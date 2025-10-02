Новини
Путин: Съвременният свят изисква готовност за всичко

2 Октомври, 2025 20:53 730 46

На 22-рата среща на дискусионния клуб „Валдай“ руският президент подчерта важността на многополярността и предупреди за опасностите от опити за пълен контрол

Путин: Съвременният свят изисква готовност за всичко - 1
Снимкa: БГНЕС
Руският президент Владимир Путин заяви на 22-рата среща на Международния дискусионен клуб "Валдай", че съвременният свят се променя много бързо и често кардинално, което изисква от всички да бъдат готови за всякакви развития, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Неведнъж сме отбелязвали, че живеем във време, в което всичко се променя много бързо. При това се променя, бих казал кардинално. Разбира се, на никого от нас не е дадено да предвиди изцяло бъдещето. Но това не отменя задължението да сме готови за всичко, което може да се случи", подчерта руският държавен глава. "На практика, както показват и времената, трябва да сме готови за всичко възможно. Отговорността на всеки в такива исторически периоди е особено голяма: и за личната съдба, и за съдбата на страната и за целия свят", добави Путин.

Той посочи, че многополярността вече се е формирала в съвременния свят и тя "определя рамките, в които действа държавата". "На практика няма нищо предопределено. Всичко може да се развие по различни начини. Много зависи от точността, прецизността, степента на сдържаност, обмислеността на действията на всеки участник в международното общуване", каза още руският президент.

По думите му многополярното пространство е обширно и е лесно човек да се заблуди какво всъщност се случва. "Възможностите и опасностите на многополюсния свят са неотделими едни от други. Отслабването на диктата, който характеризираше предишния период, разширяването на пространството на свободата за всички, разбира се несъмнено е нещо добро", продължи Путин.

Той подчерта, че опитите на западните страни "да контролират всички и всичко" водят до вътрешнополитическо напрежение и карат гражданите да се запитат "за какво е нужно всичко това".

Руският президент припомни, че през 1954 г. СССР е изразил готовност да се присъедини към НАТО. Десетилетия по-късно - през 2000 г., Русия е изразила същото желание, но и двата пъти е получила отказ.


  • 1 Делю Хайдутин

    12 7 Отговор
    Дядо Иван иде!Месете погачите!

    Коментиран от #3, #28

    20:55 02.10.2025

  • 2 Най вече Трябва да е готов

    6 16 Отговор
    Да го Влачат като трофей на капака на някой Пикап като Кадафи

    Коментиран от #10, #11, #25, #35

    20:55 02.10.2025

  • 3 БУХАХАХА

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    мий си Zaдниkа.

    20:56 02.10.2025

  • 4 И накрая пак

    7 14 Отговор
    Русия ще изяде боя като бездоменПумияр

    20:56 02.10.2025

  • 5 Слава Украйна

    7 12 Отговор
    Героем слава

    Коментиран от #19, #22

    20:56 02.10.2025

  • 6 Даскал Фратю

    8 7 Отговор
    Казвам ти дъще, сещай се снахо

    20:57 02.10.2025

  • 7 Но ако воюваме с целия блок на НАТО ...

    8 8 Отговор
    "Но ако воюваме с целия блок на НАТО и така се движим, напредваме, чувстваме се уверени и, значи, това е хартиен тигър, какво тогава е самото НАТО?
    Каква е НАТО тогава?

    Коментиран от #15, #30

    20:57 02.10.2025

  • 8 Лъжливата Русия

    8 13 Отговор
    Мечката се оказа Панаирджииска

    Коментиран от #26

    20:57 02.10.2025

  • 9 Този джуджак като каже добър ден значи е

    7 12 Отговор
    Нощ
    Политиката на Лъжа на Кремъл се превърна във лавинообразна дезимформационна кампания която погълна и самият Путин
    Вече нарежда на Въображаеми армии

    Коментиран от #16

    20:59 02.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Брачед

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Най вече Трябва да е готов":

    Дано някой ден да изявиш желание и да гледаш речите на Кадафи.Има ги в Ютюб.Гледай, а пък може и да проумееш някои неща... опитай.

    Коментиран от #21

    20:59 02.10.2025

  • 12 Един

    8 10 Отговор
    Удри Вова! Джендарята от нищо друго не разбира!

    20:59 02.10.2025

  • 13 ВВП дал отговор на Определението

    6 8 Отговор
    Хартиен Тигър, ако Русия е "хартиен тигър" и успешно противостои НАТО, тогава кой е "хартиен тигър"?

    Коментиран от #18

    21:00 02.10.2025

  • 14 Една Рускина на Тир паркинга

    6 7 Отговор
    От там тръгнахме сега пак към там сме се запътили
    Дано САЩ ни нападнат и Освободят от Диктаторът Тиранин

    21:00 02.10.2025

  • 15 Да се знае

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Но ако воюваме с целия блок на НАТО ...":

    напредват към фалита и разпада.

    21:00 02.10.2025

  • 16 Счетоводителя

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Този джуджак като каже добър ден значи е":

    Същото се отнася и за САЩ/ЕС джендърите

    21:01 02.10.2025

  • 17 Путин

    7 3 Отговор
    Аз съм.най-пр . стия милиционер на света. Киев за 3 дни, другари ахахаха

    21:02 02.10.2025

  • 18 Запознат

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "ВВП дал отговор на Определението":

    над млн. руZkи праZета гният в Украйна, нито един натовски войник не е загинал.

    Коментиран от #37

    21:02 02.10.2025

  • 19 Слава СССР

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна":

    Колко невинни убиха в лагери и газови камери/крематориуми гадовете фашиски!!! А!!!?

    Коментиран от #29, #36

    21:02 02.10.2025

  • 20 Фидел Кастро

    3 5 Отговор
    С тази реч, наближава Атома

    21:03 02.10.2025

  • 21 Фикрет

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Брачед":

    То речи на Диктатори на Път и Подпът но действия няма и накрая народът ги влачи в калта подритвани и препикавани от тълпата

    21:03 02.10.2025

  • 22 Нервно

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна":

    ПишТи шшш, що тЪй 😁

    21:03 02.10.2025

  • 23 ВВП

    3 5 Отговор
    По цялата линия на бойното съприкосновение войските на Русия уверено вървят напред.

    ВВП:

    По цялата линия на бойно съприкосновение войските на Русия уверено вървят напред и удържат стратегическата инициатива, заяви Путин.

    Въоръжените сили на Руската федерация заеха две трети от Купянск, а освобождението на Волчанск е въпрос на време.

    Група войски "Юг" влезе в Северск и Константиновка. Този град е част от отбранителните линии, които са създадени от ВСУ повече от 10 години с помощта на западни специалисти.

    Група "център" работи активно и ефективно в зоната на СВО, бойците влязоха в град Красноармейск (Покровск).

    "Западната" групировка на въоръжените сили на Русия почти взе две трети от Купянск, центърът вече е в нашите ръце.

    Кировск в ДНР напълно премина под контрола на въоръжените сили на Русия.

    Сумската Юнаковка е под контрола на ВС на РФ.

    Русия контролира почти 100% от ЛНР.

    Група "Днепър" се чувства надеждно и действа уверено.

    9 работата по създаването на зона за сигурност върви по план.

    Най — важното за нас е да бъдем уверени в себе си и да сме уверени в себе си.

    Коментиран от #34, #45

    21:03 02.10.2025

  • 24 Ай МИЛИЦИОНЕРИ АХАХАХА

    2 2 Отговор
    Руският президент припомни, че през 1954 г. СССР е изразил готовност да се присъедини към НАТО. Десетилетия по-късно - през 2000 г., Русия е изразила същото желание, но и двата пъти е получила отказ.

    Коментиран от #41

    21:03 02.10.2025

  • 25 Фидан Чудото

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Най вече Трябва да е готов":

    Скоро ще е виждам го Оакън във Дълбок Бункер и треперящ със препикани гащи

    21:04 02.10.2025

  • 26 Каза някЪв неΔο....

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Лъжливата Русия":

    .....клатен урсуланчо 😁

    Коментиран от #38

    21:04 02.10.2025

  • 27 Путлер може и да си вярва

    4 2 Отговор
    На 22-рата среща на дискусионния клуб „Валдай“ руският президент подчерта важността на многополярността и предупреди за опасностите от опити за пълен контрол
    -;-
    Фюрера продължавал да подчертава.

