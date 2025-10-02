Тайван: Победа на Русия в Украйна би насърчила Китай към агресия срещу острова

Ако Русия излезе победител от войната срещу Украйна, това може да мотивира Китай да засили натиска си върху Тайван. Това заяви високопоставен тайвански военен офицер по време на рядко официално посещение в Европа, което предизвика остра реакция от страна на Пекин, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му, Тайпе се надява Киев да постигне успех във войната.

След началото на руската инвазия през 2022 г. Тайван получава нарастваща подкрепа от страни в Централна и Източна Европа. Въпреки това повечето европейски държави продължават да поддържат официални дипломатически отношения с Китай, но не и с Тайван. За разлика от Съединените щати, европейските страни от години не продават отбранителни технологии на острова поради опасения от ответни действия на Пекин. Затова посещения на тайвански военни на Стария континент остават изключително рядкост.

На форум за сигурност във Варшава Хсие Джи-шенг - заместник-началник на генералния щаб по разузнаването в Министерството на отбраната на Тайван, заяви, че Тайпе следи внимателно хода на войната в Украйна. „Пожелаваме на украинците победа“, посочи той, като добави, че от военните действия в Украйна Тайван извлича ценни уроци за собствената си защита.

„Поражението на Киев ще изпрати сигнал, че Китай може да предприеме още по-агресивни действия срещу нас“, предупреди Хсие.

Китайското външно министерство реагира, като определи изявленията на тайванския офицер като опит да се използва „горещ международен въпрос за политическа изгода“. Пекин подчерта, че тайванският казус е „чисто вътрешен въпрос на Китай“ и не бива да се сравнява с украинската криза.

Хсие обърна внимание и на засилените съвместни военни учения между Китай и Русия. Според него, ако Пекин предприеме действия срещу Тайван, докато Москва увеличава офанзивата си в Украйна, светът може да се изправи пред едновременно предизвикателство в Европа и Азия.

„Европа днес се бори за собствената си сигурност. Ако ни помогнете, можем заедно да предотвратим война в Индо-Тихоокеанския регион“, допълни той.

Тайван вече се присъедини към западните санкции срещу Русия и внимателно проучва как значително по-малката украинска армия успява да се противопостави на далеч по-силен враг. От този опит островът черпи стратегии за своята защита, включително инвестиции в морски дронове.

През последните пет години Тайван сигнализира за засилен натиск от страна на Китай - както чрез военни маневри, така и чрез действия в т.нар. „сива зона“: кибератаки, саботаж на подводни кабели и кампании за дезинформация.

„Натрупахме сериозен опит в противодействието на китайските операции в сивата зона. Тези знания могат да бъдат полезни и за Европа“, заключи Хсие.