Швеция обсъжда доставка на изтребители „Грипен“ за Украйна

Шведският премиер Улф Кристершон обяви, че е обсъдил с украинския президент Володимир Зеленски възможността за предоставяне на изтребители „Грипен“ по време на срещата на европейските лидери в Копенхаген, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разговорите обхващаха продължаващото сътрудничество за укрепване на отбраната на Украйна, включително в областта на противовъздушната защита, както и интереса на Украйна към нашите изтребители „Грипен““, написа Кристершон в социалната мрежа „Екс“.

Швеция разглежда възможността за изпращане на „Грипен“ на Украйна и не изключва такава опция в бъдеще.