.10.2025
49 Независим
И който е избрал да оправдава руските лъжци и убийци които отвличат деца ще получи по голямо осъждане и ще гори в ада заедно с руските убийци.
15:52 02.10.2025
50 ТОДОР СТОЯНОВ
ВИЖДАТЕ ЛИ ГО ПРИЗРАКА?!ВИЖТЕ ГО ДОБРЕ!!!НИТО ЕДИН "ЛИДЕР" В ЕВРОПА НЕ Е ТОЛКОВА КУРНАЗ, ЧЕ ДА СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ РУСИЯ!!!ПОЛЗВАТЕ СТАРИЯТ МЕТОД...СЪЗДАЙТЕ ВРАГ, СЪЗДАЙТЕ ЗАПЛАХА И ХОРАТА ЩЕ ВИ ПОВЯРВАТ...!ДА, ДА, АМА НЕ!!!ТЕ И ХОРАТА ВИ НЕ СА ХОРА!!!КАЛТА ВИ ДОРИ ВЕЧЕ СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ ВАС!ХОРАТА С БЪДНО СЪЗНАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ МАНИПУЛИРАНИ!ДЪРЖИТЕ В РЪЦЕТЕ СИ МЕДИИ, АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ, ВЛАСТ..., НО НЯМАТЕ НАЙВАЖНОТО!!!МЪЖКИ АНАТОМИЧНИ ОРГАНИ!!!ТОВА Е!КАЗАХ ВСИЧКО!
15:57 02.10.2025
51 Хе!
16:00 02.10.2025
52 Ха ХаХа
Какво се мотаеш.
Дерзай....
16:03 02.10.2025
53 Омбре
До коментар #35 от "прав е":За тия дронове както сам си написал или преписал се ПРЕДПОЛАГА, че са изтреляни, така,че тия "спец части" какво могат да направят.
16:15 02.10.2025