Новини
Свят »
Германия »
Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа
  Тема: Украйна

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

2 Октомври, 2025 14:38 1 880 53

  • нато-
  • еманюел макрон-
  • русия-
  • украйна-
  • макрон-
  • европа-
  • дронове-
  • хибридна война

Европа подцени Русия, заедно с тероризма тя е най-голямата структурна заплаха за европейците, казва Макрон в интервю за ФАЦ

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Европа подцени Русия, която заедно с тероризма представлява "най-голямата структурна заплаха за европейците". Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ), публикувано в сряда, 1 октомври.

"Дълго време подценявахме Русия. Русия е икономически много по-слаба от Европа, населението ѝ намалява, а индустрията ѝ не е иновативна. Но тя произвежда много повече оръжия - и то по-бързо. Подценихме заплахата", казва френският президент. "Освен тероризма Русия е другата най-голяма структурна заплаха за европейците. Тя застрашава нашата колективна сигурност чрез намеса в нашите избори, кибератаки, убийства на опозиционери и миграционни потоци, които се използват като средство за натиск", изтъква Макрон в интервюто.

Още новини от Украйна

"Руските ботове манипулират демокрацията в Европа"

Френският президент посочва също така, че се подценява колко много руснаците влияят на нашето обществено мнение чрез разпространяването на неистини, стигащи до истории за нашествие на дървеници във Франция.

"Нашите отворени общества са уязвими към информационни войни. Ние сме наивни, ако не осъзнаваме, че руската тайна армия се разпространява в нашите демокрации. Тя се състои от тези малки, безлични войници, които се наричат дигитални ботове. Те манипулират демокрацията във Франция, Германия и Европа."

Да се свалят ли руски дронове и самолети?

На въпроса дали подкрепя свалянето на руски боен самолет, ако той навлезе без разрешение в европейското въздушно пространство, френският президент отговаря така: "В съответствие с доктрината за стратегическата амбивалентност мога да ви кажа, че нищо не е изключено. Русия нахлу в Украйна без предупреждение.

Украйна оказа съпротива. Но още през пролетта на 2022 нашите американски партньори заявиха, че няма да изпратят войници. Ние постоянно казвахме на Москва какво няма да направим. Това е признак на слабост. Ние трябва да държим Путин в състояние на несигурност. И трябва да намалим нашата зависимост - особено от американците."

Макрон за санкциите срещу Русия

Френският държавен глава подчертава пред ФАЦ, че санкциите срещу Русия "действат по-добре, отколкото се говори". За да действат обаче още по-добре, Западът трябва да се концентрира върху руския "сенчест флот", състоящ се от около 800 активни кораба, които заобикалят санкциите, подчертава Макрон. "Всички трябва да обединим усилията си, за да контролираме тези кораби, да ги блокираме и да вдигнем цената за руската икономика. Трябва също така да ускорим предоставянето на краткосрочна помощ на украинската армия", казва той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съвсем

    49 6 Отговор
    Исплискаха легена

    14:40 02.10.2025

  • 3 Наполеончо

    51 6 Отговор
    Руската тайна армия е под леглото ми. SOS.

    14:41 02.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    33 7 Отговор
    Макрон е бесен защото на Африканският фронт Франция и Украйна търпят пълно поражение от Африканския руски корпус.50 000 000 жертви досега като 1 млн деца.

    Коментиран от #15, #20, #23

    14:41 02.10.2025

  • 5 пешо

    34 5 Отговор
    ако имаше и жена и в спалнята ти щеше да се шири

    14:42 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дедо ти

    33 5 Отговор
    Пак ще те пляскам! Не се обаждай не подготвен!

    14:43 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 след толкова покани

    20 3 Отговор
    е редно да ви посетят или изпратят летящи подаръци

    14:46 02.10.2025

  • 10 ДАНС

    30 3 Отговор
    "Руската тайна" армия ширеща се в ЕС е същата тази армия, която Меркел, заедно с останалите имитиращи лидери слуги ги вкараха, за да могат да контролират , а в последствие да започнат да тероризират християнското население, и накрая ДА ЗАМЕНЯТ бялото население с отпадъчната част с човешко лице на Света в ЕС.

    14:48 02.10.2025

  • 11 ДългоИме

    18 3 Отговор
    Олеле-мале от този Микрончо - само заплахи, само говореме във въздуха - марш бързо под фустата на Микроница .... - и не се пъчи да оправяш другите (света), а погледни докъде докара франсетата!

    14:50 02.10.2025

  • 12 Доктор

    16 2 Отговор
    Мухльо.

    14:50 02.10.2025

  • 13 русоляв

    19 2 Отговор
    Къде е тази тайна армия , че да се запиша ?

    14:51 02.10.2025

  • 14 Мисира

    12 1 Отговор
    Спал е с жена си вчера.Или дядо!

    14:51 02.10.2025

  • 15 Доктор

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти имаш ли психически проблеми?

    14:51 02.10.2025

  • 16 Фейк на часа

    19 5 Отговор
    Не осъзнавате ли, че идва втора фаза на войната. Западна ЕВропа иска да набутат балъците от изтока за допълнитено пушечно месо защото украинското вече свършва. Излязоха данни, че от военните окръжия са започнали да привикват частните фирми за регистрация на високо-проходимите машини. Вместо да се обединим и да кажем всикчи заедно, че това не е наша война, нас ще ни набутат в този конфликт и ще увеличат гробищните паркове из България.

    14:51 02.10.2025

  • 17 Цеко сифоня

    5 2 Отговор
    А френската армия се шири из Ришкия проход.

    14:52 02.10.2025

  • 18 Независим

    6 16 Отговор
    Все пак европейските лидери разбраха истинската същност на путинска русия след четири години на руски тероризъм разпростиращ се в целия свят.

    14:52 02.10.2025

  • 19 име

    15 5 Отговор
    Непзнам дали е за добро или лошо, но пари за психично здраве и лечение на всички, страдащи от русофобия няма! Който го хапят бели русслки мишки по главата, трябва да се справя сам!

    14:52 02.10.2025

  • 20 Доктор

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Явно имаш комплекси,.Импотен ли си?

    14:52 02.10.2025

  • 21 Братушките

    6 4 Отговор
    са го освиткали отвсекъде, ама ровят и в Европа. Дето ѝ дишат праха.

    14:53 02.10.2025

  • 22 Ами още

    3 3 Отговор
    им давайте визи !

    14:54 02.10.2025

  • 23 Бъркаш яко с нулите

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Излагаш се като софиянец.

    14:55 02.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 То и до там ще се стигне

    9 1 Отговор
    Собствените си народи за "Руска тайна армия" да обявят тея нищожества

    15:02 02.10.2025

  • 27 Макарони баба ти как е добра пенсия ли

    8 1 Отговор
    Взе и още ли те шамар?

    15:03 02.10.2025

  • 28 Дудов

    9 3 Отговор
    Макарон Шебека трябва да го пратят в Северната част на Африка или пък в ивицата Газа.Тач много ще му се зарадват и след като се позабавляват сексуално с него, ще го пратят да види има ли Аллах и живот след президентството

    15:03 02.10.2025

  • 29 Независим

    5 11 Отговор
    В руската същност има нещо тотално сбъркано, защото и такива достойни хора като Навални, показват самоубийствена слепота, за да се върнеш при тоя който те е отровил с намерение да го свалиш от власт и със заблуда че ще те остаи жив.

    Коментиран от #41

    15:05 02.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Читател

    14 2 Отговор
    Този смахнат гей преди да го сложат президент работеше знаете ли къде а познайте.

    Коментиран от #36, #39

    15:06 02.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дедо ви...

    10 2 Отговор
    Шубето е голям страх...

    15:08 02.10.2025

  • 34 гост

    11 1 Отговор
    най голямата заплаха за Макрон е Нещото с което живее

    15:08 02.10.2025

  • 35 прав е

    1 6 Отговор
    Френски спецчасти превзеха руския танкер "Boracay", плаващ под флага на Бенин, заподозрян в принадлежност към т. нар. "руски флот в сянка". Преди това корабът бил принуден да влезе във френски териториални води при Сен Назер. Десантчиците атакуваха танкера по вода и въздух и задържаха командира и неговия помощник.

    По данни на френските медии, танкерът е заподозрян, че в периода от 22 до 25 септември е служил като платформа за изстрелване на безпилотни самолети край бреговете на Дания. Тогава неизвестни дронове бяха засечени в района на летището в Копенхаген. На 23 септември около 5 часа сутринта той е забелязан на юг от датския остров Лоланд. През нощта на 25 септември той е на около 160 километра западно от Дания, преди да се насочи към Ламанша. На 29 септември в 2 часа сутринта той обърнал посоката и се насочил към брега на Франция, където спрял при Сен Назер.

    Коментиран от #53

    15:10 02.10.2025

  • 36 гост

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Читател":

    познахме банка Родшилд

    15:10 02.10.2025

  • 37 Баба ви Бриджитка

    13 3 Отговор
    Абе, со по ланко, тебе кой ти каза, че може да говориш, бе? Шамари ли искаш, що ли?
    Я марш в ъгъла с вдигнати ръце!!!

    15:12 02.10.2025

  • 38 СТРАХИЛ

    13 0 Отговор
    СТРАХА Е ГОЛЯМА РАБОТА

    15:15 02.10.2025

  • 39 НИКО

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Читател":

    БЕШЕ ИЗМЕКЯР НА РОДШИЛ И РОКФЕЛЕР

    15:17 02.10.2025

  • 40 Атанас

    5 0 Отговор
    на КРИВА ракета КОСМОСА и ПРЕЧИ!!!

