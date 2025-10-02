Новини
Швеция обсъжда доставка на изтребители „Грипен“ за Украйна

2 Октомври, 2025 18:34, обновена 2 Октомври, 2025 18:39 635 25

  • украйна-
  • грипен-
  • швеция-
  • изтребители-
  • доставки

Премиерът Улф Кристершон потвърди разговори с президента Зеленски за бъдеща военна подкрепа

Швеция обсъжда доставка на изтребители „Грипен“ за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шведският премиер Улф Кристершон обяви, че е обсъдил с украинския президент Володимир Зеленски възможността за предоставяне на изтребители „Грипен“ по време на срещата на европейските лидери в Копенхаген, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разговорите обхващаха продължаващото сътрудничество за укрепване на отбраната на Украйна, включително в областта на противовъздушната защита, както и интереса на Украйна към нашите изтребители „Грипен““, написа Кристершон в социалната мрежа „Екс“.

Швеция разглежда възможността за изпращане на „Грипен“ на Украйна и не изключва такава опция в бъдеще.


Швеция
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Медведев

    12 3 Отговор
    Пълня Орешника !

    Коментиран от #2

    18:40 02.10.2025

  • 2 Зеленски

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Медведев":

    Пълна памперса и носът

    18:42 02.10.2025

  • 3 Еми тп

    9 4 Отговор
    В Швеция не останаха бели хора, сигурно Путин им е виновен

    Коментиран от #12

    18:43 02.10.2025

  • 4 Пич

    9 4 Отговор
    Горките шведи ! Откакто започнаха да се ислямизират главите им са размътени от удрене в килимчета ! По добре да изпратят само шведки и руските войски ще бъдат спазени ! Краката ще им треперят на руснаците , докато бягат от шведките...

    18:43 02.10.2025

  • 5 Баце ЕООД

    8 3 Отговор
    Европейския елит просто протаква неизбежната му смяна. Само да видим през бесило ще минат, клада ли, гилотината ли пак ще е на мода или обикновена народна "любов"

    18:44 02.10.2025

  • 6 Стоножин

    1 9 Отговор
    Докато обсъждате,една сутрин може да се събудите окупирани....асвабадени !

    Коментиран от #21, #24

    18:48 02.10.2025

  • 7 Шопо

    8 3 Отговор
    Да им дадем нашия Ф16 с него ще победят Русия.

    Коментиран от #10

    18:49 02.10.2025

  • 8 Хмм

    10 2 Отговор
    само наш бойко не ги хареса, били комунистически

    18:50 02.10.2025

  • 9 М да

    7 7 Отговор
    В Украйна също започнаха дъждове. С две думи така прокламираното голямо лятно настъпление приключи. А Покровск още стои...... вече година и половина стои и нищо. А разправяха че някаква си армия била "вторая в мире" ....ццццц.....какъв ПОЗОР.

    Коментиран от #13, #15

    18:52 02.10.2025

  • 10 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Не става, откриха му теч на гориво

    18:53 02.10.2025

  • 11 Мужик

    3 2 Отговор
    Мне очень нравится шведками !

    18:53 02.10.2025

  • 12 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Еми тп":

    не ги мислете шведите, имат програма три деца, при нас не мина, но при тях навсякъде по три руси синеоки дечица като ангелчета

    18:54 02.10.2025

  • 13 А с героите

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "М да":

    в тръбите,как е положението ?

    18:54 02.10.2025

  • 14 плевен

    5 3 Отговор
    Това за интереса към Грипен го разбрах. Ама не стана ясно кой ще плаща.
    Според английски публикации, в Стокхолм стават 30 /тридесет/ пъти повече убийства с огнестрелно оръжие на калпак, отколкото в Лондон. А в Лондон се стреля яко.

    18:55 02.10.2025

  • 15 Как имаш между ушите

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "М да":

    Какво общо има това с предполагаемата доставката на Грипен? Или просто така си тролим за спорта.

    18:57 02.10.2025

  • 16 Захарова

    2 1 Отговор
    сега ще ги скастри и постави на място !

    18:57 02.10.2025

  • 17 Свенсон

    3 1 Отговор
    Първо трябва да мине на две четения в 11 комисии,после обсъждане и две гласувания в зала !

    19:00 02.10.2025

  • 18 19 часа

    2 1 Отговор
    Пасьола затвори !

    19:03 02.10.2025

  • 19 ЦИНИЗЪМ , НАРЕЧЕН ПОМОЩ!!

    3 1 Отговор
    ОБСЪЖДАТ ДОУНИЩОЖАВАНЕТО НА УКРАЙНА , ГЛУПАЦИТЕ , ТА ЗА КАКВО ИМ Е ТАЯ УКРАЙНА , АЙДЕ ДЕ , НАЛИ НАНАСЯТ ЩЕТИ НА РУСИЯ , УБИВАТ РУСНАЦИ , ПО-ГОЛЯМА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ ТОВА , ЗДРАВЕ МУ КАЖИ !!!
    КОЛКО ВЯРНО И ТОЧНО СЕ БЕШЕ ИЗРАЗИ ЕДИН ЧЕСТЕН КОНГРЕСМЕН ,НАИСТИНА !!! И ПРАКТИКАТА ГО ДОКАЗА!!!!!
    НО ЗА, ОТБЕЛЯЗВАНЕ Е ,ЧЕ НИКОЙ ОТ СЕГАШНИТЕ ЗВЕРЧРТА НЕ ГО Е ИЗРЕКАЛ , ЗАЩОТО Е САМАТА ИСТИНА РАЗБИРА СЕ , ЗАЩОТО ТЕ "ПОМАГАТ " БЕ НА УКРАЙНА !!! ЗАМЕНИХА НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ С "ПОМАГНЕ ". ТАКЪВ ЦИНИЗЪМ И ФАЛШ СЕ ЛЕЕ , ЧЕ ЧАК НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ !!!
    ТРЪМП БЕШЕ РАЗБРАЛ ЦЯЛАТА ТАЯ ИСТИНА ПО ДУМИТЕ, РАЗСЪЖДЕНИЯТА МУ В НАЧАЛОТО , НО СЕ ОКАЗА ЧЕ ГО НАКАРАХА ДА НЕ МИСЛИ ТАКА ! ЖАЛКО !!

    19:18 02.10.2025

  • 20 Белканто

    1 1 Отговор
    Ще идат и те при тигрите.

    19:19 02.10.2025

  • 21 Щром

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стоножин":

    Ти му мисли.

    19:22 02.10.2025

  • 22 сноу

    2 0 Отговор
    Хм.м...явно улфиту е останал самотен след снощната несбъдната тройка ,та се е наложило да вземе трудното решение да се отдаде на зузан и бандата му..Времената стават все по-трудни за кристер ,простер и глупендершоните и оредяват с геометрична прогресия..

    19:23 02.10.2025

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    само да питам за ЕФОВЕТЕ какво стана ? къде са? нали имаха F-16 курника?

    ясно руснаците ги унищожиха

    ха ха ха ха

    19:24 02.10.2025

  • 24 голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стоножин":

    пазисе дан та асвабатят турците от тясното ти отверствие

    19:26 02.10.2025

  • 25 И летящи чинии да им изпратите

    0 0 Отговор
    Няма кой да ги пилотира.

    19:30 02.10.2025

Новини по държави:
