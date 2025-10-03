Протестите в Мароко ескалират: искания за оставка на правителството

Групата, ръководеща масовите протести в Мароко, поиска оставката на правителството в петък, след като дни на безредици доведоха до смъртта на трима души, съобщава АФП, предава News.bg.

„Искаме уволнението на настоящото правителство, защото не успя да защити правата и да отговори на социалните искания“, се посочва в изявление на протестната организация GenZ 212.

В четвъртък в кралството се проведоха нови демонстрации, шести пореден ден на протести, в които гражданите настояват за реформи в здравеопазването и образованието. Макар в повечето случаи да протичаха мирно, митингите бяха белязани и от изблици на насилие.

Организаторите, чиито самоличности остават неизвестни, настояват също за освобождаването на всички задържани по време на протестите.

Протестите избухнаха на фона на нарастващо обществено недоволство от социалното неравенство, особено след като миналия месец бе съобщено за смъртта на осем бременни жени в държавна болница в Агадир.

Много мароканци смятат, че секторите на здравеопазването и образованието изостават, докато страната инвестира значителни средства в инфраструктурни проекти, свързани с домакинството на Купата на африканските нации през декември и съвместното домакинство на Световното първенство по футбол през 2030 г.

GenZ 212 подчертава, че искането за оставка се основава на член от конституцията, който предоставя на краля правомощието да назначава и освобождава министър-председателя и членовете на правителството.

Групата основно използва платформата Discord за координация и разпространение на посланията си, като многократно се дистанцира от актовете на насилие и вандализъм.

В столицата Рабат демонстрантите в четвъртък издигнаха лозунги като „Здравеопазване, а не само стадиони“, докато в Казабланка, Маракеш и Агадир също се проведоха митинги без сериозни инциденти.

Премиерът Азиз Аханнуш в първото си обръщение от началото на кризата заяви, че правителството е готово да влезе в диалог и да откликне на исканията на протестиращите. Той потвърди смъртта на трима души по време на сблъсъци, които определи като „жалки“.

Според вътрешното министерство жертвите са загинали при опит за щурм на полицейски участък край Агадир. Властите първоначално съобщиха за двама убити при стрелба, след като протестиращи се опитали да нахлуят в сградата с „хладни оръжия“.

Министърът на здравеопазването Амин Техрауи призна в парламента, че текущите реформи в сектора са „все още недостатъчни, за да запълнят съществуващите пропуски“.

От началото на демонстрациите стотици, предимно млади хора, са били арестувани.