    15:18 02.10.2025

  • 41 Думите

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Независим":

    "достоен" , "човек" и "Нахални" в едно изречение не могат да бъдат!

    15:18 02.10.2025

  • 42 да бе

    15 3 Отговор
    Точно руските ботове ти сринаха рейтинга на теб, Макроне. Стига с тая дива пропаганда и по нашите медии. Читателите ви не са недорасли повечето. Започнете да гледате реално на нещата, защото бутате всички ни към пропастта. Глобална война ли искате, от която си мислите, че на вас ще ви се размине. Е, имам лоша новина - на никой няма да му се размине. Но защо нормалните хора да плащат заради безмерната глупост на шепа хора.

    15:20 02.10.2025

  • 43 метавселена

    7 3 Отговор
    Макроне , тази армия която е само в твоята глава , сигурно е много тайна , след като никой не е чувал за нея .Ако ви преброим сигурно сте 100 човека в Европа , които тормозите всички държави .

    15:21 02.10.2025

  • 44 Сантасе

    2 2 Отговор
    Създайте едно еврогестапо и всяко различно от вашето мислене със санкция.Следват лагери и камери.Вече имате Палестина за пример.

    15:29 02.10.2025

  • 45 ЕЙ ДЕКОРАТИВНО ПЕТЛЕ

    3 2 Отговор
    САМО СЕ ОПИТАЙ ДА ЗАДЪРЖИШ КОРАБ И ЩЕТЕ НАКАЦАТ СУ-57 СМЕШКО.

    15:35 02.10.2025

  • 46 Госあ

    3 2 Отговор
    тоя ми става все по-противен с всичките си добри чувства, които имам към Франция

    15:36 02.10.2025

  • 47 Дедо

    3 2 Отговор
    Тоя с неговата параноя взе да ме притеснява. Да го заведат на доктор, че тва не е шега работа, може и да е залепнал. Младо хубаво момче ама е на язък.

    15:39 02.10.2025

  • 48 Гонете

    0 0 Отговор
    Какво чакате ?

    15:39 02.10.2025

  • 49 Независим

    2 0 Отговор
    Никой човек не трябва да забравя че по сигурно от смъртта на този свят няма и точно тогава Истинският Съдия ще потърси сметка на всеки живял на този свят.
    И който е избрал да оправдава руските лъжци и убийци които отвличат деца ще получи по голямо осъждане и ще гори в ада заедно с руските убийци.

    15:52 02.10.2025

  • 50 ТОДОР СТОЯНОВ

    1 0 Отговор
    ХА ХА ХА...ЧЕРВЕН ПРИЗРАК БРОДИ ИЗ ЕВРПА...ТАКА БЕШЕ КАЗАЛ НЯКОЙ, НЯКОГА...
    ВИЖДАТЕ ЛИ ГО ПРИЗРАКА?!ВИЖТЕ ГО ДОБРЕ!!!НИТО ЕДИН "ЛИДЕР" В ЕВРОПА НЕ Е ТОЛКОВА КУРНАЗ, ЧЕ ДА СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ РУСИЯ!!!ПОЛЗВАТЕ СТАРИЯТ МЕТОД...СЪЗДАЙТЕ ВРАГ, СЪЗДАЙТЕ ЗАПЛАХА И ХОРАТА ЩЕ ВИ ПОВЯРВАТ...!ДА, ДА, АМА НЕ!!!ТЕ И ХОРАТА ВИ НЕ СА ХОРА!!!КАЛТА ВИ ДОРИ ВЕЧЕ СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ ВАС!ХОРАТА С БЪДНО СЪЗНАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ МАНИПУЛИРАНИ!ДЪРЖИТЕ В РЪЦЕТЕ СИ МЕДИИ, АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ, ВЛАСТ..., НО НЯМАТЕ НАЙВАЖНОТО!!!МЪЖКИ АНАТОМИЧНИ ОРГАНИ!!!ТОВА Е!КАЗАХ ВСИЧКО!

    15:57 02.10.2025

  • 51 Хе!

    1 0 Отговор
    За теб, гарсон, Бриджит е по голяма заплаха от Русия! Един път те бие, защото говориш против Русия, а следващите, защото по разни сбирки на европейски лидери се хилите, намигате и кикотите с връстничката ти Джорджа!

    16:00 02.10.2025

  • 52 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Хващай тайната руска армия .
    Какво се мотаеш.
    Дерзай....

    16:03 02.10.2025

  • 53 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "прав е":

    За тия дронове както сам си написал или преписал се ПРЕДПОЛАГА, че са изтреляни, така,че тия "спец части" какво могат да направят.

    16:15 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания