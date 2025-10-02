Путин: Съвременният свят изисква готовност за всичко

Руският президент Владимир Путин заяви на 22-рата среща на Международния дискусионен клуб "Валдай", че съвременният свят се променя много бързо и често кардинално, което изисква от всички да бъдат готови за всякакви развития, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Неведнъж сме отбелязвали, че живеем във време, в което всичко се променя много бързо. При това се променя, бих казал кардинално. Разбира се, на никого от нас не е дадено да предвиди изцяло бъдещето. Но това не отменя задължението да сме готови за всичко, което може да се случи", подчерта руският държавен глава. "На практика, както показват и времената, трябва да сме готови за всичко възможно. Отговорността на всеки в такива исторически периоди е особено голяма: и за личната съдба, и за съдбата на страната и за целия свят", добави Путин.
Той посочи, че многополярността вече се е формирала в съвременния свят и тя "определя рамките, в които действа държавата". "На практика няма нищо предопределено. Всичко може да се развие по различни начини. Много зависи от точността, прецизността, степента на сдържаност, обмислеността на действията на всеки участник в международното общуване", каза още руският президент.
По думите му многополярното пространство е обширно и е лесно човек да се заблуди какво всъщност се случва. "Възможностите и опасностите на многополюсния свят са неотделими едни от други. Отслабването на диктата, който характеризираше предишния период, разширяването на пространството на свободата за всички, разбира се несъмнено е нещо добро", продължи Путин.
Той подчерта, че опитите на западните страни "да контролират всички и всичко" водят до вътрешнополитическо напрежение и карат гражданите да се запитат "за какво е нужно всичко това".
Руският президент припомни, че през 1954 г. СССР е изразил готовност да се присъедини към НАТО. Десетилетия по-късно - през 2000 г., Русия е изразила същото желание, но и двата пъти е получила отказ.
