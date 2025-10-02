Новини
Тайван: Победа на Русия в Украйна би насърчила Китай към агресия срещу острова

2 Октомври, 2025 15:50

Висш военен представител на Тайван в Европа предупреди за опасността от геополитическа криза на два фронта

Тайван: Победа на Русия в Украйна би насърчила Китай към агресия срещу острова - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ако Русия излезе победител от войната срещу Украйна, това може да мотивира Китай да засили натиска си върху Тайван. Това заяви високопоставен тайвански военен офицер по време на рядко официално посещение в Европа, което предизвика остра реакция от страна на Пекин, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му, Тайпе се надява Киев да постигне успех във войната.

След началото на руската инвазия през 2022 г. Тайван получава нарастваща подкрепа от страни в Централна и Източна Европа. Въпреки това повечето европейски държави продължават да поддържат официални дипломатически отношения с Китай, но не и с Тайван. За разлика от Съединените щати, европейските страни от години не продават отбранителни технологии на острова поради опасения от ответни действия на Пекин. Затова посещения на тайвански военни на Стария континент остават изключително рядкост.

На форум за сигурност във Варшава Хсие Джи-шенг - заместник-началник на генералния щаб по разузнаването в Министерството на отбраната на Тайван, заяви, че Тайпе следи внимателно хода на войната в Украйна. „Пожелаваме на украинците победа“, посочи той, като добави, че от военните действия в Украйна Тайван извлича ценни уроци за собствената си защита.

„Поражението на Киев ще изпрати сигнал, че Китай може да предприеме още по-агресивни действия срещу нас“, предупреди Хсие.

Китайското външно министерство реагира, като определи изявленията на тайванския офицер като опит да се използва „горещ международен въпрос за политическа изгода“. Пекин подчерта, че тайванският казус е „чисто вътрешен въпрос на Китай“ и не бива да се сравнява с украинската криза.

Хсие обърна внимание и на засилените съвместни военни учения между Китай и Русия. Според него, ако Пекин предприеме действия срещу Тайван, докато Москва увеличава офанзивата си в Украйна, светът може да се изправи пред едновременно предизвикателство в Европа и Азия.

„Европа днес се бори за собствената си сигурност. Ако ни помогнете, можем заедно да предотвратим война в Индо-Тихоокеанския регион“, допълни той.

Тайван вече се присъедини към западните санкции срещу Русия и внимателно проучва как значително по-малката украинска армия успява да се противопостави на далеч по-силен враг. От този опит островът черпи стратегии за своята защита, включително инвестиции в морски дронове.

През последните пет години Тайван сигнализира за засилен натиск от страна на Китай - както чрез военни маневри, така и чрез действия в т.нар. „сива зона“: кибератаки, саботаж на подводни кабели и кампании за дезинформация.

„Натрупахме сериозен опит в противодействието на китайските операции в сивата зона. Тези знания могат да бъдат полезни и за Европа“, заключи Хсие.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Добри новини

    1 9 Отговор
    Руският корвет Ивановец потъна в Черно море, на около 12 км от Донузлав, близо до Крим.

    15:52 02.10.2025

  • 2 Роден в НРБ

    12 1 Отговор
    Само дето Си няма да ви жали толкова колкото Путин жали укрите

    Коментиран от #5

    15:52 02.10.2025

  • 3 Подготовка

    9 0 Отговор
    Но загубата на Русия, значи край на света. Путин каза "Защо свтът ще съществува, ако я няма Русия"

    Коментиран от #10

    15:54 02.10.2025

  • 4 Читател

    3 0 Отговор
    АКОТО ....?

    15:55 02.10.2025

  • 5 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Това е абсолютно сигурно ! От друга страна, председателят показва изключително търпение към сепаратистите, докато Путин запали фитила по-лесно, но пък ако търпението на Си се изчерпа, със сигурност ще бъде много тежко за тях…

    Коментиран от #11

    15:59 02.10.2025

  • 6 ООрана държава

    3 1 Отговор
    И кво предлагате? Нато да нападне русия че да си отървете дъ-тата? На вас да не би зелениянда ви е учител?

    16:04 02.10.2025

  • 7 Факти

    1 0 Отговор
    Си не е глупав като Путин. Нападне ли Тайван китайско море ще заври. Китай е нетен вносител на храни и горива. Ако търговията секне ще има масов дефицит на основни стоки и ще последва гражданска война. Си насърчи Путин да воюва, което откъсна Русия от запада и я превърна в китайска губерния. Си обаче няма да постави Китай в подобно положение защото всъщност мисли за китайците. Той няма частни дворци, самолети и яхти и държавата му се развива светкавично. В същото време Путин тъне в разкош, а народът му умира и мизерства.

    16:06 02.10.2025

  • 8 Факти

    0 2 Отговор
    "Победа на Русия" - още в първото изречение влизаме в сферата на фантазиите и няма смисъл да се чете нататък. Още в първите месеци на войната стана ясно, че Русия няма да победи и не е нужно да обяснявам защо.

    16:10 02.10.2025

  • 9 Китаеца

    0 1 Отговор
    Чрез Русия - Китай започна война срещу НАТО. Това е истината. Пекин използва глупака в Кремъл да воюва срещу САЩ.

    16:11 02.10.2025

  • 10 Къде е Рим?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Подготовка":

    Това показва, че Путин е боклук.

    16:11 02.10.2025

  • 11 Тайван на тайванците

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Какви сепаратисти? Китайците са колонизатори в Тайван, където местното население е некитайско.

    Коментиран от #14

    16:13 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЕВРОСИМПАТИЗАНТ

    0 0 Отговор
    Дали някой наистина вярва, че окраина може да победи Русия?

    Коментиран от #16

    16:17 02.10.2025

  • 14 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тайван на тайванците":

    В Тайван 95% са китайци .Основната етническа група в Китай са хански китайци .А в Тайван тези хански китайци са 95% от населението..

    16:20 02.10.2025

  • 15 Много сте се объркали

    0 0 Отговор
    Вие сте скапан китайски остров и вашето положение няма нищо общо с крайна, е граничите с нито една натовска кочина, помощ не чакайте от нииде. за 10 дни ще бъдете приключени ! от вас зависи с бой или. без, резултата ще е един и същ 36000 кв км площ, на една трета от България

    16:21 02.10.2025

  • 16 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЕВРОСИМПАТИЗАНТ":

    Нашата неорентирана ш.орошня вярва в това..

    16:21 02.10.2025