    11-тата икономика ще подчертавала!

    Егати къшмера са рашистите!

    21:04 02.10.2025

  • 28 РФ СВО

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Дядо Рустем иде и не за погачи, а за дупе. Мажи вазелина.

    21:05 02.10.2025

  • 29 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Слава СССР":

    А в Гулага?! и да пита каква е разликата?!

    21:05 02.10.2025

  • 30 ФАКТ

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Но ако воюваме с целия блок на НАТО ...":

    НАТО не дава да се удря Русия. Ако разрешат, с Русия е свършено.

    21:05 02.10.2025

  • 31 Брей

    3 2 Отговор
    За Луд човек, добре ги твори, думите! Свобода и Русия са несъвместими разбирания.

    21:05 02.10.2025

  • 32 Ами

    2 3 Отговор
    Както вървят нещата Русия ще влезе в НАТО.
    Въпросът е, до къде ще влезе :)

    21:05 02.10.2025

  • 33 Спецназ

    0 4 Отговор
    Европейците не решават НИЩО!

    Те никога не за били и нЕма станат РЕШАЛО на
    каквото и да е. ФАКТ!

    21:07 02.10.2025

  • 34 Не ви ли омръзна

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "ВВП":

    Ти и още 2ма 0 ли г френи го пишете това вече 5 години.

    21:07 02.10.2025

  • 35 То това е ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Най вече Трябва да е готов":

    На всеки тиранин Краят му е брутален и облян със фекалии

    21:07 02.10.2025

  • 36 Марш

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Слава СССР":

    Бе, неграмотник! Хитлер е бил нацист. А Дучето фашист, понял?

    Коментиран от #42

    21:07 02.10.2025

  • 37 По история си слаб 2

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Запознат":

    Рус е многопластово понятие. Киевска Рус какви са тогава били?

    21:07 02.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Баш вирусолог

    1 2 Отговор
    Натискай копчетата и да се приключва.Хората са вирус за тази планета

    21:09 02.10.2025

  • 40 Спецназ

    1 3 Отговор
    НАТО без Русия НИКОГА, ама никога нЕма да е ГАРАНТ за каквото и да било!
    даже и за ядрените програми на "неядрените"...

    ФАКТ!

    21:09 02.10.2025

  • 41 БУХАХАХА

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ай МИЛИЦИОНЕРИ АХАХАХА":

    Иска НАТО да го опази от китайците.

    21:09 02.10.2025

  • 42 Сърп и чук

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Марш":

    От къде да знае разликата между нацизъм и фашизъм

    21:11 02.10.2025

  • 43 Артилерист

    0 1 Отговор
    Както обикновено и този път руският президент Путин се е изказал много мъдро. Може би затова западните хищници място не си намират и пропагандата им не спира да залива с всевъзможна помия този доказан велик държавник.

    21:11 02.10.2025

  • 44 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    Хаяско е книжен клоун.

    21:12 02.10.2025

  • 45 Толкова Уверено вървят на пред

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "ВВП":

    Че са превзели тази година 1800 кв км а Украйна си върна 400 от тях
    Със тази скорост ще стигнат до Киев за 258 години и ще дадат 187 милиона жертви

    Мислете малко със Тъпитеси Руски Къртуни!!!

    21:13 02.10.2025

  • 46 БАНко

    1 0 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУСИЯ ВЛАДИМИР ПУТИН : ,, ВОЕННИЯ БЮДЖЕТ НА РУСИЯ ЗА ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ НАРАСТВА ДО 5О МИЛИАРДА ДОЛАРА И САМО МАЛКО УМЕН МОЖЕ ДА ТВЪРДИ ГЛУПАВАТА ТЕЗА , ЧЕ РУСИЯ ЩЕ НАПАДА НАТО , КЪДЕТО САМО ВОЕННИЯ БЮДЖЕТ НА САЩ Е 550 МИЛИАРДА !!! ТЕЗА , ТЪПА КОЛКОТО ТАЗИ МАСА !!! "

    21:14 02.10.2025

